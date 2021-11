Der Ticker startet um 6:00 Uhr

8:09 Über 54'000 Neuinfektionen binnen eines Tages in den USA In den USA verzeichnen die Gesundheitsbehörden mindestens 54'175 Neuinfektionen binnen eines Tages. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Insgesamt wurden damit seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 48.26 Millionen Ansteckungsfälle nachgewiesen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus steigt um mindestens 625 auf 781'608. Die USA weisen weltweit die höchsten Infektions- und Totenzahlen auf.

7:18 Bedrückte Jugendliche: Pro Juventute verzeichnet mehr Anfragen Die Pandemie drückt je länger je stärker auf die Stimmung der jungen Erwachsenen. Dies widerspiegelt sich auch in den Zahlen von Pro Juventute – eine der Anlaufstellen für Jugendliche, die um Rat fragen. Die Organisation bemerkt einen deutlichen Anstieg der Belastung. «Nicht nur hat Pro Juventute im Vergleich zum Vorjahr zehn Prozent mehr Beratungen durchgeführt, auch die Inhalte sind schwerwiegender geworden als vor der Pandemie», sagt Katja Schönenberger, Direktorin von Pro Juventute Schweiz. Doppelt so oft wie vor der Pandemie wird in diesen Tagen Suizid thematisiert. Auch Gespräche zu Selbstverletzung oder Zukunftsangst werden häufiger geführt. Vor allem Probleme von Kindern und Jugendlichen, die bereits vor der Pandemie belastet waren, haben sich durch Corona noch akzentuiert. Es gebe aber auch junge Menschen, die eine gewisse Resilienz aufweisen und daher bisher besser durch die Pandemie gekommen sind, so Schönenberger. Wie Psychologe Allan Guggenbühl und Jugendliche selbst die aktuelle Zeit erleben, lesen Sie in unserem Artikel zum Thema. 04:22 Video Junge Menschen und die fünfte Corona-Welle Aus 10 vor 10 vom 26.11.2021. abspielen

5:55 Omikron: 14 Tage Quarantäne bei Ankunft in Australien Australien verhängt wegen der neuen Coronavirus-Variante eine 14-tägige Quarantäne für Bürgerinnen und Bürger sowie deren Angehörige, wenn diese zuvor in einem von neun festgelegten Ländern waren. Wie Gesundheitsminister Greg Hunt mitteilte, dürfen alle Reisende, die nicht die australische Staatsbürgerschaft besitzen und sich in den letzten 14 Tagen in afrikanischen Ländern aufgehalten haben, in denen die Omikron-Variante entdeckt und verbreitet wurde, nicht nach Australien einreisen.

4:07 Kanada will Impfgegner vor Kliniken hart bestrafen Kanada plant ein Gesetz, um Proteste gegen Impfungen in Spitälern unter Strafe zu stellen. Generalstaatsanwalt David Lametti stellte am Freitag Pläne zu Änderungen des Strafgesetzbuchs vor, die bis zu zehnjährige Haftstrafen vorsehen, wenn Mitarbeitende des Gesundheitswesens beispielsweise eingeschüchtert oder an der Ausübung ihrer Tätigkeit gehindert werden. Lametti nannte es verabscheuungswürdig und inakzeptabel, Beteiligte einzuschüchtern, zu belästigen, zu behindern oder zu bedrohen. Die Präsidentin der Ärztevereinigung, Katherine Smart, sagte, es sei schon letztes Jahr zu einer «bedauerlichen Eskalation von Hass» einschliesslich der Gewalt gegen Ärzte und Pflegende im Dienst gekommen. Legende: Impfpflicht sei Vergewaltigung, steht auf dem Schild dieser Demonstranten vor einer Klinik in Toronto im vergangenen September. Reuters

0:47 Grosses WTO-Treffen in Genf auf unbestimmte Zeit vertagt Die Welthandelsorganisation WTO hat ihr geplantes Ministertreffen in Genf wegen der Omikron-Variante des Coronavirus verschoben. Das Treffen hätte nächste Woche stattfinden sollen. Die WTO schreibt, weil die Schweiz wegen der Mutation neue Reisebeschränkungen erlassen habe, hätten nicht alle Ministerinnen und Minister und Delegierte nach Genf reisen können. Eine gleichberechtigte Teilnahme wäre deshalb unmöglich gewesen. Erwartet worden waren rund 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dies ist das zweite Mal, dass die Ministerkonferenz wegen der Corona-Pandemie verschoben wird. Ursprünglich hätte das Treffen im Juni 2020 in Kasachstan stattfinden sollen. Ein neues Datum für die Konferenz wurde noch nicht festgelegt.

23:53 Moderna testet Impfstoff gegen Omikron Der Impfstoffhersteller Moderna testet drei vorhandene Covid-19-Booster-Kandidaten gegen die neue Omikron-Variante. Das Unternehmen kündigt zudem einen neuen variantenspezifischen Impfstoffkandidaten gegen diese Variante des Coronavirus an, die zuerst in Südafrika festgestellt wurde. Auch der Impfstoffhersteller Biontech hat als Reaktion auf das Bekanntwerden der Variante neue Untersuchungen gestartet. Die Daten aus nun laufenden Labortests würden Aufschluss darüber geben, ob eine Anpassung des Impfstoffs erforderlich werde, wenn sich diese Variante international verbreite. Man rechne spätestens in zwei Wochen mit Erkenntnissen.

22:34 Virologe Thiel: «Mit Glück können wir die Ausbreitung verzögern» Volker Thiel, Professor für Virologie und Mitglied der Schweizer Covid-Taskforce, sagt in einer Einschätzung zur neuen Virusvariante, es gehe zurzeit vor allem darum, weitere Informationen über die neue Virusvariante zu sammeln. Die Gremien beim BAG, die Taskforce und die WHO würden das Virus anhand der wenigen Informationen, die man habe, aber als besorgniserregend einschätzen. «Über die Funktion weiss man noch wenig, aber die Variationen im Spike-Protein sind sehr gross. Und solche Mutationen weichen eben dem Immunsystem aus.» Die Gefahrenlage im Vergleich zu anderen Varianten sei aber schwierig einzuschätzen. «Es gibt erst wenige Tausend bestätigte Fälle in Südafrika. Wir können durch Reisebeschränkungen die Verbreitung verzögern.» Wie gut die Impfung gegen die neue Variante schützen werde, könne noch nicht gesagt werden. Es gebe aber Hinweise auf Reinfektionen, was Thiel eher als schlechtes Zeichen wertet. Die nächsten Tage und Wochen würden weisen, ob Anpassungen an den Impfstoffen nötig seien, und ob die Verbreitung erfolgreich verzögert werden könne. 04:27 Video Virologie-Professor Volker Thiel zur neuen Virusvariante Aus 10 vor 10 vom 26.11.2021. abspielen

20:47 BAG-Mathys: Omikron könnte zu schärferen Massnahmen führen Patrick Mathys vom Bundesamt für Gesundheit gibt sich gegenüber SRF auf Anfrage besorgt über die neue Virusvariante Omikron, die zuerst im südlichen Afrika entdeckt wurde: «Wir haben jetzt schon eine sehr kritische Situation. Eine neue Variante, mit diesen Eigenschaften, in dieser Zeit, das gilt es auf jeden Fall zu verhindern, um nicht in eine Situation zu kommen, die dann sehr strenge Massnahmen bedarf.» 00:17 Video Patrick Mathys vom BAG zur neuen Virusvariante Omikron Aus News-Clip vom 26.11.2021. abspielen

20:24 Wallis: Zertifikatspflicht im Privaten ab 10 Personen Der Kanton Wallis verschärft die Schutzmassnahmen: In geschlossenen, öffentlich zugänglichen Räumen sowie bei Veranstaltungen im Innern muss ab Montag eine Maske getragen werden. Für private Treffen mit mehr als zehn Personen braucht es neu ein Covid-Zertifikat. Die Maske sei gemäss dem Entscheid des Staatsrats insbesondere in Kinos, Theatern, Veranstaltungssälen und Restaurants vorgeschrieben – zusätzlich zum Covid-Zertifikat, teilt die Staatskanzlei mit, Link öffnet in einem neuen Fenster. Eine Maskenpflicht gilt demnach ausserdem auf Märkten und am Arbeitsplatz, ausgenommen sind Einzelbüros. Ausnahmen gibt es für Schulen, Kitas sowie Diskotheken, Bars und Nachtclubs. Auch in Bergbahnen bleibt es bei den derzeit geltenden Regeln.

19:43 Aargau und Zürich öffnen Boosterimpfung für Jüngere Im Aargau können über 16-Jährige ab sofort Termine buchen, sofern ihre zweite Impfung mehr als sechs Monate zurückliegt. Der Aargau setze mit der Öffnung der Terminbuchung die neuen Empfehlungen der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif) um, teilte das kantonale Departement für Gesundheit und Soziales am Freitagabend mit. Gleichzeitig baten die Aargauer Behörden Jüngere um Geduld – und gesunde Personen unter 65 darum, mit der Terminbuchung noch eine oder zwei Wochen zu warten: Es könnten nicht alle Interessierten gleichzeitig bedient werden. Priorität müsse der Booster für über 65-Jährige, Menschen mit Vorerkrankungen und Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt haben. Der Kanton Zürich will ab Montag auch Jüngere per Brief oder SMS kontaktieren, für die eine Auffrischimpfung infrage kommt. Auch der Kanton Zürich hebt in seiner Mitteilung hervor, zentral sei die Booster-Impfung vor allem für vulnerable Personen. Bereits jetzt könnten besonders gefährdete Personen und das Gesundheitspersonal Termine buchen, heisst es in der Mitteilung der Staatskanzlei. Ab dem Montag werde man mittels SMS oder Brief aktiv auf alle Personen über 16 zugehen, deren letzte Impfung mindestens ein halbes Jahr zurückliege. Voraussetzung für eine Terminbuchung ist, dass die betreffende Person im kantonalen Impftool registriert ist.

19:32 Niederlande: Ab 17 Uhr ist alles geschlossen Angesichts schnell steigender Infektions- und Patientenzahlen verhängen die Niederlande einen abendlichen Shutdwon. Geschäfte, Kulturstätten, Gaststätten und Sportclubs müssen täglich bereits um 17 Uhr schliessen. Die verschärften Massnahmen gelten ab Sonntag für zunächst drei Wochen. Das kündigte Ministerpräsident Mark Rutte in Den Haag an. «In den Niederlanden ist dann im Prinzip alles ab 17 Uhr geschlossen.» Ausgenommen seien Supermärkte. Schulen sollen vorerst geöffnet bleiben. Allerdings müssen Schüler ab zehn Jahre eine Maske tragen, wenn sie nicht an ihrem Platz sitzen. Die 1.5-Meter-Distanz-Regel wird ausgeweitet auf Kinos, Theater und Gaststätten. Das heisst, dass sie weniger Besucher empfangen können. Dort wird auch wieder die Maskenpflicht gelten.

18:59 B.1.1.529 ist «besorgniserregend» und heisst offiziell «Omikron» Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die neue Corona-Variante B.1.1.529 als «besorgniserregend» eingestuft. Das teilte die UNO-Behörde am Freitag nach Beratungen mit Experten mit. Ausserdem gab die Organisation bekannt, dass die neue Variante nun «Omikron» genannt werde.

18:58 Maskenpflicht im Bundeshaus Schärfere Corona-Regeln im Bundeshaus: Die Teilnehmenden und Besuchenden der am kommenden Montag beginnenden Wintersession der eidgenössischen Räte müssen eine Maske tragen. Daneben gilt eine Covid-Zertifikatspflicht. Die Verwaltungsdelegation der Räte hat am Freitag «angesichts der stark zunehmenden Neuinfektionen» die Covid-Schutzmassnahmen für die Wintersession verschärft, wie die Parlamentsdienste mitteilten. Zudem empfiehlt sie den Sessionsteilnehmenden, sich regelmässig testen zu lassen - auch geimpften und genesenen Personen

18:12 EU schränkt Reisen aus südlichem Afrika ein Die EU-Staaten wollen angesichts der neuen, möglicherweise gefährlicheren Variante des Coronavirus alle Passagierflüge aus sieben Ländern im südlichen Afrika aussetzen. Davon betroffen sind Botswana, Swasiland, Lesotho, Mosambik, Namibia, Südafrika und Simbabwe, wie die Deutsche Presse-Agentur in Brüssel nach einer Sondersitzung der EU-Staaten am Freitag aus Diplomatenkreisen erfuhr. Die Vereinbarung ist für die EU-Staaten nicht bindend, den Angaben zufolge wurde sie jedoch von allen Ländern unterstützt. Die slowenische EU-Ratspräsidentschaft teilte am Abend mit, das zuständige Gremium der EU-Staaten habe sich darauf verständigt, die entsprechende Notbremse auszulösen und Einschränkungen für alle Reisen aus dem südlichen Afrika in die EU zu verhängen. Die Ratspräsidentschaft rief die EU-Staaten dazu auf, für Rückkehrer aus dieser Region strenge Test- und Quarantänevorschriften zu verhängen.

17:43 Bund verbietet Flüge aus dem Süden Afrikas – Quarantäne bei Einreise aus Belgien, Israel, Hongkong Der Bund verbietet wegen der neuen potenziell gefährlicheren Virusvariante direkte Flüge aus der Region des südlichen Afrikas in die Schweiz. Bei der Einreise aus der Region Südafrika, aus Hongkong, Israel und Belgien müssen zudem alle Personen ab heute um 20 Uhr einen negativen Covid-19-Test vorlegen und sich für 10 Tage in Quarantäne begeben. Diese Test- und Quarantänepflicht soll auf weitere Länder ausgedehnt werden, in denen die neue Virusvariante nachgewiesen wird. Ausgenommen sind die Nachbarländer der Schweiz. Personen, die nicht Schweizer Bürgerinnen oder Bürger sind oder über eine Aufenthaltsgenehmigung in der Schweiz oder im Schengenraum verfügen, können nicht mehr in die Schweiz einreisen. Sämtliche Flüge aus Botswana, Eswatini, Lesotho, Mosambik, Namibia, Simbabwe und Südafrika sind für unbestimmte Zeit verboten. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt kann für Rückführungen von Schweizer Bürgerinnen oder Bürgern oder von Personen, die über eine Aufenthaltsgenehmigung in der Schweiz verfügen, Ausnahmebewilligungen erteilen.

16:57 Impfkommission empfiehlt Boosterimpfung für alle - Swissmedic lässt Moderna-Booster zu Boosterimpfung für alle: Angesichts der deutlich steigenden Fallzahlen in der Schweiz empfehlen die Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF) und das BAG , Link öffnet in einem neuen Fensterdie Auffrischimpfung für alle ab 16 Jahren. Bisher war die Auffrischimpfung in erster Linie für über 65-jährige sowie für jüngere Personen mit schweren Vorerkrankungen empfohlen. Gleichzeitig hat die Zulassungsbehörde Swissmedic , Link öffnet in einem neuen Fensterdie Auffrischimpfung von Moderna für alle Personen ab 18 Jahren zugelassen. Die Empfehlung von BAG und EKIF orientiere sich auch am Ziel, in der aktuellen epidemischen Lage mit der Auffrischimpfung dazu beizutragen, eine Überlastung der Gesundheitsversorgung zu verhindern, wie die Behörden schreiben. Die Empfehlung beruht auf der Zulassungserweiterung durch Swissmedic, die beide mRNA-Impfstoffe für die Auffrischimpfung von Personen ab 16 Jahren mit Pfizer bzw. ab 18 Jahren mit Moderna zugelassen hat. Allen Personen im Alter unter 30 Jahren wird die Auffrischimpfung mit dem Pfizer-Impfstoff empfohlen, unabhängig vom für die Grundimmunisierung verwendeten Impfstoff. Die detaillierten Impfempfehlungen der Ekif werden heute noch publiziert werden.

16:49 Luzern: Fasnachtsumzüge können nicht bewilligt werden Der Kanton Luzern hat den Fasnachtsorganisationen mitgeteilt, dass Umzüge aufgrund der Bestimmungen des Bundes derzeit nicht bewilligt würden. Grund dafür sei, dass der Zugang nicht eingeschränkt werden könne. Vertreter der Fasnachtsorganisationen und der Behörden trafen sich am Mittwoch zu einem Austausch. Dabei habe der Kanton festgehalten, dass der Bund für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen eine Zugangsbeschränkung auf Personen mit Covid-Zertifikat vorschreibe. Das teilt das Luzerner Gesundheitsdepartement heute auf Anfrage mit. Weil dies bei den Fasnachtsumzügen in der Stadt Luzern nicht möglich sei, könnten diese, wie auch Stadtfeste, gestützt auf die aktuellen Vorgaben der Covid-19-Verordnung nicht bewilligt werden. Das Lozärner Fasnachtskomitee (LFK) hatte zuletzt betont, man plane die beiden grossen Umzüge vom Schmutzigen Donnerstag und Güdismontag. Den Teilnehmenden sollte eine Zertifikatspflicht auferlegt werden.

16:19 BAG: Neue Variante bisher in der Schweiz nicht nachgewiesen Im Programm zur Überwachung der Gensequenzierung des BAG wurde die neue Variante B.1.1.529, die zuerst im südlichen Afrika entdeckt wurde, in der Schweiz bislang nicht nachgewiesen. Das BAG analysiere aber die vorhandenen Daten, wie es am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Das Amt steht demnach im Austausch mit allen Akteuren innerhalb und ausserhalb der Verwaltung. Die Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO über die Coronavirus-Variante B.1.1.529 und deren Gefährlichkeit werde ebenfalls Einfluss auf das weitere Vorgehen der Schweiz haben, hiess es weiter.

15:20 St. Gallen und Appenzell Ausserhoden öffnen Booster-Anmeldung für alle ab 16 Jahren Das Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen erwartet vom Bund die Empfehlung zur Auffrischimpfung für alle in den kommenden Stunden. Deshalb öffnet der Kanton ab sofort die Anmeldung für den Booster für alle Personen über 16 Jahren, wie die Staatskanzlei mitteilte. Auch die Zulassung durch Swissmedic des Moderna-Impfstoffs für die dritte Dosis werde demnächst erwartet. Voraussetzung bleibt, dass die letzte Impfung mehr als 6 Monate zurückliegt. Die Booster-Impfungen werden in den Impfzentren, spontanen Impfstellen und in verschiedenen Hausarztpraxen angeboten. Anmelden kann man sich über wir-impfen.ch., Link öffnet in einem neuen Fenster Als weiterhin zentral bezeichnet der Kanton St. Gallen die Grundimmunisierung mit Erst- und Zweitimpfung. Darum würden weiterhin spontane Impfmöglichkeiten angeboten. In Appenzell Ausserrhoden bieten die Impfzentren in Heiden und Herisau sowie Hausarztpraxen ab dem 1. Dezember Booster für alle an. Priorität haben weiterhin die über 65-Jährigen und die Risikopersonen, wie die Kantonskanzlei mitteilte. Wer sich online registriert, erhält per SMS oder E-Mail einen Terminvorschlag.