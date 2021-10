Der Ticker startet um 6:30 Uhr

21:38 Corona-Sequenzen werden neu auf zentraler Plattform erfasst Neu führt eine Plattform alle in der Schweiz erhobenen Coronavirus-Gensequenzen zusammen. Ziel ist es, die Überwachung der Virusvarianten und die internationale Forschung zu unterstützen. Die aus Sequenzierungen gewonnenen Daten seien nur aussagekräftig, wenn sie so rasch als möglich koordiniert und standardisiert vernetzt würden, teilte das Schweizer Institut für Bioinformatik (SIB) am Mittwoch mit. Die Infrastruktur mit dem Namen Swiss Pathogen Surveillance Platform (SPSP) soll dies, nahezu in Echtzeit, garantieren. Auf der Plattform werden die ermittelten Coronavirus-Sequenzen unter anderem mit dem Datum und Ort des PCR-Tests sowie Geschlecht und Alter der getesteten Person gekoppelt.

20:46 Impfprämie für Senioren Litauen will Senioren in der Corona-Krise mit einem finanziellen Anreiz zu einer Schutzimpfung motivieren. Das Parlament in Vilnius stimmte am Mittwoch einer von der Regierung beschlossenen Einmalzahlung von 100 Euro für neu geimpfte Menschen über 75 Jahre zu. Begründet wurde das Vorhaben mit der niedrigen Impfrate in dieser Altersgruppe. Zustehen soll die Zahlung Senioren, die bis zum 1. September keine Impfung erhalten haben und bis zum 1. Dezember vollständig geimpft werden. Auch voll geimpfte Senioren, die sich bis zum 1. April eine weitere Dosis eines zugelassenen Corona-Vakzins zur Auffrischung verabreichen lassen, soll die finanzielle Hilfe gewährt werden. In Litauen sind die Corona-Zahlen in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. In den vergangenen 14 Tagen wurden nach offiziellen Angaben 998.5 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner registriert. In dem Baltenstaat mit knapp drei Millionen Einwohnern sind 69.7 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen Corona geimpft oder davon genesen.

19:47 Probleme mit britischem Impfzertifikat Wegen vorübergehender Probleme mit dem britischen Online-Impfzertifikat sind am Mittwoch Pläne von Reisenden in Grossbritannien durchkreuzt worden. Wie der Nationale Gesundheitsdienst NHS per Twitter mitteilte, waren die Online-Zertifikate per App und Webseite zeitweise nicht erreichbar. Die Nachrichtenagentur PA meldete, Reisende seien teilweise am Flughafen von den Fluggesellschaften abgewiesen worden, weil sie nicht in der Lage gewesen seien, ihren Impfstatus vorzuweisen. Später waren die Zertifikate wieder abrufbar, wie der NHS mitteilte.

19:16 Niederlande vor neuer Corona-Welle Die Zahl der Neuinfektionen stieg in den vergangenen sieben Tagen stark und liegt nun um 62 Prozent höher als in der Vorwoche. Das ist der grösste Anstieg seit Mitte Juli, wie das Institut für Gesundheit und Umwelt RIVM am Mittwoch mitteilte. Landesweit wurden 3746 neue Infektionen gemeldet, fast doppelt soviel wie am Mittwoch der Vorwoche. Auch die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern steigt den Angaben zufolge deutlich. In den Krankenhäusern werden zur Zeit 524 Covid-19-Patienten behandelt, davon 137 auf den Intensivstationen. Im ganzen Land wurde die Alarmstufe nun auf «Besorgnis erregend» erhöht. Die meisten Infektionen wurden den Behörden zufolge in Grossstädten registriert, aber auch sehr viele in Regionen mit streng gläubigen Protestanten, dem sogenannten «Biblebelt» (Bibelgürtel). Viele orthodoxe Calvinisten lehnen eine Impfung ab. Etwa 68 Prozent der rund 17 Millionen Einwohner sind vollständig geimpft, dabei 83 Prozent der Erwachsenen. 02:53 Video Aus dem Archiv: Corona-Hotspot Niederlande Aus Tagesschau vom 28.07.2021. abspielen

18:39 Baselland: Impfen neu immer ohne Anmeldung möglich Ab nächstem Montag kann man sich im Impfzentrum in Muttenz während den normalen Öffnungszeiten ohne Voranmeldung gegen Covid-19 impfen lassen. Die Öffnungszeiten sind an jedem Wochentag von Montag bis Samstag unterschiedlich, wie aus der Mitteilung der Volkswirtschaft- und Gesundheitsdirektion vom Mittwoch hervorgeht. Während dieser Zeiten benötigen Impfwillige keine Anmeldung und können spontan vorbeigehen. Es sei genügend Personal eingeplant, damit der reguläre Impfbetrieb für die angemeldeten Personen nicht darunter leide. Ohne Voranmeldung könne es allerdings zu Wartezeiten kommen. Audio Aus dem Archiv: Ansturm auf Impfzentrum Muttenz 07:04 min, aus Regionaljournal Basel Baselland vom 10.09.2021. abspielen. Laufzeit 07:04 Minuten.

18:03 Einschätzungen aus dem Bundeshaus Der Bundesrat will mit einer Impfoffensive mit Kosten von maximal 96.2 Millionen Franken weitere Menschen zur Impfung bewegen. Gemeinsam mit den Kantonen ist eine nationale Impfwoche vom 8. bis zum 14. November geplant. Die Idee der 50-Franken-Gutscheine ist aber vom Tisch. Wegen eines Gutscheins von 50 Franken wären am Ende wohl auch wenige motiviert gewesen, ihre impfkritischen Nachbarn oder Freunde zu überzeugen. In der reichen Schweiz – das zeigten viele Kommentare zum Thema im Netz – habe die Aussetzung einer Prämie fast schon etwas Unmoralisches, sagt SRF-Bundeshausredaktor Andy Müller.

17:40 Nationale Impfoffensive einhellig begrüsst Die Impfoffensive des Bundes mit der nationalen Impfwoche im November stösst einhellig auf Zustimmung. Die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) begrüsst Offensive, gibt aber zu bedenken, dass sie personell an die Grenzen stossen kann. Bei der Durchführung dürften sich die Kantone deshalb auf Organisationen stützen müssen. Zudem verweist die Konferenz auf die bereits unternommenen grossen Anstrengungen mit mobilen Informations- und Impfequipen. Seitens der Parteien begrüssen FDP, Mitte und Grüne die Impfoffensive. Der Grünen-Präsident Balthasar Glättli twitterte, wichtig sei das Impfziel und die damit klare Ausstiegs-Perspektive aus den Massnahmen. Der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) bezeichnet die Impfoffensive des Bundes und die Tests als integrale Bestandteile des im Covid-Gesetz festgelegten gezielten Schutzes in der Pandemie. Der Bundesrat versäume es aber, ein verbindliches Ausstiegsszenario zu definierten, kritisiert der SGV und wiederholt damit seine bereits in der Konsultation geäusserte Forderung. Legende: Keystone

17:17 Impfoffensive geht weiter als es die Zürcher Regierung wollte Mehr mobile Impfstellen, eine nationale Impfwoche und individuelle Beratungen: Der Bundesrat geht mit seiner Impfoffensive weiter, als es der Kanton Zürich gewünscht hätte. So findet die Zürcher Regierung eine individuelle Beratung beispielsweise nicht sinnvoll. Der Aufwand sei zu gross und der Ertrag zu klein, schrieb die Zürcher Regierung dem Bund bereits vor einigen Tagen. Auf Anfrage von SRF teilt der Regierungsrat mit, er wolle die neuen Vorgaben nun prüfen und danach über eine Umsetzung entscheiden. Legende: Keystone

16:43 Knapp 53'000 Familien wurden beraten Die Mütter- und Väterberatung hat im Jahr 2020 schweizweit 344'440 Beratungen für 52'975 Familien erbracht. Aufgrund von Corona erfolgten deutlich mehr Beratungen - insgesamt 36 Prozent - am Telefon, wie die Beratung mitteilte. Die Hausbesuche beliefen sich auf 18 Prozent. Diese seien trotz Corona-Einschränkungen konstant geblieben. Gerade in Krisensituationen sei die «aufsuchende Beratungsarbeit» zentral, schrieb die Mütter- und Väterberatung (MVB) in einer Mitteilung. Die Pandemie bleibe für viele Familien mit kleinen Kindern sehr herausfordernd und führe auch zu Überforderung und Isolation. Die MVB habe die Familien 2020 deshalb noch vermehrt proaktiv kontaktiert, schreibt sie.

16:29 Medienkonferenz beendet Die Medienkonferenz von Bundesrat Alain Berset ist beendet. Die wichtigsten Beschlüsse zur Impf-Offensive können Sie hier nachlesen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Auf srf.ch, der News-App oder hier im Liveticker informieren wir Sie auch weiterhin über die Entwicklung der Corona-Situation.

16:25 Sprach der Bundesrat über 2G-Regel? Zu einer allfällige 2G-Regelung habe es keine Gespräche gegeben, antwortet Berset. Es gebe auch Menschen, die sich nicht impfen lassen könnten. Darum habe der Bundesrat die 2G-Regelung nicht in Betracht gezogen. Berset lässt durchblicken, dass man sich dies nicht ernsthaft vorstellen könnte für die Schweiz.

16:21 Ist die Zertifikatspflicht noch verhältnismässig? Die Frage wird gestellt, ob die Zertifikatspflicht aktuell noch verhältnismässig sei? «Wir werden diesen Punkt diskutieren.» Die Lage habe sich stark verbessert. Aber aktuell gebe es noch viele Unsicherheiten, welche die epidemiologische Lage wieder verschlechtern könnten.

16:20 Wo stehen wir im «Marathon»? Die Analogie funktioniere nicht mehr, sagt Berset. «Wir sind irgendwo gegen Ende. Wo genau, weiss ich nicht». Derzeit sei es aber so, als würde man in einem Stadion Runden drehen. Der Bundesrat habe alles geliefert, um aus der Krise herauszukommen. Aber es liege jetzt in der Hand aller. «Von mir aus reicht es», sagt Berset zur Pandemie. Auch das BAG kann nicht genau sagen, wo man genau stehe, ausser gegen Ende.

16:17 Was geschieht, wenn die Impf-Offensive nicht den gewünschten Erfolg erzielen wird? Was geschieht, wenn die Impf-Offensive nicht den gewünschten Erfolg erzielen wird? Dies fragt eine Journalistin. «Wir versuchen, Tag für Tag und Woche für Woche zu nehmen.» Es sei schwierig in dieser Krise, weit vorausschauen zu können.

16:17 Wie wird die Impfrate nun berechnet? Was gilt? Die Impfrate berechnet anhand der Gesamtbevölkerung oder anhand aller Erwachsener, möchte ein Journalist wissen. Patrick Mathys vom BAG sagt, dass es beim Covid-Dashboard eine Anpassung der Zahlen geben werde. Wann es so weit ist, könne er nicht sagen. Klar sei, dass die Genesenen schon (teilweise) zu den Geimpften gezählt würden.

16:15 «Impf-Offensive kein Wundermittel» Ein Journalist hat einige Fragen bezüglich der Impf-Offensive. «Es ist kein Wundermittel». Es gehe aber auch darum, mögliche Zweifel der Bevölkerung zu beseitigen. 00:32 Video Alain Berset: «Impf-Offensive kein Wundermittel» Aus News-Clip vom 13.10.2021. abspielen

16:12 Enttäuscht über die Ablehnung der Impfgutscheine? Ist Berset enttäuscht, dass die Impfgutscheine bei den Kantonen auf Ablehnung stiessen? Berset erklärt, dass er die Haltung der Kantone zur Kenntnis nehme. Am Schluss seien es auch die Kantone, welche die Massnahme umsetzen würden. Er werde an dieser Stelle auch nicht die Kantone kritisieren.

16:09 «50-Franken-Gutscheine unkonventionelle Massnahme» SRF-Journalist Oliver Washington bringt die 50-Franken-Gutscheine ins Spiel. Ist der Bundesrat überrascht, dass diese derart klar abgelehnt wurden? «Nicht gross», so Berset. Man habe gewusst, dass diese Massnahme sehr unkonventionell sei. In einer unkonventionellen Krise seien solche Massnahmen aber angebracht. 01:00 Video Alain Berset: «Der 50-Franken-Gutschein war eine unkonventionelle Massnahme» Aus News-Clip vom 13.10.2021. abspielen

16:06 Ab wann kann man die Massnahmen etwas zurücknehmen? Ab wann kann man die Massnahmen etwas zurücknehmen? Dies fragt ein Journalist. «Der Bundesrat hat die Massnahmen jeweils an die Entwicklung der epidemiologischen Lage geknüpft.» Es gebe noch viel Ungewissheit. In der kälteren Jahreszeit sowie der Ferienzeit sei es schwierig abzuschätzen, wie sich die Lage entwickelt.