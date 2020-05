Der Ticker startet um 5:53 Uhr

13:03 Corona-Patienten bei Spitalbrand in Russland getötet Bei einem Brand in einem Spital für Corona-Patienten in St. Petersburg sind fünf Menschen gestorben. Es handle sich um vier Männer und eine Frau, die auf der Intensivstation an Beatmungsgeräten angeschlossen gewesen seien, teilten die Behörden der Agentur Interfax zufolge mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass eines der Beatmungsgeräte aus noch ungeklärter Ursache in den Morgenstunden Feuer gefangen hatte. Bis ein Ermittlungsergebnis vorliegt, dürfen die Geräte der russischen Marke Aventa-M nicht mehr verwendet werden. Legende: Feuerwehrleute in St. Petersburg werden nach ihrem Einsatz desinfiziert. Keystone

12:50 Lettland: Mundschutzpflicht im ÖV In Lettland ist das Tragen eines Mundschutzes im öffentlichen Nahverkehr obligatorisch geworden. Passagiere müssen von nun an Mund und Nase bedecken, erlaubt sind dabei auch selbst genähte Masken oder ein Schutz aus einem Schal oder einem Tuch. Zugleich traten Lockerungen der Corona-Massnahmen in Kraft: Gruppen bis zu 25 Personen dürfen sich im Freien wieder für private und öffentliche Veranstaltungen versammeln – sie müssen dabei aber die Abstandsregeln und Hygienevorschriften einhalten. Kultur-, Freizeit- und Sporteinrichtungen dürfen von 7.00 Uhr morgens bis Mitternacht öffnen. Veranstaltungen im Innenbereich dürfen aber nicht länger als drei Stunden dauern. Legende: ÖV-Benutzerin in Riga. imago images

12:38 Zürcher Letzi-Meeting abgesagt Das Leichtathletik-Meeting «Weltklasse Zürich», einer der grössten internationalen Sportanlässe in der Schweiz, ist wegen der Coronakrise abgesagt worden. Die weltbesten Leichtathletinnen und Leichtathleten wären vom 9. bis 11. September im Letzigrund, auf dem Sechseläutenplatz und im Hauptbahnhof gegeneinander angetreten.

12:29 Schwyz besteht auf Maturaprüfungen Das Schwyzer Bildungsdepartement hält an der Durchführung der schriftlichen Maturaprüfung im Kanton fest. Die Behörde lehnte damit ein Gesuch aus Gymnasiasten-Kreisen ab, wegen der Coronakrise auf die Prüfung zu verzichten. Die Maturaprüfung sei ein «unverzichtbares Element» der gymnasialen Ausbildung, schrieb das Departement. Man wolle zudem verhindern, dass die Schwyzer Matura 2020 zukünftig als «Abschluss zweiter Klasse» gesehen werde. Wegen des wochenlangen Ausfalls des Präsenzunterrichts ist allerdings eine Rundungsregel zugunsten der Schülerinnen und Schüler vorgesehen, hiess es weiter. Die mündliche Prüfung findet nicht statt.

12:07 Neuansteckungen bleiben auf tiefem Niveau Dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) sind in den letzten 24 Stunden 36 Neuinfektionen in der Schweiz gemeldet worden. Insgesamt wurden damit bislang 30'380 Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Verstorben sind 1561 Menschen, 18 mehr als am Montag vermeldet. Erstmals seit Beginn der Coronakrise registrierte das Tessin weder ein Todesopfer noch einen neuen Fall. Insgesamt 316'852 Corona-Tests wurden bislang durchgeführt. Davon waren elf Prozent positiv. Die Inzidenz beträgt 354 pro 100'000 Einwohner. Die Zahlen basieren auf den Daten, die das BAG bis Dienstagmorgen erhalten hat. Sie können von den Zahlen der Kantone abweichen.

11:56 So gehen die SRF-User mit den Lockerungen um Essen in der Beiz zwischen Plexiglasscheiben, Shopping-Lust? Bei den SRF-User*innen überwiegt trotz der Lockerungen die Vorsicht. User Markus Bossert schreibt: «So wirkliche Lust für Shopping und Konsum generell kommt noch nicht auf.» Viele Leute hätte zurzeit andere Prioritäten, besonders die, die sich um ihre Arbeitsstelle Sorgen machen. Zu reden geben in den Kommentarspalten vor allem die Masken im öffentlichen Verkehr.

11:46 80 Corona-Neuinfizierte in Schlachtbetrieb in Südwestdeutschland In einem Schlachthof in Baden-Württemberg sind weitere 80 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit steige die Zahl der Mitarbeiter, die in dem Betrieb in Birkenfeld bei Pforzheim mit Covid-19 infiziert sind oder waren, auf rund 400, sagte eine Sprecherin des Landratsamts Enzkreis. Das ist knapp ein Viertel der Belegschaft von etwa 1100 Mitarbeitern. Die Firma erklärte in einer Medienmitteilung, einen «Pandemieplan 2.0» erarbeiten zu wollen. «Die Gesundheit der Menschen, die bei uns arbeiten, liegt uns am Herzen», wurde Martin Müller, Geschäftsführer von Müller Fleisch, darin zitiert. Legende: Gerade erst sorgte ein deutscher Schlachtbetrieb für Schlagzeilen: Westfleisch in Coesfeld musste vorübergehend geschlossen werden, nachdem 191 Mitarbeiter positiv getestet wurden. Imago

11:31 Zoff bei Pressetermin im Weissen Haus Donald Trump hat eine Pressekonferenz nach einem Wortgefecht mit einer Journalistin abrupt abgebrochen. Die Reporterin Weijia Jiang von CBS News erkundigte sich, warum er eine Art Wettbewerb um die Anzahl Tests mache, während jeden Tag unzählige Amerikaner am Coronavirus sterben. Trump entgegnete daraufhin: «Das ist eine Frage, die Sie vielleicht China stellen sollten.» Die asiatisch aussehende Journalistin fühlte sich wiederum angegriffen und hakte nach: «Warum adressieren Sie diese Aussage direkt an mich?» Trump ging auf diesen Vorwurf nicht ein und bezeichnete ihre Frage als «nasty», böse. 00:38 Video Trump (engl.): «Maybe that's a question you should ask China» Aus News-Clip vom 12.05.2020. abspielen

11:21 Spanien verhängt zweiwöchige Quarantäne für Einreisende Die spanische Regierung hat eine zweiwöchige Quarantäne für alle Menschen angeordnet, die ab dem 15. Mai ins Land kommen. Die Einreisenden dürften nur zum Einkaufen von Lebensmitteln, zu Arztbesuchen und im Falle einer «Notlage» aus dem Haus, heisst es in einer amtlichen Anordnung. Die Quarantäne gelte für alle Menschen, die zwischen dem 15. und dem bislang geplanten Ende des Ausnahmezustands am 24. Mai nach Spanien kommen.

11:09 Schwierige Situation für Gastronomie-Betriebe Die Gastronomie ist schon in normalen Zeiten ein Geschäft, in dem es nicht einfach ist, über die Runden zu kommen. Und jetzt, da Gastro-Betriebe wieder öffnen dürfen, aber die Corona-Massnahmen des Bundes einhalten müssen, wird die Kalkulation nochmals diffiziler. Weniger Tische, weniger Gäste, weniger Umsatz – doch die Kosten bleiben gleich. Wie kann das funktionieren?

10:38 Rekord bei der Post: 17.3 Millionen Päckli allein im April Die Bevölkerung in der Schweiz hat im März und April fleissig online bestellt. Das beschert der Post einen neuen Paketrekord: Mit 17.3 Millionen Sendungen verarbeitete die Post in ihrer Geschichte in einem Monat noch nie so viele Pakete wie im April 2020. Die Paketmenge stieg von Tag zu Tag, zuerst um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr im März, dann gut 40 Prozent im April. Zunächst purzelte der Tagesrekord mit rund 900’000 Sendungen. Das übertrifft gar den Weihnachtsmonat Dezember. Zum Vergleich: Im Dezember 2019 verarbeitete die Post 15.6 Millionen Pakete, im Vorjahr waren es rund 13.2 Millionen. Dabei erhöhte die Post den Personalbestand nicht, wie sie es sonst in den intensiven Zeiten um Weihnachten herum tut. 10:00 Video Die Post ist am Anschlag Aus Rundschau vom 08.04.2020. abspielen

10:16 Sozialhilfe: Grosse Welle kommt erst noch Noch scheint sich die Coronakrise nicht auf die Sozialhilfe ausgewirkt zu haben – derzeit würden nur wenige Personen mehr von der Sozialhilfe unterstützt, schreibt die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos). Auf Mitte Jahr erwartet die Skos allerdings eine andere Situation: Dann werden viele Menschen ihre persönlichen Reserven aufgebraucht haben. Einen Vorgeschmack darauf könnte die Situation im Kanton Genf geben: Dort gingen in den vergangenen Wochen 1700 neue Anträge auf Sozialhilfe ein – üblich sind rund 400 pro Monat.

10:15 Coronakrise belastet berufliche Vorsorge Die Rentenversprechen der zweiten Säule lassen sich je länger je weniger mit dem Kapital der Rentnerinnen und Rentner erfüllen. Vergangenes Jahr mussten dafür 7.2 Milliarden Franken umverteilt werden. Die Coronakrise dürfte das Problem noch verschärfen. Dieses Fazit zieht die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) an ihrer Jahresmedienkonferenz in Bern. Die Coronakrise machte die Gewinne von 2019 wieder zunichte: Per Ende April betrugen die Deckungsgrade bei Vorsorgeeinrichtungen ohne Staatsgarantie noch geschätzte 105.6 Prozent (Ende 2019: 111.6 Prozent) respektive bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mit Staatsgarantie 75.5 Prozent (Ende 2019: 79.8 Prozent). Die OAK BV geht davon aus, dass es bis Ende Jahr weitere Einbussen geben wird. Sofern es gelinge, die negativen volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise zu begrenzen, seien die meisten Vorsorgeeinrichtungen in der Lage, diese zu tragen.

9:53 Norwegens Gesundheitsbehörde: Schulschliessung hat nichts gebracht Die Schulen in Norwegen hätten wegen der Coronakrise gar nie geschlossen werden müssen. Zu diesem Schluss kommt die Gesundheitsbehörde des Landes, Link öffnet in einem neuen Fenster. Sie hat alle 8000 Krankheitsfälle im Land nachverfolgt und keinen einzigen gefunden, bei dem ein Kind das Virus weitergegeben hat. Nordeuropa-Mitarbeiter Bruno Kaufmann erklärt: «In diesem 60-seitigen-Bericht hat man tatsächlich keinen klaren Fall gefunden, bei dem das Virus von Jugendlichen unter 20 Jahren verbreitet wurde. Und man hält auch fest, dass die Schulschliessungen enorme Folgekosten für die Volksgesundheit und die betroffenen Familien haben.» Weiter sagt der Bericht, auch die Schliessung von Zahnärztinnenpraxen und Physiotherapien sei nicht nötig gewesen. Auch die umfassenden Reisebeschränkungen innerhalb Norwegens hätten nicht viel gebracht, so die norwegische Gesundheitsbehörde.

9:42 Kino-Produktionen ruhen: Ist die Praxis aus der Sexfilm-Branche die Lösung? Einen Film drehen, ohne unnötig eine Ansteckung zu riskieren. Derzeit sucht die Filmbranche nach einer praktikablen Lösung dafür. Warum nicht von der Porno-Branche lernen? Statt auf HIV könnte man alle auf dem Filmset auf Covid-19 testen lassen und dann an einem hermetisch abgeriegelten Ort drehen. Liesse sich diese bewährte Praxis nicht auch beim Spielfilm durchsetzen? Spielfilm-Produzent Peter Reichenbach ist skeptisch.

9:00 Ryanair will ab 1. Juli wieder 1000 Flüge täglich anbieten Europas grösste Billig-Fluggesellschaft Ryanair will ihren Flugbetrieb im Sommer wieder deutlich hochfahren. Ab 1. Juli sollen 40 Prozent der regulären Flüge wieder stattfinden, teilte das Unternehmen mit. Voraussetzung sei, dass die Regierungen die Reisebeschränkungen für Flüge innerhalb der EU lockern und an den Flughäfen Sicherheitsmassnahmen zum Gesundheitsschutz eingeführt würden. Täglich würde Ryanair nach eigenen Angaben dann fast 1000 Flüge anbieten und damit 90 Prozent der Strecken abdecken, die vor der Coronakrise angeflogen worden sind. Seit Ende März hat Ryanair den Grossteil seines Flugbetriebs eingestellt und bietet derzeit täglich nur rund 30 Flüge zwischen Irland, Grossbritannien und Kontinentaleuropa an. Um die Übertragung des Coronavirus zu verhindern, sollen die Passagiere am Flughafen und an Bord Gesichtsmasken tragen. Zudem plädiert Ryanair dafür, dass bei Passagieren schon beim Betreten des Flughafens die Körpertemperatur überprüft wird.

8:16 Keine Harmonie in der «Harmonie» in Basel Am ersten Tag der Öffnung ist das «Restaurant zur Harmonie» auf der Lyss in Basel voll besetzt. In Zeiten von Corona-Schutzmassnahmen bedeutet das: acht Gäste. Das Personal ist ständig mit Desinfizieren beschäftigt: Tische, Besteck, Servierutensilien werden regelmässig gereinigt. Speisen und Getränke bringt das Personal auf Wagen an die Tische. Dort müssen die Gäste sich selbst bedienen.

8:12 «Es lohnt sich nicht – aber zu haben lohnt sich noch weniger» Zürcher Restaurants bewirteten am Montag hauptsächlich Stammgäste. Im Café des Amis, einem Quartierlokal im Kreis 6, das normalerweise mittags ausgebucht ist, blieben auch einige Plätze leer. «Es lohnt sich nicht aufzumachen, aber wir machen es trotzdem», sagte Geschäftsführer Miguel Castro, etwas Normalität tue dem Team gut. 25 Essen schickte das Küchenteam des Café des Amis über die Theke – nicht einmal die Hälfte der Menge eines normalen Tages. Ein ähnliches Bild zeigte sich in den Restaurants Volkshaus und Italia im Langstrassenquartier, je um die 25 Gäste hatten abends zum Essen reserviert – dabei hätten die Restaurants mehr Platz, auch mit reduzierter Tischzahl. Volkshaus-Mitbetreiber Koni Frei: «Wenn wir nur einen Drittel des Umsatzes machen, deckt das unsere Fixkosten nicht.» Ähnlich äusserte sich Italia-Küchenchef Mischa Käser: «Es lohnt sich nicht – aber zu haben lohnt sich noch weniger.»

8:05 Trotz Neuinfektionen: Putin erklärt arbeitsfreie Zeit für beendet In Frankreich dürfen die Menschen seit gestern wieder ohne Passierschein vor die Tür. In Russland beendet Putin die Zwangsferien, obwohl es viele Neuansteckungen gibt. Bayern will nächste Woche die Biergärten wieder öffnen – und in Shanghai treffen Masken auf Minnie Mouse. Die internationale Lage im Überblick.