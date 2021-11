Der Ticker startet um 5:38 Uhr

14:07 «Wir alle wollen das Ende der Pandemie», beginnt Bundespräsident Guy Parmelin die Medienkonferenz. Impfungen und das Covid-Zertifikat seien unsere beiden wichtigsten Instrumente, um dieses Ziel zu erreichen. Dabei handle es sich nicht um eine Strafe. Die Strategie habe gezeigt, dass sie wirksam ist. «Damit wir erfolgreich sind, müssen wir durchhalten», so Parmelin. Daher lanciere man diese neue Impfkampagne.

In der Woche vom 8. bis zum 14. November will der Bundesrat möglichst viele Menschen zur Impfung informieren. Das Motto heisst «Gemeinsam aus der Pandemie». Kantone, Vereine und Organisationen organisieren lokale Informationsanlässe und bieten spontane Impfangebote an. Ausserdem wird die Impfwoche von einer Konzerttour mit Schweizer Musikerinnen und Musiker begleitet.

13:47 Medienkonferenz zur nationalen Impfwoche um 14 Uhr Vom 8. bis zum 14. November findet die nationale Impfwoche statt. Heute ab 14 Uhr informiert der Bundesrat in seiner Medienkonferenz zur Impfoffensive. Folgende Personen nehmen teil: Bundespräsident Guy Parmelin, Vorsteher Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF)

Bundesrat Alain Berset, Vorsteher Eidgenössisches Departement des Innern (EDI)

Lukas Engelberger, Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) und Regierungsrat Kanton Basel-Stadt

Natalie Rickli, Gesundheitsdirekorin des Kantons Zürich

13:32 2607 neue Corona-Fälle in den letzten 24 Stunden Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2607 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1685 . Das sind 28 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 19 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 245.67 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 57 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 24 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 10 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 483 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 20 Prozent mehr als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 108 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 10 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 73 Prozent ausgelastet. 13 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 5 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 5 Verstorbenen . Das ist gleichviel wie in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das ist gleichviel wie in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 8.1 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 8 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 25'016 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 6 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 8 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Bisher wurden in der Schweiz 11'136'249 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 13'076 Personen pro Tag geimpft. Das sind 31.7 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 63.8 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 2.2 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:09 Impflotterie in Österreich war ein Erfolg Eine Corona-Impflotterie hat im österreichischen Burgenland ihr Ziel erreicht. Die Marke von 10’000 zusätzlichen Erstimpfungen sei überschritten worden, teilte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) mit. Damit würden am 11. November, dem Landesfeiertag, 1000 Sachpreise verlost – darunter 3 Autos, 15 E-Bikes, iPhones und MacBooks sowie zahlreiche Gutscheine. Rund 80’000 Menschen haben sich für die Lotterie angemeldet, die allen Geimpften offenstand. Das gemessen an der Bevölkerungszahl kleinste der neun österreichischen Bundesländer mit 300’000 Einwohnern stand schon bisher an der Spitze bei der Impfquote. Sie liegt bei etwa 73 Prozent gegenüber 66 Prozent bundesweit. Die Mediensprecherin des Landeshauptmannes Jasmin Puchwein zeigte sich auf Twitter hocherfreut und meinte: «Wir schaffen noch mehr».

12:07 Covid-Zertifikat: Vereinfachter Zugang für Genesene Der Bundesrat hat die Einführung eines «Schweizer Covid-Zertifikats» beschlossen. Damit kann die Gültigkeitsdauer des Covid-Zertifikats für genesene Personen im Inland auf 12 Monate verlängert werden. Die Anpassung tritt am 16. November in Kraft. Sie gilt vorderhand nur in der Schweiz und für die Rückreise in die Schweiz. Auf europäischer Stufe gilt mit wenigen Ausnahmen weiterhin eine Gültigkeitsdauer von 180 Tagen. Zudem können auch Personen mit einem aktuellen positiven Antikörpertest (serologischer Test) ein Schweizer Zertifikat erhalten. Dieses ist 90 Tage und nur in der Schweiz gültig. Kein Zertifikat mehr gibt es für nasale Antigen-Schnelltests. Die Testqualität sei ungenügend, begründet der Bundesrat. Der Bundesrat hat zudem beschlossen, dass auch die Auffrischimpfung kostenlos ist und die Testkosten für Erstgeimpfte auch nach Ende November während sechs Wochen nach der Erstimpfung vom Bund übernommen werden.

Der Kanton Luzern hat einer Immobilienfirma zu Recht Corona-Härtefallgelder verwehrt. Das Kantonsgericht lehnte die Beschwerde der Firma gegen den Entscheid des Finanzdepartements ab mit der Begründung, dass die Bau- und Immobilienbranche von der Pandemie nicht wesentlich betroffen sei. Das Luzerner Unternehmen aus der Immobilienbranche mit zwei Beschäftigten hatte im Januar 2021 ein Gesuch um Härtefallunterstützung in der Höhe von 5,3 Millionen Franken geltend gemacht, wie aus dem Urteil hervorgeht, das vom Kantonsgericht am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die Expertengruppe des Kantons Luzern lehnte das Gesuch ab. Sie habe keine konkreten Gründe dafür feststellen können, dass die staatlichen Corona-Anordnungen zum Umsatzrückgang beim Unternehmen geführt hätten. Gegen diesen Entscheid legte die Firma Beschwerde beim Kantonsgericht ein, das nun aber den Kanton stützt. Es sei das erste Urteil, das sich mit materiellen Fragen rund um Härtefälle beschäftigt, hiess es beim Gericht auf Nachfrage.

9:58 Swiss schreibt im 3. Quartal erstmals seit Pandemieausbruch schwarze Zahlen Die Schweizer Lufthansa-Tochter Swiss hat im dritten Quartal operativ erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Krise wieder schwarze Zahlen geschrieben. Im Zeitraum Juli bis September stand ein operativer Gewinn von 6.7 Millionen Franken zu Buche, nachdem in der gleichen Vorjahresperiode noch ein Verlust von 148,3 Millionen anfiel. Der Umsatz stieg um 91 Prozent auf 707.8 Millionen Franken. Swiss realisierte zudem erheblich Kosteneinsparungen. Der Ergebnisbeitrag liegt Swiss zufolge allerdings noch deutlich unter dem Vorkrisenwert. Die Airline warnte, dass es im vierten Quartal saisonbedingt nicht möglich sein werde, an die positiven Zahlen anzuknüpfen. In den ersten neun Monaten verringerte Swiss den operativen Verlust auf 391 Millionen Franken von 415 Millionen Minus ein Jahr zuvor. Auch die Swiss-Muttergesellschaft Lufthansa hat dank einer Erholung bei Passagierflügen und dem Boom in der Luftfracht erstmals in der Corona-Krise wieder einen operativen Gewinn erzielt.

9:26 Lage in Thüringens Krankenhäusern verschärft sich In Thüringen verschärft sich die Lage in den Krankenhäusern laut einem MDR-Bericht. Der Anteil der Corona-Patienten an den betreibbaren Intensivbetten sei über die für die Warnstufen kritische Marke von zwölf Prozent gestiegen. Bleibt die Zahl nun drei Tage über zwölf Prozent, könnten etliche Landkreise und Städte in die Warnstufe 3 rutschen. Dann sind Kommunen angehalten, schärfere Corona-Regeln zu erlassen. In die höhere Warnstufe könnten dann Kommunen kommen, in denen auch die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge über 200 liegt. Derzeit drohe das etwa den Landkreisen Greiz, Sonneberg, Weimarer Land, dem Saale-Orla-Kreis, dem Saale-Holzland-Kreis, sowie den Städten Erfurt und Weimar. Das Land Thüringen weist laut Robert-Koch-Institut derzeit eine Inzidenz von 306.5 auf.

7:39 30 Personen in Quarantäne nach Ausbruch in Yoga-Zentrum auf Mallorca Nach einem Corona-Ausbruch bei einem Yoga-Zentrum auf Mallorca sind 30 Menschen in ein Quarantäne-Hotel gebracht worden. Die meisten Betroffenen seien Ausländer ohne Wohnsitz auf der spanischen Insel, sagte die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez in Palma. Sie seien allerdings nicht alle positiv getestet worden, betonte sie. Konkrete Zahlen nannte Gómez nicht. Auch weitere Details, etwa zur Nationalität der Betroffenen und zu dem Ort des Ausbruchs, verriet die Regionalministerin nicht. «Im Prinzip waren die meisten Testergebnisse negativ. Es gibt nur wenige Ansteckungen. Aber in solchen Fällen muss man schnell handeln», wurde Gómez in der Zeitung «Diario de Mallorca» zitiert. Die Aktion, bei der insgesamt rund hundert Menschen getestet und einige unter anderem auch zu Hause in Quarantäne geschickt worden seien, sei von der Ansteckung eines Yoga-Lehrers ausgelöst worden. «Man darf nicht nachlässig werden. Man muss weiterhin Vorsicht walten lassen und so viele Menschen wie nur möglich impfen», sagte die Ministerin. Aufgrund der guten Nachrichten in Zusammenhang mit der Pandemie gebe es bei den Bürgern auf den Balearen eine gewisse Nachlässigkeit, was die Vorsichts- und Schutzmassnahmen angehe. Anders als in Deutschland und anderen Ländern bleiben die Corona-Zahlen auf Mallorca und in ganz Spanien seit Wochen auf relativ niedrigem Niveau stabil.

US-Präsident Joe Biden hat den Schritt als «Wendepunkt in unserem Kampf gegen Covid-19» begrüsst. «Wir haben bereits einen ausreichenden Impfstoffvorrat für jedes Kind in Amerika sichergestellt», hiess es in einer Mitteilung des Weissen Hauses. Für Eltern endeten nun Monate der Sorge um ihre Kinder wegen Corona. Auch in Europa haben Biontech und Pfizer eine Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für Kinder beantragt, wie sie Mitte Oktober mitteilten. Demnach übermittelten sie der EU-Arzneimittelbehörde EMA die entsprechenden Daten. Eine Entscheidung der EMA ist vor Weihnachten anvisiert. In der Schweiz ist die Impfung ab 12 Jahren zugelassen. Genaue Angaben, wann diese Altersgrenze gesenkt werden könnte, gibt es derzeit nicht.

Nach der Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes von Biontech und Pfizer für Kinder zwischen fünf und elf Jahren in den USA hat auch ein Gremium aus Expertinnen und Experten der Gesundheitsbehörde grünes Licht gegeben. Der formale Schritt, von dem US-Medien übereinstimmend berichteten, war erwartet worden. Damit kann die Impfkampagne für die etwa 28 Millionen betroffenen Kinder in den USA nun wohl noch in dieser Woche starten. So war es vom Weissen Haus bereits geplant gewesen. Eine klinische Studie zeigte nach Angaben des Biotechnologiekonzerns, dass der Impfstoff für Kinder dieser Altersgruppe «gut verträglich» sei und eine «starke Immunantwort» einen Monat nach der zweiten Dosis hervorrufe. Verglichen mit Erwachsenen und Jugendlichen wurde den Fünf- bis Elfjährigen eine deutlich geringere Dosis des Vakzins verabreicht. Die zweite notwendige Injektion erhielten sie nach 21 Tagen. An der Studie nahmen 2268 Kinder in dem Alter teil.

Die hohe Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat die Debatte über Auffrischungs-Impfungen der Bevölkerung angeheizt. Während der deutsche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erneut eine sogenannte Booster-Impfung für fast alle Altersgruppen forderte, bremste die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). KBV-Chef Andreas Gassen kritisierte, dass sich die Politik nicht an die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) halte, dass sich derzeit nur alle über 70-Jährigen nachimpfen lassen sollten. Der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens sagte, die Stiko prüfe aber, ob sie die Booster-Impfung weniger wegen des individuellen Schutzes, sondern wegen der dann geringeren Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung empfehlen solle. Er verwies auf entsprechende Erfahrungen in Israel.

In den USA sind bislang fast 193 Millionen Menschen vollständig geimpft. Das teilt die Seuchenbehörde CDC mit. Insgesamt seien fast 424 Millionen Dosen verabreicht worden. Fast 222 Millionen Menschen seien mindestens einmal geimpft worden. In den USA leben rund 328 Millionen Menschen. Eine Auffrischungsimpfung haben rund 20 Millionen Personen erhalten.

21:17 Japan will Einreisebeschränkungen lockern Japan wird Medienberichten zufolge demnächst seine Einreisevorschriften lockern. So soll womöglich ab kommenden Montag die Quarantänezeit für Geschäftsreisende auf drei von bislang zehn Tagen verkürzt werden. Ebenfalls noch im November sei zudem angedacht, mehr Menschen ins Land zu lassen. Das Einreiselimit solle heraufgesetzt werden auf täglich bis zu 5000 Menschen von bislang 3500. Die Regierung bestätigt lediglich, die Einreisebeschränkungen schrittweise lockern zu wollen.

20:49 Irland verzeichnet neuen Höchststand an Coronafällen seit Januar Irland verzeichnete am Dienstag einen Höchststand an Coronafällen seit der Welle im Januar. Die Gesundheitsbehörde des Landes vermeldete in einem Bericht 3726 Fälle und eine Zunahme von 70 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. In Irland gilt eine Zertifikatspflicht etwa in Restaurants und Bars. Fast 90 Prozent der erwachsenen Bevölkerung ist gegen das Coronavirus geimpft.

Schweizer Unternehmen haben 17 Milliarden Franken an Covid-Krediten in der Krise erhalten. Davon vollständig zurückbezahlt sind erst 20 Prozent. Eine aktuelle Studie zeigt, dass die meisten Firmen in der Lage sein dürften, ihren Kredit zurückzuzahlen.

19:45 Niederlande führt Maskenpflicht wieder ein Die Niederlande führen angesichts steigender Infektionszahlen neue Einschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie ein. Dazu zähle auch die Maskenpflicht, sagt Ministerpräsident Mark Rutte. Zudem werde ab 6. November der Einsatz des «Corona-Pass» als Nachweis einer Impfung oder eines negativen Tests ausgeweitet. Neben Restaurants und Bars ist das Zertifikat neu etwa auch für den Zugang zu Museen, Fitnessstudios oder Terrassen Pflicht. Die Infektionszahlen in den Niederlanden sind im vergangenen Monat stetig gestiegen. Mehr als 1200 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden, so viele wie seit fünf Monaten nicht mehr.

19:20 Taskforce: Spitalüberlastung über den Winter nicht auszuschliessen Die Corona-Taskforce des Bundes beurteilt die epidemiologische Situation noch immer so, dass ein Szenario einer Überschreitung der Maximal-Last der Spitäler «über den Winter nicht auszuschliessen» sei. Das zeigten europäische Simulationsstudien. Zahlen des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) sagten für Länder mit einer Impfdeckung ähnlich der Schweiz voraus, dass die Maximal-Last der Hospitalisierungen bis Ende November 2021 die Maximal-Last des vergangenen Jahres übersteigen könnte, heisst es in der neusten Lagebeurteilung der Taskforce vom Dienstag. Weil der Anstieg der Epidemie im Herbst 2021 jedoch später begann als im Herbst 2020, erwarten die Wissenschaftler Ende November noch keine Überschreitung der Maximal-Last. Jedoch «wäre eine rasche Zunahme der Zahlen für das immer noch stark belastete Gesundheitswesen sehr schwierig zu bewältigen».