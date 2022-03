12:44

Auch die letzte kleinere Corona-Beschränkung gehört in Dänemark von nun an der Vergangenheit an. Zum Dienstag wurde die letzte verbliebene Einreisebeschränkung aufgehoben, wonach man sich spätestens 24 Stunden nach der Einreise testen lassen musste. Diese Pflicht galt jedoch nur für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene, die von ausserhalb des EU- und Schengenraumes ins Land wollten. Damit gibt es nun auch bei der Einreise keinerlei Einschränkungen mehr.

In Dänemark lebt es sich bereits seit dem 1. Februar praktisch beschränkungsfrei – damals hatte die Regierung in Kopenhagen trotz rekordhoher Neuinfektionszahlen entschieden, die allermeisten Corona-Beschränkungen aufzuheben. Die beiden Hauptgründe dafür waren mildere Krankheitsverläufe nach Omikron-Infektionen sowie die hohen dänischen Impfzahlen.

11:54 Acht Millionen Covid-Tests in Schanghai an einem Tag Am ersten Tag des Lockdowns in Schanghai sind mehr als acht Millionen Menschen auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, seien 17'000 Helfer im Einsatz. Die 26 Millionen Einwohner zählende Hafenmetropole berichtete am Montag von 96 Infektionen und 4381 asymptomatischen Fällen, die in Chinas Statistik einzeln aufgeführt werden. Landesweit gab es 1228 Ansteckungen und 5658 Fälle ohne Symptome. Seit Montag gilt im Osten und Süden von Schanghai eine viertägige Ausgangssperre. Alle Bewohner werden zweimal getestet. Wer sich infiziert hat, kommt in Quarantäne-Einrichtungen, die in Turnhallen und Ausstellungshallen eingerichtet wurden. Am Freitag wechselt der Lockdown auf den älteren Teil der Stadt westlich des Huangpu-Flusses. Legende: Menschen stehen vor einer Teststelle Schlange (Schanghai, 29. März 2022). Reuters

11:11 Scotland Yard büsst 20 Personen Auf die umstrittenen Lockdown-Partys in der Londoner Downing Street folgen die ersten Strafen für die Beteiligten. Wie die Londoner Polizei ankündigt, werden zunächst 20 Bussgeldbescheide wegen Verstössen gegen Corona-Vorschriften erteilt. Es wird damit gerechnet, dass im Zuge der Ermittlungen weitere Bussgelder folgen könnten. Die Polizei wollte sich nicht näher dazu äussern, welche der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Lockdown-Partys und wie viele genau betroffen sind. Die «Partygate»-Affäre hatte Premierminister Boris Johnson schwer unter Druck gesetzt. Er musste sich auch gegen Rücktrittsforderungen aus den eigenen Reihen seiner Konservativen Partei zur Wehr setzen. Die Metropolitan Police untersucht zwölf Veranstaltungen aus den Jahren 2020 und 2021. Damals galten im Zuge der Pandemie strenge Kontaktbeschränkungen. Mehr als 100 Beschäftigten und Mitarbeitern der Regierung waren von der Polizei Fragebögen zugeschickt worden. Auch Johnson und seine Ehefrau Carrie Johnson mussten antworten.

9:57 Flughafen Genf erholt sich langsam von Corona-Pandemie Der Flughafen Genf hat sich 2021 etwas vom Corona-Einbruch erholt. Die Erträge blieben zwar deutlich unter dem Vorkrisen-Niveau, der hohe Verlust aus dem Vorjahr konnte aber eingegrenzt werden. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz gegenüber 2020 um 9 Prozent auf 209 Millionen Franken, wie die Flughafenbetreiberin mitteilte. Im Vergleich mit 2019 sind dies aber immer noch fast 60 Prozent weniger. Mit einem Plus von 14 Prozent auf 108 Millionen legten die Erträge aus dem Flugverkehr stärker zu. Grund dafür seien steigende Passagierzahlen in der zweiten Jahreshälfte 2021 sowie eine Erhöhung der Luftfahrtgebühren. Trotz Sparmassnahmen und Personalabbau blieb unter dem Strich aber ein Verlust von 90 Millionen Franken. Legende: Archiv / Keystone

8:01 Messegruppe MCH schreibt weiter rote Zahlen Die Messegruppe MCH hat im vergangenen Jahr erneut stark unter den Folgen der Coronakrise gelitten. Viele Messen und Events mussten abgesagt oder verschoben werden. Der Umsatz blieb deshalb auf einem tiefen Niveau und die Gruppe schrieb weiterhin Verluste. Immerhin habe sich die Lage im zweiten Halbjahr dank der Impffortschritte etwas aufgehellt, schrieb MCH in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster. So hätten wichtige Messen wie die Art Basel in Basel und Miami Beach sowie die Berufsmessen in Zürich und Lausanne durchgeführt werden können und gar Besucherrekorde verzeichnet. Am Ende erwirtschaftete die Gruppe einen Betriebsertrag in Höhe von 243 Millionen Franken. Das sind rund 30 Prozent mehr als im Vorjahr, doch es ist nach wie vor ein Bruchteil der 445 Millionen an Umsatz aus dem Jahr 2019. Immerhin erzielte die Messegruppe im zweiten Halbjahr 2021 dank Sondereffekten und dem Verkauf einer Liegenschaft in Basel einen Gewinn von 12.1 Millionen Franken.

6:39 Partygate-Affäre: Scotland Yard will erste Bussgelder verhängen Die Londoner Polizei will nach Medienberichten schon am Dienstag erste Bussgelder in der Partygate-Affäre um Lockdown-Verstösse im britischen Regierungssitz Downing Street verhängen. Das berichtete unter anderem die BBC am späten Montagabend unter Berufung auf Polizeikreise. Premierminister Boris Johnson war Anfang des Jahres wegen mutmasslicher Lockdown-Partys in der Downing Street massiv unter Druck geraten. Der Beginn polizeilicher Ermittlungen in der Sache verhinderte jedoch, dass ein interner Bericht der Spitzenbeamtin Sue Gray in voller Länge veröffentlicht wurde. Im Fokus der Metropolitan Police stehen zwölf Veranstaltungen, die mutmasslich gegen die damals geltenden Corona-Regeln verstiessen. Auch Johnson soll bei mehreren dabei gewesen sein. Es stellt sich daher die Frage, ob auch der Premier mit einem Bussgeld belegt wird. 03:29 Video Archiv: «Partygate»-Untersuchungsbericht veröffentlicht Aus 10 vor 10 vom 31.01.2022. abspielen

6:37 Das Wichtigste der letzten Stunden Guten Morgen, wir begrüssen Sie zu einem neuen Liveticker über das Neueste zur Corona-Pandemie. Dies sind die wichtigsten Meldungen der letzten Stunden: In Deutschland geht der Streit zwischen Bund und Ländern über die zukünftige Corona-Politik weiter: Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Forderungen mehrerer Länder-Minister abgelehnt, das Infektionsschutzgesetz erneut zu ändern, um so die Maskenpflicht weiter aufrechtzuerhalten.

Seit Montag ist die chinesische Wirtschafts- und Finanzmetropole Schanghai in einem Lockdown. Das öffentliche Leben für 26 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner ist wegen der steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen heruntergefahren.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Südkorea ist in der vergangenen Woche zum ersten Mal seit mehr als zwei Monaten zurückgegangen, doch die Zahl der schwer erkrankten Patienten und der Todesfälle wird nach Angaben der Behörden wahrscheinlich weiter steigen. Den Liveticker mit den Meldungen der letzten Tage finden Sie hier.

Weitere anzeigen