22:23 Verdoppelung der Corona-Fälle in Südafrika innerhalb eines Tages Die Anzahl der neu positiv auf Corona Getesteten hat sich in Südafrika binnen eines Tages verdoppelt. Von rund 52'000 Tests seien 8561 positiv gewesen, also 16.5 Prozent, berichtete das südafrikanische Institut für Ansteckende Krankheiten NICD am Mittwoch. Am Dienstag waren noch 4373 positive Fälle gemeldet worden, am Montag 2273. Ob der sprunghafte Anstieg mit der neuen Variante Omikron zusammenhängt, ist noch nicht klar. Die Variante war zuerst im südlichen Afrika entdeckt und in Südafrika beschrieben worden. Der Forscher Richard Lessells, der zur Entdeckung der Omikron-Variante B.1.1.529 beigetragen hatte, erklärte jedoch, der Mutant werde «schnell zur dominierenden Variante». Legende: Keystone

21:58 Waadt will beim Booster vorwärts machen Der Kanton Waadt will die dritte Impfung gegen das Coronavirus so schnell wie möglich für die gesamte Bevölkerung ermöglichen. Zudem gilt ab Donnerstag Maskenpflicht in Innenräumen. Dies hat die Kantonsregierung am Mittwoch beschlossen. Während die über 65-Jährigen sich bereits jetzt ein drittes Mal impfen lassen können, wird ab dem 6. Dezember die dritte Dosis gegen Covid-19 auch an Personen ab 50 Jahren sowie für Gesundheitspersonal mit direktem Patientenkontakt abgegeben. Ab dem 13. Dezember sind dann die über 16-Jährigen an der Reihe, wie der Kanton mitteilte.

21:26 Moderna stellt Omikron-Booster ab März in Aussicht Der US-Pharmakonzern Moderna könnte nach eigenen Angaben eine gezielte Auffrischungsimpfung für Omikron ab März entwickelt und für einen Zulassungsantrag in den USA bereit haben. Moderna-Präsident Stephen Hoge sagt der Nachrichtenagentur Reuters, der ganze Vorgang könne drei bis vier Monate dauern. «Die Omikron-spezifischen Booster kommen realistischerweise nicht vor März und vielleicht eher im zweiten Quartal.» Legende: Keystone

Soll an Schule nur bei Ausbruch oder regelmässig getestet werden? Entgegen dem Vorschlag des Bundesrats lehnt die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) serielle Tests für alle Kantone ab. EDK-Vorstandsmitglied Monika Knill sagt, bei der Frage, ob serielle Massentests oder Ausbruchstestungen Sinn machen, müsse «die Hoheit weiterhin bei den Kantonen bleiben». Der EDK-Vorstand spreche sich in diesem Punkt gegen eine Übersteuerung durch den Bund aus. Welche Erfahrungen Kantone mit regelmässigen Tests machen, lesen Sie in unserem Artikel zum Thema.

20:04 Omikron kursiert bereits auf dem amerikanischen Kontinent Die US-Seuchenbehörde CDC meldet den ersten Fall von Omikron in den USA. Dieser sei in Kalifornien aufgetreten, heisst es. Die Person sei vollständig geimpft gewesen und hatte leichte Symptome – sei aber auf dem Weg zur Besserung gewesen. Bereits den dritten Omikron-Fall hat Brasilien hat am Mittwoch registriert. Es handle sich um einen Passagier aus Äthiopien, der am Samstag in São Paulo angekommen und positiv getestet worden war, berichtet das brasilianische Nachrichtenportal «G1». Der 29-Jährige habe keine Symptome gehabt und sei komplett mit dem Impfstoff von Pfizer/Biontech geimpft. Am Dienstag schon waren in Brasilien bei zwei Reisenden aus Südafrika die ersten Fälle mit der Omikron-Variante festgestellt worden.

In den Spitälern des Kantons Bern ist die Situation angespannt: Schutz und Rettung Bern hat den sogenannten «Code Red» ausgerufen. Dies bedeutet: Die Notfallstationen der Spitäler sind voll. Deshalb bestimmt die Notrufzentrale, wohin der nächste Patient gefahren wird, sagt Martin Müller, Mediensprecher von Schutz und Rettung Bern, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone/SDA und bestätigt eine entsprechende Meldung des Nachrichtenportals nau.ch. Damit versuche man, die Spitäler etwa gleich stark zu belasten. Müller und auch der Mediensprecher der bernischen Gesundheitsdirektion, Gundekar Giebel, betonen: Die Ausrufung des «Red Code» habe nichts mit dem Coronavirus zu tun. Er sei auch in der Vergangenheit immer wieder deklariert worden. Allerdings hat das Berner Inselspital bereits Betten auf der Intensivstation reduzieren müssen – infolge Personalmangels, sagte Chefarzt und Klinikdirektor Stephan Jakob im SRF-«Club»: «Viele haben gekündigt. Manche sind länger krankgeschrieben, weil sie nach diesen schweren 21 Monaten so erschöpft sind.»

Die Zürcher Kantonsregierung hat angesichts der Lage in der Corona-Pandemie wieder einen Sonderstab eingesetzt. Die Expertengruppe soll die Umsetzung von Massnahmen koordinieren und die Regierung bei der Lagebeurteilung unterstützen. Der Regierungsrat hatte den Sonderstab Covid-19 im vergangenen Juni aufgelöst, nachdem sich die Lage entspannt hatte. Die aktuelle Entwicklung mit dem Anstieg der Fallzahl und steigenden Hospitalisierungsraten bedinge die erneute Einsetzung, teilte die Zürcher Kantonsregierung mit. Geleitet wird der Sonderstab vom Kommandanten der Kantonspolizei. Der Einsatz des Gremiums ist vorerst bis am 24. Januar 2022 befristet. Aufgrund der Entwicklung der epidemiologischen Lage hat der Regierungsrat den Sonderstab Covid-19 eingesetzt. Er koordiniert die Umsetzung der Massnahmen betreffend Covid-19 und unterstützt die Regierung bei der Lagebeurteilung.https://t.co/sqGR5FXB5j — Kanton Zürich (@KantonZuerich) December 1, 2021

18:30 Mehrere Kantone gegen Zertifikatspflicht bei privaten Treffen Auch weitere Punkte der geplanten Verschärfungen sind in der Konsultation teilweise auf Kritik gestossen: Die Kantone Bern, Solothurn, Freiburg, Tessin und Zürich waren gegen eine Zertifikatspflicht bei privaten Treffen. Das sei schlecht zu kontrollieren, begründete dies der Tessiner Regierungspräsident Manuele Bertoli in Bellinzona. Ebenfalls nicht einverstanden waren Regierungen der Kantone Bern, Wallis, Freiburg und Tessin mit der Verpflichtung der obligatorischen Schulen zu repetitiven Tests. Obligatorischen repetitiven Testungen an Schulen und der Beschränkung der Gültigkeitsdauer von Testzertifikaten stand hingegen der Solothurner Regierungsrat positiv gegenüber. Basel-Stadt begrüsst die vom Bundesrat vorgesehene Massnahme, wonach für Gastronomiebetriebe im Innenbereich eine Sitzpflicht für die Konsumation gelten soll. Der Regierungsrat verlangte aber, dass der Bund das Härtefall-Programm für diese Betriebsarten wieder öffnet beziehungsweise verlängert.

Die vom Bundesrat geplanten Verschärfungen stossen in der Konsultation teilweise auf Kritik, wie erste Rückmeldungen zeigen. Umstritten sind insbesondere die Massnahmen am Arbeitsplatz: Der Schweizerische Gewerbeverband beispielsweise befürwortet «lageabhängige Anpassungen einzelner Schutzmassnahmen», die Verantwortung dafür solle dabei bei Unternehmen oder der Branche liegen. Der Gewerbeverband lehnt sowohl eine Maskenpflicht in Innenräumen wie auch eine Ausweitung der Zertifikatspflicht ab. Auch dem Wirtschaftsdachverband Economiesuisse gehen die Vorschläge zu weit. Der Bundesrat solle anerkennen, dass die Arbeitgeber ihre Verantwortung wahrnehmen würden. Es brauche keine staatlichen Vorgaben bezüglich einer Homeoffice-Pflicht. Der Kaufmännische Verband Schweiz hingegen unterstützt die Wiedereinführung einer vorübergehenden Homeoffice-Pflicht. Bereits gegen die Homeoffice-Pflicht und eine generelle Maskenpflicht hat sich der Schweizerische Arbeitgeberverband positioniert.

Der Kanton Schaffhausen spricht sich für die Beschränkung der Gültigkeitsdauer der Test-Zertifikate aus und begrüsst die Ausweitung der Maskenpflicht. Für Personen, die weder geimpft noch genesen sind, soll Homeoffice Pflicht werden, schreibt die Regierung in einer Mitteilung. Falls diese Personen nicht von zu Hause aus arbeiten können, sollen sie am Arbeitsplatz eine Maske tragen. Der Kanton befürwortet ferner eine Sitzpflicht in der Gastronomie, das obligatorische repetitive Testen an Schulen sowie die Kontaktdatenerhebung bei Kultur- und Sportanlässen. Die vom Bund am Dienstag vorgeschlagenen Massnahmen sollen «möglichst rasch» und schweizweit einheitlich umgesetzt werden, fordert der Schaffhauser Regierungsrat. Wie er weiter mitteilt, stehen zurzeit nicht genug Kapazitäten zur Verfügung, um auch unter 65-Jährigen eine Auffrisch-Impfung zu verabreichen.

17:02 Irland meldet Omikron-Fall und verschärft Einreiseregeln Irland hat eine erste Person registriert, die sich mit der neuen Omikron-Variante angesteckt hat, teilt die nationale Gesundheitsbehörde am Mittwoch mit. Der Fall stehe im Zusammenhang mit einer Reise ins südliche Afrika, heisst es weiter. Aufgrund der neuen Variante verschärft Irland nun die Einreisebestimmungen. Wer das Land per Flugzeug oder Schiff besucht, muss ab Freitag zusätzlich zu einem Impf- oder Genesenen-Nachweis einen negativen Corona-Test vorweisen. Dem Gesundheitsministerium zufolge dürfen PCR-Tests bei der Einreise höchstens 72 Stunden alt sein, für Antigen-Tests gilt eine Frist von 48 Stunden. Wer nicht geimpft oder genesen ist, braucht zwingend einen negativen PCR-Test. Kinder unter elf Jahren sollen voraussichtlich von der Testpflicht ausgenommen sein.

16:40 Zum zweiten Mal in Folge: Uni Bern sagt «Dies academicus» ab Wegen der hohen Infektionszahlen und der vielen Covid-19-Kranken in Berner Spitälern sagt die Universität Bern den traditionellen «Dies academicus» ab. Wer am Samstag das Ehrendoktorat erhalten hätte, bekommt die Urkunde nun per Post. Ob die Feier nachgeholt werde, sei noch unklar, schreibt die Uni in einer Mitteilung. Der «Dies academicus» ist die Stiftungsfeier von Universitäten. Der Berner «Dies academicus» hätte im Kultur-Casino stattfinden sollen. Dieses Jahr erhält Sängerin Tina Turner von der Uni Bern den Ehrendoktortitel – sie hatte allerdings schon im Vorfeld angekündigt, dass sie nicht an der Feier teilnehme. Bereits im letzten Jahr ist der «Dies academicus» ins Wasser gefallen. Damals präsentierte die Uni Bern die neuen Ehrendoktorinnen und Ehrendoktoren in einer Videoreportage, die sie Anfang Dezember ins Netz stellte.

16:16 Portugal schaltet erneut in den Notfallmodus Seit Mittwoch gilt in Portugal wegen steigender Corona-Zahlen wieder der Notfallzustand mit neuen Beschränkungen und Testregeln: Wer auf dem Luftweg einreist, muss nun einen negativen Test vorweisen – selbst dann, wenn man belegen kann, geimpft oder genesen zu sein. Homeoffice wird von der Regierung in Lissabon «dringend empfohlen». Zudem ist nach den Feiertagen eine «Woche der Zurückhaltung» mit obligatorischem Homeoffice sowie mit geschlossenen Schulen, Universitäten, Bars und Diskotheken geplant. Geimpfte und Genesene müssen laut der Zeitung «Público» ab sofort – wie Ungeimpfte – beim Besuch von Bars und Discos, von Spitälern und Altersheimen sowie von Grossveranstaltungen ohne feste nummerierte Plätze einen negativen PCR- oder Antigen-Test vorlegen. Neben anderen Massnahmen gilt auch wieder eine generelle Maskenpflicht in allen geschlossenen öffentlichen Räumen. Zum Besuch von Restaurants oder touristischen Einrichtungen gilt die 3G-Regel.

Das Landgericht Wien hat die ersten Schadenersatzklagen von deutschen Corona-Erkrankten aus Ischgl gegen die Republik Österreich abgewiesen. Das Epidemiengesetz würde nur die allgemeine Volksgesundheit, nicht aber auch konkrete Personen schützen, urteilt das Zivilgericht. Der Republik sei in den «hier relevanten Zeiträumen weder ein schuldhaftes noch ein rechtswidriges Verhalten anzulasten», heisst es im veröffentlichten Urteil. Der Verbraucherschutzverein (VSV), der die Interessen der Kläger in Wien vertritt, spricht in einer ersten Reaktion von einem Justizskandal. Die beiden Urteile würden vom VSV durch alle Instanzen angefochten werden, heisst es vom Verein. Erst letzte Woche hatte die Staatsanwaltschaft Innsbruck die Ermittlungen zur Corona-Ausbreitung im Skiort eingestellt. Es gebe keine Beweise dafür, dass jemand schuldhaft etwas getan oder unterlassen hätte, das zu einer Erhöhung der Ansteckungsgefahr geführt hätte. Ischgl galt im März 2020 auch wegen seiner Après-Ski-Szene als Corona-Hotspot.

Laut der EU-Gesundheitsbehörde ECDC gibt es bis Mittwochmittag 59 erfasste Personen, die sich mit der Omikron-Variante des Coronavirus infiziert haben. Die Behörde listet aktuell 16 Fälle, Link öffnet in einem neuen Fenster in den Niederlanden, 14 in Portugal und 9 in Deutschland auf. Hinzu kommen Meldungen aus Italien, Dänemark (jeweils 4), Schweden, Österreich (jeweils 3), Belgien, Spanien (jeweils 2), Tschechien (1) sowie ein Fall auf der zu Frankreich zählenden Insel Réunion. Unklar ist, ob es sich bei den ECDC-Angaben um Ergebnisse einfacher PCR-Tests auf Corona-Varianten handelte oder ob tatsächlich das gesamte Genom untersucht worden ist, was aktuell bei Omikron noch nötig ist. Die Mehrheit dieser Fälle hänge mit Reisen ins südliche Afrika zusammen, schreibt die Behörde weiter. Schwere Verläufe oder Todesfälle habe es unter diesen Infizierten bisher nicht gegeben. Über den Europäischen Wirtschaftsraum hinaus sind dem ECDC zufolge in zahlreichen weiteren Ländern und Territorien Fälle gemeldet worden. Dazu zählen die Schweiz, Norwegen, Grossbritannien und Australien.

15:13 Genf meldet ersten bestätigten Omikron-Fall Ein Verdachtsfall hat sich bestätigt: Der Kanton Genf meldet eine erste Person, die sich mit der Omikron-Variante des Coronavirus infiziert hat. Die betroffene Person sei vor etwa zehn Tagen aus Südafrika in die Schweiz zurückgekehrt. Es handelt sich dabei um einen der vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) erwähnten bislang drei nachgewiesenen Fälle in der Schweiz. Die infizierte Person habe am Mittwoch, 24. November, aufgrund der Symptome einen PCR-Test gemacht. Dieser ergab am Folgetag ein positives Ergebnis. Die Person befinde sich in Isolation, man habe keine engen Kontakte festgestellt, die man in Quarantäne hätte schicken müssen, heisst es in der Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster weiter. Eine zweite Person, die mitgereist sei, wurde ebenfalls positiv getestet und isoliert. Auch bei dieser Person sei eine Infektion mit der Omikron-Variante sehr wahrscheinlich – die Probe reiche allerdings nicht für eine Sequenzierung aus. Beide Personen seien nicht geimpft. Legende: Der PCR-Test der zweiten Person aus dem Kanton Genf kann nicht sequenziert werden. Doch auch hier ist eine Infektion mit der Omikron-Variante sehr wahrscheinlich. Symbolbild/Keystone

Das Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär des Kantons Bern unterstützt neu das Team des Contact Tracings des Kantons. Es seien 25 Personen des Zivilschutzes aufgeboten worden, die hauptsächlich für die telefonische Kontaktaufnahme mit positiv getesteten Personen eingesetzt würden, heisst es in einer Mitteilung des Kantons Bern, Link öffnet in einem neuen Fenster. Der Einsatz dauere vorläufig bis Weihnachten. Der Kanton Bern verzeichnet mit 1334 positiven Fällen am Mittwoch einen neuen Tageshöchststand. Zurzeit seien 4548 Personen in Isolation und 2283 in Quarantäne. Das Contact Tracing werde durch die Nachforschungen zu den Fällen im Zusammenhang mit der neuen Omikron-Variante zusätzlich stark belastet, heisst es in der Mitteilung weiter. Weil sich zurzeit so viele Leute testen lassen, komme es auch zu Verzögerungen bei der Übermittlung von Corona-Testresultaten, berichtet das Regionaljournal Bern Freiburg Wallis von Radio SRF. Mehrere Labors in der Region Bern sind deshalb daran, ihre Kapazitäten auszubauen.

14:30 Basel-Landschaft und Bern öffnen Booster-Impfung für weitere Personen Im Baselbiet können sich ab Freitag auch Personen zwischen 50 bis 64 Jahren für eine Auffrischimpfung anmelden. Auf der Webseite des Kantons Basel-Landschaft werde im Verlaufe des Freitags ein entsprechendes Anmeldefenster sichtbar sein, teilt die Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion, Link öffnet in einem neuen Fenster am Mittwoch mit. Gemäss Mitteilung stehen die Auffrischungsimpfungen in den Alters- und Pflegeheimen durch mobile Teams zuoberst auf der Prioritätenliste. Zweite Priorität haben Personen über 65 Jahren und Personen mit einem medizinischen Attest. Im Kanton Basel-Landschaft haben bisher 75 Prozent der über 65-jährigen Personen, die Anspruch auf eine Auffrischimpfung haben, ihren Termin bis vor Weihnachten gebucht. Auch die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern, Link öffnet in einem neuen Fenster lässt weitere Personen zur Booster-Impfung zu. Neu können sich besonders gefährdete Personen zwischen 16 und 64 Jahren zur Booster-Impfung anmelden. Terminbuchungen werden ab Montag, 6. Dezember, möglich sein.

Wegen der aktuellen Corona-Welle sind mittlerweile alle Intensivstationen im Kanton Zürich quasi voll belegt, das Universitätsspital beispielsweise zu 98 Prozent. Am Dienstag hätten Patienten, die auf die Intensivstation müssten, kein Bett mehr zur Verfügung gehabt, sagte Peter Steiger, stellvertretender Direktor des Instituts für Intensivmedizin am Universitätsspital Zürich, im Rendez-vous von Radio SRF. «Wie alle anderen Spitäler waren auch wir voll belegt.» Man habe die Patienten also auch nicht auswärts in ein anderes Spital verlegen können. «Es war wirklich schlimm», sagte Steiger. Momentan sehe es nicht besser aus. Aktuell liegen 176 Covid-Patientinnen und -Patienten im Kanton Zürich im Spital. Diese Zahl hat sich innerhalb eines Monats mehr als verdoppelt. 42 sind gemäss jüngsten Zahlen der Zürcher Gesundheitsdirektion auf der Intensivstation, 26 am Beatmungsgerät.