Erstmals seit fast zwei Monaten haben viele orthodoxe Griechinnen und Griechen wieder an einer Messe teilnehmen können. In den Kirchen müssen aber Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Das Maskentragen ist empfohlen, aber nicht vorgeschrieben.

«Die Schülerinnen und Schüler bemühen sich sehr, die Abstandsregeln einzuhalten», sagt Ueli Müller, Schulleiter in Buchs (ZH). Wenn sie diese in ihrer «übersprudelnden Jugend» mal vergessen würden, reiche eine kleine Erinnerung. Thomas Minder, Präsident des Verbandes der Schweizer Schulleiterinnen und Schulleiter, sagt, die Verarbeitung der Corona-Zeit spiele eine untergeordnete Rolle. «Die Kinder wollten einfach wieder Schule haben.»

Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador ist dafür kritisiert worden, die Pandemie nicht ernst genug zu nehmen. Zuletzt kündigte er erste Lockerungen der Einschränkungen in den am wenigsten betroffenen Gegenden des Landes an, obwohl Mexiko nach Einschätzung seiner eigenen Regierung derzeit die schlimmste Phase der Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 durchmacht.

Allerdings wird in Mexiko im internationalen Vergleich sehr wenig getestet. Auch die Zahl der Todesfälle dürfte gemäss Recherchen der US-Zeitungen «New York Times» und «Wall Street Journal» in Wirklichkeit höher liegen als offiziell angegeben.

Mehr als 5000 Menschen sind inzwischen nach offiziellen Zahlen in Mexiko in Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Die Zahl stieg nach Angaben der Regierung vom Samstagabend (Ortszeit) im Vergleich zum Vortag um 278 auf 5045. Die Zahl der bestätigten Infektionen lag bei mehr als 47'000.

Nach vier Monaten Zwangsaufenthalt in Yokohama hat das Kreuzfahrtschiff «Diamond Princess» die Anker gelichtet und den Hafen der japanischen Grossstadt verlassen. An Bord waren im Februar Corona-Infektionen nachgewiesen worden, weshalb das Schiff unter Quarantäne gestellt wurde. Von den rund 3700 Personen an Bord (Passagiere und Crew) steckten sich insgesamt 712 mit dem Virus an, 13 starben. Es war der erste grössere Infektionsherd ausserhalb Chinas.

Auch der Menschenhandel dürfte zunehmen, meinte der Schweizer Diplomat. Durch die Einführung der Kontrollen an den Binnengrenzen seien die Grenzbehörden im Schengen-Raum überfordert. An anderen Stellen fehlten dadurch Ressourcen. Das nutzten Kriminelle aus. Leider habe die Corona-Krise die Tendenz zu «sehr nationalen Reflexen, Alleingängen und unilateral isolationistischen Ansätzen verstärkt», so Greminger.

Die Korruption dürfte durch die riesigen Corona-Hilfspakete für die Wirtschaft aufblühen, weil Behörden überfordert sind – das befürchtet die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). «Wir vermuten, dass wir in den nächsten Monaten sehr viel mehr Korruption sehen werden», sagte OSZE-Generalsekretär Thomas Greminger der österreichischen Nachrichtenagentur APA. «Die Kriminellen passen sich rasch an die Systemschwächen an, die durch die Covid-Krise hervorgerufen werden.»

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) vermeldet eine tiefe Zahl an Neuansteckungen. In 24 Stunden haben sich 15 Personen mit Covid-19 infiziert. Am Vortag waren es noch 58 gewesen. Obschon der jüngste Wert damit fast vier Mal kleiner ausgefallen ist, kann von einer Trendwende noch nicht die Rede sein.

In Katar greifen seit heute Sonntag die weltweit härtesten Sanktionen gegen Personen, die in der Öffentlichkeit keine Masken tragen. Diese sollen mit bis zu drei Jahren Gefängnis und einer Gestrafe von 200'000 Riyal (rund 50'900 Euro) bestraft werden.

Die offenen Restaurants und Bars haben in der Nacht auf Sonntag viele Menschen in den Ausgang gelockt. In der Steinenvorstadt in Basel herrschte ein besonders reges Treiben – die Social-Distancing-Regeln wurden offensichtlich von vielen ignoriert.

Chinesische Konzerne versuchten verstärkt, europäische Unternehmen aufzukaufen, die seit der Coronakrise «billig zu haben oder in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten» seien, sagte Weber der Zeitung «Welt am Sonntag» einem Vorabbericht zufolge.

Disney hätte mit den zuständigen Gewerkschaften eine Einigung über Massnahmen zum Schutz der Mitarbeiter vor dem Coronavirus, erzielt hiess es in einer Erklärung. «Während unsere Themenparks und Resort-Hotels vorübergehend geschlossen sind, ist die schrittweise Wiedereröffnung von Disney Springs auf unserem Weg durch diese beispiellose Zeit als Meilenstein zu begrüssen – den wir gemeinsam so verantwortungsbewusst wie möglich gehen wollen», so der Vize-Präsident von Disney Spring Matt Simon.

Walt Disney Co. wird am 20. Mai seinen Unterhaltungs- und Einkaufskomplex in Disney Springs in Teilen wieder öffnen. Disney Springs gehört nebst anderen Freizeitparks zum Walt Disney World in Florida – dem flächenmässig grössten Freizeitkomplex der Welt. Er hatte wegen Corona Mitte März die Tore geschlossen.

In 24 Stunden haben sich in Indien 4987 Personen mit dem neuen Coronavirus angesteckt. Dies berichtet die Nachrichtenagentur CNN.

Der Staat könne zum Beispiel bereits bewilligte Projekte schneller vorantreiben, um den Firmen eine Perspektive zu geben, sagte Parmelin in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag». Das gelte namentlich für Infrastrukturprojekte. Auch wolle der Bundesrat seinen Spielraum nutzen und bei öffentlichen Ausschreibungen Schweizer Firmen soweit möglich bevorzugen.

In Brasilien sind insgesamt nach offiziellen Angaben bislang 15'633 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. 233'142 Infizierte wurden inzwischen registriert. Nach Daten der Johns-Hopkins-Universität (USA) liegt das südamerikanische Land mit kontinentalen Ausmassen damit bei der Zahl der Todesopfer weiter auf Platz sechs. Bei der Zahl der Infizierten ist es auf Platz vier der am schwersten betroffenen Länder vor Italien und Spanien gerückt. Immer mehr Spitäler haben keine freien Intensivbetten mehr, provisorische Kliniken werden installiert. Auf Friedhöfen werden die Leichen in Massengräbern beerdigt.

Brasiliens Bundesstaat São Paulo hat mittlerweile China bei der Zahl der Corona-Toten überholt. Dies zeigen Daten des Gesundheitsministeriums in Brasília vom Samstag. Demnach sind in dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat Brasiliens (mehr als 40 Millionen Einwohner) bislang 4688 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. In China mit mehr als einer Milliarde Einwohner sind es bisher 4637 Todesopfer.

Damit kommen Kosten in der Grössenordnung von 20 Mrd. Fr. auf die Arbeitslosenversicherung zu. Wegen der Schuldenbremse müsse der Bundesrat dann den Lohnabzug von heute 2,2 um 0,3 Prozent erhöhen, heisst es weiter. Allen Angestellten würde deshalb ab 2021 mehr Geld vom Lohn abgezogen. «Dazu darf es nicht kommen», sagt KOF-Chef Sturm. Denn: «Mitten in der Krise die Lohnabzüge zu erhöhen, wäre Gift für die Konjunktur.»

Der Arbeitslosenversicherung (ALV) könnte angesichts des angeschlagenen Arbeitsmarktes ein milliardentiefes Finanzloch drohen. Deshalb schlägt Jan-Egbert Sturm, Direktor der KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, vor, die Nationalbank (SNB) solle einen einmaligen Beitrag in den Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung leisten. Das berichtet die «SonntagsZeitung». Derzeit befänden sich bereits 1,9 Millionen Angestellte in Kurzarbeit, mehr als ein Drittel aller Beschäftigten. Die Arbeitslosenquote steige gemäss neuster KOF-Prognose auf 4,7 Prozent bis Ende Jahr.

Zugpersonal fordert Masken-Pflicht im ÖV

Die Empfehlung Schutzmasken zu tragen ist dringend, die Umsetzung erfolgt schleppend. In der ersten Woche nach dem Herauffahren des öffentlichen Verkehrs haben in Zügen, Trams und Bussen nur wenige Fahrgäste eine Schutzmaske getragen, berichten ÖV-Mitarbeiter. «Die Empfehlung wird leider nur schlecht umgesetzt», sagt Andreas Menet, der Präsident des Zugpersonalverbandes der «NZZ am Sonntag». Selbst in gut gefüllten Wagen werden kaum Masken getragen, beklagt die Zürcher Sektion im Verband des Personals öffentlicher Dienste. Entsprechend verunsichert sei das Zugpersonal. Es wünsche sich daher, dass die blosse Empfehlung zum Maskentragen verschärft wird, sagt Personalvertreter Menet. Er fordert ein generelles Obligatorium. Geprüft werde, wie man dieses Anliegen in die Politik tragen will.

Der neue SBB-Chef Vincent Ducrot hingegen will von einer Pflicht, Maske zu tragen, derzeit nichts wissen, berichtet das Blatt. Man halte sich diesbezüglich an die Abmachungen mit dem Bund. Ähnlich töne es bei anderen Verkehrsunternehmen. Die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich (VBZ) will dabei dem Schutzkonzept des Bundes folgen. Dieses setze allein auf die Eigenverantwortung und die Solidarität der Fahrgäste.