Der Ticker startet um 5:38 Uhr

9:51 Russland zählte noch nie so viele Tote an einem Tag Die Zahl der täglichen Covid-19-Toten ist in Russland am Dienstag auf ein Rekordhoch von 1178 gestiegen. Die staatliche Coronavirus-Task-Force meldete ausserdem 39'008 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden, darunter 5736 in Moskau. Mit weit über 470'000 Toten insgesamt verzeichnet Russland nach den USA und Brasilien die höchsten Todeszahlen weltweit. Um die Virus-Verbreitung einzudämmen, hat Präsident Wladimir Putin das Land vom 30. Oktober bis zum 7. November in den bezahlten Zwangsurlaub geschickt. Davon betroffen sind die meisten staatlichen und privaten Unternehmen. Offen bleiben dürfen nur Geschäfte des täglichen Bedarfs. Dass in diesen Tage so viele Russinnen und Russen an Corona sterben, liegt nach Einschätzung der SRF-Russlandkorrespondentin Luzia Tschirky an der tiefen Impfquote von 33 Prozent und am unterfinanzierten Gesundheitssystem. Audio Archiv: Russische Arbeitnehmer müssen eine Woche lang zuhause bleiben 05:41 min, aus SRF 4 News aktuell vom 22.10.2021. abspielen. Laufzeit 05:41 Minuten.

8:54 5000 Stellen gestrichen: Deutscher Dialysekonzern FMC kämpft mit Corona-Folgen Die Corona-Pandemie wird für den deutschen Dialysekonzern Fresenius Medical Care zu einer grösseren Belastungsprobe. Denn wegen der Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante sterben wieder mehr Dialysepatienten von FMC an Covid-19. «Daraus resultierte ein deutlich stärkerer Covid-19-Effekt auf unser Geschäft als wir Anfang des Jahres prognostiziert hatten», sagte FMC-Chef Rice Powell bei der Vorlage der Quartalsbilanz. Die Tochter des Gesundheitskonzern Fresenius soll nun mit einem einfacheren Betriebsmodell wetterfest gemacht werden. Rund 5000 der über 125'000 Arbeitsplätze fallen weltweit weg. Im dritten Quartal kletterte der Umsatz von Fresenius um fünf Prozent auf 9.3 Milliarden Euro. Währungsbereinigt stand ebenfalls ein Plus von fünf Prozent zu Buche, ohne Corona-Belastungen hätte das Unternehmen ein Wachstum von bis zu acht Prozent erzielt. Der Konzerngewinn legte um zwei Prozent auf 435 Millionen Euro zu. Legende: Dialysepatienten, wie die Klienten von FMC, sind anfälliger für Covid-19. Allerdings hatten sich die Übersterblichkeitsraten bei diesen Patienten dank der fortschreitenden Impfkampagnen im zweiten Quartal noch deutlich verringert. Das hat sich im dritten Quartal durch Delta nun wieder geändert. Reuters/Symbol

8:01 Australien erkennt chinesischen und indischen Impfstoff an Die australische Regulierungsbehörde für therapeutische Mittel Therapeutic Goods Authority (Tga) hat den chinesische Impfstoff Sinopharm und den indische Impfstoff Covaxin gegen Covid-19 offiziell anerkannt. Das Land hat seine Grenzen nach 600 Tagen wieder geöffnet. Die Zulassung ermöglicht es den vielen internationalen Universitätsstudenten aus China und Indien, die Impfvorschriften für die Rückkehr nach Australien zu erfüllen. Bislang hatte die Tga nur in Australien zugelassene Impfstoffe empfohlen: Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca (jetzt als Vaxzevria bekannt) und Johnson und Johnson sowie Covishield aus Indien und Sinovac aus China. Mit Sinopharm oder Covaxin vollständig geimpfte Studenten können nun wieder an Universitäten in New South Wales, Victoria und Queensland studieren, die bis zum Beginn des akademischen Jahres 2022 Hunderte von Studenten pro Woche aufnehmen wollen. Die Genehmigung erfolgte nur wenige Stunden nach der Öffnung der Grenzen, bei der Australien vollständig geimpfte Bürger und Personen mit ständigem Wohnsitz im Land wieder aufnahm und die zweiwöchige Quarantäne bei der Ankunft beendete. Audio Archiv: Australien beendet die Isolation 04:05 min, aus Rendez-vous vom 01.11.2021. abspielen. Laufzeit 04:05 Minuten.

7:33 Adecco genest weiter von Corona Der Arbeitsvermittler Adecco ist im dritten Quartal schnell gewachsen und hat sich damit weiter vom Corona-Einbruch erholt. Der Umsatz in der Berichtswährung Euro nahm um 8 Prozent auf 5.22 Milliarden Euro zu. Bereinigt um Wechselkurseffekte und um die unterschiedliche Anzahl Arbeitstage resultierte ein Umsatzwachstum von 9 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte. Mit 133 Millionen Euro verdiente die Gesellschaft auch deutlich mehr, allerdings hatte im Vorjahr ein Abschreiber den Gewinn markant geschmälert. Zwar ist Adecco mit diesen Zahlen auf Kurs, aber vollständig hat sich der Arbeitsvermittler noch nicht vom Corona-Einbruch erholt; der aktuelle Quartalsumsatz liegt gut 10 Prozent unter jenem des dritten Quartals 2019. Der Vergleich hinkt allerdings etwas, weil der Konzern in der Zwischenzeit Verkäufe und Zukäufe getätigt hat. Und nebst Corona haben auch die verstopften Lieferketten den Personaldienstleister belastet.

6:24 USA verteilen Impfstoffe für jüngere Kinder Das Weisse Haus hat am Montag mitgeteilt, dass die Biden-Regierung in Erwartung des grünen Lichts der Impfstoffberater bereits Millionen von Covid-19-Impfungen für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren zusammenstellt und verschickt. Die ersten könnten bereits Mitte der Woche Kindern zur Verfügung stehen. Die Regierung verfügt über genügend Impfstoff von Biontech/Pfizer für alle damit angesprochenen 28 Millionen jüngeren Kinder. Am Dienstag wird ein spezielles Beratungsgremium zusammentreten, um detaillierte Empfehlungen für die Verabreichung des Impfstoffs zu prüfen. Die Impfung, die etwa ein Drittel des Impfstoffs für Erwachsene enthält, ist bereits genehmigt. Mit der Impfung von Kindern hoffen die Vereinigten Staaten, eine weitere Coronavirus-Welle in den kalten Monaten zu verhindern. Die Zahl der Fälle ist in den USA seit Wochen rückläufig, aber das Virus hat wiederholt gezeigt, dass es in der Lage ist, sich neu zu verbreiten. Audio Archiv: Auch jüngere Kinder sollen schon bald gegen Corona geimpft werden können 05:53 min, aus SRF 4 News aktuell vom 21.09.2021. abspielen. Laufzeit 05:53 Minuten.

5:43 Deutsche Impfkommission Stiko entscheidet bald über Booster für alle In Deutschland will die Ständige Impfkommission (Stiko) «in wenigen Wochen» entscheiden, ob sie Auffrischungsimpfungen für alle empfehlen wird. Es gebe Daten aus internationalen Studien, die dafürsprächen, sagt der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens der Funke Mediengruppe laut Vorabbericht. Es müsse geprüft werden, inwieweit diese Ergebnisse auf Deutschland übertragbar seien. Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, fordert eine möglichst breite Nutzung der Auffrischungsimpfungen. Nötig sei eine neue, zentrale Impfkampagne, die sich nicht nur an die Ungeimpften richte, «sondern auch für allgemeine Booster-Impfungen wirbt». In der Schweiz ist eine dritte Impfung gegen Covid-19 am 26.10. grundsätzlich für «besonders gefährdete Personen» und für «Menschen mit geschwächtem Immunsystem» genehmigt worden. Der Bund empfiehlt die Auffrischungsimpfung, auf die Eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif) referierend, aber nur Personen über 65. 01:09 Video Archiv: Christoph Berger: Ekif habe geschaut, wo Schutz abnimmt. Aus News-Clip vom 26.10.2021. abspielen

3:26 Comparis-Umfrage: Covid-Apps geniessen relativ hohes Vertrauen Gemäss einer Umfrage des Internet-Vergleichsdienstes comparis.ch geniessen die Swiss-Covid-App und die Zertifikats-App bei den Menschen im Land ein vergleichsweise hohes Vertrauen. Über die Hälfte der Befragten äussert keine Bedenken, die Zertifikats-App zu nutzen. Die beiden Covid-Apps des Bundes erreichen in Bezug auf seriösen Umgang mit Kundendaten hinter den Angeboten von Banken und Behörden die höchsten Umfragewerte, wie comparis.ch mitteilt. Sie erhielten mehr Punkte als beispielsweise Versicherungen, Buchungsplattformen oder Online-Shops. Die Swiss-Covid-App, mit der nach einer Ansteckung mit Covid-19 Kontaktpersonen informiert werden können, hat laut Umfrage leicht höhere Vertrauenswerte als vor einem Jahr. 57.7 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer hätten derweil keine Bedenken, das elektronische Covid-Zertifikat zu nutzen und die entsprechenden Angaben im Internet verfügbar zu machen, hiess es in der Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster. Für die nach Angaben von comparis.ch repräsentative Erhebung wurden im vergangenen Oktober 1022 Personen befragt. Durchgeführt wurde die Umfrage vom Marktforschungsinstitut Innofact in allen Regionen der Schweiz. Legende: Mehr als die Hälfte der Menschen in der Schweiz haben kein Problem, das E-Zertifkat zu nutzen. Keystone

22:17 New York: Ungeimpfte Angestellte beurlaubt Die US-Metropole New York hat rund 9000 Beschäftigte unbezahlt beurlaubt. Der Grund: Die Betroffenen hätten sich bis heute nicht gegen Covid-19 impfen lassen. Das gab Bürgermeister Bill de Blasio bekannt. In New York gilt seit heute die Impfpflicht für städtische Angestellte. Neun von zehn Beschäftigte hätten sich impfen lassen, sagte De Blasio. Und weiter: Die Abläufe in der Millionen-Metropole seien heute nicht beeinträchtigt gewesen – trotz der Beurlaubungen. Vor allem bei der Polizei, der Feuerwehr und im Gesundheitswesen gäbe es noch ungeimpfte Personen. Vaccine mandates work. 91% of our City workforce has gotten vaccinated against #COVID19 and that number is still growing. Join us at City Hall for the latest updates. https://t.co/2NbL5df5Tn — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) November 1, 2021

21:33 Aargau: Regierungsrat Jean-Pierre Gallati positiv getestet Der Aargauer SVP-Regierungsrat Jean-Pierre Gallati hat sich am Nachmittag nach Aufkommen von leichten Symptomen (Schnupfen) testen lassen und ein positives Resultat erhalten. Gallati ist seit dem 28. Juni 2021 doppelt geimpft. Er befindet sich zu Hause in Isolation und arbeitet von dort aus. «Die Regierungstätigkeit wird auf dem digitalen Weg aufrechterhalten», heisst es in einer Mitteilung des Kantons. Legende: Setzt sich für ein Ja zum Covid-Gesetz ein: Jean-Pierre Gallati. Facebook/jpgnewspage

21:04 Thurgau: Weniger Konkurse während Corona als zuvor Im Kanton Thurgau ist es in den beiden Jahren der Corona-Pandemie zu bedeutend weniger Konkursen gekommen als davor. Dazu beigetragen haben laut dem Volkswirtschaftsdepartement Corona-Wirtschaftshilfen von fast 400 Millionen Franken. Konkret wurden im Thurgau seit dem 1. März vergangenen Jahres 267 Millionen Franken als Kurzarbeitsentschädigungen ausbezahlt, wie das Departement für Inneres und Volkswirtschaft mitteilte. Insgesamt waren über 11'000 Voranmeldungen für Covid-Kurzarbeit eingegangen. Zugleich beantragten knapp 5800 selbständig Tätige Erwerbsersatzzahlungen. Sie wurden mit 24.4 Millionen unterstützt. Dazu kamen Covid-Überbrückungskredite von 1.3 Millionen Franken. Legende: Den Unternehmen geht es laut dem Amt für Wirtschaft und Arbeit gesamthaft erstaunlich gut und der Arbeitsmarkt habe sich stark erholt. Im Kanton diskutiere man sogar über eine Steuersenkung, wird Amtsleiter Daniel Wessner in der Mitteilung zitiert. Keystone

20:53 Deutschland: Impf-Spenden an ärmere Länder nicht gekürzt Trotz Auffrischungsimpfungen wird Deutschland nicht weniger Impfdosen an ärmere Staaten abgeben. Bis zum Jahresende sollten anderen Staaten im Rahmen der internationalen Impfstoff-Initiative Covax weiterhin 100 Millionen Dosen zur Verfügung gestellt werden, sagt ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums in Berlin. Das sei fix. Deutschland sei der zweitgrösste Geldgeber der Covax-Initiative. #Arrived#COVAX unterstützt Somalia mit einer Spende von 163.000 Impfdosen. #Covid_19

Wir sind erst sicher, wenn „Alle“ sicher sind. Die Pandemie kann nur gemeinsam erfolgreich überwunden werden. #OnlyTogether#VaccineSolidarity. https://t.co/xJJMU3HqR2 — Susanne Baumann (@GERMANYonUN) October 28, 2021

20:16 Langzeitfolgen nach Covid-Impfung: Experten geben Entwarnung Die Frage nach Langzeitfolgen der Corona-Impfung beschäftigt viele Menschen. Dass Monate später noch neue Nebenwirkungen auftreten, sei aber nicht möglich, sagen Fachpersonen. Hier finden Sie mehr Informationen zu diesem Thema. Legende: Die Wahrscheinlichkeit, eine Herzmuskelentzündung zu bekommen, ist deutlich höher, wenn man sich mit dem Coronavirus infiziert, als wenn man sich gegen Corona impft. Keystone

19:43 Mehr als neun von zehn Ärzten sind gegen Covid-19 geimpft 93 Prozent der Spitalärztinnen und Spitalärzte gaben im Sommer an, geimpft zu sein, wie eine Studie des Forschungsinstituts gfs.bern im Auftrag des Ärzteverbands FMH zeigt. 4 Prozent sagten, sich bis Ende 2021 impfen zu lassen. Die Impfquote im medizinischen Bereich liegt damit deutlich über dem nationalen Durchschnitt von 63.7 Prozent. Durch ihren Beruf seien Ärztinnen und Ärzte besonders exponiert, schreibt FMH in einer Mitteilung. «Trotz Schutzkonzepten weisen sie eine fast doppelt so hohe Corona-Infektionsrate auf wie die Gesamtbevölkerung.» Die Corona-Pandemie hat gemäss der Studie zudem den Stress in medizinischen Einrichtungen verstärkt. Trotz der zusätzlichen Belastung, würde das Ärztepersonal die Versorgungsqualität mehrheitlich als sehr gut oder gut einstufen. An der Studie haben zwischen Mitte Juni und Mitte Juli 1603 Ärztinnen und Ärzte teilgenommen.

19:20 Bundeswehr fliegt Corona-Patienten aus Rumänien nach Deutschland Die Bundeswehr fliegt schwer erkrankte Corona-Patienten aus Rumänien zur Behandlung nach Deutschland. Dazu sei am Montag ein Airbus A310 der Luftwaffe in Bukarest gelandet, schrieb der Sanitätsdienst der Bundeswehr auf Twitter. Insgesamt sollten sechs Patienten auf dem Luftweg nach Deutschland gebracht werden. Nur knapp ein Drittel der Rumänen ist laut der EU-Gesundheitsbehörde (ECDC) vollständig geimpft. Die 14-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen stieg zuletzt über 1000 pro 100'000 Einwohner und blieb eine der höchsten in der EU. Angesichts der sich zuspitzenden Corona-Notlage hatte die EU-Kommission bereits zusätzliche Ärzte und medizinische Ausrüstung in das südosteuropäische Land geschickt.

18:14 Lettland erhält Ausrüstung aus anderen EU-Ländern Im Kampf gegen das Coronavirus hat das besonders stark von der gegenwärtigen Pandemiewelle betroffene Lettland internationale Hilfe erhalten. «Danke Finnland, Ungarn, Niederlande, Schweden», schrieb Gesundheitsminister Daniels Pavluts auf Twitter. Demnach haben die vier Länder dem baltischen EU-Land medizinische Ausrüstung über den EU-Katastrophenschutz zur Verfügung gestellt – darunter künstliche Lungenbeatmungsgeräte und Spritzenperfusionspumpen. In Lettland hat sich die Corona-Lage zuletzt zugespitzt. Nach Angaben der nationalen Gesundheitsbehörden wurden in den vergangenen 14 Tagen gut 1745 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner registriert. Die EU-Behörde ECDC weist für den Baltenstaat aktuell einer der höchsten Infektionsraten in Europa aus.

17:52 Niederlande vor neuen Einschränkungen Die Niederlande führen angesichts steigender Infektionszahlen neue Einschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie ein. «Wir kommen um neue Massnahmen nicht herum», sagt Gesundheitsminister Hugo de Jonge ohne Details zu nennen. Darüber solle am Dienstag entschieden werden. Dem Sender NOS zufolge dürfte es an vielen öffentlichen Plätzen eine Maskenpflicht geben und der «Corona-Pass» als Nachweis einer Impfung oder eines negativen Tests stärker verlangt werden. Die Infektionszahlen in den Niederlanden sind im vergangenen Monat stetig gestiegen. Mehr als 1200 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden, so viele wie seit fünf Monaten nicht mehr. Legende: Gesundheitsminister Hugo de Jonge ist der Meinung, dass die Bevölkerung mit neuen Massnahmen rechnen muss. Keystone / Archiv

17:30 Zwei Thurgauer Regierungsräte mit Coronavirus infiziert Die beiden Thurgauer Regierungsräte Walter Schönholzer (FDP) und Urs Martin (SVP) haben sich mit Corona angesteckt. Beide haben nur milde Symptome. Schönholzer wurde trotz vollständiger Impfung positiv auf Corona getestet, wie die Staatskanzlei mitteilte. Daraufhin liess sich auch Martin mit scheinbar leichten Heuschnupfen-Symptomen testen und auch bei ihm fiel das Resultat trotz Impfung positiv aus. Beide Regierungsräte hätten sich umgehend in Isolation begeben, schrieb die Staatskanzlei. Es gehe ihnen gut. Schönholzer habe leichte Grippesymptome. Nun liessen auch die anderen drei Regierungsmitglieder sowie der Staatsschreiber auf das Coronavirus testen.

16:53 Putin: Russlands Militär soll Spitäler bauen Wegen der katastrophalen Corona-Lage in Russland hat Präsident Wladimir Putin das Militär zum weiteren Bau medizinischer Einrichtungen für die stark wachsende Zahl von Patienten aufgefordert. Die zusätzlichen Behandlungsmöglichkeiten sollten das Gesundheitswesen entlasten, sagte Putin bei einer Sitzung mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen liegt bei täglich über 40’000, das Land verzeichnet zudem mehr als 1000 Tote am Tag. «So etwas gab es noch nie», sagte Putin. Die Lage sei sehr schwer. Experten vermuten, dass die Zahlen in Wahrheit noch deutlich höher sind. Wegen des sprunghaften Anstiegs der Infektionen hatte Putin arbeitsfrei bis mindestens 7. November angeordnet. In der Hauptstadt Moskau und anderen Regionen gilt zudem ein Teil-Lockdown. Die meisten Geschäfte sind zu, Supermärkte und Apotheken sind noch geöffnet. Die russische Führung ruft die Menschen immer wieder auf, sich impfen zu lassen. Allerdings haben erst rund 30 Prozent der Bevölkerung eine Immunisierung. Westliche Impfstoffe sind in Russland nicht zugelassen; das Land hat fünf eigene Vakzine entwickelt. Viele Russen misstrauen den heimischen Impfstoffen jedoch, die bisher weder von Weltgesundheitsorganisation WHO noch von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) anerkannt sind. Legende: Reuters / Archiv

15:36 Kanton Aargau schliesst wegen Mängel ein Covid-Testzentrum in Baden Die Aargauer Kantonsbehörden haben am Samstag ein Testzentrum in Baden AG geschlossen. Der Anbieter hat gemäss den Behörden die notwendigen Unterlagen für den Betrieb nicht geliefert und es bestanden Defizite. Bereits bei einer Kontrolle am Dienstag letzter Woche seien Mängel im Betrieb festgestellt worden, teilt das kantonale Departement Gesundheit und Soziales (DGS) mit. So sei etwa unklar gewesen, wer genau für den Betrieb verantwortlich gewesen sei. Wer im Kanton Aargau ausserhalb von bewilligten Laboratorien oder Arztpraxen, Apotheken oder Spitälern Covid-19-Tests durchführt, benötigt dafür eine Betriebsbewilligung. Bereits bestehende Testzentren müssen bis am kommenden Freitag eine Bewilligung beim Kanton beantragen. Abteilung für Gesundheit legt Anforderungen für Covid-19-Testzentren und Märkte fest. https://t.co/cXTvClWbsS



Bild: © Mediakit, unsplash#CoronaInfoCHpic.twitter.com/0blz9YAK9y — Kanton Aargau (@kantonaargau) November 1, 2021