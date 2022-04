Der Ticker startet um 6:27 Uhr

19:48 Die Swiss hebt die Maskentragpflicht schrittweise auf Auch an Bord der Flugzeuge der Airline Swiss müssen ab morgen zum Teil keine Masken mehr getragen werden. Die Maskentragpflicht werde ab dem (morgigen) 1. April für Fluggäste und Besatzungsmitglieder schrittweise aufgehoben. Dieser Entscheid folge auf den Bundesratsentscheid vom Mittwoch, wonach in der Schweiz ab dem 1. April im öffentlichen Verkehr keine Masken mehr getragen werden müssen, teilt die Swiss mit. Die Maskentragepflicht gelte allerdings weiterhin auf Flügen, bei denen die Bestimmungen des Ziellandes das Maskentragen an Bord vorschreiben, so die Swiss weiter. Die Fluggäste würden vor Abflug jeweils über die geltenden Bestimmungen informiert.

19:12 Trotz Lockerungen: Berner Gesundheitsdirektion mahnt zur Vorsicht Die Berner Gesundheitsdirektion ruft die Bevölkerung im Umgang mit dem Coronavirus weiterhin zu Vorsicht auf – obwohl der Bundesrat die Schutzmassnahmen per 1. April aufhebt. Das Virus werde nicht aus dem Alltag verschwinden, heisst es in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster. Deshalb empfiehlt die kantonale Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI), bei Kontakt mit besonders gefährdeten Personen oder beim Auftreten von Symptomen eine Maske zu tragen. Die Hände zu waschen oder sie mit Gel zu desinfizieren, sei ebenfalls weiterhin sinnvoll. Auch regelmässiges Lüften sei gut. Einen Corona-Test zu machen, empfiehlt die GSI bei starken Symptomen oder bei Kontakt zu besonders gefährdeten Personen. Legende: Wer Corona-Symptome hat oder Kontakt zu besonders gefährdeten Personen, soll laut Berner Gesundheitsdirektion eine Maske tragen. Keystone

18:43 Gestrandete Chinesen fliegen zurück nach Shanghai Nach vier Tagen Aufenthalt in der Nähe des Flughafens Zürich sind knapp 100 Chinesinnen und Chinesen nach Shanghai weitergeflogen. Die Fluggesellschaft Swiss hat entsprechende Medienberichte bestätigt. Die Betroffenen waren am Sonntag in Zürich zwischengelandet, konnten aber wegen eines Lockdowns der chinesischen Behörden in Shanghai nicht weiterfliegen.

16:27 Zürich: Pandemiebedingt weniger Drogenkonsum im öffentlichen Raum Während der Corona-Pandemie sind in der Stadt Zürich weniger Personen wegen des Konsums von Betäubungsmitteln verzeigt worden als in früheren Jahren: Dies offenbar nicht, weil weniger Drogen im Umlauf waren, sondern weil an anderen Orten konsumiert wurde. Der Konsum von Alkohol und illegalen Drogen habe sich in den vergangenen beiden Jahren vom öffentlichen in den privaten Raum verschoben, schreibt das Gesundheits- und Umweltdepartement der Stadt Zürich. Diese Verlagerung sei eine Folge der Corona-Schutzmassnahmen gewesen, heisst in der Mitteilung mit Verweis auf die vorübergehenden Schliessungen und Zutrittsbeschränkungen im Nachtszenen- und Milieubereich. Dies führte nicht nur dazu, dass es weniger Verzeigungen wegen Betäubungsmittelkonsums gab, sondern auch dazu, dass mehr Lärmklagen eingingen. Im Vergleich zum Jahr vor der Pandemie wurden 2021 fast 60 Prozent mehr verzeichnet. «Aufgrund der Corona-Einschränkungen wurde nicht nur in Parks, sondern auch auf Dachterrassen oder schlicht zu Hause gefeiert», heisst es dazu in der Mitteilung.

13:37 Spitalbelegung und Fallzahlen sinken weiter Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 12'795 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 14'465 . Das sind 38 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 3754.97 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 126 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 117 Spitaleinweisungen pro Tag. Aktuell werden 1786 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 7 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 132 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 15 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 79 Prozent ausgelastet. 16 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 10 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 11 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 41.8 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 42 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 7 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 43'928 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 25 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 42 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Bisher wurden in der Schweiz 15'711'017 Impfungen verabreicht (inklusive «Booster»-Impfungen). Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 2299 Personen pro Tag geimpft. Das sind 6.6 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell haben damit 69.1 Prozent der Bevölkerung mindestens zwei Dosen («vollständig geimpft») erhalten. 42.5 Prozent der Bevölkerung bekamen bereits eine dritte Dosis («Booster»).

10:41 Bern: Positiv Getestete sollen Arztzeugnis erst nach fünf Tagen einholen Wer im Kanton Bern positiv aufs Coronavirus getestet worden ist, soll ein Arztzeugnis erst nach fünf Tagen Absenz vom Arbeitsplatz einfordern. Dazu ruft die kantonale Volkswirtschaftskommission auf, ein Gremium von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen. Weil der Bundesrat per 1. April die Isolationspflicht aufgehoben habe, sei mit einem Anstieg der Arztbesuche zu rechnen, schreibt die Kommission. Zudem sei unklar, wie sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen entwickle. Dazu komme, dass die Leistungserbringer des Gesundheitswesens derzeit an ihrer Kapazitätsgrenze arbeiteten. Dies wegen der grossen Zahl von Patientinnen und Patienten, aber auch wegen vieler krankheitsbedingter Ausfälle in Gesundheitseinrichtungen. In dieser Situation dürften diese Einrichtungen nicht durch Arztbesuche belastet werden, welche nicht medizinisch begründet seien, sondern nur dem Zweck dienten, ein Arztzeugnis zu erhalten.

8:01 Corona-Anstieg in Schanghai: Spitäler «kurz vor Zusammenbruch» Mit den Massentests während des zweistufigen Lockdowns in Schanghai klettern die entdeckten Corona-Infektionen in der 26-Millionen-Metropole in die Höhe. Die medizinische Versorgung stehe «kurz vor dem Zusammenbruch», zitierte die parteinahe Zeitung «Global Times» eine anonyme Quelle im nationalen Gesundheitsamt. Die Zahl der Kranken werde in den nächsten Tagen noch steigen. Es werde eine «sehr schwere Aufgabe für Schanghai», die Zahl der Fälle zu drücken und die ganze Stadt bis Montag zu testen. Die Gesundheitskommission in Peking berichtete, in Schanghai allein seien am Mittwoch rund 20 Prozent der landesweit 1800 neuen Ansteckungen und rund 80 Prozent der 6600 Fälle ohne Symptome entdeckt worden. Schwer betroffen ist weiterhin auch die nordostchinesische Provinz Jilin. China verfolgt eine strenge Null-Covid-Politik. So kommt jeder, der positiv getestet wird, in ein Krankenhaus oder in zentrale Quarantäne.

1:18 Etwa 250 Massnahmenkritiker demonstrierten in Bern In Bern haben am Mittwochabend schätzungsweise 250 Menschen an einer Kundgebung der Corona-Massnahmenkritiker-Organisation «Mass-voll» teilgenommen. Am Marsch durch die Innenstadt beteiligten sich auch etwa zwanzig Freiheitstrychler. In einer Mitteilung zur Kundgebung schreibt die Organisation, zwar werde die «besondere Lage» am Freitag aufgehoben. Das «undemokratische Covid-Gesetz» bleibe und erteile dem Bundesrat aber weitgehende Vollmachten und sei deshalb sofort abzuschaffen, so «Mass-voll». Das Gesetz wurde letzten Dezember von einer deutlichen Mehrheit der Stimmberechtigten angenommen.

22:45 BAG prüft permanente Abnahmegarantie für Masken Die Nachfrage nach Masken ist eingebrochen. Was heisst das für Schweizer Produzenten, die dafür teils teure Anschaffungen gemacht haben? Das BAG prüft nun eine permanente Abnahmegarantie. Einer der grössten Maskenhersteller der Schweiz ist Flawa in Flawil. Die Firma produzierte ab April 2020 als erstes Schweizer Unternehmen Universalmasken. Mehr dazu in der Reportage der «Tagesschau»: 01:54 Video Abnahmegarantie für Masken läuft aus Aus Tagesschau vom 30.03.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 54 Sekunden.

22:10 WHO rechnet mit milderen Corona-Verläufen Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass Corona-Infektionen mit der Zeit zu schwächeren Krankheitsverläufen führen. Das sei das wahrscheinlichste Szenario, sagt WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Die Schwere der Covid-Erkrankungen werde wahrscheinlich trotz weiterer Virusmutationen abnehmen, da die Immunität der Bevölkerung durch Impfungen und Infektionen zunehme. In diesem Szenario kann es laut WHO dennoch immer wieder zu Anstiegen der Zahl von Infektionen kommen, wenn die Immunität vieler Menschen nach einiger Zeit abnimmt. Dann seien erneute Auffrischungsimpfungen für besonders gefährdete Personengruppen notwendig, heisst es in einem Strategiepapier der WHO.

20:53 Corona-Massnahmen fallen: Einschätzung von Bundeshausredaktor Urs Leuthard Eine Durchseuchung habe man in der Schweiz inzwischen auf jeden Fall, sagt SRF-Bundeshausredaktor Urs Leuthard. Denn praktisch jeder sei bereits auf die eine oder andere Art und Weise immunisiert. «Ob die Strategie des Bundesrats aber eine Durchseuchungsstrategie ist, ist eine andere Frage. Denn Omikron ist in den letzten Wochen dermassen durch die Schweizer Bevölkerung gerauscht, dass fraglich ist, ob das mit strengeren Schutzmassnahmen anders gelaufen wäre.» Die Achillesferse der aktuellen Strategie des Bundes seien die vulnerablen Personen. Sie hätten mit der Aufhebung der letzten Schutzmassnahmen jetzt ein Problem, da sie dadurch massiv weniger geschützt sind. «Der Bundesrat hat darauf keine Antwort, ausser eben jene, dass nun alle ihre Eigenverantwortung wahrnehmen müssen», so Leuthard. 03:55 Video Urs Leuthard: «Wir haben nun durchaus eine Durchseuchung» Aus Tagesschau vom 30.03.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 55 Sekunden.

20:27 US-Präsident erhält zweite Booster-Impfung US-Präsident Joe Biden hat sich eine zweite Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus verabreichen lassen. Biden bekam die Spritze am Mittwoch vor laufender Kamera in Washington. US-Behörden hatten am Dienstag eine zweite Auffrischungsimpfung für Erwachsene ab 50 Jahren sowie für immungeschwächte Menschen zugelassen. Biden appellierte am Mittwoch eindringlich an den Kongress, weitere Milliardenhilfen für den Kampf gegen das Virus zu genehmigen. Andernfalls drohe in den kommenden Monaten das Geld für Covid-19-Medikamente und die Testkapazitäten auszugehen. Legende: Biden ist 79 Jahre alt. Rund 97 Millionen Menschen in den USA, einem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern, haben bislang eine Auffrischungsimpfung erhalten. Reuters

18:52 Biontech steckt Milliardengewinn in Forschung Der Impfstoffhersteller Biontech hat im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von rund 10.3 Milliarden Euro eingestrichen. Der Umsatz lag bei knapp 19 Milliarden Euro, wie das Mainzer Unternehmen mitteilt. Sowohl beim Nettogewinn als auch beim Umsatz lag Biontech damit erheblich über den Werten von 2020 mit damals 15.2 Millionen Euro beziehungsweise 482 Millionen. Biontech bekräftigt die Umsatzprognose für seinen Covid-19-Impfstoff von 13 Milliarden bis 17 Milliarden Euro in diesem Jahr. Ein Teil des Milliardengewinns soll in die weitere Forschung, aber auch in den Rückkauf eigener Aktien und eine Sonderdividende gesteckt werden. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sollen in diesem Jahr im Vergleich zu 2021 um etwa 50 Prozent auf 1.4 bis 1.5 Milliarden Euro steigen.

17:57 SBB braucht Zeit für Entfernung von Corona-Hinweisen Auch wenn ab Freitag keine Maskentragpflicht im öffentlichen Verkehr mehr besteht, werden die Busse und Züge nicht so schnell umstellen können. Die SBB brauche bis zu drei Wochen, bis alle Hinweise auf die Maskenpflicht entfernt sind, heisst es in einer Mitteilung. Dies betreffe Zugdurchsagen, Fahrzeugbeschriftungen und Bildschirm-Informationen. Die Maskenpflicht gilt aber trotzdem ab Freitag nicht mehr. Legende: Aus technischen Gründen und aufgrund des Wartungsrhythmus der Wagen wird es laut SBB voraussichtlich bis zu drei Wochen dauern, bis alle Hinweise auf die Maskenpflicht entfernt sind. Keystone

17:12 Bern, Genf und Wallis halten an Maskenpflicht in Spitälern fest In den Kantonen Bern, Genf und Wallis bleibt das Tragen einer Maske in Gesundheitseinrichtungen vorderhand obligatorisch. Im Kanton Bern gilt die Maskenpflicht in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen, bei der Spitex sowie im Justizvollzug bis Ende April. Angesichts der immer noch hohen Fallzahlen hat die Berner Regierung beschlossen, einzelne Massnahmen auf kantonaler Ebene weiterzuführen, wie sie mitteilt. Auch im Kanton Genf bleibt das Tragen einer Maske in Spitälern, Pflegeheimen und anderen medizinisch-sozialen Einrichtungen obligatorisch. Dies hat die Genfer Regierung beschlossen, um verletzliche Personen auch nach der Aufhebung der besonderen Lage auf nationaler Ebene vor einer Ansteckung durch das Coronavirus zu schützen. Auch im Wallis bleibt die Maskenpflicht auf kantonaler Ebene in Gesundheitsinstitutionen weiterhin mindestens bis zum 30. April bestehen. Das sei unter Berücksichtigung der Zahl an täglichen Neuinfektionen und Hospitalisierungen beschlossen worden, schreibt der Staatsrat in einer Mitteilung. Legende: Auch im Inselspital Bern – welches Bundesrat Alain Berset im Dezember 2021 besucht hat – gilt weiterhin eine Maskenpflicht. Keystone

16:41 Travailsuisse und Arbeitgeberverband fordern Kulanz von Arbeitgebern Für den Gewerkschaftsdachverband Travailsuisse sind die Überlegungen des Bundesrates nachvollziehbar. «Wir hätten uns allerdings vorstellen können, dass die Maskenpflicht und die Pflicht zur Isolation noch verlängert worden wären», erklärte Travailsuisse-Präsident Adrian Wüthrich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Folgen für die Arbeitnehmende hat insbesondere die Aufhebung der 5-Tage-Isolation bei einer Infektion. Jetzt brauchen Arbeitnehmende wieder ab dem dritten Krankheitstag ein Arztzeugnis. Diesbezüglich fordern sowohl Travailsuisse als auch der Arbeitgeberverband (SAV) Kulanz vonseiten der Arbeitgeber. Der SAV schreibt in einer Mitteilung, dass der Entscheid, zur normalen Lage zurückzukehren, für die Wirtschaft zum richtigen Zeitpunkt komme.

16:25 FDP und Gewerbeverband: «Schritt in die Normalität wichtig» Der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) begrüsst die Rückkehr zur normalen Lage. Der beharrliche Druck der Wirtschaftsverbände habe gewirkt. «Wirtschaft und Gesellschaft benötigen diesen Schritt in die Normalität unbedingt», schreibt der SGV. Die Arbeitgeber seien weiterhin und gemäss dem ordentlichen Arbeitsgesetz verpflichtet, der Gesundheit ihrer Mitarbeitenden möglichst umfassend Sorge zu tragen. Auch die FDP begrüsst die Ankündigungen des Bundesrates. Jetzt sei es wichtig, dass alles getan werde – «und zwar hauptsächlich vonseiten der Kantone und des BAG» – um sich angemessen auf eine potenzielle nächste Epidemie vorzubereiten, schreibt die Partei auf Twitter.

16:13 Für die SP kommen Lockerungen zu früh Für die SP Schweiz kommt die Aufhebung der Isolationspflicht und der Maskenpflicht im ÖV zu früh. Die SP habe einen vorsichtigeren Ausstieg aus den Corona-Massnahmen verlangt, um Vulnerable gut zu schützen, erklärt SP-Sprecher Nicolas Haesler auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Es sei natürlich erfreulich, dass immer mehr Normalität zurückkehre. Da die Pandemie noch nicht vorbei sei, müsse man aber vorsichtig bleiben. Mit Blick auf den Herbst seien Vorkehrungen zu treffen, um bei Bedarf schnell und zielgerichtet reagieren zu können.

16:01 Die Mitte und SVP begrüssen Aufhebung der Massnahmen Die Mitte und die SVP begrüssen beide die Aufhebung aller Corona-Massnahmen, wie sie der Bundesrat für den 1. April beschlossen hat. Allerdings mahnt die Mitte zur Vorsicht. «Auch wenn wir positiv in die Zukunft blicken, dürfen wir nicht vergessen, dass wir auch nach einem ruhigen Sommer 2021 im Herbst überrascht wurden. Dies darf uns 2022 nicht wieder passieren», schreibt die Mitte-Partei auf Twitter. Auch die SVP begrüsst die Aufhebung aller Corona-Massnahmen. Allerdings komme das «reichlich spät», sagte Kommunikationschefin Andrea Sommer der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Partei habe das schon lange gefordert.