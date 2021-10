Im Kampf gegen Corona hat AstraZeneca mit einer experimentellen Antikörper-Kombination in einer Studie positive Ergebnisse erzielt. Die Antikörper-Kombination verringert in der Untersuchung die Zahl der Schwerkranken und Toten unter Corona-Infizierten, wie der britische Pharmakonzern mitteilte. Bei Patienten, die seit sieben Tagen oder weniger Symptome zeigen und keine Krankenhaus-Behandlung benötigen, werde das Risiko, eine schwere Covid-19-Erkrankung zu entwickeln oder an ihr zu sterben, um 50 Prozent reduziert. Dies ergibt die Spätphase der Studie mit dem Medikament, genannt AZD7442.

Regelmässig kommt es in der Schweiz zu Demonstrationen gegen die Corona-Massnahmen – in den vergangenen Wochen auch in Bern. Die Berner Polizei war jeweils mit einem Grossaufgebot präsent. Das wirkt sich auf die Arbeitsbelastung der Polizistinnen und Polizisten aus. «Bei solch grossen Aufgeboten bedeutet das, dass die Leute weniger freie Tage haben, dass sie für Kolleginnen und Kollegen einspringen müssen», erklärt Adrian Wüthrich, Präsident der Polizeigewerkschaft des Kantons Bern.

Vietnam startet nach drei Monaten erstmals wieder Inlandsflüge

Seit Monaten steht in Vietnam wegen der Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante das Leben still. Wegen sinkender Corona-Zahlen durften jetzt erstmals wieder Inlandsflüge den Betrieb aufnehmen – fast drei Monate, nachdem der Flugverkehr im Land am Mekong komplett lahmgelegt worden war.

Jedoch dürfen nur vollständig Geimpfte, Genesene oder Passagiere mit negativem Corona-Test die Maschinen besteigen. Zudem gelten weiter strenge Regeln: Wer im Land reist, muss sich sieben Tage lang in häusliche Quarantäne begeben und sich während dieser Zeit Gesundheitstests unterziehen.

Wann internationale Touristen Vietnam wieder besuchen können, ist noch unklar. Jedoch gibt es Pläne, wonach die grösste Insel Phú Quốc im Golf von Thailand ab November in einem Pilotprojekt wieder ausländische Gäste empfangen könnte. Ab Dezember könnten weitere Destinationen folgen, so die Halong-Bucht und die Küstenstadt Hội An, einst der grösste Hafen Südostasiens direkt an der Seidenstrasse.