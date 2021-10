Der Ticker startet um 6:13 Uhr

9:36 Nach Auslaufen der Härtefallmassnahmen: Wieder mehr Pleiten in Deutschland Nach dem Auslaufen der Corona-Sonderregelungen für überschuldete Unternehmen zeichnet sich ein langsamer Wiederanstieg der Firmenpleiten in Deutschland ab. Im September sei die Zahl der Anträge auf eine Regelinsolvenz im Vergleich zum August um 6 Prozent gestiegen, berichtete das Statistische Bundesamt auf Grundlage vorläufiger Meldungen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergibt sich ein Anstieg um 25 Prozent. Allerdings hatte es im September 2020 einen starken Rückgang um 31 Prozent gegenüber dem von Corona unbeeinflussten September 2019 gegeben. Die befürchtete Welle von Firmenpleiten blieb auch im Juli weiterhin aus, für den das Amt endgültige Zahlen vorlegt. Mit 1200 Anträgen bei den Amtsgerichten lag die Zahl 12.3 Prozent unter dem Juli 2020 und auch 27.0 Prozent unter dem gleichen Monat des Jahres 2019. Allerdings stand mehr Geld im Feuer. Die Forderungen der Gläubiger beliefen sich auf 4.6 Milliarden Euro nach 3.9 Milliarden ein Jahr zuvor. Um eine Pleitewelle in der Corona-Krise abzuwenden, hatte der Staat die Pflicht zum Insolvenzantrag bei Eintritt von Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit zeitweise ausgesetzt. Seit dem 1. Mai gilt die Insolvenzantragspflicht wieder vollumfänglich.

7:39 Lockdown wird in Canberra nach zwei Monaten aufgehoben Nach zwei Monaten wird der Lockdown in der Region Australian Capital Territory (ACT) mit der australischen Hauptstadt Canberra am Freitag aufgehoben. Dies sei möglich, weil mittlerweile 72 Prozent der Bürger vollständig geimpft seien, teilte die Regionalregierung mit. Am Montag war bereits der Lockdown im Bundesstaat New South Wales mit der Metropole Sydney beendet worden – nach 106 Tagen. Die Region rund um Canberra liegt an der Ostküste und ist von New South Wales umschlossen. Im ACT dürften sich ab Ende der Woche wieder Gruppen von bis zu 25 Menschen im Freien und von bis zu fünf Personen in ihren Häusern treffen, hiess es. Restaurants, Friseure und Schwimmbäder sowie viele weitere Einrichtungen können unter Einhaltung strenger Abstandsregeln ebenfalls wieder öffnen. Mitte August wurde im ACT mit rund 430'000 Einwohnern erstmals seit einem Jahr wieder ein Corona-Fall bestätigt. Ein zunächst für sieben Tage verhängter Lockdown wurde wegen steigender Infektionszahlen mehrmals verlängert. Australien mit seinen 25 Millionen Einwohnern hatte lange eine Null-Covid-Strategie verfolgt und war wegen extrem strikter Regeln lange erfolgreich im Kampf gegen die Pandemie. Wegen der Ausbreitung der Delta-Variante häuften sich aber in den vergangenen Monaten die Lockdowns in mehreren Regionen.

6:56 Experte: System Schule ist anpassungsfähig Die Schweiz hat in der Pandemie in der Bildung vieles richtig gemacht. Das stellt der Bildungsforscher Stefan Wolter anderthalb Jahre nach der Schliessung aller Schulen im Land in einem Interview der «Neuen Zürcher Zeitung» fest. Erst aber im Dezember 2023 werde man in Zahlen wissen, wie die Schweizer Schulen im internationalen Vergleich in der Covid-Pandemie abgeschnitten hätten, sagte der Bildungsökonom der Universität Bern weiter. Denn der für letztes Jahr geplante Pisa-Test sei auf 2022 verschoben worden. Die kurze Schulschliessung habe jedoch grössere Lernrückstände verhindert, sagt Wolter. «Man hätte Unterschiede festgestellt, wenn die Tests zwei bis drei Wochen nach den Schulschliessungen durchgeführt worden wären. Aber mit dem zeitlichen Abstand scheinen die Auswirkungen relativ gering zu sein.» Das System Schule sei «offenbar resilient». 2020 habe sich die Erfolgsquote bei den Maturitätsprüfungen um 2 Prozentpunkte verbessert, und auch bei den Lehrabschlussprüfungen sei die Durchfall-Quote signifikant gesunken. Es habe also eine Art Krisengewinner gegeben, nämlich die Absolventinnen und Absolventen, die unter normalen Umständen die Prüfungen nicht bestanden hätten. Nicht bewahrheitet hat sich Wolters Prognose vom Mai 2020, dass in den Jahren nach der Pandemie Tausende Lehrverträge weniger unterschrieben würden. Legende: «Die Wirtschaft hat sich viel besser gehalten als von den Experten des Bundes ursprünglich angenommen», sagt Stefan Wolter zu den Auswirkungen von Corona auf die Bildungsökonomie. Keystone / Archiv

4:08 Bolsonaro hat keine Lust auf Corona-Fragen Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro kann Fragen zu den Corona-Toten nicht mehr hören. Er wolle nicht mit Fragen über die vor wenigen Tagen erreichte Schwelle von über 600'000 Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19 gelangweilt werden, sagt er bei einem öffentlichen Auftritt an einem Strand in Guaruja im Bundesstaat São Paulo. «In welchem Land sind keine Menschen gestorben? Sag's mir!», antwortete er einem Reporter auf eine Frage nach den Corona-Toten. «Ich bin nicht hergekommen, um mich zu langweilen.» In Brasilien sind nach offiziellen Angaben 601'011 Menschen an oder mit dem Coronavirus verstorben. Legende: Brasilien verzeichnet 600'000 Corona-Tote – Präsident Jair Bolsonaro will davon nichts hören. Keystone

3:55 Bericht: Britische Regierung reagierte zu spät Die britische Regierung unter Premier Boris Johnson habe zu Beginn der Corona-Pandemie zu zögerlich und zu spät reagiert. Dieses Fazit ziehen zwei Parlamentskommissionen in einem Bericht zur Pandemie. Die Regierung habe, gestützt auf ihre Berater, im Frühling 2020 zu spät einen Shutdown verhängt, heisst es im Bericht. Dieses Versäumnis habe zu tausenden unnötigen Todesfällen geführt und Grossbritannien sei mit fast 140'000 Todesfällen eines der am stärksten von Corona betroffen Länder. Auf 150 Seiten listen die Kommissionen zudem weitere Versäumnisse der Regierung auf, wie etwa das Fehlen einer Test-Strategie. Gleichzeitig loben sie aber auch das schnelle britische Impfprogramm.

22:32 Verlässlichkeit von Schnelltests wird hinterfragt Die Kantone Bern und Zürich forderten gestern, dass es das Covid-Zertifikat nur noch mit dem Nasen-Rachen-Test gibt. Bei Lorenz Schmid, Vorstandsmitglied des Schweizerischen Apothekerverbandes Pharmasuisse, stösst diese Forderung auf offene Ohren. Qualität stehe im Vordergrund und diese könne nur gewährleistet werden, wenn der sensibelste Schnelltest gemacht wird – und das sei der Nasen-Rachen-Abstrich und nicht nur der nasale Abstrich. Doch auch diese Schnelltests mit einem Nasen-Rachen-Abstrich seien unpräzise, kritisiert Labormediziner Michael Nagler, der zur Verlässlichkeit von Schnelltests kürzlich eine Studie veröffentlicht hat. «Gegenüber der PCR-Untersuchung wurden in unserer Studie nur 66 Prozent der Infizierten erkannt. Bei den asymptomatischen Patienten, die ja viel häufiger getestet werden, war die Sensitivität gar nur 44 Prozent. Das heisst, dass mehr als die Hälfte der Infizierten in der täglichen Praxis verpasst werden.» 03:14 Video Falsche Sicherheit – Verlässlichkeit von Schnelltests hinterfragt Aus 10 vor 10 vom 11.10.2021. abspielen

21:16 EU-Kommission genehmigt Beihilfe für Messe-Ausfälle in Deutschland Veranstalter von Messen und Ausstellungen dürfen nach einer Entscheidung der EU-Kommission wegen der Coronakrise mit weiteren 150 Millionen Euro unterstützt werden. Die Brüsseler Behörde genehmigte eine entsprechende Hilfsmassnahme aus Deutschland. Mit dem Geld sollen Kosten, die bei der Organisation von Veranstaltungen entstanden sind, ausgeglichen werden, wenn diese wegen Corona-Massnahmen abgesagt wurden. Konkret geht es um Ereignisse, die zwischen dem 1. Oktober 2021 und dem 30. September 2022 geplant waren. «Die Massnahme steht Organisatoren aller Grössen offen, die in Deutschland tätig sind», hiess es. Da nicht mehr als der tatsächliche Verlust kompensiert werde und nur Schäden ausgeglichen würden, die in Zusammenhang mit Hygienebeschränkungen stünden, sehe die Kommission keine Gefahr, dass der Wettbewerb verzerrt werde.

20:22 Sinkende Nachfrage nach Coronatests Ab heute sind Coronatests für die Ausstellung von Covid-Zertifikaten für die meisten Personen nicht mehr gratis. Um eine abschliessende Bilanz zu ziehen, ist es nach dem ersten Tag Bezahltests zwar noch zu früh, die Terminanfragen zeigen jedoch eine sinkende Tendenz. Die Bezahlpflicht habe einen direkten Einfluss auf die Testnachfrage, so der Mitinhaber von zwei Testzentren in der Innerschweiz. An beiden Standorten stelle er einen Rückgang von 50 Prozent fest. Auch Apotheken erleben bereits starke Rückgänge bei Coronatests. 01:46 Video Nachfrage nach Coronatests sinkt bereits Aus Tagesschau vom 11.10.2021. abspielen

20:09 Lufthansa zahlt Teil der deutschen Staatshilfen zurück Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa hat einen Teil der Staatshilfen zurückgezahlt, die sie wegen der Coronakrise erhalten hatte. Dies nach einer Aktien-Kapitalerhöhung, wie die Lufthansa mitteilte. Die Fluggesellschaft, zu der auch die Swiss gehört, hat nun 1.5 Milliarden Euro zurückgezahlt. Bis Ende des Jahres soll die restliche Milliarde zurückgezahlt werden.

18:36 Thailand: Premierminister plant Aufhebung strenger Quarantäneregeln Thailand beabsichtigt, die Quarantäneregel für Touristen aufzuheben, sofern diese vollständig geimpft sind. Dies gab der Premierminister Prayut Chan-o-cha in einer Fernsehansprache bekannt. Die Änderung betrifft zunächst Reisende aus mindestens zehn Ländern – etwa aus Grossbritannien, Singapur, Deutschland, China oder den USA. Die Liste der Länder würde dann auf den 1. Dezember sowie den 1. Januar um zusätzliche Länder erweitert, sagte der Premier. Die thailändische Wirtschaft leidet stark unter dem Ausbleiben von Touristen. Im April des vergangenen Jahres wurden die Grenzen komplett dicht gemacht. Seither lockerte das Land die Restriktionen teilweise, dennoch galt bis anhin bei der Einreise ein strenges Quarantäneregime.

17:56 Malaysia lockert Corona-Regeln Malaysia hat mit seiner Impfkampagne ein wichtiges Etappenziel erreicht: 90 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in dem südostasiatischen Land sind mittlerweile zweifach gegen das Coronavirus geimpft. Weil die Infektionszahlen zudem weiter sinken, traten Lockerungen eines im Mai verhängten strikten Lockdowns in Kraft. Vollständig Geimpfte dürfen jetzt wieder innerhalb von Malaysia und auch ins Ausland reisen, ohne eine Genehmigung der Behörden zu benötigen. «Wir befinden uns auf dem Abstieg vom Gipfel der Katastrophe und der Verzweiflung», teilte Gesundheitsminister Khairy Jamaluddin mit. Legende: Wann Touristen wieder in das beliebte Urlaubsland dürfen, ist noch unklar. Die Grenzen Malaysias sind seit März 2020 geschlossen. Keystone

17:52 Italiens Justiz ermittelt nach Corona-Ausschreitungen Nach den Ausschreitungen bei Corona-Demonstrationen in Rom am vergangenen Wochenende ermittelt die Staatsanwaltschaft. Die Justiz habe zwei Verfahren gegen mehrere Personen eröffnet, die unter anderem bei dem Angriff auf den Sitz des Gewerkschaftsbundes CGIL am Samstag dabei gewesen sein sollen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Ministerpräsident Mario Draghi besuchte CGIL-Generalsekretär Maurizio Landini. Anhänger der rechtsradikalen und neofaschistischen Partei Forza Nuova (Neue Kraft) hatten den Sitz am Samstag am Rande von Demonstrationen gegen die Corona-Massnahmen der Regierung angegriffen. Insgesamt wurden bei den Ausschreitungen nach Medienberichten rund 40 Menschen verletzt. Die Randalierer hatten am Samstagabend auch ein Krankenhaus ins Visier genommen.

17:07 Kanton Zürich verschärft Regeln für Anbieter von Covid-Tests Anbieter von Covid-19-Tests im Kanton Zürich dürfen pro verantwortliche Fachperson nicht mehr beliebig viele Teststellen betreiben. Neu gilt laut der Gesundheitsdirektion eine Limite von 10 Teststellen. Als Fachpersonen gelten Ärztinnen und Ärzte, Laborleiter sowie Apotheker mit kantonaler Berufsausübungsbewilligung. Mit einem aktualisierten Merkblatt erinnert die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich die Betreiber von Covid-Testzentren an die geltenden Anforderungen. Mit der Beschränkung der Anzahl Teststellen soll sichergestellt werden, dass die Fachpersonen ihre Verantwortung sowie die Qualitätssicherung angemessen wahrnehmen können. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von repetitiven Tests wird es im Kanton Zürich weiterhin kein Covid-Zertifikat geben. Laut der Gesundheitsdirektion dienen diese Tests primär als Schutzmassnahme, das Ausstellen von Zertifikaten sei dazu nicht nötig.

16:56 WHO-Beirat empfiehlt dritte Corona-Impfdosis für Immungeschwächte Menschen mit geschwächtem Immunsystem sollen laut einem internationalen Expertengremium eine dritte Dosis des Corona-Impfstoffs erhalten. Damit könne sichergestellt werden, dass sie vor einer Infektion in etwa so gut geschützt seien wie Menschen mit intaktem Immunsystem, die zwei Dosen erhalten haben, berichteten die Fachleute in Genf. Sie gehören zum unabhängigen Beirat für Immunisierungsfragen (SAGE) der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die dritte Dosis solle zwischen ein und drei Monaten nach der ursprünglichen Impfung erfolgen. Das SAGE-Team betonte, dass es bei ihrer Empfehlung nicht um eine dritte Impfung für die allgemeine Bevölkerung gehe. Vielmehr hat die WHO Regierungen, die viel Impfstoff haben, aufgerufen, von solchen Angeboten abzusehen. Sie sollten ihre Dosen stattdessen an Länder abgeben, die bislang noch nicht genügend Impfstoff haben, um die Bedürftigsten zu schützen.

16:37 EU-Arzneimittelbehörde prüft Zulassung von Roche-Medikament Der Pharmakonzern Roche hat bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA einen Zulassungsantrag für die Covid-19-Therapie Ronapreve (Casirivimab und Imdevimab) eingereicht. Dabei handelt es sich laut Mitteilung der EMA um ein beschleunigtes Verfahren. Man werde den Nutzen und die Risiken von Ronapreve in einem zeitlich verkürztem Verfahren bewerten und werde innerhalb von zwei Monaten einen Bescheid dazu abgeben, heisst es. Dies sei nur deshalb möglich, da der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) Daten zum Medikamenten-Cocktails in einem laufenden Verfahren überprüft habe. Ronapreve hat in zulassungsrelevanten Studien bereits gute Daten abgeliefert. Ende September hatte Roche zusammen mit dem Partner Regeneron mitgeteilt, dass Ronapreve in einer Phase-II/III-Studie die gesteckten Ziele erreicht habe. In diesem Programm wurden Patienten mit Covid-19-Infektionen im Krankenhaus behandelt, deren Viruslast innerhalb von sieben Tagen signifikant reduziert werden konnte.

16:21 Weltbank: Ärmere Länder verpassen Erholung von Coronakrise Ärmere Länder profitieren nach Ansicht der Weltbank kaum von der wirtschaftlichen Erholung von der Coronakrise. Der Aufschwung sei «dramatisch ungleich», und Entwicklungsländer stünden weiter vor grossen Herausforderungen, mahnte Weltbank-Präsident David Malpass zu Beginn der gemeinsamen Jahrestagung der Organisation mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF). Weil den ärmeren Ländern Impfstoffe und der finanzielle Spielraum zur Unterstützung der Konjunktur fehlten, wachse die Ungleichheit zwischen Ländergruppen. «Das Pro-Kopf-Einkommen in Industrieländern soll 2021 um fast 5 Prozent wachsen, aber nur 0.5 Prozent in den armen Ländern», sagte Malpass. Für viele Entwicklungsländer werde es Jahre dauern, bis das Einkommensniveau wieder auf den Wert von vor der Pandemie steigen werde. Die Pandemie habe zu einer «tragischen Umkehr» des Trends für Entwicklungsländer und der Verringerung der Armut geführt. Der Weltbank zufolge stieg die Verschuldung der armen Länder 2020 um 12 Prozent auf 860 Milliarden Dollar. Die Verschuldung bremse die Entwicklung vieler ärmerer Staaten aus und müsse auf ein nachhaltiges Niveau gebracht werden, forderte Malpass.

15:58 Kanton Bern: Einheitliche Vorgaben für Betrieb von Testzentren Im Kanton Bern müssen sich Anbieter von Covid-Tests ab sofort bei der Gesundheitsdirektion anmelden. Zudem haben die Behörden aufgrund von Qualitätsmängeln in Testzentren einheitliche Vorgaben definiert. Diese gelten ab 18. Oktober. So müssen sowohl Antigen-Schnelltests als auch molekularbiologische Analysen angeboten werden. Der Kanton Bern empfiehlt bei den Schnelltests «dringend die Verwendung von Nasen-Rachen-Schnelltests und nicht Nasal-Schnelltests», wie er mitteilte. Sofern Abstriche durchgeführt werden, muss während der Öffnungszeiten jederzeit eine Ärztin oder ein Apotheker anwesend sein. Mit diesen ab nächstem Montag geltenden Massnahmen solle die Qualität in den Testzentren gewährleistet werden, schreibt der Kanton. Betroffen von den Vorgaben sind Testzentren, die nicht von einer Apotheke, einer Arztpraxis oder einem Labor an einem ihrer Betriebsstandorte im Kanton Bern betrieben werden, hiess es weiter. Das Meldeformular, Link öffnet in einem neuen Fenster ist auf der Webseite des Kantons Bern aufgeschaltet. Dort findet sich auch ein Merkblatt. 03:25 Video Wildwuchs bei Testzentren stoppen Aus Schweiz aktuell vom 11.10.2021. abspielen

15:51 Merck beantragt Zulassung für Corona-Medikament Der US-Pharmakonzern Merck reicht einen Zulassungsantrag bei der US-Arzneimittelbehörde FDA für ein oral einnehmbares Corona-Medikament zur Behandlung von leichten bis mittelschweren Verläufen ein. Das Medikament in Tablettenform, Molnupiravir, wirke gegen alle Varianten des Coronavirus, teilte Merck mit.

15:32 «Breites Testen Baselland» ohne Zertifikat Der Kanton Baselland kann Teilnehmenden des Massentestsprogramms «Breites Testen Baselland» kein Zertifikat ausstellen. Als Grund gibt der Kanton den Umstand an, dass die gepoolten PCR-Tests in einem anonymen Verfahren durchgeführt werden. Bei dem Programm erfolge die Testabgabe momentan weder unter Aufsicht einer geschulten Fachperson noch würden die Daten der getesteten Personen vollständig erfasst und könnten einer Probe zugeordnet werden, teilte die Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion mit. Diese Bedingungen müssten aber für die Ausstellung eines Zertifikats erfüllt werden. Ob Teilnehmende des Baselbieter Massentestprogramms künftig ein Zertifikat erhalten werden, ist offen. Zum heutigen Zeitpunkt sind gemäss Kanton zu viele Punkte unklar – so die eindeutige Zuordnung der Probe oder wie Missbrauch verhindert werden kann. Abklärungen seien am Laufen. Der Bund hatte vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass Kantone auf Basis von Massentests Zertifikate ausstellen dürften.