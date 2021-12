Der Ticker startet um 5:41 Uhr

0:40 Israel impft bereits zum vierten Mal Wegen der Omikron-Variante des Corona-Virus werden in Israel weitere Booster-Impfungen gespritzt. Über 60-Jährige sollen dort eine vierte Impfdosis gegen das Virus erhalten. Nach Empfehlungen eines Gremiums aus Expertinnen und Experten sollen zudem Angestellte des Gesundheitswesens eine weitere Impfdosis erhalten. Die Impfungen würden helfen, die «Omikron-Welle» zu überwinden. Angesichts steigender Fallzahlen wurden weitere Massnahmen wie beispielsweise der Fernunterricht in Schulen mit tiefer Impfrate beschlossen. Israel hatte den ersten Booster früher als alle anderen Länder verabreicht. In der Schweiz beginnt nun die Verabreichungsphase dieser dritten Impfdosis. 01:07 Video Israel impft bereits zum vierten Mal Aus Tagesschau vom 22.12.2021. abspielen

22:18 Fake-Zertifikate: BAG baut Kontrollen aus Im Kanton St. Gallen ist ein Handel mit gefälschten Covid-Zertifikaten an Ungeimpfte aufgeflogen. Das ist kein Einzelfall. Auch im Kanton Bern wurde am Freitag ein Missbrauchsfall bekannt. Die Kantonspolizei nahm zwei Personen, die im Spital von Moutier arbeiten, fest, weil sie mutmasslich Covid-Zertifikate gefälscht haben. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Ende November war ein Fall in Schaffhausen aufgeflogen. Ein Mitarbeiter des Kantonalen Impfzentrums soll mehrere Hundert Corona-Impfzertifikate an Ungeimpfte verkauft haben. Der Mitarbeiter und mehrere Personen, die ihm bei der Vermittlung von Kaufinteressenten geholfen oder Zertifikate weiterverkauft haben, wurden verhaftet. Das Zertifikatssystem sei fälschungssicher. Das BAG redet denn auch nicht von gefälschten Zertifikaten, sondern von zu Unrecht ausgestellten Zertifikaten. Werde in einem Impfzentrum ein Testzertifikat ausgestellt, erkenne das IT-System eine solche Abweichung und löse einen Alarm aus, dem im Einzelfall nachgegangen werden könne. Die Kontrollen würden seit September stetig ausgebaut. 00:26 Video BAG-Vertreter Patrick Mathys: «Wir schauen uns das jetzt ganz intensiv an.» Aus News-Clip vom 22.12.2021. abspielen

21:40 Ryanair senkt wegen Ausbreitung von Omikron-Variante Jahresprognose Der irische Billigflieger Ryanair senkt seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr. So werde wegen der sich ausbreitenden Coronavirus-Variante Omikron sowie damit verbundener Reiserestriktionen ein höherer Verlust als bisher erwartet, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Dublin mit. Ryanair kalkuliert nun mit einem Fehlbetrag für das bis Ende März 2022 laufende Geschäftsjahr von 250 Millionen bis 450 Millionen Euro, nachdem die Airline zuletzt von einem Minus von 100 bis 200 Millionen Euro ausgegangen war.

21:26 Schaffhausen ruft Bevölkerung zur Booster-Anmeldung auf Der Kanton Schaffhausen rüstet sich für den Vier-Monats-Booster und stockt die Impfkapazitäten im kantonalen Impfzentrum weiter auf: Derzeit können insgesamt rund 6500 Impfungen pro Woche durchgeführt werden. Bis Ende Januar 2022 sollen alle Einwohnerinnen und Einwohner, die eine Auffrischungsimpfung wünschen, geboostert sein, heisst es in einer Mitteilung des kantonalen Gesundheitsamtes.

21:04 Eine Million abgelaufene Impfdosen vernichtet Nigeria vernichtet mehr als eine Million von westlichen Ländern gespendete Astra-Zeneca-Impfungen. Der Mangel an Impfstoffen habe das Land dazu gezwungen, die gespendeten Vakzine trotz ihrer kurzen Haltbarkeit anzunehmen, sagt der Direktor der National Primary Health Care Development Agency, Faisal Shuaib. Die Vernichtung der abgelaufenen Vakzine solle das Vertrauen der Nigerianer in das Impfprogramm des Landes stärken, so Shuaib. Zukünftig wolle Nigeria keine bald ablaufenden Impfstoff-Spenden mehr annehmen, sagt Gesundheitsminister Osagie Ehanire.

20:26 Niederlage für Maskengegner vor dem Zürcher Verwaltungsgericht Das Gericht hat verschiedene Beschwerden abgewiesen – eine temporäre Maskentragpflicht sei angesichts steigender Corona-Fallzahlen verhältnismässig, auch wenn sie nur Ungeimpfte treffe. Eine Gymnasiastin kritisierte im Herbst 2021, dass sie «als Ungeimpfte diskriminiert» werde. Während gemäss damaliger Zürcher Regelung Schülerinnen und Schüler, die ein Covid-Zertifikat besassen oder an wöchentlichen Tests teilnahmen, keine Maske tragen mussten, hätte sie als Ungeimpfte und Ungetestete eine anziehen müssen.

19:39 Massnahmenkritikern in Luzern Vor dem Regierungsgebäude in Luzern haben am Mittwochnachmittag gegen 200 Personen gegen die Coronapolitik demonstriert. Zur Kundgebung aufgerufen hatte eine neue Organisation namens «Hospitals4Humanity». Dem Aufruf waren aber auch andere Organisationen gefolgt, welche die Coronapolitik von Bund und Kanton ablehnen, so «Mass-Voll» oder «Freiheitstrychler». Letztere mussten ihre Trychlen aber ablegen, weil der Anlass als «stiller Protest» organisiert war. Legende: Der Kanton Luzern hatte wegen steigenden Fallzahlen am 3. Dezember die Massnahmen verstärkt. Keystone

19:00 Spanien führt Maskenpflicht im Freien wieder ein Angesichts einer Zunahme der Infektionszahlen wegen Omikron führt Spanien wieder eine Maskenpflicht im Freien ein. Der Schritt sei Teil eines neuen Massnahmenpaketes, erklärt Ministerpräsident Pedro Sanchez vor Regionalchefs. Zuletzt stieg die Zahl der Neuinfektionen in Spanien auf einen Rekord von fast 50'000. Manche Regionen gehen weiter als die Zentralregierung. Katalonien hatte bereits am Dienstag verkündet, eine frühere Sperrstunde einzuführen und etwa das Nachtleben ganz zu verbieten.

18:29 Pfizers Anti-Covid-Pille erhält Notfallzulassung in den USA Die US-Arzneimittelaufsicht FDA erteilt eine Notfallzulassung für die Anti-Virus-Pille Paxlovid des Pharmakonzerns Pfizer. Früheren Angaben des BioNTech-Partners zufolge zeigt die Tablette eine Wirksamkeit von fast 90 Prozent bei der Vorbeugung von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen bei Hochrisiko-Patienten. Es ist die erste derartige Tablette, die in den USA zugelassen wird.

18:21 Die Kanaren hängen am Tourismus und leiden unter Omikron Sonne tanken, Weihnachten am Strand verbringen – im Oktober und November sah es gut aus für die Tourismus-Branche auf den Kanaren. Die Hotels waren zu 80 Prozent belegt, und das liess hoffen, dass auch die Hauptsaison wieder richtig gut wird. Aber dann kam Omikron und jetzt sieht alles wieder anders aus. Ganze Reisegruppen strichen ihre Buchung. Es sind einschlägige Verluste, denn 35 Prozent der Wirtschaft auf den Kanaren werden vom Tourismus bestimmt. Fast nichts geht hier ohne das Urlaubsgeschäft. Eine Reportage aus Teneriffa. 02:47 Video Der Tourismus auf den Kanaren leidet unter Omikron Aus Tagesschau vom 22.12.2021. abspielen

17:57 Mehr als 100'000 Infektionen in Grossbritannien In Grossbritannien sind erstmals mehr als 100'000 Infektionen mit dem Coronavirus an einem einzigen Tag verzeichnet worden. Trotz der beunruhigenden Entwicklung hatte Premierminister Boris Johnson am Dienstag eine weitere Verschärfung der Corona-Massnahmen für den grössten Landesteil England für die Festtage ausgeschlossen. Die Regierung will abwarten, bis es eine klare Datenlage dazu gibt, ob mit dem starken Anstieg der Infektionen auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen steigt.

17:44 WHO: «Booster-Impfung verlängert die Pandemie» Reiche Länder sind mit ihren Auffrischimpfungen für alle nach Überzeugung der Weltgesundheitsorganisation wahrscheinlich für eine Verlängerung der Corona-Pandemie verantwortlich. Wären die dafür verwendeten Impfdosen an Gesundheitspersonal und gefährdete Menschen in ärmeren Ländern gegangen, hätten schon im September 40 Prozent der Menschen in allen Ländern geimpft werden können. Die WHO geht davon aus, dass bei einer globalen Impfrate von 40 Prozent in jedem Land die akute Phase der Pandemie beendet wäre. Stattdessen verpassten mehr als die Hälfte der WHO-Mitglieder das 40-Prozent-Ziel auch bis Ende des Jahres, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf. «Flächendeckende Auffrischungsprogramme werden die Pandemie wahrscheinlich verlängern, anstatt sie zu beenden», sagte Tedros. Das liege daran, dass Impfdosen in Länder geliefert würden, die bereits eine hohe Durchimpfungsrate haben.

17:04 Keine NHL-Profis bei den Olympischen Spielen Das Eishockey-Turnier der Olympischen Spiele in Peking wird im Februar ohne die Profis aus der nordamerikanischen NHL über die Bühne gehen. Nachdem die NHL für die Spiele 2018 in Pyeongchang darauf verzichtet hatte, ihren Meisterschaftsbetrieb zu unterbrechen und ihren Spielern die Reise an die Winterspiele zu ermöglichen, war diesmal die Teilnahme eigentlich vorgesehen. Nun machte die neue Omikron-Variante des Coronavirus mit der stark ansteigenden Zahl der positiven Fälle dieses Vorhaben zunichte. Insgesamt mussten schon 50 NHL-Spiele verschoben werden, der Februar wird gebraucht, um diese Partien nachholen zu können. 00:54 Video NHL-Spieler doch nicht an Olympia Aus Tagesschau vom 22.12.2021. abspielen

16:35 Appell zu Solidarität und Verantwortung In einem Weihnachts-Appell, Link öffnet in einem neuen Fenster rufen die Medizinethikerinnen und -ethiker Behörden und Institutionen dazu auf, die medizinische Versorgung aller sicherzustellen, die diese benötigen, wie die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) am Mittwoch mitteilte. Diejenigen, die von der Pandemie am stärksten betroffen seien, dürften nicht vergessen werden. «Gemeinsam können wir die Welle brechen», heisst es in dem Appell. Es brauche die Mithilfe aller Menschen: der Geimpften, der Ungeimpften und der Genesenen. Die Medizinethikerinnen und -ethiker empfehlen allen Menschen, für die die Impfung aktuell empfohlen werde, sich impfen zu lassen, auch mit dem Booster. Darüber hinaus seien alle in der moralischen Pflicht, Kontakte zu reduzieren und Hygienemassnahmen einzuhalten, um die Pandemie zu verlangsamen. Audio Spitäler am Limit und die Sorge vor der Triage 57:07 min, aus Forum vom 09.12.2021. abspielen. Laufzeit 57:07 Minuten.

16:04 Zusätzliche Testkapazitäten im Berner Jura Der Kanton Bern stockt seine Corona-Testkapazitäten im Berner Jura vorübergehend auf. Vom 27. bis 30. Dezember steht in Reconvilier ein entsprechendes Angebot zur Verfügung. Pro Tag können über 1200 Tests gemacht werden. Es werden PCR-Speicheltests verwendet, wie die bernische Gesundheits- und Integrationsdirektion am Mittwoch mitteilte. Das Angebot gilt für Personen mit Symptomen und ist kostenlos. Zertifikate werden keine ausgestellt. Der Kanton bittet die Bevölkerung, sich vor dem Testen anzumelden, um Wartezeiten zu vermeiden. Es sind jedoch auch spontane Tests möglich.

15:29 Basler Fasnacht ohne Cortège Wegen der Coronavirus-Pandemie wird es an der Basler Fasnacht 2022 keinen Cortège geben. Das hat das Basler Fasnachts-Comité in einer Mitteilung am Mittwoch geschrieben. Ein Umzug sei grundsätzlich nicht bewilligungsfähig, auch nicht mit einem Schutzkonzept, heisst es in der Mitteilung weiter. Das Comité habe nach Lösungen gesucht, aber sei an den Bestimmungen der Covid-Verordnung gescheitert. Auch eine Ausnahmeregelung sei nicht möglich. Es ist das dritte Mal in Folge, dass wegen der Pandemie-Vorschriften kein Cortège durchgeführt werden kann. Ob und in welcher Form die Basler Fasnacht 2022 stattfinden kann, sei offen. Das Comité suche weiterhin nach Lösungen. Die Basler Regierung wolle im Januar entscheiden, in welcher Form die Fasnacht stattfinde. «Gässle» sei vielleicht möglich. Legende: Auch 2022 keine Strassenfasnacht in Basel. Keystone

15:15 Dänische Regierung will bei Einreise Test auch von Geimpften fordern Wer nach Dänemark reist, muss bald voraussichtlich auch unabhängig vom Impfstatus im Besitz eines vorab gemachten negativen Corona-Tests sein. Für Menschen aus den deutschen und schwedischen Grenzgebieten soll es Ausnahmen geben, wie der dänische Gesundheitsminister Magnus Heunicke am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen sagte. Diesem Vorschlag der Regierung muss zunächst der Epidemieausschuss des dänischen Parlaments zustimmen, ehe die Massnahme in Kraft treten kann. Das Gleiche gilt für eine zweite Massnahme, die Heunicke vorschlug, nämlich das Vorzeigen des Corona-Passes auch im Fitnessstudio. Damit kann man in Dänemark auf dem Smartphone nachweisen, dass man geimpft, genesen oder getestet worden ist. Schon jetzt muss man diesen Nachweis in vielen Situationen im Land dabei haben.

14:35 Deutscher Gesundheitsminister für Impfpflicht Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach spricht sich für eine Impfpflicht aus. «Ohne eine Impfpflicht kann ich eine dauerhafte Bewältigung immer wieder neu vorkommender Wellen nicht sehen», sagt Lauterbach auf der Bundespressekonferenz. Er würde einem Antrag auf Impfpflicht «sicherlich» zustimmen oder vielleicht sogar an einem Antrag mitwirken. Er begrüsse, dass sich der deutsche Ethikrat grundsätzlich für die Prüfung einer solchen Impfpflicht ausspreche und dieser offen gegenüber stehe.

14:22 Grossbritannien: Hunderte pilgern trotz Corona zum Stonehenge-Monument Trotz steigender Infektionszahlen in Grossbritannien haben am Mittwoch Hunderte Menschen den Sonnenaufgang zur Wintersonnenwende am steinzeitlichen Monument Stonehenge verfolgt. Zu dem Ereignis, das die niedrigste Mittagshöhe der Sonne auf der Nordhalbkugel markiert, waren im vergangenen Jahr wegen der Pandemie keine Besucher zugelassen. Der imponierende Steinkreis im Südwesten Englands ist auf den Sonnenaufgang der Winter- und Sommersonnenwende ausgerichtet. Das Ereignis wurde auch in diesem Jahr live online übertragen. Besucher mussten Masken tragen und wurden aufgefordert, vor ihrem Eintreffen einen Antigen-Test zu machen. Legende: Keystone