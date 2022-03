Angesichts weltweit wieder steigender Corona-Zahlen warnt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor einem zu frühen Ende von Schutzmassnahmen. Dazu gehören etwa das Tragen von Masken und Abstand halten. Wenn die Massnahmen aufgehoben würden, habe das Virus mehr Möglichkeiten zu zirkulieren, sagte Maria von Kerkhove, WHO-Covid-19-Spezialistin, in Genf. Problematisch sei, dass weltweit inzwischen deutlich weniger getestet werde. Damit sei es schwerer, die Ausbreitung von Varianten zu überwachen.

Das Pharmaunternehmen Roche bietet neu Tests zur Identifikation von mehreren Omikron-Varianten des Coronavirus an. Die Tests könnten die Coronavariante B.1.1.529 identifizieren und zwischen den Omikron-Subvarianten BA.1, BA.1.1, BA.2, BA.2.2, BA.3 und Delta unterscheiden, teilte der Basler Pharmakonzern in einer Mitteilung mit.

Nach monatelangem Ringen zeichnet sich in der Welthandelsorganisation (WTO) ein Kompromiss über die begrenzte Freigabe von Patenten für Corona-Impfstoffe ab. Eine prinzipielle Einigung erzielten die Europäische Union, Indien, Südafrika und die USA, teilte WTO-Chefin Ngozi Okonjo-Iweala in Genf mit. Dem Vernehmen nach soll die Freigabe der Patente zeitlich und auf Länder beschränkt bleiben, die bestimmte Kriterien erfüllen.

Japan hebt den Quasi-Notstand angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen wie geplant kommende Woche auf. Die Massnahme ende in Tokio und den 17 anderen betroffenen Präfekturen am 21. März, gab Ministerpräsident Fumio Kishida bekannt. Das Gesundheitssystem steht inzwischen nicht mehr so stark unter Druck wie auf dem Höhepunkt der Pandemie, wobei der Rückgang der Neuinfektionen in einigen Regionen langsamer als erwartet verläuft.

Corona hat in Südostasien einer Studie zufolge im zweiten Pandemiejahr weitere fast fünf Millionen Menschen in extreme Armut getrieben. Im Jahr 2021 seien weitere 4.7 Millionen Menschen unter die Schwelle der extremen Armut gefallen, nach 5.4 Millionen im Jahr 2020, heisst es im Bericht , Link öffnet in einem neuen Fenster der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB).

Legende: Wegen rekordhoher Fallzahlen müssen in China zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner zum Corona-Massentest antraben (Bild vom 16. März aus Dalian in der chinesischen Provinz Liaoning). Reuters

Davon betroffen sind unter anderem die Volkswagen-Werke in Changchun und der Apple-Zulieferer Foxconn in Shenzhen. Letzterer hat den Betrieb in der iPhone-Fertigungsstätte teilweise wieder aufgenommen. Wie das taiwanische Mutterhaus Hon Hai am Mittwoch mitteilte, wurden für Beschäftigte «geschlossene Kreisläufe» geschaffen, da Wohnheime auf dem Gelände liegen. So sei es möglich, einen Teil der Produktion wieder aufzunehmen.

Am Sonntag hatte die südchinesische Stadt Shenzhen einen einwöchigen Lockdown verhängt, währenddessen alle 17.6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner getestet werden sollen. Wegen Lockdowns steht die Produktion in mehreren Städten, darunter Shenzhen und Shanghai still. Fabriken sind geschlossen, Lieferketten in den Sektoren Technologie und Automobil sind unterbrochen.

Die Neuinfektionen sind in China so hoch wie seit Pandemiebeginn vor gut zwei Jahren nicht mehr. Am Mittwoch wurden erneut rund 3000 neue Infektionen gemeldet, der grösste Teil in der Provinz Jilin in Nordostchina. Auf die Virusausbrüche reagiert das Land mit strengen Ausgangssperren, Massentests, Verkehrsbeschränkungen und Quarantäne.

Kurz vor der geplanten Lockerung des Infektionsschutzgesetzes schiesst die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland weiter nach oben. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Mittwoch 262'593 Neuinfektionen und damit über 46'700 Fälle mehr als vor einer Woche. Insgesamt liegt damit in Deutschland die Zahl der bestätigten Infektionen bei fast 17.7 Millionen.

WHO registriert Zunahme der weltweit gemeldeten Fälle

Die Zahl der weltweit wöchentlich gemeldeten Corona-Infektionen hat laut Weltgesundheitsorganisation WHO erstmals seit Ende Januar wieder zugenommen. In der zweiten Märzwoche seien 8 Prozent mehr Infektionen gemeldet worden als in der Woche davor, teilte die WHO am Dienstagabend in Genf mit. Insgesamt seien 11 Millionen neue Fälle gezählt worden. Ausserdem seien 43'000 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Besonders deutlich falle der Anstieg im Wochenvergleich in der Region des westlichen Pazifiks und in Afrika aus. In Europa betrage das Plus 2 Prozent. Rückgänge meldeten der östliche Mittelmeerraum, Südostasien sowie Nord- und Südamerika.

Die Gesamtzahl der weltweiten Corona-Infektionen sei auf 455 Millionen geklettert. Sechs Millionen Todesfälle werden mit der Krankheit in Verbindung gebracht.