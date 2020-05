Der Ticker startet um 5:53 Uhr

23:59 Über 27'000 Tote in Frankreich In Frankreich sind mehr als 27'000 Menschen in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Seit Beginn der Pandemie seien 27'074 Todesfälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Die Zahl der Toten stieg damit im Vergleich zum Vortag um 83. Knapp 10'000 der Todesfälle wurden in Alten- und sozialen Pflegeeinrichtungen registriert. Insbesondere betroffen sind vier Regionen: die Pariser Hauptstadt-Region Île-de-France, die ostfranzösischen Regionen Grand Est und Auvergne-Rhône-Alpes und Hauts-de-France im Norden Frankreichs.

23:23 Welche Grenze geht wann auf? – ein Überblick Unsere Nachbarländer sind zurzeit für viele noch unerreichbar. Doch Mitte Juni, nach drei Monaten Sperre, sollen einige Grenzen wieder öffnen. Österreich hat als erstes Nachbarland die Grenzen geschlossen und ist nun auch beim Öffnen eine treibende Kraft. Die deutsche Regierung will zurück zur Normalität an den Grenzen, vollständig jedoch erst am 15. Juni. Die Grenze zu Frankreich soll ebenfalls zu diesem Datum ganz öffnen, das ist aber noch nicht bestätigt. In Italien ist die Bewegungsfreiheit weiterhin eingeschränkt und eine Grenzöffnung noch nicht absehbar. 04:25 Video Weg mit Zaun und Barrieren Aus 10vor10 vom 13.05.2020. abspielen

23:09 Wie werden Ferien in den Nachbarländern aussehen? «10vor10» fragte bei den Korrespondenten der Nachbarländer nach, wie Ferien in Frankreich, Deutschland und Italien aussehen werden. «In Berlin wurde vor allem aus Baden-Württemberg Druck gemacht, dass der Zaun zwischen Konstanz und Kreuzlingen wegkommt,» meinte Deutschland Korrespondentin Bettina Ramseier. Da habe es auch Kritik an Innenminister Horst Seehofer gegeben. Es solle nun für Pendler und unverheiratete Paar einfacher werden. «Aber damit hat sich das auch schon. Im Grundsatz gilt weiter bis mindestens Mitte Juni: Keine freie Fahrt zwischen der Schweiz und Deutschland.» Deutschland sei nicht vom Tourismus abhängig. Es gehe höchstens darum, der deutschen Bevölkerung den Urlaub im Ausland zu ermöglichen. Frankreich-Korrespondentin Alexandra Gubser sagte, dass mit 89 Millionen ausländischen Besuchern und einem Volumen von 170 Milliarden Euro der Tourismusmarkt ein wirtschaftliches Schwergewicht im westlichen Nachbarland sei. Zudem: «Mit den Distanzregeln sind schnell zwei Drittel der Gäste weg. Damit könnten 25 bis 40 Prozent aller Restaurants Pleite gehen.» Italien-Korrespondent Philipp Zahn fügte hinzu, dass der südliche Nachbar zunächst für Einheimische geöffnet werden soll. «Und das birgt schon Probleme: Im weitgehend verschont gebliebenen Süden fürchtet man sich vor Besuchern aus dem Norden.» 04:46 Video Wie sieht die neue Reiserealität bei den Nachbarn aus? Aus 10vor10 vom 13.05.2020. abspielen

22:30 Rom schnürt ein 55-Milliarden-Hilfspaket Die italienische Regierung will mit 55 Milliarden Euro der notleidenden Wirtschaft unter die Arme greifen und den Bürgern aus der Coronakrise helfen. Das entsprechende Programm stellte Ministerpräsident Giuseppe Conte in Rom vor. Geplant sind Stützungsmassnahmen für Wirtschaftszweige wie Tourismus, Landwirtschaft, Bau und Kultur. Dazu kommt Geld für Arbeitslose und Familien. Auch das Gesundheitssystem und die Schulen sollen mit Milliardenspritzen gestärkt werden. Ausserdem will die Regierung Programme für mittlere und kleine Unternehmen auflegen.

22:14 Gotteshäuser sollen wieder ihre Tore öffnen können Die Schweiz lockert die Corona-Massnahmen. Die Gotteshäuser bleiben aber geschlossen. Nun fordern verschiedene religiöse Würdenträger in einem offenen Brief an die Landesregierung, dass der Bundesrat auch in dieser Hinsicht tätig wird. Es sei «sehr schwer zu ertragen», schreibt zum Beispiel Bischof und Präsident der Bischofskonferenz, Felix Gmür, dass keine Gottesdienste über Ostern abgehalten werden konnten. Nicht nur in Kirchen, sondern auch in Moscheen und Synagogen hofft man darauf, dort bald Gottesdienste abhalten zu können. 01:52 Video Gottesdienste sollen wieder erlaubt werden Aus Tagesschau vom 13.05.2020. abspielen

21:57 Pandemie fördert den Terrorismus Die Pandemie werde «wahrscheinlich die Moral der Terroristen stärken, die Verbreitung extremistischer Erzählungen und Verschwörungstheorien fördern, die Bemühungen von Polizei und Militär im Kampf gegen den Terrorismus behindern und die Antiterrorpolitik untergraben.» Dies sagt der Koordinator der EU für Terrorismusbekämpfung, Gilles de Kerchove, der «Zeit Online». Er warnt vor einer weltweiten Sicherheitskrise infolge der Corona-Pandemie. Verschiedene Gruppen versuchten bereits, durch Desinformationskampagnen und Verschwörungsmythen ihre Anhänger aufzustacheln. Als mögliches neues Ziel von Terroristen nennt de Kerchove den Gesundheitssektor. «Im Westen könnten Rechtsextremisten und Dschihadisten Angriffe auf medizinisches Personal und medizinische Einrichtungen als hochwirksam ansehen, da diese einen massiven Schock in der Gesellschaft auslösen würden», wird er zitiert. Legende: EU-Koordinator für Terrorismusbekämpfung Gilles de Kerchove befürchtet, dass die Moral der Terroristen wegen der Pandemie gestärkt wird. Keystone / Archiv

21:37 Der Sommer soll stattfinden – wie ist aber noch unklar «Ein normaler Sommer wird es nicht, für niemanden von uns.» Dies sagte EU-Kommissarin Margrethe Vestager. Und somit ist klar, dass der Sommertourismus in jedem Land etwas anders aussehen wird, denn die Empfehlungen der Europäischen Kommission sind nicht verbindlich. «Ob die Sommerferien potenzielle Strandtouristen aber so auch geniessen wollen, ist derzeit fast genau so wie alles andere: ungewiss,» meint SRF-Wirtschaftsredaktor Fabian von Allmen in seiner Analyse. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Sommer voller Unsicherheiten Ferien im Ausland nur für Risikofreudige 13.05.2020 Mit Video

21:24 Von der Leyen drückt beim Wiederaufbau aufs Gas EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will mehrere Milliarden aus dem europäischen Haushalt in die Konjunktur pumpen. Die Höhe dieser Geldspritze ist aber noch nicht bekannt. Das Programm zur wirtschaftlichen Erholung solle über den nächsten mehrjährigen Haushaltsrahmen 2021 bis 2027 abgewickelt werden, aber möglichst schon vorher beginnen, sagte von der Leyen im Europaparlament in Brüssel. Sie erarbeitet gerade im Auftrag der EU-Staaten ein Modell für den Wiederaufbau. Details sind aber umstritten, und von der Leyen liess wichtige Punkte weiter offen. Dazu zählt der Umfang und die genaue Finanzierungsmethode – sie hatte schon bei früherer Gelegenheit von Investitionen in «Billionenhöhe» gesprochen und erläutert, dass sie mit Hilfe von Haushaltsgarantien der EU-Staaten Schulden aufnehmen will. Nun sagte Von der Leyen erstmals, wie das Geld verwendet werden soll. So soll die gesamte zusätzliche Summe für EU-Programme ausgegeben und nach normalen Haushaltsregeln vom Europaparlament kontrolliert werden – ein Zugeständnis an die Parlamentarier, die in einer Resolution Mitsprache fordern wollen. Legende: Keystone

20:57 Politikerin fordert schnellere Grenzöffnungen Die elsässische Regionalpolitikerin Brigitte Klinkert ist mit dem Tempo bei den Lockerungen der Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Frankreich nicht zufrieden. «Wir kommen voran, aber wir sind nicht schnell genug», teilte Klinkert, Ratspräsidentin des ostfranzösischen Départements Haut-Rhin, das an Baden-Württemberg grenzt, mit. Schutzmassnahmen seien nach wie vor unerlässlich, aber es gebe keinen gesundheitlichen Grund mehr, die Grenzen so lange geschlossen zu halten, da das Virus auf beiden Seiten des Rheins weniger zirkuliere, erklärte Klinkert. Réouverture des frontières : on n’avance pas assez rapidement ! Je souhaite que les restrictions soient levées plus rapidement. Et ce par la #France et l’#Allemagne. @MiRo_SPD@AdeMontchalin@CCastaner@PA_Anglade@christophearend@antoineherth#Alsacehttps://t.co/xKQPRDHkjm — Brigitte Klinkert (@KlinkertBrigitt) May 13, 2020

20:48 Italien: Hilfspaket verabschiedet Nach längerer Verzögerung hat Italien sein 55 Milliarden Euro schweres Hilfspaket auf den Weg gebracht, das Wirtschaft und Privatleute in der Viruskrise unterstützen soll. Das Kabinett habe dem Vorhaben zugestimmt, sagt Regierungschef Giuseppe Conte. Streit in der wackeligen Regierungskoalition hatte die Verabschiedung wiederholt verzögert.

20:38 Wieso den Profisport unterstützen? Der Bundesrat hat entschieden, neben dem Breitensport auch die Schweizer Fussball- und Eishockey-Profiligen in den nächsten zwei Jahren mit bis zu 350 Millionen Franken zu unterstützen. Bundesrätin Viola Amherd über die Notwendigkeit der Gelder. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: 350 Millionen für Profiligen Ist so viel Geld wirklich nötig, Frau Amherd? 13.05.2020 Mit Video

20:29 Abgesagte Reisen: Rückerstattung ist zwingend Wer eine Reise bezahlt hat, die nicht durchgeführt werden kann, hat Anspruch auf Rückerstattung des Geldes. Er muss sich nicht mit einem Gutschein begnügen. So sieht es das Recht sowohl in der EU, wie auch in der Schweiz vor. Dennoch erhält derzeit wohl niemand eine Rückerstattung von der Fluggesellschaft oder dem Reisebüro. Es prallen zwei Rechtsgrundsätze aufeinander. Denn Unternehmen, die nicht sicher sind, Ende Jahr noch liquid zu sein, dürfen kein Geld auszahlen, wie Vito Roberto, Professor für Privatrecht an der Universität St. Gallen, erläutert. Trotzdem: «Ich persönlich würde einen Gutschein wohl nur akzeptieren, wenn er die deutlich bessere Variante gegenüber einer Rückzahlung ist. Wenn der Betrag über das hinausgeht, was der Rückzahlungsbetrag ist.» 01:50 Video Anspruch auf Rückerstattung statt Gutscheine Aus Tagesschau vom 13.05.2020. abspielen

20:20 Wo darf man aktuell Ferien machen? In der Schweiz lockern sich die Grenzkontrollen zu den Nachbarstaaten Österreich, Frankreich und Deutschland ab dem 16. Mai. Es soll nur noch sporadisch kontrolliert werden. Noch keinen Zeitplan gibt es bezüglich der Grenzöffnung zu Italien. Wo Schweizer Touristen ausserdem willkommen sein, sehen Sie in unserer Karte. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Einreiseverbote in Europa Wo Schweizer Touristen momentan willkommen sind 13.05.2020 Mit Audio

20:07 Uber reinigt seine Fahrzeuge Der Fahrdienstvermittler Uber gibt 50 Millionen US-Dollar für Gesichtsmasken für Fahrer sowie für Desinfektionsmittel zur Reinigung der Fahrzeuge aus. Als weitere Massnahmen in der Coronakrise sollen alle Fahrer und Passagiere in den USA, Kanada und vielen europäischen Ländern während der Fahrt einen Gesichtsschutz tragen, wie Uber ankündigte. Fahrer werden ausserdem von Montag an aufgefordert, bei der Anmeldung in der App ein Foto zu machen, nachdem sie eine Maske angelegt haben. Die Software erkennt dabei automatisch, ob eine Person tatsächlich den Mund-Nase-Schutz trägt. Passagiere müssen bisher kein Foto mit Maske machen, man denke aber über eine solche Anforderung nach, sagte Uber-Manager Sachin Kansal. Für Fahrer musste Uber die Funktion zur Maskenkontrolle nur in dem bestehenden Verfahren zur Identifikation per Gesichtserkennung ergänzen. Legende: Keystone

19:45 Rekordtiefe Passagierzahlen am Flughafen Zürich Der Betrieb am Flughafen Zürich ist im April wegen der Corona-Pandemie praktisch zum Erliegen gekommen. Der Einbruch der Passagierzahlen noch dramatischer als im März: Insgesamt sackte die Zahl der Reisenden um 99 Prozent auf noch knapp 27'000 ab, wie der Flughafen mitteilte. Von diesen Reisenden machten die Lokalpassagiere mit rund 88 Prozent den Grossteil aus. Letztmals seien 1952 so wenige Passagiere in einem Monat über den Flughafen Zürich gereist. Dies war vier Jahre nach dem Umzug des Flughafens von Dübendorf nach Kloten.

19:35 Der Zaun wird verschwinden Der Zaun zwischen Kreuzlingen und Konstanz war in den letzten Tagen häufig in den Schlagzeilen: Ein Symbolbild für die geschlossene Grenze in der Coronakrise. Nun soll die Trennung der Vergangenheit angehören: Ab dem 15. Juni soll die Grenze zu Deutschland voraussichtlich wieder geöffnet sein. Eine Reportage aus dem Grenzgebiet. 03:03 Video Eindrücke aus dem Grenzgebiet Aus Schweiz aktuell vom 13.05.2020. abspielen

19:12 WHO mahnt zur Zurückhaltung Die Lockerung der Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus signalisieren in keiner Weise das Ende der Krise, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) betont. Die Rückkehr in eine Art Normalität sei ein langer Weg, so Nothilfekoordinator Michael Ryan in Genf. Nur mit einem umfangreichen Programm zur Überwachung der Neuansteckungen seien die Lockerungen sinnvoll. Die Massnahmen zu lockern, bevor die Ansteckungen deutlich gesunken seien, berge das Risiko vieler neuer Ansteckungen, sagte Ryan. Die Massnahmen zu lockern, ohne anschliessend umfangreich zu testen und mögliche Infektionsketten zu überwachen, sei gefährlich. Zu warten, bis die Zahl der Infizierten in Krankenhäusern steige, sei ebenfalls gefährlich. Das könne Wochen dauern, und dann sei es zu spät, die Infektion unter Kontrolle zu halten. Legende: Keystone

18:56 Wie weiter mit dem Tourismus in der Zentralschweiz? Der Tourismus wird auch Monate nach den Lockerungen mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen haben. Die Schweizer Bergbahnen und Tourismusdestinationen machen sich Gedanken zur besten Zukunftsstrategie – auch jene aus der Zentralschweiz. An einer Onlinekonferenz informierten sie, wie sich die Lage wahrscheinlich entwickeln wird. Der Direktor der Rigi-Bahnen, Frédéric Füssenich etwa meinte, sie gingen nicht davon aus, dass die internationalen Gäste noch in diesem Jahr zurückkämen. «Wir stehen vor einer der grössten Herausforderungen in unserer 150-jährigen Geschichte», so Füssenich. Ähnlich klang es beim Direktor von Engelberg-Titlis Tourismus, Andres Lietha. Die Region Engelberg würde überdurchschnittlich viel Geschäft mit ausländischen Touristen. «Von Juli bis November werden 40'000 Hotellogiernächte aus dem internationalen Tourismus fehlen», sagte Lietha. Hotels, die vor allem auf asiatische Gäste gesetzt hätten, müssten jetzt mit Hochdruck neue Kunden suchen. Hotels, die hingegen auf einheimische Touristen setzen würden, verzeichneten einen guten Buchungsstand. Audio Tourismus nach Corona-Zeiten 05:02 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 13.05.2020. abspielen. Laufzeit 05:02 Minuten.

18:46 Ukraine: Leihmutterschaftskinder können nicht abgeholt werden Wegen der Coronaeinschränkungen können in der Ukraine Dutzende Leihmutterschaftskinder nicht von ihren ausländischen Eltern abgeholt werden. «In sozialen Netzwerken und auf der offiziellen Seite einer der Kiewer Kliniken wird ein Video verbreitet, in dem 46 Kinder gezeigt werden», schrieb die ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Ljudmila Denissowa im Internet. Die Babys befänden sich derzeit in einem Kiewer Hotel. Dem Video zufolge sind die Eltern der Kinder aus europäischen Staaten wie Deutschland und Österreich, aber auch aus den USA, Mexiko und China. Seit Mitte März dürfen Ausländer ohne Aufenthaltstitel wegen der Coronavirus-Pandemie nicht mehr in die Ex-Sowjetrepublik einreisen. Zudem sind alle regulären internationalen Flugverbindungen gekappt.