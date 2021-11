Der Ticker startet um 6:00 Uhr

4:04 Impfkommissionspräsident: «Boostern allein wird Pandemie nicht beenden.» Die Auffrischungsimpfungen allein würden die Corona-Pandemie in der Schweiz nicht beenden. Das hat Christoph Berger, der Präsident der Eidgenössischen Impfkommission, in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» gesagt. Entscheidend seien laut Berger mehrere Punkte wie etwa die Booster-Impfung für verletzliche Personen und eine generell höhere Impfquote in der ganzen Bevölkerung. Schliesslich werde die Immunisierung auch dadurch steigen, dass sich im Winter viele Ungeimpfte mit dem Virus anstecken würden. Für die Auffrischungsimpfung empfehle die Impfkommission den gleichen Impfstoff wie bei den ersten zwei Dosen. Ein Wechsel zwischen Präparaten von Moderna und Pfizer-Biontech sei aber ebenfalls möglich, so Berger. Legende: Allerdings gebe es für das Mischen der mRNA-Impfstoffe bis dato keine Zulassung von Swissmedic, so der Präsident der Eidgenössischen Impfkommission. Keystone/Archiv

2:04 Neuseeland: Im Frühling sollen Geimpfte wieder einreisen können Die Regierung von Neuseeland will ab Mai 2022 erstmals wieder vollständig geimpfte Reisende aus dem Ausland einreisen lassen. Das hat der für die Corona-Bekämpfung zuständige Minister Chris Hipkins an einer Medienkonferenz angekündigt. Neuseeländerinnen und Neuseeländer, die sich aktuell in Australien aufhalten, dürfen demnach ab Mitte Januar ohne Quarantäne in die Heimat zurückkehren, sofern sie geimpft sind, sagte Hipkins weiter. Neuseeland hat nach Ausbruch der Corona-Pandemie strengere Einreiseregeln als andernorts erlassen. Da diese zum Teil auch für Landsleute im Ausland gelten, ist die Regierung in den letzten Wochen stark unter Druck gekommen.

22:27 EDK-Präsidentin: «Relativ weitgehende Massnahmen» an Zürcher Schulen Silvia Steiner, Bildungsdirektorin des Kantons Zürich und Präsidentin der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK), wird von verschiedener Seite vorgeworfen, dass sie sich zu selten zur Pandemiesituation äussere und nicht klar Stellung beziehe. In der SRF-Sendung «Club» sagte Steiner heute, dass es nichts bringen würde, wenn sie die Kantone ermahnen würde: «Ich habe keine Handhabe. Es ist nicht so, dass ich die oberste Chefin bin, die bestimmen kann, was man macht.» Die EDK könne nur unverbindliche Empfehlungen aussprechen – und auch das nur mit einstimmigem Entscheid aller in der Kommission vertretenen Kantone. Was die Massnahmen an den Schulen in ihrem eigenen Kanton betrifft, sieht Bildungsdirektorin Steiner zum jetzigen Zeitpunkt keinen Handlungsbedarf: Es würden schon «relativ weitgehende Massnahmen» gelten. Aber natürlich denke man über eine Verschärfung nach, etwa eine Maskenpflicht. Partielle Schulschliessungen wären danach der nächste Schritt: «Das wollen wir aber auf jeden Fall verhindern», sagte Steiner. 04:00 Video EDK-Präsidentin Silvia Steiner zu den Massnahmen an Schulen Aus News-Clip vom 23.11.2021. abspielen

22:21 Zahl der Neuinfektionen in Österreich deutlich gesunken Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Österreich ist zum ersten Mal seit zwei Wochen unter die Marke von 10’000 Fällen gesunken. Nach Angaben der Behörden wurden binnen 24 Stunden 9513 Fälle verzeichnet. Zuletzt waren bis zu rund 16’000 Neuinfektionen registriert worden. Trotz des Rückgangs stieg die Zahl der mit Covid-Patienten belegten Betten in den Kliniken weiter an. Seit Beginn des Monats gelten in Österreich die 3G-Regel am Arbeitsplatz und die 2G-Regel, die Ungeimpften unter anderem den Lokalbesuch verbietet. Angesichts der hohen Sieben-Tage-Inzidenz von 1100 pro 100’000 Einwohner gilt seit Montag ein Lockdown für alle. Er soll bis 13. Dezember andauern.

22:05 Corona-Schulden könnten schon in zehn Jahren abgebaut sein Der Schweizer Staat war vor der Coronakrise finanziell derart gut aufgestellt, dass die Corona-Schulden bereits in zehn Jahren verdaut sein könnten. «Wir kommen rasch aus diesen Schulden raus, weil die Schweiz mit sehr wenig Schulden in die Krise starten konnte. Und weil wir eine schnellere Erholung der Wirtschaft sehen als gedacht», sagt Sabine D’Amelio-Favez, Direktorin der Eidgenössischen Finanzverwaltung. «Weil der Bund rasch Hilfen für die Unternehmen bereitstellen konnte, haben diese die Coronakrise sehr gut überstanden. Diese schnelle Erholung der Schweizer Wirtschaft gibt uns Spielraum, um die Schulden rasch zurückzuzahlen.» 02:05 Video Die Schweiz kann sich die Coronakrise leisten Aus Tagesschau vom 23.11.2021. abspielen

21:38 Deutschland: FDP offen für beschränkte Impfpflicht Die deutsche FDP-Fraktion im Bundestag zeigt sich bereit für Gespräche mit der SPD und den Grünen über eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. «In Abwägung des staatlichen Grundrechtseingriffs einerseits und des besonderen Schutzbedürfnisses vulnerabler Gruppen andererseits ist die FDP-Fraktion dafür, in Gespräche mit den Bundestagsfraktionen von SPD und Grünen über eine einrichtungsbezogene Impfpflichteinzutreten», teilt ein Sprecher mit. «Die FDP-Fraktion legt dabei besonderen Wert auf eine zeitliche Begrenzung und eine Einbettung in eine breite Impfkampagne.»

21:23 Booster-Impfung für Junge: Vorerst nur mit Impfstoff von Pfizer/Biontech Swissmedic lässt seit heute die Drittimpfung für Geimpfte ab 16 Jahren zu – jedoch erst für den Impfstoff von Pfizer/Biontech. «Die Firma hat uns in den letzten Tagen noch relevante Daten zur Sicherheit eingereicht. Jetzt ist klar, dass der Nutzen die Risiken überwiegt und deswegen konnte Swissmedic die Fachinformation entsprechend anpassen», sagt Eliane Schmid, Mediensprecherin von Swissmedic. Die Mehrheit der Personen in der Schweiz wurde jedoch mit Moderna geimpft. Ob auch sie sich mit Pfizer/BioNTech boostern lassen können, entscheidet die Eidgenössische Kommission für Impffragen. Denn Moderna hat zwar auch ein Gesuch eingereicht, doch die Zulassung für den Booster steht noch aus. 01:13 Video Booster-Impfung für alle: Swissmedic lässt Impfstoff von Pfizer/Biontech zu Aus Tagesschau vom 23.11.2021. abspielen

20:09 Niederlande: Mindestabstand von 1.5 Metern wieder Pflicht Angesichts von Rekordwerten bei Corona-Neuinfektionen und Patientenzahlen haben die Niederlande einen Mindestabstand von 1.5 Metern wieder verpflichtend gemacht. Bei Verstössen drohten 95 Euro Geldbusse, teilte das Justizministerium in Den Haag mit. In Gaststätten und im Kultursektor gilt die Pflicht nicht, weil dort bereits die 3G-Regel (also: geimpft, genesen oder getestet) in Kraft gesetzt wurde. Auch Friseurgeschäfte und der öffentliche Nahverkehr sind ausgenommen. Anfang November hatte die niederländische Regierung dann wegen der sich wieder verschlechternden Lage einen Teil-Lockdown verhängt. So müssen Gaststätten und Supermärkte um 20 Uhr schliessen, andere Läden bereits um 18 Uhr. Auch gilt in öffentlich zugänglichen Gebäuden wieder Maskenpflicht. Legende: Die Abstandsregel war erst im September abgeschafft worden. Reuters

19:29 Taskforce-Chefin: «Wir müssen unsere Kontakte wieder reduzieren» Die Schweiz müsse die Viruszirkulation jetzt senken, um eine Überlastung der Spitäler zu verhindern, fordert Tanja Stadler, Präsidentin der Swiss Covid-19-Taskforce. Ansonsten könne sich die Lage bald wie in Österreich verschärfen. «In Innenräumen, wo viele Leute eng aufeinander sind, ist das Ansteckungsrisiko erhöht. Diese Situationen muss man entweder vermeiden oder das Risiko minimieren – zum Beispiel, indem man Masken trägt», erklärt Stadler. Auch sei es zentral, dass «wir alle unsere Kontakte wieder reduzieren». Das ganze Interview mit Tanja Stadler lesen Sie hier. 05:04 Video Tanja Stadler: «Es gibt verschiedene Wege, um die Viruszirkulation zu senken» Aus Tagesschau am Vorabend vom 23.11.2021. abspielen

18:50 Slowakische Präsidentin fordert landesweiten Lockdown Nachdem slowakische Spitäler vor einem drohenden Kollaps des Gesundheitssystems gewarnt hatten, hat Präsidentin Zuzana Caputova einen sofortigen Lockdown für alle gefordert. Das Staatsoberhaupt hat formell nicht die Kompetenz, der Regierung Massnahmen anzuordnen. Allerdings hat Caputovas Stimme grosses Gewicht. Tatsächlich kündigten Vertreter der Regierungsparteien gegenüber den Medien an, am Mittwoch würden verschärfte Massnahmen beschlossen. Sie wollten diese aber zunächst nicht konkretisieren. Legende: Ein landesweiter Lockdown auch für die Verantwortungsbewussten sei nicht fair, aber dennoch unausweichlich, betonte Slowakeis Präsidentin Zuzana Caputova. Reuters

17:59 Spanien und Portugal erwägen weitere Massnahmen Obwohl die Corona-Zahlen in Spanien und Portugal weiterhin zu den niedrigsten in Europa zählen, prüfen die Regierungen beider Länder moderate Massnahmen gegen die steigenden Inzidenzen. In Spanien werde unter anderem eine Empfehlung zur Schliessung der Gastronomie ab 23 Uhr in Erwägung gezogen, berichten Medien. Nach der wöchentlichen Sitzung des Kabinetts wollte die Sprecherin von Ministerpräsident Pedro Sánchez dazu noch keine Stellungnahme abgeben. Vor Journalisten betonte Isabel Rodríguez nur, man setze weiterhin auf «Impfung und Maske». In Portugal besprach Ministerpräsident António Costa mit mehreren Parteichefs die aktuelle Lage. Dabei sei man übereingekommen, dass es keine Sperrstunden und Beschränkungen der Bewegungsfreiheit geben solle, berichtet die Zeitung «Público». Stattdessen werde man wohl die Kontrollen des Covid-Passes bei Konzerten, Sport- und anderen Grossveranstaltungen verstärken und vielleicht eine «3G-plus»-Regel einführen, bei der auch Geimpfte und Genesene einen negativen Corona-Test vorlegen müssen.

17:38 Auch im Lockdown: In Österreich öffnen einige Skigebiete Eine Reihe von österreichischen Skigebieten will trotz Lockdown demnächst seine Lifte starten. So heisst es in Kitzbühel «Piste frei», sobald die Schneeverhältnisse es erlauben, wie die Nachrichtenagentur APA berichtet. In der Axamer Lizum nahe Innsbruck werde der Skibetrieb am 3. Dezember mit einer Woche Verspätung starten. Am Arlberg steht das weitere Vorgehen noch nicht fest. Auch Ischgl in Tirol will beraten, wie man mit der Situation umgeht. In Salzburg planen grössere Skigebiete bei entsprechender Schneelage den Saisonstart auch im Lockdown. Das Gesundheitsministerium in Wien wies darauf hin, dass Skigebiete mit einem 2G-Nachweis (geimpft, genesen) auch während des zunächst bis zum 12. Dezember geltenden Lockdowns besucht werden dürfen. Alle Lokale seien aber geschlossen, und Hotels dürften nicht zu touristischen Zwecken betreten werden. Zudem seien weiterhin die Einreisebestimmungen gültig, nach denen man geimpft oder genesen sein oder einen negativen PCR-Test vorweisen muss. Legende: In einigen Skigebieten in Österreich sollen die Lifte bald starten. Keystone

17:19 NR-Kommission will ÖV weiterhin unterstützen Bis Ende Jahr soll der öffentliche Verkehr wegen der Coronakrise weiter finanziell unterstützt werden. Die zuständige Nationalratskommission stimmt diesem Vorhaben zu. Das Massnahmenpaket soll den Transportunternehmen helfen, den Einbruch der Passagierzahlen etwas abzudämpfen. Die Finanzhilfe soll dieses Jahr im regionalen Personenverkehr, im Ortsverkehr, im touristischen Verkehr sowie im Schienengüterverkehr geleistet werden. Die Betriebe sollen zudem nicht alle ihre Reserven einsetzen müssen, um an Geld zu kommen. Laut einer knappen Mehrheit der Verkehrskommission des Nationalrats (KVF-N) sollen die Unternehmen nur einen Drittel ihrer Reserven einsetzen müssen, sodass ihnen ein minimaler Handlungsspielraum beim touristischen Angebot gegeben wird.

17:03 Tschechien diskutiert über Corona-Impfpflicht für Senioren ab 60 In Tschechien ist eine Corona-Impfpflicht für Senioren über 60 Jahren im Gespräch. «Der Grund dafür ist, dass diese Altersgruppe am stärksten gefährdet ist», sagte der geschäftsführende Ministerpräsident Andrej Babis in Prag. Ein Beratungsgremium der Regierung für Gesundheitsrisiken habe diesen Schritt empfohlen. Das Gesundheitsministerium arbeite zudem an einem Entwurf für eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen wie Gesundheits- und Pflegepersonal, Polizisten, Soldaten und Feuerwehrleute. Die Verhängung des nationalen Notstands wegen der Corona-Pandemie ist hingegen vorerst vom Tisch. Erforderlich dafür sei zunächst ein offizielles Ersuchen der Präsidenten der Verwaltungsregionen, betonte Babis.

16:20 Uri und Nidwalden rufen im Kampf gegen Pandemie zu Hygiene auf Die Kantone Uri und Nidwalden, die beide stark steigende Corona-Fallzahlen registrieren, rufen die Bevölkerung auf, die Hygiene-Grundregeln wieder einzuhalten. Die Grundregeln wie Händewaschen, Abstand halten und Maskentragen würden zusehends vernachlässigt, was den beunruhigenden Verlauf der Pandemie zusätzlich befeuere, teilte die Nidwaldner Gesundheitsdirektion mit. Der Kanton hat die höchste Ansteckungsquote pro 100'000 Personen, was allerdings auch auf das intensive Testen zurückzuführen sei. Mehr als Nidwalden teste im Land derzeit nur der Kanton Uri. Auch der Urner Sonderstab Covid-19 ruft dazu auf, die Hygiene- und Abstandsregeln wieder besser einzuhalten. So sei etwa auf Körperkontakt beim Begrüssen und Verabschieden zu verzichten.

16:04 Veranstaltungsbranche fordert Weiterführung von 3G-Strategie Die Allianz der Veranstalterverbände fordert, dass die «etablierte und gut funktionierende 3G-Strategie» konsequent weitergeführt wird. Zudem solle der Bund die Kosten für Covid 19-Tests wieder übernehmen. Mit der Forderung nach Gratis-Tests schliesst sich die Veranstalterbranche der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats an. Unterstützt werden die Forderungen der Veranstalter unter anderem von der Taskforce Culture. Die Veranstalterbranche verweist in ihrer Mitteilung, dass sie eine der wenigen Branchen sei, welche bereits seit Monaten flächendeckende 3G-Massnahmen mittrage, und sie sei ein Beispiel dafür, dass die Umsetzung «positive Wirkung» zeige. Denn dank dieser Strategie könne die Gesellschaft «wieder am wirtschaftlichen und kulturellen Leben teilhaben». Zudem sichere die 3G-Strategie die Existenz der Veranstalter.

15:21 WHO rechnet bis zum Frühjahr mit über 2.2 Millionen Todesopfern In Europa könnten nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bis zum Frühjahr 2022 Hunderttausende weitere Menschen in Verbindung mit Covid-19-Erkrankungen sterben. Man rechne damit, dass die Intensivstationen in 49 von 53 Ländern der Region zwischen heute und dem 1. März 2022 einer hohen oder extremen Belastung ausgesetzt sein werden, warnt die WHO. Die WHO schätzt, dass die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Todesfälle bis zum Frühjahr auf über 2.2 Millionen ansteigt. Gerade hat dieser Wert die 1.5-Millionen-Marke überschritten. Verhindert werden könne dies mit sofortigem Handeln. Allein durch das Tragen von Masken könnten einer Studie zufolge über 160'000 Todesfälle bis zum 1. März 2022 vermieden werden. Hinter den vielerorts steigenden Fallzahlen sieht die WHO drei Faktoren: Die dominierende, hochansteckende Deltavariante und gelockerte Massnahmen in gewissen Ländern. Hinzu komme ausserdem, dass viele Menschen weiter anfällig für das Virus seien, weil eine grosse Anzahl noch nicht geimpft sei. Legende: Es brauche nun einen Impfstoff-Plus-Ansatz fordert, WHO-Regionaldirektor Hans Kluge. Nebst den üblichen Impfdosen und den Auffrischimpfungen müsse man Massnahmen wie Maskentragen, Hände waschen, Abstand halten und Lüften in seine Routinen integrieren. Keystone

15:03 Ende des heutigen Point de Presse Die Fragerunde des heutigen Point de Presse ist beendet. Am nächsten Dienstag, 30. November, 10.30 Uhr, informieren die Expertinnen und Experten des BAG erneut über die Lage in der Corona-Pandemie. Bis dahin halten wir Sie in unserem Liveticker auf dem Laufenden und danken Ihnen fürs Mitverfolgen. Eine Zusammenfassung der heutigen Medienkonferenz finden Sie hier.

14:59 Sollte man die Quarantäne-Politik neu überdenken? Aglaé Tardin, Genfer Kantonsärztin und Mitglied der Vereinigung der Kantonsärzte und Kantonsärztinnen der Schweiz, sagt, eine geimpfte Person stecke sich nachweislich weniger häufig an und gebe das Virus weniger stark weiter. «Man kann natürlich ins Auge fassen, diese Regel zu ändern», so Tardin. Momentan sei dies aber kein Thema. Schliesslich sei diese Quarantäne-Handhabung auch ein Schritt Richtung Normalisierung.