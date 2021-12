Wegen steigenden Fallzahlen und der Sorge vor Omikron hat Irland die Corona-Massnahmen verschärft. Der irische Premierminister Micheál Martin kündigte an, dass Clubs ab dem 7. Dezember für zunächst einen Monat wieder schliessen müssten und Theater sowie Kinos nur die Hälfte ihrer Kapazitäten besetzen dürften. Das Risiko, ohne schärfere Massnahmen in die Weihnachtszeit zu gehen, sei «einfach zu hoch», sagte der Regierungschef.

Sonderermittler der italienischen Polizei haben bei Kontrollen im Gesundheitsbereich rund 280 Angestellte ohne die vorgeschriebene Corona-Impfung erwischt. Die Carabinieri hätten bislang rund 4900 Angestellte in mehr als 1600 Einrichtungen im medizinischen Bereich und der Pflege kontrolliert. Seit April gilt in Italien eine Impfpflicht im Gesundheitsbereich.

«Im Moment haben wir hochwirksame Impfstoffe, die funktionieren. Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass sie gerechter verteilt werden. Wir müssen uns darauf konzentrieren, die am stärksten gefährdeten Menschen impfen zu lassen.» Die WHO untersuche noch die Übertragbarkeit und Schwere der neuen Variante.

Weiter wird eine «3G plus»-Regel für Besuchende in Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen ab dem 6. Dezember eingeführt – das heisst die Zertifikats- und Maskentragpflicht. Auch Mitarbeitende von Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen müssen den Nachweis erbringen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Die Maskentragpflicht gilt für alle Mitarbeitende und Besucher ab 12 Jahren in den Innenräumen dieser Einrichtungen.

Wegen der angespannten Lage in den Luzerner Spitälern und den hohen Fallzahlen hat die Luzerner Regierung ergänzende Corona-Massnahmen, Link öffnet in einem neuen Fenster zu den heutigen Entscheiden des Bundesrats beschlossen.

Seit diesem Herbst haben die Fallzahlen in Norwegen stark zugenommen. Sorgen macht derzeit unter anderem, dass ein Omikron-Fall nach einer Weihnachtsfeier in Oslo festgestellt wurde und insgesamt 50 positive Corona-Fälle im Zusammenhang mit dieser Feier aufgetaucht sind.

Nach der Ankunft in Norwegen müssen Einreisende neu einen Coronatest machen – unabhängig vom Impfstatus. An Grenzübergängen mit Teststationen müssen sich Einreisende direkt vor Ort testen lassen. Wo diese Stationen fehlen, muss der Test innert 24 Stunden erfolgen, wobei in diesen Fällen ein Schnelltest reicht. Von der Testpflicht befreit sind Grenzpendler, Flugpersonal und Berufskraftfahrer.

Wie das Spital in einer Mitteilung , Link öffnet in einem neuen Fenster schreibt, hat es mit den Standorten in Thun und Zweisimmen bereits vor rund zwei Wochen begonnen, nicht eindringliche, geplante Eingriffe zu verschieben. Ausserdem wurden schon gewisse Pflegeabteilungen geschlossen, um die Teams der Intensivstation, des Notfalls und der Covid-Station personell zu unterstützen.

Ischgl ist in die Wintersaison gestartet

Trotz strahlendem Sonnenschein und frischem Neuschnee blieben die Skipisten in Ischgl bei der Wintersaison-Eröffnung fast leer. Bis zum frühen Nachmittag waren gut 2500 Wintersportler auf den Abfahrten unterwegs – an guten Tagen vor der Pandemie waren es manchmal fast zehnmal so viele. Vor allem Einheimische waren auf den Pisten anzutreffen.

Bis heute leidet Ischgl unter dem Image vom vergangenen März als Corona-Hotspot. Dabei hat Ischgl strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen: Zweimal täglich werden die Kabinen der Silvrettaseilbahn desinfiziert, mitfahren dürfen nur Geimpfte und Genesene. An der Talstationen kontrollieren Polizisten stichprobenartig die Nachweise. Bereits vor dem ursprünglich für 25. November geplanten und wegen des Lockdowns verschobenen Saisonauftakt hatte die Gemeinde ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen erlassen.

Neben Ischgl starteten unter anderem auch in Oberstdorf im Allgäu sowie am Feldberg im Schwarzwald der Skibetrieb. Bisher hatte in Deutschland nur das Skigebiet an der Zugspitze geöffnet.