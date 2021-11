Der Ticker startet um 5:38 Uhr

20:52 Steigende Corona-Zahlen: WHO mahnt Europäer zur Kurskorrektur Angesichts der alarmierend steigenden Corona-Infektionszahlen in vielen europäischen Ländern hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Kurskorrekturen angemahnt. «Im Moment scheinen wir versessen darauf zu setzen, dass wir nur noch ein paar Leute impfen müssen und dann ist alles vorbei. Das ist aber nicht der Fall», warnte WHO-Nothilfekoordinator Mike Ryan am Donnerstag in Genf. «Um den Kurs zu halten, muss man auch manchmal den Kurs ändern.». Dazu gehöre, sämtliche Schutzmassnahmen wie Maske tragen und Abstand halten rigoros umzusetzen, aber womöglich auch das Testen auszuweiten. Ryan nannte kein Land beim Namen. «Dies ist ein Warnschuss für die ganze Welt, was in Europa trotz der Verfügbarkeit von Impfungen geschieht», sagte Ryan. Er verstehe, dass Regierungen die Bevölkerung nicht enttäuschen wollten, und dass jeder Schritt zurück zu schärferen Massnahmen wie ein Rückschritt wirke. Aber jedes Land müsse seine Corona-Pläne nun genau überprüfen, um sicherzustellen, dass die Gesundheitssysteme in den nächsten Monaten nicht an die Belastbarkeitsgrenze kommen. Legende: WHO-Nothilfekoordinator Mike Ryan mahnte die europäischen Länder zum Handeln. Reuters

20:23 Ostschweizer Impfkampagne: «Die Luft ist raus» Die Ostschweizer Kantone St. Gallen, Thurgau und die beiden Appenzell liegen mit ihren Impfquoten im Landesvergleich ganz hinten. Die kommende nationale Impfwoche soll das Impftempo in diesen Kantonen erhöhen. Die Kantonsärzte rechnen aber nicht mit einem grossen Ansturm. Zweckoptimistisch geben sich die Regierungsvertreter. 03:19 Video Ostschweizer Kantone: Schlusslicht bei Schweizer Impfquoten Aus Schweiz aktuell vom 04.11.2021. abspielen

19:58 Zentralschweizer Kantone wollen künftigen Bedarf an Pflegefachkräften sicherstellen Die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren wollen den künftigen Bedarf an Pflegefachkräften sicherstellen. Die Covid-19-Pandemie habe den Fachkräftemangel bei der Intensivpflege augenfällig gemacht, wird der Luzerner Gesundheitsdirektor und Präsident der Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz (ZGDK), Guido Graf, in einer Mitteilung zitiert. Die ZGDK führt darum eine Situationsanalyse durch und untersucht Optionen bei der Rekrutierung, Ausbildung und zum Erhalt von Fachkräften in der Anästhesie-, Intensiv- und Notfallmedizin. 10:13 Video Aus dem Archiv: Zu wenig Pflegepersonal in Schweizer Akutspitäler Aus Kassensturz vom 07.09.2021. abspielen

19:45 Firmen in Lettland dürfen Ungeimpfte entlassen Firmen in Lettland dürfen künftig ungeimpfte Mitarbeiter entlassen. Das Parlament in dem baltischen Staat stimmte einer entsprechenden Gesetzesvorlage zu. Die ungeimpften Mitarbeiter haben demnach drei Monate Zeit, sich mit einem Vakzin immunisieren zu lassen. In diesem Zeitraum erhalten sie kein Gehalt. Verstreicht die Frist ungenutzt, kann der Arbeitgeber den ungeimpften Mitarbeitern kündigen. Die neuen Regeln sollen zum 15. Mai in Kraft treten. Das Land kämpft derzeit gegen eine der schlimmsten Corona-Wellen in der Europäischen Union (EU) an. Rund 61 Prozent der Erwachsenen sind vollständig geimpft verglichen mit durchschnittlich 75 Prozent in der EU.

19:14 57 Prozent der Deutschen für Impfpflicht Angesichts von Rekord-Infektionen mit dem Coronavirus spricht sich eine Mehrheit der Deutschen mittlerweile für eine Impfpflicht aus. 57 Prozent sind dafür, nachdem dies im August erst 46 Prozent waren. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten ARD-Deutschlandtrend hervor, der auf einer Infratest-Umfrage von mehr als 1300 Erwachsenen beruht. 39 Prozent sind gegen eine allgemeine Impfpflicht. Vor drei Monaten waren es noch 50 Prozent. 46 Prozent der Befragten halten die aktuellen Massnahmen gegen die Pandemie für angemessen. 29 Prozent sind für strengere Massnahmen. Allerdings geben 57 Prozent der Deutschen an, besorgt zu sein, dass es wieder zu stärkeren Einschränkungen des öffentlichen Lebens kommen könnte.

18:34 Schweizer Skifahrer verpassen Abfahrts-Auftakt Die Schweizer Speedfahrer Urs Kryenbühl und Ralph Weber starten verspätet in die Olympia-Saison. Das ungeimpfte Duo verfügt nicht über das für die Einreise nach Kanada benötigte Covid-Zertifikat. Beide Athleten hatten sich laut eigener Aussage vor ein paar Monaten bereits mit dem Coronavirus infiziert. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von welovesnow.ch (@welovesnow.ch)

18:09 WHO-Chef Tedros kritisiert Impfstoffhersteller Die Produzenten sollten bei den Bestellungen dem solidarischen UN-Impfstoff-Programm Covax den Vorzug geben, «nicht dem Gewinn für Aktionäre», sagte WHO-Chef Ghebreyesus am Donnerstag in Genf. Man höre Ausreden, warum die ärmeren Länder bislang nur 0.4 Prozent des Impfstoffs erhalten hätten, sagte Tedros. Sie machen neun Prozent der Weltbevölkerung aus. Eine Ausrede sei, sie seien noch nicht bereit, um Impfprogramme aufzulegen. Das treffe nur auf wenige Länder zu, sagte Tedros. Eine andere Ausrede der Hersteller sei, die ärmeren Länder hätten nichts bestellt. Aber Tedros verwies darauf, dass sie sich auf das Covax-Programm verlassen hätten. Covax habe Geld und Verträge, aber die Hersteller lieferten nicht.

17:34 Wien beschliesst 2G-Regel für Restaurants und Coiffeurgeschäfte In Österreichs Hauptstadt Wien dürfen bald nur noch Genesene und gegen das Coronavirus geimpfte Menschen Lokale und Friseure besuchen. Diese 2G-Regel solle ab Ende nächster Woche gelten, sagte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig am Donnerstag. Ausserdem gelte diese Vorgabe für Zusammenkünfte ab 25 Personen. Die Pandemie-Prognosen liessen Schlimmes befürchten, so Ludwig. Daher wolle man Eltern auch ermöglich, dass sie ihre fünf- bis zwölfjährigen Kinder impfen lassen können. Bislang sind Impfungen in Österreich erst ab 12 Jahren vorgesehen. Damit stellt die Millionen-Metropole bereits vor einem Bund-Länder-Krisengipfel am Freitag ihre Weichen. Im Vergleich zu den neun Bundesländern ist die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100'000 Einwohner in Wien mit rund 300 deutlich geringer als der österreichweite Durchschnitt von etwa 478.

17:14 Kein Zertifikat für nasale Coronatests – das müssen Sie wissen Der Bundesrat hat beschlossen, dass ein nasaler Antigen-Schnelltest nicht mehr zum Covid-Zertifikat berechtigt. Neu ist dafür ein Nasen-Rachen-Abstrich nötig. Er gewährleiste eine bessere Qualität, argumentiert der Bund. Was die Umstellung bei den Antigen-Schnelltests bedeutet, lesen Sie in unserer Übersicht. Audio Aus dem Archiv: Kein Zertifikat mehr nach einem nasalen Abstrich 03:43 min, aus Echo der Zeit vom 03.11.2021. abspielen. Laufzeit 03:43 Minuten.

16:56 Baselland: Bisher sechs Todesfälle im Altersheim Käppeli in Muttenz Im Alters- und Pflegeheim Käppeli in Muttenz BL sind seit dem Corona-Ausbruch von vergangener Woche insgesamt sechs Personen gestorben, wie die Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) mitteilte. Ein Sprecher sagte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, war Covid-19 bei drei Personen die Todesursache. Drei weitere Verstorbene seien zusätzlich positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zudem seien sechs Bewohnerinnen und Bewohner von schwereren Verläufen mit Atemnot betroffen, eine Person befinde sich im Spital. Weitere positiven Fälle von Bewohnerinnen und Bewohnern in Alters- und Pflegeheimen sind den Behörden nicht bekannt. Das Alters- und Pflegeheim steht derzeit unter Quarantäne, und es gilt ein Besuchsstopp. Die VGD hatte letzte Woche bekanntgegeben, dass im Alter- und Pflegeheim Käppeli 27 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 14 Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet worden sind.

16:26 Mobile Impfteams im Kanton Solothurn steigern die Impfquote Die mobilen Impfteams im Kanton Solothurn haben gemäss einer Studie zur Steigerung der Impfquote beigetragen. In Gemeinden, in denen ein mobiles Team vor Ort kam, liessen sich viermal so viele Personen impfen wie in Gemeinden, in denen die Bevölkerung per Brief zum Impfen aufgefordert wurde. Der Kanton setzt darum weiterhin auf mobile Impfteams, schickt zusätzlich den nächsten Wochen einen Impfbus auf Tour. Der Kanton will erreichen, dass sich im November zusätzlich 10'000 Personen impfen lassen. Dieses Ziel sei jedoch nur mit vereinten Kräften zu erreichen, teilte die Staatskanzlei Solothurn am Donnerstag mit. Während der nationalen Impfwoche führt Solothurn in Zusammenarbeit mit Vereinen und Gemeinen Beratungs- und Impfaktionen durch. Die Menschen hätten die Gelegenheit, sich persönlich von einer Ärztin oder einem Arzt beraten zu lassen. 01:35 Video Aus dem Archiv: Solothurn impft in Gemeindehäusern Aus Tagesschau vom 14.10.2021. abspielen

15:20 8000 Polizisten kontrollieren 3G-Regeln in Griechenland In Griechenland treten am Samstag strenge 3G-Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Kraft. Für deren Durchsetzung werden zusätzlich zu staatlichen Kontrolleuren 8000 Polizeibeamte abgestellt, berichtete am Donnerstag die Tageszeitung «Kathimerini». In einer ersten Phase sollen nun vor allem Betriebe überprüft werden, die schon einmal gegen Corona-Massnahmen verstiessen und bestraft wurden. Nun sind die Strafen aber härter: Es drohen bis zu 12'000 Euro Geldbusse und eine dreiwöchige Schliessung. In einem nächsten Schritt sollen die Kontrollen auf Behörden, Banken, Friseure und andere Einrichtungen ausgedehnt werden. Nur Apotheken, Supermärkte und Kirchen darf man besuchen, ohne geimpft, genesen oder negativ getestet zu sein. Der Einsatz der Polizei wird auch damit begründet, dass staatliche Corona-Kontrolleure bei ihrer Arbeit immer wieder bedroht und sogar angegriffen wurden. Legende: Wer ab Samstag in Griechenland ein Geschäft oder ein Gastrobetrieb besuchen will, muss ein Covid-Zertifikat haben. Keystone

14:12 Impfvorgaben für Millionen von Beschäftigten in den USA Für mehr als 80 Millionen Arbeitnehmer in den USA gelten im Kampf gegen die Corona-Pandemie bald weitgehende Impf- oder Testpflichten. Die US-Regierung gab Details zu den von Präsident Joe Biden angekündigten Vorgaben für Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten bekannt. Vom 4. Januar an müssen diese Arbeitgeber von ihren Angestellten entweder eine vollständige Impfung gegen Corona oder wöchentliche negative Tests verlangen. «Diese Regelung betrifft 84 Millionen Arbeitnehmer», sagte eine Regierungsbeamtin. Die Impf- oder Testvorschriften gelten auch für Beschäftigte im Gesundheitswesen. Firmen, die gegen die Vorgaben verstossen, müssen mit Strafen zwischen 14'000 und 136'000 US-Dollar rechnen – je nach Zahl und Schwere der Verstösse.

13:31 Das BAG meldet 2931 neue Coronafälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2931 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1865 . Das sind 36 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 16 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 262.86 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 42 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 26 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 16 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 473 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 24 Prozent mehr als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 101 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 1 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 76 Prozent ausgelastet. 12 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 6 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 5 Verstorbenen . Das sind 8 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 8.6 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 9 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 24'849 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 5 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 9 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Bisher wurden in der Schweiz 11'137'489 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 13'106 Personen pro Tag geimpft. Das sind 31.7 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 63.8 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 2.2 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:07 Corona-Zahlen in Österreich steigen weiter deutlich Der sprunghafte Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Österreich setzt sich fort. Binnen 24 Stunden wurden nach Angaben der Behörden vom Donnerstag 8183 Fälle verzeichnet – mit Abstand der höchste Wert in diesem Jahr. Zugleich verschärfte sich die Lage in den Krankenhäusern. Die Zahl der Covid-Intensivpatienten stieg innerhalb einer Woche um rund 30 Prozent auf 352. Damit werden weitere Massnahmen wahrscheinlich, die die Verbreitung des Virus eindämmen sollen. Für Freitag ist ein Krisengipfel von Bund und Ländern geplant, bei dem es auch um die Vereinheitlichung der regional unterschiedlichen Corona-Vorschriften gehen soll. In etwa jedem fünften der fast 100 politischen Bezirke Österreichs wurde inzwischen eine sogenannte Ausreisetestpflicht verhängt. Für das Verlassen des jeweiligen Bezirks muss man genesen, geimpft oder getestet sein. Ausnahmen gelten für die Durchreise möglichst ohne Zwischenstopp und den Güterverkehr.

12:37 Grossbritannien genehmigt Pille gegen Covid-19 Grossbritannien hat das Covid-Medikament von Merck zugelassen. Die Pille ist die erste, die erfolgreich gegen die Krankheit wirkt. Damit ist Grossbritannien das erste Land, welches dem Medikament namens Molnupiravir grünes Licht gibt. Die Pille wird bei über 18-Jährigen eingesetzt, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden und mindestens einen Risikofaktor aufweisen. Das Präparat ist für den Einsatz bei milden bis mittleren Symptomen gedacht und muss zweimal täglich für fünf Tage eingenommen werden. Die antivirale Pille könnte so dabei helfen, die Belastung des Gesundheitssystems zu reduzieren. Eine grossflächige Versorgung mit dem Medikament ist indes noch nicht garantiert. Herstellerin Merck kann bis Ende Jahr Pillen für 10 Millionen Behandlungen produzieren. Der grösste Teil davon wurde bereits an Regierungen rund um den Globus verkauft. Zulassungsverfahren für Molnupiravir laufen in den USA und der Europäischen Union. Der Britische Gesundheitsminister Sajid Javid verkündet die Zulassung

11:54 WHO-Europa-Chef: «Äusserst besorgniserregend» Der Europa-Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Hans Kluge, warnt vor einem starken Anstieg der Corona-Infektionen in Europa. «Das derzeitige Tempo der Übertragung in den 53 Ländern der europäischen Region ist äusserst besorgniserregend», sagt Kluge. Er fügt hinzu, dass sich die Zahl der neuen Fälle einem Rekordniveau näherten.

11:15 Biontech will Berichten über Unregelmässigkeiten nachgehen Biontech will Berichten aus den USA über Unregelmässigkeiten bei einer Studie zu dem gemeinsam mit dem Partner Pfizer hergestellten Corona-Impfstoff nachgehen. «Die sorgfältige Umsetzung und Datenerhebung in klinischen Studien hat für Biontech höchste Priorität», sagte am Donnerstag eine Sprecherin des Mainzer Unternehmens der Deutschen Presse-Agentur. «Wir nehmen Aussagen, wie die im Artikel gemachten, ernst und prüfen sie umgehend nach der Kenntnisnahme.» Das Fachmagazin «British Medical Journal» («BMJ») hatte über Unregelmässigkeiten und Fehler bei der Studie berichtet. Hintergrund sind Angaben einer Whistleblowerin gegenüber «BMJ»: Die Frau hatte demnach im Herbst 2020 in den USA für ein Subunternehmen gearbeitet, das im Auftrag von Pfizer einen kleinen Teil der Studie zum mittlerweile weltweit eingesetzten Corona-Impfstoff durchgeführt hatte. Sie warf ihrem ehemaligen Arbeitgeber vor, falsche Impfdaten generiert zu haben, weil unter anderem Laborproben falsch etikettiert, der Impfstoff falsch gelagert und Berichten über Nebenwirkungen nur schleppend nachgegangen worden sei.

10:53 Verdoppelte Fallzahlen in Ungarn innert einer Woche In Ungarn steigt die Infektionszahl sprunghaft an. 6268 neue Fälle seien binnen 24 Stunden registriert worden, teilt die Regierung mit. Das seien mehr als doppelt so viele wie Mitte der vergangenen Woche. Seit Beginn der Pandemie starben 31'101 Menschen nachweislich in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Nur 5.74 Millionen der rund zehn Millionen Menschen in dem Land sind vollständig geimpft. Damit liegt Ungarn unter dem Durchschnitt der Europäischen Union.