Der Ticker startet um 5:38 Uhr

21:17 Studie: Coronavirus vermehrt sich in Plazenta schnell Das Coronavirus vermehrt sich in der Plazenta schnell und erhöht das Risiko einer Früh- oder Totgeburt je um das Zwei- bis Dreifache. Das haben Berner und Lausanner Forscher nachgewiesen. Impfen in der Schwangerschaft sei deshalb wichtig und für den Fötus gefahrlos. Bei Schwangeren bestehe gegenüber der gleichaltrigen Allgemeinbevölkerung eine um 70 Prozent erhöhte Gefahr für eine Ansteckung mit SARS-CoV-2. Das Risiko, danach einen schweren Verlauf mit Pflege auf der Intensivstation durchzumachen, liege im Bereich von 5 bis 10 Prozent, heisst es in einer Mitteilung des Forscherteams, wie die Nachrichtenagentur SDA berichtet. «Die Tatsache, dass das Virus die Plazenta infizieren und sich dort stark vermehren kann, zeigt die Notwendigkeit der Impfung», so Marco Alves vom Institut für Virologie und Immunologie IVI in Bern. Für den Fötus sei die Impfung gefahrlos, weil die mRNA die Plazentaschranke nicht durchdringe, wohl aber die von der Mutter gebildeten Antikörper. Das Kind komme also nicht mit dem Impfstoff in Kontakt, sondern «erbe» die natürlichen Antikörper der Mutter. Die Resultate der Studie wurden im Wissenschaftsmagazin «Cell Reports Medicine, Link öffnet in einem neuen Fenster» veröffentlicht. Audio Archiv: Sollen sich Schwangere impfen? «Ja, auf jeden Fall», sagt Prof. Surbek 06:29 min, aus SRF 4 News aktuell vom 09.07.2021. abspielen. Laufzeit 06:29 Minuten.

20:25 Ab Montag gilt in Österreich 2G-Regel In Österreich erhalten ab Montag nur noch Geimpfte und Genesene Zuritt zu Restaurants, Hotels oder körpernahen Dienstleistern. Das hat die konservativ-grüne Regierung angesichts der steigenden Infektionszahlen beschlossen. Auch bei Veranstaltungen ab 25 Personen soll künftig die 2G-Regel gelten. «Wir werden die Zügel für die Ungeimpften straffer ziehen müssen», sagt Bundeskanzler Alexander Schallenberg. Am Freitag stand die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen bei 9388 – nahe dem bisherigen Rekordwert von 9586, der vor etwa einem Jahr erreicht wurde. Ursprünglich hatte die Regierung geplant, einen Teil-Lockdown für Ungeimpfte erst einzuführen, wenn 500 Betten in Intensivstationen mit Corona-Patienten belegt sind. Derzeit sind es zwar noch 362, doch die 500 würden schon in wenigen Tagen erreicht werden, sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein.

19:56 Costa Rica führt Pflicht für Kinder und Jugendliche ein Costa Rica hat eine Impfung gegen das Coronavirus in die Liste der Pflichtimpfungen für alle Minderjährigen aufgenommen. Diese Impfflicht gelte für alle Kinder und Jugendlichen, die jünger als 18 Jahre alt seien, teilte das Gesundheitsministerium des mittelamerikanischen Landes am Freitag mit. In Costa Rica haben nach Angaben der staatlichen Sozialversicherungskasse vom Dienstag bereits 73 Prozent der Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 19 Jahren mindestens eine Dosis eines der zwei dort zugelassenen Impfstoffe gegen das Coronavirus erhalten. Insgesamt sind rund 54 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Es werde angestrebt, dass Kinder unter zwölf Jahren im kommenden Jahr gegen das Coronavirus geimpft werden können, teilte das Gesundheitsministerium mit.

19:17 Corona-Regeln in Sachsen werden verschärft Angesichts der steigenden Zahl von Neuinfektionen führt Sachsen landesweit die 2G-Regel ein. Ab Montag haben zu Innenräumen von Gaststätten sowie zu anderen Veranstaltungen in Innenbereichen nur noch Geimpfte und Genesene Zugang, wie Landessozialministerin Petra Köpping (SPD) sagte. Das Landeskabinett beschloss dazu eine neuen Corona-Verordnung, die bis zum 25. November gilt. Das betrifft auch Grossveranstaltungen. Bislang galt 2G – Einlass nur für Geimpfte und Genesene – in Sachsen als Optionsmodell. Kinder und Jugendliche sowie Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, sollen demnach von einer verschärften 2G-Regelung weiter ausgenommen sein.

18:28 Dänemark: Zahlen steigen – Behörden warnen Die führende Gesundheitsbehörde in Dänemark sorgt sich angesichts stark gestiegener Corona-Zahlen und der kalten Jahreszeit um die Situation in den Krankenhäusern. Es bestehe ein grosses Risiko, dass Krankenhäuser im Herbst und Winter überlastet sein werden, teilte die Gesundheitsverwaltung SSI mit. Weil grosse Teile der Bevölkerung gegen Covid-19 geimpft seien, sei die Situation deutlich anders als im Vorjahr. Gleichzeitig gebe es normale Aktivität in der Gesellschaft, was das Infektionsrisiko erhöhe. Wegen Covid-19, Grippe und anderen Infektionskrankheiten sei man besorgt über die Belastung, die im Laufe des Dezembers und Januars auf das Gesundheitswesen zukommen könnte, erklärte der Behördenchef. Dänemark hatte am 10. September die letzten in der Pandemie eingeführten Corona-Beschränkungen im Land aufgehoben. Nun ist von neuen Massnahmen die Rede: SSI-Direktor Henrik Ullum riet laut dem Sender TV2 am Freitag dazu, den Einsatz des Corona-Passes wiedereinzuführen.

17:52 Rund 3400 Meldungen über schwerwiegende Impf-Nebenwirkungen In der Schweiz haben sich die Meldungen über vermutete unerwünschte Nebenwirkungen bei der grössten Impfaktion des Landes weiter in Grenzen gehalten. Bis am letzten Mittwoch gingen bei der Arzneimittelbehörde Swissmedic 9834 Meldungen nach Covid-19-Impfungen ein. 34.5 Prozent davon oder 3396 Meldungen wurden als schwerwiegend eingestuft. Bisher wurden in der Schweiz laut dem Bund mehr als elf Millionen Impfdosen verabreicht. Die bisher eingegangenen und analysierten Meldungen über unerwünschte Wirkungen würden das positive Nutzen-Risiko-Profil der in der Schweiz verwendeten Covid-19 Impfstoffe nicht ändern, teilte Swissmedic am Freitag mit. Sie hatte zuvor die Corona-Impfungen der Hersteller Moderna, Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson als sicher taxiert und zugelassen.

17:19 Impfmobil soll zögernde Zugerinnen und Zuger erreichen Der Kanton Zug weist mit einer Impfquote von 65 Prozent den höchsten Anteil in der Zentralschweiz auf. Die nationale Impfwoche vom 8. bis 14. November will er nutzen, die Quote zu steigern, um die kommenden Monate ohne weitere Einschränkungen zu bewältigen, wie die Gesundheitsdirektion mitteilt. Dazu baut Zug die Beratungs- und Impfmöglichkeiten aus und bringt sie direkt zu den Leuten. Mobile Impfteams machen in sämtlichen Gemeinden halt, zuerst sind Baar und Cham dran. Die Fachleute beraten, führen aber auch Impfungen ohne Voranmeldungen durch. Impfwillige in Zug können auswählen zwischen den Impfstoffen Pfizer/Biontech, Moderna und Johnson&Johnson/Janssen.

16:40 Giswiler Altersheim wieder offen Das Alters- und Pflegeheim in Giswil OW, das nach mehreren Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19 vorübergehend geschlossen wurde, soll am Wochenende wieder für Besuche geöffnet werden. Die Lage habe sich stabilisiert. Im Oktober waren dort neun Bewohnerinnen und Bewohner an Covid-19 gestorben. Gemäss Angaben des Obwaldner Gesundheitsamts waren drei von ihnen geimpft. Der Heimleiter gab an, dass man «in der warmen Jahreszeit» einen «Spielraum» bei der Maskenpflicht genutzt habe, den das Gesundheitsamt eingeräumt habe. Der Kanton stellte einen solchen Spielraum in Abrede. Am Donnerstag war gemäss Angaben des Heimes noch eine Person in Isolation. Wie der Kanton am Freitag mitteilte, habe sich die Situation beruhigt, sodass bei einer weiterhin positiven Entwicklung das Heim ab dem Wochenende wieder für Besuche von Angehörigen geöffnet werden könne. 04:28 Video Ermittlungen zu Todesfällen im Altersheim «dr Heimä» Giswil Aus Schweiz aktuell vom 27.10.2021. abspielen

16:28 Österreich: Starker Anstieg der Neuinfektionen In Österreich hat die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen fast den bisherigen Rekordwert erreicht. Binnen 24 Stunden wurden nach Angaben von Gesundheits- und Innenministerium 9388 neue Infektionen gemeldet. Der Rekord seit Beginn der Pandemie wurde vor etwa einem Jahr mit 9586 Fällen erreicht. Die Lage in den Kliniken Österreichs hat sich binnen Tagesfrist allerdings nicht deutlich verändert. Die meisten Neuinfektion wurden im Bundesland Oberösterreich festgestellt, gefolgt von Niederösterreich und Wien. Bund und Länder wollen am Freitagabend über etwaige neue Massnahmen beraten.

15:45 Island führt Maskenpflicht wieder ein Angesichts steigender Corona-Zahlen hebt Island doch nicht wie geplant die auf der Insel verbliebenen Corona-Beschränkungen auf. Stattdessen werden mehrere Massnahmen verschärft oder wiedereingeführt, darunter bereits ab Samstag die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, wenn kein Mindestabend von einem Meter eingehalten werden kann. Das teilte die isländische Regierung am Freitag mit. Ab Mittwoch dürfen zudem nur noch 500 statt zuletzt 2000 Menschen bei Versammlungen und Veranstaltungen zusammenkommen, 1500 zumindest dann, wenn sie einen negativen Schnelltest machen lassen. Restaurants mit Alkoholausschank müssen zwei Stunden früher als derzeit und damit bereits um 23.00 Uhr schliessen. All das soll zunächst für vier Wochen und somit bis zum 8. Dezember gelten.

14:36 In Bern folgen nach der Impfwoche die Booster-Impfungen Nächste Woche wird der Kanton Bern an der nationalen Impfwoche sein Informations- und Impfangebot durch mobile Einheiten, zusätzliche Touren des Impftrucks und Pop-Up-Impfungen in Einkaufszentren weiter ausbauen, wie er heute in einer Mitteilung schreibt. Die Anmeldungen zur Booster-Impfung können dann ab dem 8. November erfolgen. Die ersten Auffrischungs-Impfungen werden ab dem 15. November durchgeführt. Zum gleichen Zeitpunkt starten auch die Impfungen in den Alters- und Pflegeheimen.

13:45 Deutschland empfiehlt Booster-Impfung für alle In Deutschland empfehlen Bund und Länder generell eine Auffrischungsimpfung nach sechs Monaten. Dies gelte vor allem für ältere Menschen und medizinisches Personal, aber letztlich für alle, sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek nach den Beratungen der Ressortchefs von Bund und Ländern. «Die Lage ist teilweise dramatisch, besorgniserregend und alles andere als entwarnend.» Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mahnte mit Blick auf das sogenannte Boostern: «Wir brauchen mehr Tempo.» Insbesondere die Erfahrungen in Israel hätten gezeigt, dass eine Welle mit konsequenter dritter Impfung sechs Monate nach der Zweitimpfung gebrochen werden kann. Spahn wies darauf hin, dass diese Erkenntnis noch relativ neu sei. Jetzt gelte es um so mehr, nach sechs Monaten die dritte Impfung zu verabreichen.

13:36 BAG meldet 2848 Neuinfektionen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2848 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2017 . Das sind 42 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 14 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 279.8 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 31 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 26 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 10 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 488 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 18 Prozent mehr als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 104 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 7 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 77 Prozent ausgelastet. 12 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet keine neuen Verstorbenen. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 4 Verstorbenen . Das sind 27 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neuen Verstorbenen. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 8.9 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 9 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 25'158 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 5 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 9 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Bisher wurden in der Schweiz 11'178'041 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 11'242 Personen pro Tag geimpft. Das sind 30.2 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 64.1 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 2.1 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

12:48 Corona-Medikament von Pfizer erweist sich in Studie als wirksam Der Corona-Impfstoffhersteller Pfizer ist mit seinen Forschungen an einer Tablette gegen die Krankheit erfolgreich. Das Medikament Paxlovid reduziert nach Unternehmensangaben vom Freitag die Zahl der Krankenhauseinweisungen wegen Covid-19 oder eines Todes jedweder Ursache um 89 Prozent. Die Daten sollen nun so schnell wie möglich bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht werden, wo aktuell bereits ein Überprüfungsverfahren für eine Notfallzulassung läuft, wie Pfizer weiter mitteilte. Die Daten stammen aus einer Zwischenanalyse einer seit einigen Wochen laufenden Phase-II/III-Studie (EPIC-HR). Teilnehmer sind erwachsene Patienten, die bereits an Covid-19 erkrankt sind und bei denen ein hohes Risiko für das Fortschreiten einer schweren Erkrankung besteht. US-Präsident Joe Biden kündigte an, die USA hätten Millionen Einheiten des Medikaments reserviert, obwohl es noch nicht offiziell zugelassen ist. Auch Grossbritannien sicherte sich erste Chargen der Arznei. Pfizer-Aktien reagierten mit einem Kurssprung.

12:33 Frankreichs Parlament stimmt Verlängerung des Gesundheitspasses zu Frankreichs Regierung kann den sogenannten Gesundheitspass bis Ende Juli 2022 einsetzen. Das französische Parlament verabschiedete mit einer Abstimmung in der Nationalversammlung das entsprechende Notstandsgesetz am Freitag endgültig. Bisher galt die Rechtsgrundlage für die Nutzung des Test-, Impf- oder Genesungsnachweises nur bis Mitte November. Die Verlängerung des Notstands hatte zum Streit zwischen den Parlamentskammern geführt. Der Senat hatte eine Verlängerung nur bis Ende Februar genehmigen wollen, nicht zuletzt wegen der Präsidentschaftswahlen im April. Schliesslich hat aber das Parlament die Verlängerung erlaubt. Mit dem Gesetz werden auch die Strafen für die Fälschung von Gesundheitspässen angehoben. Ausserdem erlaubt es Schuldirektionen, Auskunft über den Impfstatus ihrer Schülerinnen und Schüler zu bekommen.

11:18 Keine Maskenpflicht mehr an St. Galler Schulen An den St. Galler Schulen gilt ab Montag keine Maskenpflicht mehr. Die tiefe Zahl der Neuansteckungen an den Schulen seit den Herbstferien lasse dies zu, schreibt der Kanton. Gelockert wird auch die Quarantäneregel für Klassen mit mehreren Ansteckungen. Lehrerinnen und Lehrer der Volksschule sowie Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen müssen ab dem 8. November in der Schule keine Masken mehr tragen, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Die Regierung begrüsse diesen Entscheid des Bildungsrats, hiess es. Maskenregelungen an Schulen sind von Kanton zu Kanton verschieden.

10:05 Kanton Aargau unterstützte 2300 Unternehmen Im Kanton Aargau haben mehr als 2300 Unternehmen die staatliche Härtefallhilfe wegen der Corona-Pandemie in Anspruch genommen. 217 Millionen Franken wurden als nicht rückzahlbare Beiträge ausbezahlt. 10 Millionen Franken wurden als Kreditausfallgarantien gesprochen. Unterstützung im Rahmen der Härtefallmassnahmen konnten bis Ende eingereicht September werden. Es wurden rund 3400 Gesuche eingereicht, wovon rund 2370 gutgeheissen, 810 abgelehnt und 60 abgeschrieben oder zurückgezogen wurden. Das geht aus der am Freitag publizierten Antwort des Regierungsrats zu einer Interpellation der FDP-Fraktion hervor.

8:32 Zermatt verbietet Beizern der Walliserkanne das Wirten Die drei Wirtsleute eines Restaurants in Zermatt, die wiederholt gegen die Covid-Zertifikatspflicht verstossen haben, sind seit Anfang Woche auf freien Fuss. Ihr Lokal darf gemäss den Behörden ab 12. November wieder öffnen, allerdings ohne ihr Mitwirken. Denn: «Die Gemeinde hat den Wirtsleuten das Wirtepatent auf unbestimmte Zeit entzogen», sagt Frédéric Favre, der Vorsteher des Walliser Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport, zu «Blick». Das Wirtepaar und dessen Sohn waren am Sonntag verhaftet worden, nachdem sie ihr Restaurant Walliserkanne in Zermatt am Sonntagmorgen entgegen dem amtlichen Schliessungsbefehl wieder geöffnet hatten. Ausserdem hatten die Wirtsleute wiederholt gegen die geltende Corona-Zertifikatspflicht verstossen. Legende: Keystone

7:22 Kommt die Impfung per Pflaster? Impfen ohne Nadel: Seit Beginn der Corona-Pandemie haben Forscher die Entwicklung von Impfpflastern intensiviert. Ein Team aus Australien und den USA hat in der Fachzeitschrift «Science Advances» vielversprechende Ergebnisse von Versuchen mit Mäusen publiziert. Die Forscher bestückten Plastikpflaster mit der Fläche von einem Quadratzentimeter mit mehr als 5000 mikroskopisch kleinen Stacheln. Dabei verwendeten die Forscher einen sogenannten Subunit-Impfstoff, der das für das SARS-Cov-2-Virus spezifische Spike-Protein reproduziert. Die Mäuse wurden zwei Minuten über das Pflaster oder mit einer Spritze geimpft. Das Immunsystem der Mäuse, die den Impfstoff über das Pflaster injiziert bekamen, produzierte nach zwei Dosen hohe Mengen an neutralisierenden Antikörpern - «auch in der Lunge, was für Covid-19 wichtig ist», schildert der Forscher. Dabei übertrafen die Ergebnisse laut Muller die der Impfung per Nadel bei Weitem. Impfpflaster seien wirksamer als die Impfung per Spritze, weil letztere normalerweise in die Muskeln gespritzt wird, wo nur wenige der für die Reaktion auf den Impfstoff erforderlichen Immunzellen sitzen. Ausserdem verursachen nach Angaben der Forscher beim Impfpflaster die winzigen Stacheln das Absterben der Haut darunter, was den Körper alarmiere und eine grössere Immunreaktion auslöse. Zudem bleibt der trocken auf das Pflaster aufgebrachte Impfstoff bei 25 Grad einen Monat lang und bei 40 Grad eine Woche lang stabil - im Gegensatz zu den Impfstoffen von Biontech/Pfizer oder Moderna, die nur einige Stunden bei Raumtemperatur überdauern. Dies bedeutet eine geringere Abhängigkeit von der Kühlkette, die in Entwicklungsländern oft nicht gewährleistet ist. Schweizer Forscher arbeiten derweil daran, mittels Nasenspray die Viren-Übertragung durch infizierte Geimpfte zu vermindern.