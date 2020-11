Der Ticker startet um 5:52 Uhr

5:37 Impfstoff-Verteilung: US-Airlines fordern Staatshilfen Die sieben grössten US-Fluggesellschaften fordern eine Finanzspritze zur Bewältigung der Logistik von Coronavirus-Impfstoffen. Dies geht aus einem Brief der Branchenlobby Airlines for America hervor. «Da die Nation nach vorne schaut und sich den logistischen Herausforderungen der Verteilung eines Impfstoffs stellt, ist es notwendig, dass wir genügend zertifizierte Mitarbeiter und Flugzeuge im Einsatz haben, die für eine ausreichende Kapazität zur Erfüllung der Aufgabe erforderlich sind», so der Brief der Branchenlobby Airlines for America an den US-Kongress. Es würden geschulte Mitarbeiter benötigt, um einen wirtschaftlichen Aufschwung zu bewältigen. Die Aussicht auf einen Coronavirus-Impfstoff in den kommenden Monaten unterstreiche diese Dringlichkeiten, schrieben die Konzernchefs der Fluglinien weiter. Der Kongress wird aber voraussichtlich nicht vor dem 30. November wieder zusammenkommen. Daher liegt das Anliegen erst einmal auf Eis.

4:35 Unicef warnt vor verlorener «Covid-Generation» Angesichts vielfältiger Corona-Einschränkungen im medizinischen und sozialen Bereich auch für junge Menschen warnt das UNO-Kinderhilfswerk Unicef vor einer «verlorenen Covid-Generation». Die Unterbrechung wichtiger Dienstleistungen sei die grösste Bedrohung für Kinder, sagte Unicef-Direktorin Henrietta Fore. «Je länger die Krise andauert, so gravierender sind ihre Auswirkungen auf Bildung, Gesundheit, Ernährung und Wohlbefinden der Kinder. Die Zukunft einer ganzen Generation ist in Gefahr.» Aus einem entsprechenden Bericht der Organisation gehe hervor, dass in etwa einem Drittel von 140 untersuchten Ländern die Zahl der Kinder, die gewisse medizinische Massnahmen erhielten, zurückgeht. Dazu gehören Impfungen, ambulante Behandlungen und Betreuungsangebote rund um eine Geburt. Der Grund dafür sei die Angst vor Ansteckung. Auch würden noch immer rund 265 Millionen Mädchen und Jungen keine Schul-Mahlzeiten bekommen. Jeder dritte Schüler weltweit sei dabei von Schulschliessungen betroffen – das sind insgesamt 572 Millionen. Unicef schätzt, dass sechs bis sieben Millionen Kleinkinder unter fünf Jahren in diesem Jahr vor allem in Afrika und Südasien unter Mangelernährung leiden, was einer Zunahme von 14 Prozent entspricht. Geschätzte 150 Millionen Kinder seien bis Mitte 2020 in «mehrdimensionale Armut» gerutscht. Eine jemenitische Schülerin berichtet 13-year-old Areej shares some of the challenges girls face in Yemen due to conflict and COVID-19 with @liampayne.



Join them to reimagine a better world #ForEveryChild.#WorldChildrensDaypic.twitter.com/JQyqa0jWB8 — UNICEF (@UNICEF) November 16, 2020

1:17 Experte: USA an einem «gefährlichen Punkt» Ein führendes Mitglied der Corona-Arbeitsgruppe des Weissen Hauses, Admiral Brett Giroir, sieht die USA in der Corona-Pandemie an einem «gefährlichen Punkt». «Im Moment verzeichnen wir den stärksten Anstieg der Fallzahlen, unsere Krankenhausaufnahmen nehmen Woche für Woche um 25 Prozent zu, unsere Todesfälle nehmen Woche für Woche um 25 Prozent zu – und das bewegt sich nicht in die richtige Richtung», sagte Giroir, der ein leitender Beamter im Gesundheitsministerium ist, dem Sender MSNBC. «Im Augenblick befinden wir uns in einer total gefährlichen Situation, der wir mit äusserster Ernsthaftigkeit begegnen müssen», sagte Giroir weiter. Es handele sich nicht um falschen Alarmismus, sondern um die schlimmste Steigerungsrate bei Corona-Fällen, die die USA in der Pandemie bislang gesehen habe. «Und derzeit gibt es kein Zeichen der Abflachung.» Seit Anfang November liegt die Zahl der täglich nachgewiesenen Corona-Infektionen in den Vereinigten Staaten bei mehr als 100'000 – Tendenz steigend. Am Dienstag waren es rund 162'000. Die Zahl der Toten hat mittlerweile fast die Marke von 250'000 erreicht. In keinem anderen Land der Welt ist eine so hohe Zahl an Todesfällen bekannt. Relativ zur Einwohnerzahl sind in Belgien, Spanien und Argentinien jedoch mehr Menschen als in den USA mit ihren rund 330 Millionen Einwohnern infolge einer Corona-Infektion gestorben. Zum Interview mit Giroir (engl.) WH coronavirus task force member Adm. Brett Giroir: "This is not crying wolf. This is the worst rate of rise in cases that we've seen in the pandemic in the United States. Right now, there's no sign of flattening. We all have to be incredibly concerned."https://t.co/J30nrj9xbV — MSNBC (@MSNBC) November 18, 2020

0:46 Russland: Tägliche Todeszahlen auf neuem Höchststand Wegen der massiv steigenden Todeszahlen bei Corona-Patienten in seinem Land zeigt sich Russlands Präsident Wladimir Putin besorgt. Die Behörden meldeten am Mittwoch 456 Tote – so viele wie noch nie an einem Tag seit Beginn der Pandemie in Russland. «Leider wächst die Zahl der schweren Erkrankungen, am meisten Sorgen macht der Anstieg der Sterblichkeit», sagte Putin bei einer Video-Konferenz. Noch im Frühjahr hatte Russland im internationalen Vergleich mit niedrigen Todeszahlen für Aufsehen gesorgt. Putin hatte dies als Erfolg seiner Politik bezeichnet. Der Präsident, der fast nur von seiner Moskauer Vorstadtresidenz Nowo-Ogarjowo aus arbeitet, sprach von einer zwar insgesamt «kontrollierbaren» Lage. In einigen Regionen sei die Situation aber schwierig. Er kritisierte, dass es zu lange dauere, bis Testergebnisse vorlägen – im Schnitt etwa 48 Stunden. Vize-Regierungschefin Tatjana Golikowa erklärte, dass in einzelnen Regionen kaum noch Betten in Spitälern frei seien. Die Auslastung liege insgesamt in Russland bei 81 Prozent. Sie kündigte an, dass im November 653'000 Dosen des russischen Impfstoffs «Sputnik V» auf den Markt kämen – und im Dezember 2.2 Millionen. Russland hat mehr als 140 Millionen Einwohner. Die Anzahl der neuen Infizierten wurde am Mittwoch mit 20'985 angegeben. 34'387 Menschen starben bisher mit dem Virus. Audio Wo steht Russland mit seinem Impfstoff Sputnik V? 04:19 min, aus Rendez-vous vom 12.11.2020. abspielen. Laufzeit 04:19 Minuten.

0:36 Lombardei: Licht am Ende des Corona-Tunnels? Die von der Corona-Pandemie heftig getroffene Lombardei in Norditalien sieht sich im Kampf gegen das Virus derzeit auf einem guten Weg. Das sagte der Präsident der Region, Attilio Fontana, am Mittwoch. Angesichts der jüngsten Corona-Daten sei er «vorsichtig optimistisch», dass die Lombardei ab dem 27. November nicht mehr «rot» sei und der Teil-Lockdown entschärft werden könne. Italien ist seit dem 6. November in drei Corona-Risikozonen geteilt, wobei «rot» für die strengsten Regeln steht. Fontana kündigte an, dass er die Möglichkeit von Do-It-Yourself-Tests für seine Region prüfen lasse. Die Sets für einen Abstrich durch die Nase werden in Venetien schon ausprobiert. Während die meisten Antigen-Tests von Fachleuten durchgeführt werden sollen, kann man den Do-It-Yourself-Test zu Hause alleine anwenden. Auf diese Weise sollen Infizierte, die keine Symptome zeigen, schneller von der Krankheit erfahren – und dann in Isolation gehen. In ganz Italien zählten die Behörden am Mittwoch mehr als 34'000 Neuinfektionen mit dem Virus Sars-CoV-2. Das waren über 1000 Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Allein in der Lombardei mit ihren rund zehn Millionen Bürgern kamen mehr als 7600 neue Ansteckungsfälle hinzu. Audio Aus dem Archiv: Chronologie der Corona-Epidemie in der Lombardei 07:43 min, aus Rendez-vous vom 12.05.2020. abspielen. Laufzeit 07:43 Minuten.

0:21 Lonza investiert für Impfstoff-Auftrag Das prominenteste Projekt des Schweizer Pharmazulieferers Lonza ist die Zusammenarbeit mit der US-Firma Moderna. Lonza wird den Wirkstoff für die begehrte Corona-Impfung herstellen, sobald sie auf den Markt kommt. Hierfür wird Lonza rund 80 bis 90 Millionen Franken in die Produktionsanlagen investieren. Das sagte Verwaltungsratspräsident Albert Baehny der «Handelszeitung». Ende Juli hatte Baehny noch einen Betrag von 70 Millionen Franken genannt. Die Produktionskapazität in Portsmouth, USA, und in Visp betrage 400 Millionen Impfdosen pro Jahr. Bis Ende 2020 dürften maximal 50 Millionen Dosen zur Verfügung stehen, sagte Baehny. Er widerspricht auch Befürchtungen, wonach der grosse politische Druck auf die Impfstoffhersteller zu Sicherheitsproblemen führen könnte. Er habe Vertrauen in die Technologie, «sonst hätten wir den Deal mit Moderna nie gemacht». Audio Renzo Cicillini, Standortleiter Lonza Visp: «Wir freuen uns natürlich sehr» 02:28 min, aus Nachrichten vom 16.11.2020. abspielen. Laufzeit 02:28 Minuten.

20:51 New Yorks Schulen gehen nach wenigen Wochen wieder zu In der US-Ostküstenmetropole New York steigen die Corona-Zahlen wieder. Die Stadt schliesst deshalb erneut ihre Schulen. Man habe die Schwelle von drei Prozent positiven Corona-Tests überschritten und werde die Lerneinrichtungen deshalb ab Donnerstag vorübergehend dicht machen, schrieb Bürgermeister Bill de Blasio auf Twitter. New York war im Frühjahr zum Epizentrum der Pandemie in den USA geworden und hatte Mitte März alle Schulen schliessen müssen. Über den Sommer hatte sich das Infektionsgeschehen wieder stabilisiert, eine erneute Öffnung war jedoch immer wieder verschoben worden. Die ersten Schulen konnten schliesslich erst ab Ende September wieder öffnen. Erst vor einer Woche hatte der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, neue Massnahmen angekündigt. Restaurants, Bars und Fitnessstudios müssen um 22.00 Uhr schliessen. Treffen in Privathäusern sind auf maximal zehn Personen beschränkt.

19:51 Griechenland sieht sich für Impfungen gut gerüstet Griechenland wird nach eigenen Angaben monatlich mehr als zwei Millionen Menschen gegen das Coronavirus impfen können, sobald das nötige Serum verfügbar ist. «Wir haben bereits landesweit 1018 Impfstellen festgelegt. Die Impfung wird kostenlos sein», sagte Gesundheitsminister Vassilis Kikilias. Die Bürger sollen per SMS, elektronisch oder telefonisch einen Termin in einem Impfzentrum vereinbaren können. Als erste würden Ärzte und das Krankenhauspersonal geimpft, danach alle Bürger über 65 Jahren oder mit chronischen Krankheiten. Im Vergleich zu anderen Ländern ist Griechenland mit seinen rund elf Millionen Einwohnern bisher nicht so stark von Corona betroffen gewesen. Allerdings schnellten die Zahlen in den vergangenen Wochen vor allem in den Grossstädten Athen und Thessaloniki unkontrolliert in die Höhe. Legende: Am Mittwoch zählte die griechische Gesundheitsbehörde 3200 Neuinfektionen und 60 Tote innerhalb von 24 Stunden. Keystone

18:37 VD: «Schulen bleiben bis Ende Jahr geöffnet» In den Schulen stecken sich nach Ansicht der Waadtländer Behörden nur wenig Menschen mit dem Coronavirus an. Die Primar- und Sekundarschüler, Gymnasiasten und Lehrlinge im Kanton werden deshalb vorläufig weiter die Schulbank drücken. Es seien nur wenige Schüler und Studenten positiv getestet worden – und die Schnelltests ermöglichten es, kollektive Quarantänen zu vermeiden, sagte die Waadtländer Bildungsdirektorin Cesla Amarelle (SP) vor den Medien in Lausanne. «Deshalb werden die Schulen bis Ende 2020 geöffnet sein. Es sei denn, es gibt eine drastische Veränderung der Lage oder einen Bundesbeschluss», sagte sie. Wegen der strikten Schutzmassnahmen sei die Schule kein Ort der starken Übertragung der Viren. Dazu trage insbesondere die Maskenpflicht bei. Diese gilt für alle Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler ab dem 12. Lebensjahr. Der stellvertretende Kantonsarzt, Eric Masserey, kommt zur gleichen Einschätzung. «Wir haben eine tägliche Klassenstatistik. Diese zeigt, dass die Schule nicht wesentlich zur Epidemie in der Gesellschaft beiträgt. Die Situation ist ausreichend unter Kontrolle», sagte er. Legende: Bildungsdirektorin Cesla Amarelle und der stellvertretende Kantonsarzt Eric Masserey an der Medienkonferenz. Keystone

16:28 Neue Quarantäne-Liste des Bundes In der Schweiz gilt ab 23. November Quarantänepflicht für Einreisende aus diesen Staaten und Gebieten: Gebiete der Nachbarstaaten Frankreich: Überseegebiet Polynésie française Österreich: Land Oberösterreich

Land Salzburg Staaten und Gebiete Andorra

Luxemburg

Montenegro

Tschechien Die neu hinzugefügten Staaten und Gebiete sind in fetter Schrift hervorgehoben. Ab dem 23. November 2020 nicht mehr auf der Liste: Armenien, Belgien, Region Hauts de France, Region Île de France. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Quarantänepflicht für Reisende Salzburg und Oberösterreich neu auf der Risikoliste 18.11.2020 Mit Audio

15:48 Erste Lockerungen in Genf ab Samstag In Genf können Coiffeur- und Schönheitssalons ab Samstag wieder öffnen. Das hat die Kantonsregierung bekannt gegeben. «Die Lage verbessert sich. Aber um das, was wir den letzten Wochen erreicht haben, nicht zu ruinieren, gehen wir schrittweise vor», sagte Staatsrat Mauro Poggia heute vor den Medien. Auch Sporttrainer werden wieder mit Gruppen von bis zu vier Personen trainieren können. Fitnesscenter bleiben aber ausserhalb vereinbarter Aktivitäten geschlossen. Eine zu rasche Lockerung der Massnahmen würde eine ernste Gefahr darstellen. Das Genfer Gesundheitssystem ist nach wie vor stark unter Druck. Gestern Dienstag waren 606 Covid-19-Patienten hospitalisiert, 80 davon auf der Intensiv- und Intermediärstation. Die Lockerungen kommen auch, um zu verhindern, dass Genferinnen und Genfer einfach in den Kanton Waadt ausweichen. «Es ist nicht akzeptabel, dass Genfer im Kanton Waadt tun, was hier verboten ist», sagte Poggia. Ziel des Staatsrates ist es, Ladenbesitzern und Gastronomen die Möglichkeit zu geben, vor Weihnachten zu öffnen.

15:33 Maurer: Grösste Sorge ist das internationale Umfeld Eine Frage betrifft die Erkenntnisse der wirtschaftlichen Untergruppe der Covid-Taskforce und ob es einen Teil-Schuldenerlass brauche. Man beurteile die Lage nicht so, dass das Kreditwesen nicht funktioniere, meint Ueli Maurer. Man habe mit der Härtefallregelung ein entsprechendes Netz geschaffen. Die grosse Sorge des Bundes betreffe aber das internationale Umfeld. Je nach Branche seien die Auftragsbücher noch sehr lange leer. Jetzt könne man aber noch keine Massnahmen treffen; zudem liege die unternehmerische Verantwortung bei den Unternehmen und nicht beim Bund. Der Staat sei immer nur subsidiär tätig. Und die Wirtschaft habe bewiesen, dass sie sehr flexibel und rasch reagieren könne.

15:29 Reicht die Milliarde für Härtefälle? Parmelin sagt auf eine entsprechende Journalistenfrage, die Zahl von einer Milliarde sei kein symbolischer Betrag und auch kein Weihnachtsgeschenk oder einfach ein runder Betrag, sondern eine realistische Zahl, die man mit den Kantonen zusammen eruiert habe. Diese Milliarde werde vorerst ausreichen, die wirtschaftliche Lage werde aber noch länger ernst bleiben.

15:25 Maurer: «Wir müssen aufpassen, nicht alle gegeneinander auszuspielen» Eine Frage betrifft die Unterstützung des Sports und die vom Bundesrat geforderte Transparenz bei den Löhnen. Es sei in der Tat so, dass der Bund heute keine Übersicht habe, sagt Bundesrätin Amherd. Aber: Es gebe in der Schweiz nur sehr wenige wirkliche Grossverdiener im Sport. Ueli Maurer weist zudem darauf hin, dass man auch sehen müsse, dass Profisportler nur während einer kurzen Zeitspanne Geld verdienen könnten. Es könne nicht um Neidkultur gehen: «Wir müssen aufpassen, nicht alle gegeneinander auszuspielen.» 00:33 Video Maurer: «Die meisten der Spieler haben eine kurze Zeit, in der sie allenfalls gut verdienen» Aus News-Clip vom 18.11.2020. abspielen

15:14 Parmelin: «Man darf nicht vergessen, wir verteilen Steuergelder» Warum kommt die Hilfe zögerlich, will eine Journalistin von Bundesrat Parmelin wissen. «Wir haben im Frühjahr 33 Milliarden ausgegeben», sagt Parmelin. Von einer zögerlichen Haltung könne also keine Rede sein, die Gelder würden fliessen. Bei den Härtefällen wollten auch die Kantone mehr Mitspracherecht, da sie diese auch mitfinanzieren müssen, das daure halt seine Zeit. «Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir Steuergelder verteilen.» Da müsse man gut überlegen, wie diese eingesetzt werden.

15:13 Wegen Unterstützung Gratis-Sport am TV für alle? Eine Frage an Viola Amherd betrifft die Live-Übertragung von Matches im TV. Ob diese angesichts der Unterstützung mit Steuergeldern frei verfügbar für alle sein sollten, will ein Journalist wissen. Amherd verweist an die TV-Stationen, die die Rechte für diese Übertragungen innehaben.

15:08 Maurer: «Maske ist Maske, ob das passt oder nicht!» Eine Frage betrifft die Ordnungsbussen. Ob dies ein Zeichen sei, dass die Massnahmen zu wenig eingehalten würden, will ein Journalist wissen. Diese Möglichkeit habe es bereits einmal gegeben, jetzt habe man die Grundlage dafür wieder geschaffen, sagt Bundesratssprecher André Simonazzi. Mit dem Verhalten der Bevölkerung habe das nichts zu tun. Es sei ein Instrument, das ganz einfach zu Verfügung stehen müsse in der Coronakrise. Ueli Maurer ergänzt: Je besser sich die Bevölkerung an die Massnahmen halte, desto eher seien Lockerungen möglich. Das Beste für die Wirtschaft und für jeden Einzelnen sei, rasch wieder in einen normalen Rhythmus zu kommen. Es gehe auch darum, den Ernst der Lage zu verdeutlichen: «Maske ist Maske, ob das passt oder nicht!» Gelinge es nicht, die Zahl der Infektionen zu senken, sei «alles nichts». 00:06 Video Maurer: «Maske ist Maske, ob das passt oder nicht!» Aus News-Clip vom 18.11.2020. abspielen

15:02 Kantone wollten höhere Bundes-Beteiligung bei Härtefällen Eine erste Journalistenfrage betrifft den neuen Verteilschlüssel bei den Härtefällen. Die Kantone hätten über die ganze Milliarde einen Schlüssel von 80 Prozent beim Bund und 20 Prozent bei den Kantonen gefordert. Der jetzige Vorschlag sei ein Kompromiss, sagt Finanzminister Ueli Maurer. Demnach soll der Bund rund zwei Drittel, die Kantone einen Drittel übernehmen.