Der Ticker startet um 5:38 Uhr

23:24 USA: Impfung für 5- bis 11-Jährige nun zugelassen Nach der Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes von Biontech und Pfizer für Kinder zwischen fünf und elf Jahren in den USA hat auch ein Gremium aus Expertinnen und Experten der Gesundheitsbehörde grünes Licht gegeben. Der formale Schritt, von dem US-Medien übereinstimmend berichteten, war erwartet worden. Damit kann die Impfkampagne für die etwa 28 Millionen betroffenen Kinder in den USA nun wohl noch in dieser Woche starten. So war es vom Weissen Haus bereits geplant gewesen. Eine klinische Studie zeigte nach Angaben des Biotechnologiekonzerns, dass der Impfstoff für Kinder dieser Altersgruppe «gut verträglich» sei und eine «starke Immunantwort» einen Monat nach der zweiten Dosis hervorrufe. Verglichen mit Erwachsenen und Jugendlichen wurde den Fünf- bis Elfjährigen eine deutlich geringere Dosis des Vakzins verabreicht. Die zweite notwendige Injektion erhielten sie nach 21 Tagen. An der Studie nahmen 2268 Kinder in dem Alter teil. 02:16 Video Aus dem Archiv: Bald Covid-Impfung für Fünfjährige in den USA? Aus Tagesschau vom 02.11.2021. abspielen

22:37 Deutschland: Streit um Booster-Impfungen Die hohe Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat die Debatte über Auffrischungs-Impfungen der Bevölkerung angeheizt. Während der deutsche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erneut eine sogenannte Booster-Impfung für fast alle Altersgruppen forderte, bremste die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). KBV-Chef Andreas Gassen kritisierte, dass sich die Politik nicht an die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) halte, dass sich derzeit nur alle über 70-Jährigen nachimpfen lassen sollten. Der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens sagte, die Stiko prüfe aber, ob sie die Booster-Impfung weniger wegen des individuellen Schutzes, sondern wegen der dann geringeren Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung empfehlen solle. Er verwies auf entsprechende Erfahrungen in Israel. Booster-Impfung: Diese Fragen bewegen die SRF-Community.

21:52 Fast 193 Millionen US-Bürger vollständig geimpft In den USA sind bislang fast 193 Millionen Menschen vollständig geimpft. Das teilt die Seuchenbehörde CDC mit. Insgesamt seien fast 424 Millionen Dosen verabreicht worden. Fast 222 Millionen Menschen seien mindestens einmal geimpft worden. In den USA leben rund 328 Millionen Menschen. Eine Auffrischungsimpfung haben rund 20 Millionen Personen erhalten. Legende: Nicht alle US-Bürger sind mit der Coronapolitik von Joe Biden einverstanden. Reuters

21:17 Japan will Einreisebeschränkungen lockern Japan wird Medienberichten zufolge demnächst seine Einreisevorschriften lockern. So soll womöglich ab kommenden Montag die Quarantänezeit für Geschäftsreisende auf drei von bislang zehn Tagen verkürzt werden. Ebenfalls noch im November sei zudem angedacht, mehr Menschen ins Land zu lassen. Das Einreiselimit solle heraufgesetzt werden auf täglich bis zu 5000 Menschen von bislang 3500. Die Regierung bestätigt lediglich, die Einreisebeschränkungen schrittweise lockern zu wollen.

20:49 Irland verzeichnet neuen Höchststand an Coronafällen seit Januar Irland verzeichnete am Dienstag einen Höchststand an Coronafällen seit der Welle im Januar. Die Gesundheitsbehörde des Landes vermeldete in einem Bericht 3726 Fälle und eine Zunahme von 70 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. In Irland gilt eine Zertifikatspflicht etwa in Restaurants und Bars. Fast 90 Prozent der erwachsenen Bevölkerung ist gegen das Coronavirus geimpft.

20:35 Erst 20 Prozent der Covid-Kredite zurückbezahlt Schweizer Unternehmen haben 17 Milliarden Franken an Covid-Krediten in der Krise erhalten. Davon vollständig zurückbezahlt sind erst 20 Prozent. Eine aktuelle Studie zeigt, dass die meisten Firmen in der Lage sein dürften, ihren Kredit zurückzuzahlen. 02:02 Video Erst 20 Prozent der Covid-Kredite zurückbezahlt Aus Tagesschau vom 02.11.2021. abspielen

19:45 Niederlande führt Maskenpflicht wieder ein Die Niederlande führen angesichts steigender Infektionszahlen neue Einschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie ein. Dazu zähle auch die Maskenpflicht, sagt Ministerpräsident Mark Rutte. Zudem werde ab 6. November der Einsatz des «Corona-Pass» als Nachweis einer Impfung oder eines negativen Tests ausgeweitet. Neben Restaurants und Bars ist das Zertifikat neu etwa auch für den Zugang zu Museen, Fitnessstudios oder Terrassen Pflicht. Die Infektionszahlen in den Niederlanden sind im vergangenen Monat stetig gestiegen. Mehr als 1200 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden, so viele wie seit fünf Monaten nicht mehr.

19:20 Taskforce: Spitalüberlastung über den Winter nicht auszuschliessen Die Corona-Taskforce des Bundes beurteilt die epidemiologische Situation noch immer so, dass ein Szenario einer Überschreitung der Maximal-Last der Spitäler «über den Winter nicht auszuschliessen» sei. Das zeigten europäische Simulationsstudien. Zahlen des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) sagten für Länder mit einer Impfdeckung ähnlich der Schweiz voraus, dass die Maximal-Last der Hospitalisierungen bis Ende November 2021 die Maximal-Last des vergangenen Jahres übersteigen könnte, heisst es in der neusten Lagebeurteilung der Taskforce vom Dienstag. Weil der Anstieg der Epidemie im Herbst 2021 jedoch später begann als im Herbst 2020, erwarten die Wissenschaftler Ende November noch keine Überschreitung der Maximal-Last. Jedoch «wäre eine rasche Zunahme der Zahlen für das immer noch stark belastete Gesundheitswesen sehr schwierig zu bewältigen».

18:58 In den USA können sich bald auch jüngere Kinder impfen lassen Die USA erwarten den Start der Impfkampagne für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren. In den nächsten Stunden dürfte die oberste US-Gesundheitsbehörde den Beschluss fassen. Bereits am Wochenende gab die US-Arzneimittelbehörde grünes Licht für den Corona-Impfstoff von Pfizer/Biontech diese Altersgruppe. Die USA wären damit das erste Land, das die Impfung für jüngere Kinder anbietet. Rund 28 Millionen Kindern in dieser Altersklasse würde dann der schützende Pieks offenstehen. 02:17 Video USA erwarten Corona-Impfung für jüngere Kinder Aus Tagesschau am Vorabend vom 02.11.2021. abspielen

18:29 Athen verschärft Corona-Testpflichten für Ungeimpfte In Griechenland dürfen ungeimpfte Bürger ab Samstag Einrichtungen wie Behörden, Banken, Geschäfte und Friseure nur noch mit einem aktuellen negativen Corona-Test betreten. Das teilte der griechische Gesundheitsminister Thanos Plevris im Staatsfernsehen mit. Ohne Test zugänglich bleiben lebensnotwendige Geschäfte wie Supermärkte und Apotheken. Zudem können sich ab Freitag dem Minister zufolge alle vollständig geimpften Bürger ab 18 Jahre eine Auffrischungsimpfung verabreichen lassen. Ungeimpfte Berufstätige müssen bei der Arbeit künftig zweimal pro Woche und auf eigene Kosten einen negativen Test vorlegen. Die internationale Lage in der Übersicht gibt es hier. Legende: In Griechenland ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen zuletzt stark angestiegen. Keystone

18:02 Kantone werden zwar herabgestuft, bleiben aber sehr kreditwürdig Die Schweizer Kantone kommen finanziell gesehen glimpflich durch die Pandemie: Ihre Finanzen sind stabil und ihre Kreditwürdigkeit bleibt auf hohem Niveau. Die Credit Suisse hat deshalb die Kreditratings fast aller Kantone bestätigt. Eine Herauf- und eine Herabstufung sowie drei negative Kreditausblicke gibt es allerdings. So hat die Bank den Kanton Basel-Stadt laut einer Mitteilung neu auf das Rating «AAA» heraufgestuft. Gleichzeitig stufte die CS den Nachbarkanton Basel Landschaft gemäss den Angaben auf «Low AA» herunter. Zudem stellte die CS den Kantonen Glarus («High AA»), Solothurn («Mid AA») und Uri («High AA») neu einen negativen Ratingausblick aus.

17:39 Wo bleibt das Medikament gegen Covid-19? Neben der Corona-Impfung ruht die Hoffnung auf einem Covid-Medikament, um die Menschen vor der Krankheit zu schützen. Doch bislang hat kein einziger Pharmakonzern ein solches Medikament bis zur Zulassung gebracht. Lesen Sie hier mehr dazu. 01:57 Video Noch kein Covid-Medikament marktreif Aus Tagesschau vom 01.11.2021. abspielen

17:08 Österreichische Armee bildet Corona-Spürhunde aus Zwei vom österreichischen Militär ausgebildete Spürhunde haben nach sechs Monaten ihre Ausbildung zu Corona-Schnüfflern erfolgreich abgeschlossen. Von 3000 beschnüffelten Proben hätten sie 80 Prozent richtig erkannt, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner am Dienstag. Jetzt wolle das Land seine guten Erfahrungen international teilen, so die Ministerin. Erste Anfragen gebe es aus Deutschland. Ein Einsatz der Hunde sei vorwiegend in Altenheimen und Kliniken denkbar. Vor wenigen Wochen hatte die Tierärztliche Hochschule Hannover in Deutschland ein positives Zwischenfazit eines Einsatzes von Corona-Spürhunden bei einem Konzert gezogen. Die Hunde hatten erfolgreich nach inaktivierten positiven Schweissproben gesucht. Legende: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner präsentiert den Medien die Spürhündin «Fantasy». Keystone

16:41 Urner Regierung gegen «Solidaritätsabgabe» für die Reichsten Die Reichsten im Kanton Uri sollen nicht mit einer Corona-Sondersteuer belastet werden. Der Regierungsrat lehnt eine Motion aus den Reihen der Fraktion SP/Grüne für eine «Urner Covid-19 Solidaritätsabgabe» ab. Der Vorstoss verlangt, dass der Kanton Uri zeitlich beschränkt die Steuern auf hohen Einkommen und Vermögen erhöht. Mit der Sondersteuer könnte der Kanton von der Coronakrise Betroffenen helfen, ohne den normalen Finanzhaushalt zu belasten, so die Begründung für die Motion, Der Regierungsrat erklärte, dass seine Steuerpolitik nachhaltig und beständig sei und nicht durch die Schaffung einer «unnötigen» Zusatzsteuer gefährdet werden dürfe. Eine solche Abgabe sieht er als nicht gerechtfertigt, darum lehnte er den Vorstoss ab.

16:13 Deutschland: Verschärfung der Schutzmassnahmen in Baden-Württemberg Im an die Schweiz angrenzenden deutschen Bundesland Baden-Württemberg tritt die Corona-Warnstufe in Kraft. Ab Mittwoch dürfen Ungeimpfte öffentliche Einrichtungen wie Gastrobetriebe und Museen nur noch mit negativem PCR-Testresultat betreten. Ein negatives Schnelltest-Resultat reicht für die Zertifizierung nicht mehr aus. Mit dem dreistufigen Warnsystem will das Bundesland die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen. Je nach Zahl der Spitaleinweisungen oder der Auslastung der Intensivstation gelten so zusätzliche Massnahmen. Am Dienstag berichteten verschiedene Online-Medien, dass die Zahlen für die Anwendung der zweiten Stufe, also der Warnstufe, gegeben seien. Die Warnstufe hat im Rahmen der 3G-Strategie für Ungeimpfte Verschärfungen zur Folge. Neben der PCR-Regel haben Ungeimpfte gar keinen Zutritt mehr zu Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen, in denen es zu engen Kontakten kommt.

15:35 Im Luzerner Kantonsspital gilt ab Montag 3G Das Luzerner Kantonsspital (LUKS) weitet die 3G-Regel für Besucherinnen und Besucher aus, lockert aber im Gegenzug die Besuchseinschränkungen. Die Maskenpflicht bleibt bestehen, wie das LUKS am Dienstag mitteilte. Bis anhin hatten Personen zu gewissen, als sensibel eingestuften Abteilungen nur Zutritt, wenn sie geimpft, genesen oder negativ getestet waren. Neu gilt die 3G-Regel ab dem 8. November auf allen stationären Abteilungen des LUKS. Begründet wird der Entscheid mit der positiven Erfahrung mit der 3G-Regel sowie mit der Befürchtung von mehr Ansteckungen im Winter. Mit der Ausweitung des Covid-Zertifikats werden die Besuchseinschränkungen gelockert. Ab dem 8. November sind neu zwei Besuche von beliebiger Länge möglich anstatt eines einzelnen einstündigen Besuchs. Wer kein Zertifikat hat, kann in einem externen Testzentrum oder (nach Anmeldung) im Spital einen Test machen.

14:42 Ende des heutigen «Point de Presse» Damit endet der heutige «Point de Presse» des Bundesamts für Gesundheit. Die nächste Information zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie mit Expertinnen und Experten des BAG gibt es in einer Woche, am Dienstag, 9. November, um 14 Uhr. In der Zwischenzeit halten wir Sie hier im Liveticker und auf srf.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster auf dem Laufenden und danken Ihnen fürs Mitverfolgen.

14:39 Weshalb kommt es immer wieder zu Ausbrüchen in Institutionen? Ein Journalist erkundigt sich, weshalb es trotz hoher Impfquote in Altersheimen oder anderen Institutionen immer wieder zu Corona-Ausbrüchen komme. Laut Rudolf Hauri ist dies auf verschiedene Gründe zurückzuführen. So könne das Virus beispielsweise über das Personal oder über Besucherinnen und Besucher in eine Institution getragen werden. Aber auch mobile Bewohnerinnen und Bewohner selbst könnten das Virus unter Umständen einschleppen. Selbst in einer zu 100 Prozent durchgeimpften Institution liesse sich nicht ausschliessen, dass das Virus weiter zirkuliere. Aber je höher die Impfquote sei, desto schwieriger habe es das Virus, so Hauri.

14:35 Wie sieht das BAG die Zukunft des Coronavirus? Das Coronavirus könnte saisonal Jahr für Jahr zurückkehren, erklärt Masserey. Das BAG wisse nicht, wie lange es schliesslich bleiben würde und ob man es überhaupt ausrotten könne. Das Virus könnte auch weiterhin das Leben von gefährdeten Personen massgeblich beeinflussen, so Masserey. 00:55 Video Virginie Masserey: «Mit der Zeit wird das Virus weniger gefährlich» (frz.) Aus News-Clip vom 02.11.2021. abspielen