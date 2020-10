Der Ticker startet um 5:36 Uhr

16:47 Zweites Zulassungsgesuch für Corona-Impfstoff bei Swissmedic Die Schweizer Heilmittelbehörde Swissmedic hat ein zweites Zulassungsgesuch für einen Corona-Impfstoff erhalten. Ende letzter Woche habe Pfizer ein Zulassungsgesuch für einen Impfstoff gegen das Sars-Cov-2-Virus eingereicht, teilte Swissmedic am Montag mit. Bereits Anfang Oktober hatte die Firma AstraZeneca bei der Swissmedic ein Zulassungsgesuch für einen Impfstoff gegen das Coronavirus gestellt. Der Impfstoffkandidat von Pfizer basiere auf der mRNA-Technologie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech, heisst es in der Mitteilung vom Montag. Swissmedic prüfe nun den Wirkstoff mit der Bezeichnung «BNT162b2» in einem rollenden Verfahren. Swissmedic behandle alle Gesuche in Verbindung mit der Covid-19-Pandemie beschleunigt und mit erhöhtem Personaleinsatz, ohne Abstriche bei der inhaltlichen Prüfung und namentlich bei der Sicherheit für Anwenderinnen und Anwender zu machen.

16:44 Weiterhin keine offene Grenze zwischen den USA und Kanada Die Grenze Kanadas zu den USA bleibt mindestens einen weiteren Monat geschlossen. Die Regelung gilt nun vorerst bis zum 21. November, wie der für die öffentliche Sicherheit Kanadas zuständige Minister Bill Blair bekannt gab. Die Grenze zwischen Kanada und den USA ist seit Ende März weitgehend dicht. Nur unbedingt notwendige Grenzübertritte werden erlaubt.

16:29 Coronavirus gefährdet Integration von Migranten Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) befürchtet, dass die Corona-Pandemie die Integration von Migranten zurückwirft. Studien deuteten darauf hin, dass die Diskriminierung in Zeiten eines schwachen Arbeitsmarktes zunehme, so auch in der Schweiz. Die Beschäftigung der Zuwanderer sei vor der Krise auf Rekordniveau gewesen, diese Entwicklungen werde nun durch die Pandemie massiv gefährdet, sagte der OECD-Migrationsexperte Thomas Liebig am Montag bei der Präsentation einer Migrationsstudie der Organisation in Berlin. Die Pandemie habe unverhältnismässig grosse Auswirkungen auf Migranten. So sei in allen Ländern, für die Daten verfügbar seien, die Arbeitslosigkeit unter den Zugewanderten stärker gestiegen als unter den im Inland Geborenen.

15:59 Offener Brief von YB und SCB an die Berner Kantonsregierung Die beiden Berner Sportvereine Young Boys Bern und Schlittschuhklub Bern haben am Montag gemeinsam einen offenen Brief an die Kantonsregierung veröffentlicht. Darin kritisieren sie die Kantonsregierung für das seit Montag geltende Verbot von Grossveranstaltungen mit über 1000 Personen. Im Brief steht, die Entwicklung der Corona-Pandemie gebe tatsächlich zu denken. Seit mehreren Wochen sei im Eishockey und Fussball aber kein Covid-Fall unter Zuschauern bekannt. Die beiden Geschäftsführungen seien deshalb vom Entscheid «bestürzt, verärgert und enttäuscht». YB, SCB und weitere Klubs hätten wirkungsvolle Schutzkonzepte erarbeitet. Diese würden auch greifen. Es gelte, Mass zu bewahren und das normale Leben mit gesundem Menschenverstand aufrechtzuerhalten. «Dazu zählen wir die Maskenpflicht». Für Menschen, die sich für Sport interessierten und in die Stadien kommen möchten, sei das Verbot «ein verordneter Entzug», den sie nicht verstehen und nachvollziehen könnten, so die Klubs in ihrem Brief.

15:52 Kliniken im Nordwesten von England an der Kapazitätsgrenze Im britischen Grossraum Manchester können einem Medienbericht zufolge die ersten Kliniken keine Covid-19-Patienten mehr aufnehmen. Zwölf Krankenhäuser seien bereits voll, zitierte der «Guardian» aus einem internen Dokument des staatlichen Gesundheitsdienstes National Health Service (NHS). Bürgermeister Andy Burnham forderte erneut von Premier Boris Johnson mehr finanzielle Unterstützung für die Menschen und Firmen in der Region. Der Nordwesten Englands gehört zu den besonders stark von der Corona-Krise betroffenen Regionen im Vereinigten Königreich. Auch in Liverpool stiessen einige Kliniken bereits an ihre Kapazitätsgrenzen: Dort ist dem «Guardian» zufolge viel Klinikpersonal erkrankt und in Isolation. Britische Kliniken gelten als chronisch unterfinanziert. Schon bei grösseren Grippewellen stehen sie oft vor dem Kollaps.

15:37 Bundeskanzler Walter Thurnherr mit negativem Test in Quarantäne Nach Wirtschaftsminister Guy Parmelin, der bis am Montag wegen eines positiven Corona-Falls im persönlichen Umfeld in Quarantäne war, trifft es nun Bundeskanzler Walter Thurnherr. Er arbeitet in den nächsten Tagen im Homeoffice. «Er hatte im familiären Umfeld Kontakt mit einer inzwischen positiv getesteten Person», schrieb Bundesratssprecher André Simonazzi auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Simonazzi bestätigte damit entsprechende Informationen der Onlineportale der Tamedia-Zeitungen. Thurnherr selber sei negativ getestet worden. Entsprechend den geltenden Regeln müsse er sich aber in die Corona-Quarantäne begeben, schrieb Simonazzi. Der Bundeskanzler nimmt jeweils an den Bundesratssitzungen teil und sitzt mit den Mitgliedern der Landesregierung im gleichen Zimmer. Legende: Walter Thurnherr an der Session im September. Keystone

15:18 Der Kanton Aargau verschärft die Massnahmen Ab morgen Dienstag um 18 Uhr führt der Kanton Aargau zusätzliche Massnahmen ein. Die Anzahl gleichzeitig anwesender Personen in Bar- und Clubbetrieben wird auf 50 Personen beschränkt, zudem wird die Maskenpflicht auf sitzende Personen ausgeweitet. Weiter müssen die Veranstalter von privaten Anlässen auch bei weniger als 15 Personen die Kontaktdaten der Anwesenden erheben. An den Volksschulen und sämtlichen Bildungseinrichtungen der Sekundarstufe II gilt ab Mittwoch eine erweiterte Maskentragpflicht für Erwachsene in Schulgebäuden. Der Kanton empfiehlt der Bevölkerung zudem, private Veranstaltungen nur in kleinen Gruppen (bis 30 Personen) durchzuführen und auf nicht zwingende Anlässe und Reisen zu verzichten. Das individuelle Verhalten diesbezüglich stelle in der Summe die wirksamste Massnahme dar, heisst es in einer Mitteilung.

14:44 Tschechien: vom Musterland zum Sorgenkind In den Prager Messehallen baut die tschechische Armee ein provisorisches Spital auf. Das Hilfskrankenhaus mit einer Kapazität von 500 Betten soll als Reserve dienen, falls das Gesundheitssystem mit Covid-Patienten überlastet wird. Tatsächlich könnte das bald geschehen; kaum ein Tag vergeht, ohne dass Tschechien neue Rekordzahlen vermeldet. Am Freitag wurde mit 11’105 Fällen erstmals die Schwelle von 10’000 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden überschritten. Auf die Bevölkerung umgerechnet nimmt das Land EU-weit längst einen Spitzenplatz ein: Nach den jüngsten Zahlen der EU-Agentur ECDC steckten sich im Land in 14 Tagen 858.6 Menschen von 100’000 Einwohnern an – der höchste Wert in der EU. Aus dem Musterland, das im März als erstes in Europa eine Maskenpflicht eingeführt hatte, ist ein Sorgenkind geworden. Die Gründe? Experten führen die tragische Entwicklung auf eine zu rasche Lockerung der Massnahmen im Sommer und auf eine widersprüchliche Kommunikation von Behörden und verantwortlichen Wissenschaftern zurück. Legende: Eine Frau betet während einer Messe unter freiem Himmel auf dem Altstädter Ring, während in der tschechischen Hauptstadt das neue Coronavirus grassiert. Reuters

14:24 Eurostat: Fast 170'000 Todesfälle mehr während erster Corona-Welle Während der ersten Corona-Welle sind in der Europäischen Union von März bis Juni 168'000 Todesfälle mehr als üblich verzeichnet worden, allein rund 10'000 davon in Deutschland. Diese Zahlen legte die EU-Statistikbehörde Eurostat in Luxemburg vor. Der Höchstwert wurde in der 14. Kalenderwoche vom 30. März bis 5. April registriert: 36'000 zusätzliche Todesfälle. Erfasst wurden alle Sterbefälle aus 26 EU-Staaten, also nicht nur Menschen, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind. Eurostat vergleicht die Daten der Kalenderwochen 10 bis 26 mit den Durchschnittswerten der jeweils selben Zeit 2016 bis 2019. Eine Statistik der Todesursachen werde es erst in etwa zwei Jahren geben, sagte eine Eurostat-Sprecherin.

14:10 Zürcher Apotheken testen neu auf Covid-19 Im Kanton Zürich dürfen neu auch Apotheken Corona-Tests durchführen. Die Zürcher Gesundheitsdirektion erteilte vorerst vier Apotheken die Genehmigung. 50 weitere Apotheken haben sich für die dafür benötigte Weiterbildung angemeldet. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus in der Schweiz Vier Zürcher Apotheken bieten neu Corona-Tests an 19.10.2020 Mit Audio

13:57 Ab Freitag: Lockdown in Wales In Wales gilt ab Freitag ein gut zweiwöchiger Lockdown. «Jeder in Wales wird dazu verpflichtet sein, zu Hause zu bleiben», sagte der Regierungschef des britischen Landesteils, Mark Drakeford, vor den Medien. Ausgenommen von der Ausgangssperre seien nur Mitarbeiter absolut notwendiger Einrichtungen. Auch die meisten Geschäfte müssten schliessen. Ein derart harter und tief greifender Lockdown sei notwendig, um die steigenden Infektionszahlen in den Griff zu bekommen, erklärt Drakeford. Die Massnahme sei bis zum 9. November befristet.

13:22 Mehr als 12'000 Neuinfektionen in Belgien Das von der Corona-Pandemie besonders schwer geplagte Belgien hat an einem einzigen Tag mehr als 12'000 Neuinfektionen verzeichnet. Wie ein Sprecher des Krisenzentrums nach Angaben der Nachrichtenagentur Belga in Brüssel mitteilte, wurden für den Dienstag vergangener Woche (13. Oktober) 12'051 neue Fälle registriert. Zum Vergleich: In der Schweiz wurden für diesen Tag rund 2'800 Fälle gemeldet. Belgien hat rund 3 Millionen Einwohner mehr als die Schweiz. Nach Angaben des belgischen Krisenzentrums ergibt sich für den Zeitraum 9. bis 15. Oktober in Belgien eine Zahl von durchschnittlich 7876 Neuinfektionen pro Tag. Die Regierung verfügte am Freitag, dass alle Restaurants und Gaststätten für vier Wochen schliessen müssen. Von Mitternacht bis 5 Uhr gilt eine Ausgangssperre. Die Massnahmen traten heute in Kraft.

12:45 PLO-Chef Erekat auf der Intensivstation Der Gesundheitszustand des an Corona erkrankten Generalsekretärs der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Saeb Erekat, hat sich weiter verschlechtert. Der 65-Jährige sei nun in kritischem Zustand, teilte das Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem mit. Wegen Atemnot sei der ehemalige Unterhändler bei Friedensgesprächen mit Israel in Vollnarkose versetzt worden und erhalte nun eine künstliche Beatmung. Erekat war am Sonntag in die Universitätsklinik gebracht worden. Erekats Behandlung sei eine «immense Herausforderung», weil sein Immunsystem nach einer Lungentransplantation vor drei Jahren unterdrückt sei, hiess es weiter. Dazu kämen nun die Corona-Erkrankung sowie eine bakterielle Infektion. Die ranghöchsten Ärzte von Hadassah seien in Kontakt mit anderen Medizinern weltweit, um die Behandlung abzustimmen. Erekats Familie und die Palästinenserbehörden würden regelmässig über seinen Zustand informiert. Legende: Saeb Erekat in einer Aufnahme von 2014. Keystone

12:40 Quasi-Lockdown im Südosten Bayerns Bayern verhängt wegen der Ausbreitung der Pandemie im Landkreis Berchtesgadener Land praktisch einen Lockdown. «Das wird das härteste Protokoll sein, das man da anwenden muss», sagte CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder nach einer Videokonferenz des Parteivorstands in Nürnberg. Zudem forderte Söder eine deutschlandweit einheitliche Maskenpflicht für Regionen mit hohen Corona-Zahlen. Legende: Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, spricht vor Beginn einer Videokonferenz des CSU-Vorstands an einer Pressekonferenz. Keystone

12:22 Waadtländer Regierungsrätin mit positivem Test in Isolation Die Waadtländer Regierungsrätin Béatrice Métraux (Grüne) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie befindet sich seit Samstag für zehn Tage in Isolation und wird von zu Hause aus arbeiten, wie der Kanton Waadt am Montag mitteilte. Die 65-jährige Métraux sei am Samstag positiv getestet worden, nachdem sie die bei einer Coronavirus-Infektion üblichen Symptome gezeigt habe, heisst es in der Mitteilung weiter. Gemäss den allgemein gültigen Regeln und nach Rücksprache mit den anderen Regierungskollegen begab sich Métraux zu Hause in Isolation. Für ihr berufliches Umfeld und für die anderen Regierungsräte habe dies keine Quarantäne zur Folge. Legende: Beatrice Metraux (rechts) mit ihren Amtskolleginnen Rebecca Ruiz und Nuria Gorrite an einer Pressekonferenz Mitte September. Keystone

12:04 Weiter steigende Zahlen: 8737 neu gemeldete Fälle über das Wochende Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 8737 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das BAG meldet neu am Wochenende keine Fälle. Die Zahl vom Montag umfasst deshalb Nachmeldungen der vergangenen Woche und vom Wochenende.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2473 . Das sind 130 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf sehr hohem Niveau sehr stark steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf sehr hohem Niveau sehr stark steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 14.7 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 15 Tests positiv. Damit ist der kritische Schwellenwert von 5 Prozent überschritten. Gemäss WHO steigt nun das Risiko, dass die gemeldeten Fallzahlen kein verlässliches Bild abgeben, wie sich das Virus ausbreitet. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 16'868 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 38 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 15 Tests positiv. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 14 neue Verstorbene. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei 38 Personen. Das sind 98 Prozent mehr als in der Vorwoche.

11:39 Definitiv keine Fahrten von Nez Rouge im Advent Wie bereits alle anderen Sektionen will nun auch Nez Rouge Zürich keinen Fahrdienst in der Adventszeit anbieten. Noch vor zwei Wochen teilte Nez Rouge mit, dass sie entgegen der Empfehlung des Verbands fahren wolle, einfach mit Schutzkonzept. Angesichts der steigenden Fallzahlen mit Covid19-Infektionen könne der Verein jedoch nicht mehr sicherstellen, dass sich niemand anstecke. Der Fahrdienst ist somit auch in der Region Zürich abgesagt. Legende: In der Adventszeit befördert Nez Rouge normalerweise Personen in deren Auto nach Hause, die den Dienst in Anspruch nehmen wollen. Keystone

10:54 Österreich beschränkt Menschenansammlungen Österreich beschränkt Versammlungen von Menschen. Drinnen – also zuhause, in Lokalen oder Vereinen – dürfen nur noch sechs Personen zusammenstehen oder -sitzen, draussen 12. Professionelle Veranstaltungen sind weiter nur noch mit zugewiesenen Sitzplätzen, einer begrenzten Teilnehmerzahl und dem ständigen Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erlaubt. Zudem müssen künftig auch im Freien, überall dort wo es Menschenansammlungen gibt, Masken getragen werden. Mit den neuen Massnahmen wolle die Regierung den stetigen Anstieg an Corona-Infektionszahlen ausbremsen, teilte Kanzler Sebastian Kurz in einer Medienkonferenz mit. Tatsächlich steigt in Österreich die Anzahl der Neuinfektionen wie praktisch überall in Europa. Wenn es nicht gelinge, den Trend zu stoppen, seien im Dezember 6000 neue Fälle pro Tag zu befürchten, mahnte Kurz. Wir müssen jetzt alles tun, um gegenzusteuern, und einen zweiten Lockdown für Österreich hoffentlich verhindern.

10:42 Finanzriesen führen Maskenpflicht im Büro ein Die Maskenpflicht im Büro wird auch zum Thema bei grossen Finanzunternehmen, berichtet das Onlineportal Inside Paradeplatz. Auf Anfrage von SRF bestätigte die Credit Suisse (CS), dass die Bank die Maskenpflicht ab sofort einführt. Die Massnahmen würden schweizweit und in allen Gebäuden gelten. Wenn man am eigenen Arbeitsplatz sitzt, darf man sie abnehmen. Auch der Versicherer Zürich erlässt die Maske als obligatorische Massnahme in den Gebäuden. Anders als bei der CS gilt diese aber auch am Arbeitsplatz, nur bei der Verpflegung darf die Maske vom Gesicht genommen werden. Laut Medienstelle dürften jedoch alle Homeoffice machen und die Maximalbelegung in den Büros sei 25 Prozent. Auch SRF erlässt ab Dienstag, 20. Oktober, eine permanente Maskentragpflicht an allen Standorten. Der Pharmakonzern Novartis hatte eine solche schon vor Wochen in allen Gebäuden erlassen. Auch dort darf sie am Arbeitsplatz abgenommen werden, solange der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann.