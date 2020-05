Der Ticker startet um 5:53 Uhr

11:19 Fast alle Infektionen über Tröpfchen und Aerosole Im neuesten NDR-Podcast nimmt der deutsche Virologe Christian Drosten Stellung zu den Ansteckungen beim Coronavirus. Drosten: «Nach meiner Einschätzung entstehen fast die Hälfte der Coronavirus-Übertragungen durch Aerosole, die andere Hälfte passiert durch Tröpfcheninfektion. Vielleicht 10 Prozent geschieht durch Schmierinfektion.» Es erscheine ihm deshalb «total übertrieben», wie oft auf das Händewaschen und Desinfizieren von Oberflächen hingewiesen werde. Viel wichtiger sei das Lüften von geschlossenen Räumen, um die Aersole zu verdünnen. Aersole seien ebenfalls Tröpfchen, die beim Atmen, Sprechen oder Husten ausgestossen werden. Sie seien aber wesentlich kleiner als die herkömmlichen Tröpfchen und könnten deshalb lange in der Luft stehenbleiben. Drosten sieht aufgrund der Aerosole-Infektionen die Öffnungen von Restaurants kritisch. Lüften sei unbedingt notwendig. Im Aussenbereich der Gastrobetriebe hingegen bestehe kaum eine Gefahr. «Im Aussenbereich von Restaurants ist der 2-Meter-Abstand wahrscheinlich nicht einmal notwendig. Das Virus weht draussen weg.» Drosten schlägt deshalb vor, auch an kälteren Tagen bis in den Herbst hinein im Aussenbereich von Restaurants Gäste zu bewirten und mit Decken zu arbeiten. Legende: Christian Drosten ist Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin. Keystone

11:17 Deutsche Regierung beschliesst Lockerung der Grenzkontrollen Die Kontrollen an der deutschen Grenze sollen ab dem 16. Mai vorsichtig gelockert werden. Wie die Deutsche Presse-Agentur nach der Kabinettssitzung in Berlin erfuhr, strebt das Bundesinnenministerium aber erst für den 15. Juni ein vollständiges Ende der Kontrollen an allen Grenzabschnitten an. Kanzlerin Angela Merkel hatte schon am Dienstag ein zweistufiges Verfahren für die Rückkehr zum offenen Reisen im Schengen-Raum angekündigt.

10:56 Nationalratskommission fordert Mieterlass von 60 Prozent Mit 13 zu 10 Stimmen bei 2 Enthaltungen hat die Wirtschaftskommission der grossen Kammer (WAK) eine Motion verabschiedet, die sich an die Formulierung des Ständerats anlehnt, jedoch andere Limiten vorsieht. So sollen Geschäftsbetreiber ihrem Vermieter für die Dauer der behördlichen Schliessung nur 40 Prozent der Miete schulden, wobei eine Mietobergrenze von 20'000 Franken gelten soll. Die restlichen 60 Prozent soll der Vermieter tragen. 01:40 Video Am Dienstag: Ringen um Mieterlass für Geschäftsliegenschaften Aus Tagesschau vom 12.05.2020. abspielen

10:41 Schweiz reagiert auf humanitäre Bedürfnisse Der Bundesrat hat an seiner heutigen Sitzung über die Verwendung von 175 Millionen Franken im weltweiten Kampf gegen die Covid-19-Pandemie entschieden. Mit diesem Betrag soll einerseits humanitäre Hilfe geleistet und andererseits die Entwicklung, die Produktion und ein global gerechter Zugang zu Diagnostika, Therapien und Impfstoffen gefördert werden. Die 175 Millionen Franken sind Teil eines Pakets von 400 Millionen Franken, welches der Bundesrat vor zwei Wochen verabschiedet hatte. Legende: Am 29. April 2020 hatte der Bundesrat 400 Millionen Franken für die internationale Bewältigung der Covid-19-Pandemie beschlossen. Keystone

Die Basler Regierung hat eine neue unkomplizierte Sonderregelung für Kaffees und Restaurants in Kraft gesetzt: Diese dürften ihre Aussenbereiche neu ohne Bewilligung ausweiten, solange die Sicherheitsbestimmungen erfüllt werden. Die Regierung will so den Beizen die Möglichkeit geben, die wegen der Abstandsregeln eingebüssten Aussensitzplätze zumindest zum Teil wieder wettmachen zu können.

9:50 «Im Sommer wird es eine Touristensaison geben» Am Mittag präsentiert die EU-Kommission wichtige Entscheide zu den Grenzöffnungen, Reisebeschränkungen und Sicherheitsmassnahmen, welche die Ferienplanung vieler beeinflussen werden. Paolo Gentiloni, EU-Wirtschafts- und Währungskommissar, zeigt sich vorab in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung optimistisch, dass Reisen ins Ausland möglich sein werden. «Wir werden definitiv im Sommer eine Touristensaison haben», sagt der frühere italienische Regierungschef, «allerdings mit Sicherheitsmassnahmen und Einschränkungen». Legende: Das Bild zeigt einen Wirt in Taormina an der Ostküste Siziliens. Trotz geplanter Hilfspakete «wird keine andere Branche so sehr unter der Pandemie leiden wie der Tourismus», sagt EU-Kommissar Gentiloni weiter. Keystone

9:35 Sorge vor zweiter Welle drückt SMI ins Minus Zur Wochenmitte legt der Schweizer Aktienmarkt den Rückwärtsgang ein. Innerhalb von nur 48 Stunden habe die Investoren-Stimmung eine Kehrtwende gemacht, heisst es von Händlern. Auslöser dafür sind die warnenden Stimmen, die eine zu schnelle Lockerung der Corona-Beschränkungen als Gefahr sehen. Sollte es deswegen zu einer zweiten Infektionswelle mit neu implementierten Restriktionen kommen, seien die wirtschaftlichen Folgen kaum abschätzbar, so der Tenor.

9:22 Britische Wirtschaft schrumpft drastisch wegen Coronakrise In Grossbritannien hat die Coronakrise in den ersten drei Monaten des Jahres die Wirtschaftsleistung einbrechen lassen. Allerdings war der Rückgang schwächer als erwartet und fiel auch geringer aus als in der Eurozone. Im ersten Quartal sei das Bruttoinlandprodukt (BIP) im Quartalsvergleich um 2.0 Prozent geschrumpft, teilte das nationale Statistikbüro ONS nach einer ersten Schätzung mit. Analysten hatten einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 2.6 Prozent erwartet. Legende: In der Eurozone war die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal laut einer ersten Schätzung von Ende April im ersten Quartal um 3.8 Prozent gesunken. Keystone

8:52 TUI streicht in der Corona-Krise 8000 Stellen Der Reisekonzern TUI will wegen des Geschäftseinbruchs durch die Corona-Pandemie rund 8000 Arbeitsplätze abbauen. TUI solle gestärkt aus der Krise hervorgehen. «Aber sie wird eine andere TUI sein und ein anderes Marktumfeld vorfinden als vor der Pandemie. Das macht Einschnitte erforderlich», erklärte TUI-Chef Fritz Joussen. Damit soll etwa jede zehnte der mehr als 70'000 Stellen weltweit wegfallen. Die Verwaltungskosten sollen um 30 Prozent sinken, Investitionen zurückgefahren werden. Der Tourismus gehört zu den am schwersten von der Krise betroffenen Branchen. Legende: TUI sicherte sich in Deutschland einen staatlich garantierten Überbrückungskredit von 1.8 Milliarden Euro (knapp 1.9 Milliarden Schweizer Franken). Keystone

8:27 Los Angeles plant Ausgangsbeschränkungen bis Juli Für die rund 10 Millionen Kalifornier im Bezirk Los Angeles könnten die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie bis Ende Juli in Kraft bleiben. Die Leiterin der Gesundheitsbehörde von Los Angeles County, Barbara Ferrer, stellte dies in Aussicht, wie die «Los Angeles Times» berichtete. Eine frühere Öffnung des öffentlichen Lebens sei aus ihrer Sicht nur dann möglich, wenn es eine «dramatische» Wende im Kampf gegen das Virus gäbe. Ferrer sprach von einer langsamen Lockerung von Auflagen über die nächsten Monate hinweg. Legende: In dem Westküstenstaat sind nach Informationen vom Dienstag mehr als 69'700 Infektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen, es starben bisher 2802 Menschen. Keystone

8:15 Ölpreise geben nach Die Ölpreise haben im asiatischen Handel am Mittwoch nachgegeben. Am Markt überwog die Sorge, dass zu frühe Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen eine neue Corona-Infektionswelle zur Folge haben könnten. In einigen asiatischen Staaten wie China und Südkorea waren die Fallzahlen in der Corona-Krise erneut gestiegen. Auch in Deutschland wurden die gesetzten Grenzwerte für Neuinfektionen in einigen Regionen zuletzt wieder überstiegen.

8:06 4.2 Millionen Fälle weltweit Die Zahl der weltweit nachgewiesenen Infektionen liegt gemäss der Johns-Hopkins-Universität mittlerweile bei über 4.2 Millionen. Knapp ein Drittel der Angesteckten zählen die USA. Mehr als 286'000 Menschen sind bislang im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Besonders rapide steigen die Zahlen aktuell in Brasilien an: Das Gesundheitsministerium meldet über 880 Tote innert 24 Stunden.

7:37 Österreich: Grenzen zu Deutschland ab 15. Juni geöffnet Die wegen der Corona-Pandemie geschlossene Grenze zwischen Deutschland und Österreich soll nach Informationen der österreichischen Nachrichtenagentur APA am 15. Juni wieder vollständig geöffnet werden. Schon ab diesem Freitag werde es an den Grenzen nur noch stichprobenartige Kontrollen geben, bestätigte das Kanzleramt. Legende: Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte am Dienstag mit Merkel telefoniert. Keystone

7:13 Wuhan will offenbar Millionen Einwohner testen Die zentralchinesische Stadt Wuhan will chinesischen Medienberichten zufolge sämtliche seiner elf Millionen Einwohner in Rekordzeit einem Coronavirus-Test unterziehen. Die Behörden hätten sich zu der Massnahme entschieden, nachdem Anfang der Woche in einem Wuhaner Wohngebiet nach einer längeren Phase ohne Erkrankungen in der Stadt sechs neue Infektionen feststellt wurden.

6:50 EU-Konservative fordern Ende der Kontrollen an den Grenzen Schon in den nächsten Wochen sollen die Schweizer Grenzen zu Deutschland, Österreich und Frankreich wieder geöffnet werden, auch für den Tourismus. Darüber ist sich Bundesrätin Karin Keller-Sutter mit ihren Ministerkollegen in Berlin, Wien und Paris einig geworden. Nicht geplant ist offenbar eine Grenzöffnung mit Italien. Führende europäische Konservative forderten unterdessen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf, sich für ein Ende der Grenzkontrollen in der Europäischen Union nach dem 15. Mai einzusetzen. Auch die Quarantänevorschriften für EU-Bürger, die in ein anderes EU-Land reisen, sollten aufgehoben werden, forderten 18 Präsidiumsmitglieder und Leiter nationaler Delegationen der Europäischen Volkspartei (EVP) in einem Brief an von der Leyen. Legende: Wird aufgefordert, sich für ein Ende der Grenzkontrollen in der Europäischen Union nach dem 15. Mai einzusetzen: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Keystone

6:25 Rund 30 Covid-Kredit-Betrugsermittlungen im Kanton Zürich Die einfache Kreditvergabe lockte im Kanton Zürich auch Verbrecher an. Rund 30 Verdachtsfälle für betrügerisch gestellte Anträge sind der Kantonspolizei bis heute bekannt. Die Kredite stehen im Zusammenhang mit der Covid-Verordnung des Bunderates. Am 25. März erliess der Bundesrat eine Verordnung, welche die raschen Kreditvergaben und Solidarbürgschaften für Unternehmen regelt. In diesen Verdachtsfällen seien Ermittlungen aufgenommen worden. Der genaue Deliktsbetrag könne jedoch noch nicht beziffert werden. Rund 30 Covid-Kredit-Betrugsermittlungen im Kanton Zürich



5:16 Dufry hofft auf den Kaufrausch nach der Krise Viele Detailhändler werden bereits als Pleitekandidat gehandelt, so auch der Basler Reisedetailhändler Dufry. Im April kollabiert der Umsatz um 94.1 Prozent. Damit spürte der Betreiber von Duty-free-Geschäften die Krise mit voller Wucht. Von einer drohenden Pleite will Finanzchef Yves Gerster aber nichts wissen.

4:11 Brasilien: Über 800 Corona-Tote innert 24 Stunden Erstmals sind in Brasilien innerhalb von 24 Stunden über 800 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung registriert worden. Gemäss Gesundheitsministerium lag die Zahl der von Montag bis Dienstag registrierten Opfer bei 881. Das ist ein neuer Negativrekord im südamerikanischen Land. Insgesamt sind in Brasilien nach offiziellen Angaben bislang 12'400 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. 177'589 Infizierte wurden inzwischen gemeldet. Nach den Daten der Johns-Hopkins-Universität in den USA liegt Brasilien bei der Zahl der Todesopfer nun an sechster Stelle.

3:05 Mexikanischer Influencer hilft armen Landsleuten Arturo Islas Allende ist Influencer, mit 1.8 Millionen Followern allein auf Instagram. Angesichts der Pandemie hat der Mexikaner beschlossen, sich für arme Landsleute einzusetzen – seine Popularität hilft ihm dabei. 03:49 Video Corona-Krise: Mexikanischer Influencer hilft den Ärmsten Aus 10vor10 vom 12.05.2020. abspielen