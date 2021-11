Der Ticker startet um 5:32 Uhr

13:02 Biontech: Impfstoffsicherheit bei Jugendlichen durch mehr Daten bestätigt Biontech und Pfizer haben weitere Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit ihrer Covid-19-Impfung bei Jugendlichen von zwölf bis 15 Jahren gesammelt. Das Nebenwirkungsprofil des Impfstoffs entsprach demnach im Allgemeinen den bisherigen klinischen Sicherheitsdaten. In der Nachbeobachtungszeit von mindestens sechs Monaten nach Erhalt der zweiten Impfdosis hätten keine ernsthaften Sicherheitsbedenken festgestellt werden können, teilten die Unternehmen mit. Die Wirksamkeit von 100 Prozent vor einer Covid-19-Erkrankung wurde bestätigt. Die Daten sollen die geplanten Anträge für eine vollständige Marktzulassung des Impfstoffs in dieser Altersgruppe in den USA und auch weltweit unterstützen. Im Mai erhielt das Vakzin des

Mainzer Biotechunternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer in den USA eine Notfallzulassung und in der Europäischen Union eine bedingte Marktzulassung zum Einsatz bei 12- bis 15-Jährigen. 01:37 Video Archiv: Impfung von Pfizer/Biontech ab 12 Jahren zugelassen Aus Tagesschau vom 04.06.2021. abspielen

12:47 Niederländischer Premier verurteilt Krawalle Der niederländische Regierungschef Mark Rutte hat die Krawalle der vergangenen Tage in seinem Land scharf verurteilt. Das sei «eine reine Gewaltexplosion unter dem Deckmantel von Demonstrieren», sagte Rutte am Montag Reportern in Den Haag. Polizei und Justiz täten nun alles, um die Schuldigen zur Verantwortung zu ziehen, sagte der geschäftsführende Premier. In den vergangenen drei Nächten hatte es Ausschreitungen in mehreren Städten gegeben. In der Nacht zum Montag waren vor allem Enschede im Osten und Groningen im Süden Schauplätze der Gewalt. Oft waren zunächst friedliche Proteste gegen staatliche Corona-Beschränkungen der Auslöser. Ich werde nie akzeptieren, dass Idioten reine Gewalt gegen Hilfs- und Einsatzkräfte gebrauchen mit der Ausrede: Wir sind unzufrieden.

12:31 Zweite und dritte Covid-19-Welle traf das Pflegepersonal deutlich härter Das Pflegepersonal in Schweizer Spitälern war im Vergleich zur ersten Welle während der zweiten und dritten Covid-19-Welle einer deutlich höheren Arbeitsbelastung sowie stärkerem Zeitdruck ausgesetzt. Als Folge sank beim Pflegepersonal neben der Arbeitszufriedenheit auch die Wahrscheinlichkeit, weiter im Pflegeberuf arbeiten zu wollen. Das zeigt eine Umfrage des Instituts für Unternehmensrechnung und Controlling der Universität Bern.

12:19 Kenia verschärft seine Impfregeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie In Kenia soll ab dem 21. Dezember der Zugang zu Behörden, Hotels oder Nationalparks nur noch für nachweislich Geimpfte gelten. Flugbegleiter und Piloten, Busfahrer, Taxifahrer und Fahrer von Motorradtaxis müssen nach den angekündigten neuen Regeln dann nachweislich voll gegen Corona geimpft sein. Ebenfalls von diesen Regeln betroffen sind europäische Besucher des Landes. Künftig müssen diese vor der Einreise nebst einem negativen PCR-Test auch einen vollständigen Impf-Nachweis erbringen. Die Verschärfung der Regeln kurz vor Weihnachten soll einen rasanten Anstieg der Infektionszahlen verhindern.

12:05 Wieder Silvesterchlausen in Appenzell Ausserrhoden In Appenzell Ausserrhoden wird am 31. Dezember der neue Silvester und am 13. Januar der alte Silvester mit der Tradition des Silvesterchlausens gefeiert. Im vergangenen Jahr wurde auf den Brauch aufgrund der Corona-Pandemie weitgehend verzichtet. Dieses Jahr soll er wieder zelebriert werden können, sofern die aktuellen gesetzlichen Vorgaben auch Ende Jahr gelten. Damit der Brauch des Silvesterchlausens auch wirklich allen Chläusen offensteht, bietet der Kanton zahlreiche Impfgelegenheiten an. Ebenfalls garantiert er vor dem neuen sowie dem alten Silvester zusätzliche Testmöglichkeiten für die Chläuse an. Legende: Ein Silvesterchlaus ist eine maskierte Person, welche den Brauch des Silvesterchlausens pflegt. Keystone

11:24 Indien hat bislang keinen Plan für Booster-Impfungen In Indien gibt es derzeit keinen Plan für Auffrischungsimpfungen, wie die Nachrichtenagentur Reuters von mehreren mit der Angelegenheit vertrauten Personen erfuhr. Demnach geht die Regierung davon aus, dass viele Inder bereits natürliche Immunität durch eine Infektion haben und dass zwei Impfdosen fürs erste einen ausreichenden Schutz bieten. Daher konzentrierten sich die Behörden darauf, dass die meisten der 944 Millionen Erwachsenen im Land bis Januar komplett geimpft sind. Bislang haben 81 Prozent der Erwachsenen eine Dosis

erhalten, 43 Prozent zwei. Die Impfung von jungen Menschen unter 18 Jahren hat bislang noch nicht begonnen.

10:28 Deutscher Gesundheitsminister: Moderna als «Rolls Royce» der Impfstoffe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wirbt für den Impfstoff von Moderna. Das Vakzin von Biontech sei der Mercedes und der von Moderna der Rolls Royce, sagt der CDU-Politiker in Berlin. Beide Impfstoffe seien sehr sicher. Biontech sei der Impfstoff, den die Deutschen am meisten nachfragten. Hier sei die Nachfrage in den vergangenen zwei Wochen stark gestiegen. In der Schweiz sind, anders als in Deutschland, die meisten Geimpften mit dem Impfstoff von Moderna immunisiert; laut BAG haben rund zwei Drittel von ihnen das Vakzin von Moderna erhalten (Stand: 18.11.2021). Legende: Heute und morgen würden für Deutschland insgesamt sechs Millionen Biontech-Dosen ausgeliefert. «Das muss jetzt erst einmal verimpft werden», sagt Spahn und resümiert: «Die Impfkampagne läuft wieder und weiter hoch.» Keystone

10:07 Zu viele infizierte Schüler: Kanton Schwyz hält an Quarantäneregeln fest Die Fallzahlen an den Schulen im Kanton Schwyz sind hoch. Im Vergleich zu vor den Herbstferien hat sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die sich in Isolation befinden, von 26 auf 176 nahezu versiebenfacht. Für den Regierungsrat kommen deshalb derzeit keine Lockerungen der Quarantäneregeln in Frage, wie aus seiner Antwort auf eine kleine Anfrage hervor geht. Schwyzer Schülerinnen und Schüler, die an den repetitiven Tests teilnehmen, können im Präsenzunterricht verbleiben. Schülerinnen und Schüler, welche nicht teilnehmen, müssen in eine Quarantäne. Die Ausbruchsuntersuchung diene der Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts, schreibt die Regierung. Die Anordnung einer Quarantäne sei die Konsequenz, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Audio Archiv: Dagmar Rösler: «Die Schulen sind gefordert» 02:46 min, aus HeuteMorgen vom 17.11.2021. abspielen. Laufzeit 02:46 Minuten.

9:47 Studie: Infektion mit Erkältungs-Coronaviren stärkt Schutz vor Sars-CoV-2 Frühere Infektionen mit harmlosen Erkältungs-Coronaviren verleihen einer Studie zufolge auch einen gewissen Schutz gegen Sars-CoV-2. Insbesondere könnte sich eine sogenannte Kreuzreaktion auf den Schweregrad einer Covid-19-Erkrankung auswirken. «Spezifisch gegen Sars-CoV-2 gerichtete Immunreaktionen, die von Gedächtniszellen ausgehen, sind natürlich weit wirksamer als kreuzreaktive. Aber obwohl der Schutz nicht komplett ist, verkürzen Kreuzreaktionen den Krankheitsverlauf und mildern dessen Schwere», sagte die Virologie-Professorin Alexandra Trkola von der Universität Zürich gemäss einer Mitteilung der Hochschule. Genau dies erreiche man auch mit den Impfungen, «nur viel, viel effizienter.» Die Wirkung besagter Kreuzreaktion könnte eine «plausible Erklärung für den hohen Anteil an asymptomatischen und milden Sars-CoV-2-Infektionen» sein, wie das Forschungsteam im Fachmagazin «Nature Communications» berichtet. Trkola analysierte mit ihrem Team die Menge an unterschiedlichen Antikörpern gegen vier menschliche Coronaviren im Blut von 825 Spendern aus der Zeit vor dem Auftreten von Sars-CoV-2 sowie 389 Proben von Spendern, die eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus durchgemacht hatten.

9:23 Neuseeland setzt zu Strategiewechsel an Bars, Restaurants und Fitnessstudios können in Auckland ab Anfang Dezember wieder öffnen, aber die Kunden müssen nachweisen, dass sie vollständig geimpft sind. Mit dieser Ankündigung hebt die neuseeländische Regierung die letzten Reste einer Abriegelung auf, die in der grössten Stadt des Landes im August begonnen hatte. Sie signalisiert auch eine neue Phase der neuseeländischen Reaktion auf die Pandemie. So eröffnete Premierministerin Jacinda Ardern, dass Neuseeland ab dem 2. Dezember ein neues Pandemie-Ampelsystem einführen werde, das auf der Verwendung von Impfpässen basiere. Das Ampelsystem solle anzeigen, wo Ausbrüche das Gesundheitssystem unter Druck setzten. Eine grüne Kennzeichnung würde nur wenige Einschränkungen mit sich bringen, eine orangefarbene Kennzeichnung würde das Tragen von Masken und eine grössere Distanz erfordern, während eine rote Kennzeichnung die Zahl der Menschen, die sich versammeln, auch mit Impfbescheinigungen einschränken würde. Noch im Oktober hatte sich die Premierministerin das ehrgeizige Ziel gesetzt, 90 Prozent aller in Frage kommenden Personen in jedem der 20 Gesundheitsbezirkedes Landes vollständig zu impfen, bevor sie auf das neue System umstellt. Obwohl die Impfquoten bis Anfang Dezember hinter diesem Ziel zurückbleiben werden, sagte Ardern nun, dass es trotzdem an der Zeit sei, den Wechsel vorzunehmen. Derzeit sind etwa 83 Prozent der Neuseeländer ab 12 Jahren vollständig geimpft. Legende: Die Premierministerin sieht sich mit immer heftigeren Protesten gegen die Impfpflicht und die Pandemiebeschränkungen konfrontiert. Meinungsumfragen zeigen denn auch, dass die Unterstützung für Ardern und ihre liberale Regierung seit ihrem erdrutschartigen Wahlsieg vor etwas mehr als einem Jahr zurückgegangen ist Keystone

8:01 Maskenpflicht ab 3. Klasse an Schulen in Graubünden Im Kanton Graubünden gilt ab Dienstag an Schulen ab der dritten Klasse bis und mit Oberstufe eine Maskenpflicht. Betroffen davon sind die Regionen Imboden, Landquart, Moesa, Plessur, Prättigau, Surselva und Viamala. Mit dieser zusätzlichen Massnahme solle laut Staatskanzlei des Kantons die Ausbreitung der Pandemie in den Schulen verhindert werden. Graubünden verzeichne derzeit die höchste Anzahl an Corona-Fällen seit Beginn der Pandemie. Betroffen seien insbesondere auch die jüngeren Bevölkerungsschichten. Die Maskenpflicht gelte vorerst bis zu den Weihnachtsferien in allen öffentlichen und privaten Schulen, jeweils auf dem gesamten Schulareal und für alle Personen. Um das Screening in den Schulen zu verfeinern, werde in stark betroffenen Regionen (Imboden, Landquart und Plessur) ferner die Testintensität erhöht: Statt bisher einmal pro Woche testen die Schulen bis auf Weiteres zweimal wöchentlich, wie die Staatskanzlei mitteilt. Ende Dezember 2021 werde die Lage neu beurteilt und über das weitere Vorgehen entschieden.

7:10 GDK-Präsident erwartet demnächst schärfere Massnahmen in Kantonen Lukas Engelberger, Präsident der Kantonalen Gesundheitsdirektionen (GDK), geht davon aus, dass es in Kürze weitere Massnahmen gegen das Coronavirus geben wird. In den Kantonen gäbe es Diskussionen über Verschärfungen. Die Kantone sollten nun ihren Spielraum nutzen, auch wenn dieser limitiert sei, sagte der GDK-Präsident und Basler Gesundheitsdirektor in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» von Montag. Sollte das nicht reichen, um auf die hohen Infektionszahlen zu reagieren, müsse der Bundesrat aktiv werden. Konkret könnten die Kantone die Zertifikatspflicht auf weitere Einrichtungen und Bereiche ausdehnen – etwa auf Besuchende und Mitarbeitende in Pflegeheimen oder Spitälern. Auch die Wiedereinführung der Maskenpflicht sei rasch möglich – etwa an Anlässen mit Zertifikatspflicht oder in den Schulen. Legende: Den Ansatz mit dem 3G-Zertifikat sollten die Kantone Engelbergers Ansicht nach nicht infrage stellen. Dieser Ansatz sei durch das Bundesrecht vorgegeben. Keystone

5:58 Österreich ist wieder im Teil-Lockdown Als erstes Land Westeuropas ist Österreich seit Mitternacht wieder in einem Teil-Lockdown. Dieser gilt mindestens 10 Tage – und kann um weitere 10 Tage verlängert werden. Die Massnahme sei hart, aber absolut notwendig, sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein am Sonntagbend gegenüber dem Sender ORF: Daheim bleibem müssen alle. Unabhängig vom Impfstatus, unabhängig davon, ob genesen oder nicht. Die eigenen vier Wände verlassen darf in den kommenden Tagen nur, wer einen triftigen Grund dafür vorweisen kann. Zur Arbeit fahren ist zum Beispiel einer. Dinge für den täglichen Bedarf einkaufen ein anderer. Auch Erholung im Freien soll möglich sein, mit 2G-Nachweis sogar Skifahren. Die meisten Läden hingegen bleiben geschlossen. Restaurants dürfen Essen nur noch zum Mitnehmen verkaufen. Der Kulturbetrieb ist eingestellt. Nur die Schulen sollen offen bleiben. Audio Österreicher müssen wieder zuhause bleiben 01:14 min, aus HeuteMorgen vom 22.11.2021. abspielen. Laufzeit 01:14 Minuten.