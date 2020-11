Der Ticker startet um 5:52 Uhr

19:51 Griechenland sieht sich für Impfungen gut gerüstet Griechenland wird nach eigenen Angaben monatlich mehr als zwei Millionen Menschen gegen das Coronavirus impfen können, sobald das nötige Serum verfügbar ist. «Wir haben bereits landesweit 1018 Impfstellen festgelegt. Die Impfung wird kostenlos sein», sagte Gesundheitsminister Vassilis Kikilias. Die Bürger sollen per SMS, elektronisch oder telefonisch einen Termin in einem Impfzentrum vereinbaren können. Als erste würden Ärzte und das Krankenhauspersonal geimpft, danach alle Bürger über 65 Jahren oder mit chronischen Krankheiten. Im Vergleich zu anderen Ländern ist Griechenland mit seinen rund elf Millionen Einwohnern bisher nicht so stark von Corona betroffen gewesen. Allerdings schnellten die Zahlen in den vergangenen Wochen vor allem in den Grossstädten Athen und Thessaloniki unkontrolliert in die Höhe. Legende: Am Mittwoch zählte die griechische Gesundheitsbehörde 3200 Neuinfektionen und 60 Tote innerhalb von 24 Stunden. Keystone

18:37 VD: «Schulen bleiben bis Ende Jahr geöffnet» In den Schulen stecken sich nach Ansicht der Waadtländer Behörden nur wenig Menschen mit dem Coronavirus an. Die Primar- und Sekundarschüler, Gymnasiasten und Lehrlinge im Kanton werden deshalb vorläufig weiter die Schulbank drücken. Es seien nur wenige Schüler und Studenten positiv getestet worden – und die Schnelltests ermöglichten es, kollektive Quarantänen zu vermeiden, sagte die Waadtländer Bildungsdirektorin Cesla Amarelle (SP) vor den Medien in Lausanne. «Deshalb werden die Schulen bis Ende 2020 geöffnet sein. Es sei denn, es gibt eine drastische Veränderung der Lage oder einen Bundesbeschluss», sagte sie. Wegen der strikten Schutzmassnahmen sei die Schule kein Ort der starken Übertragung der Viren. Dazu trage insbesondere die Maskenpflicht bei. Diese gilt für alle Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler ab dem 12. Lebensjahr. Der stellvertretende Kantonsarzt, Eric Masserey, kommt zur gleichen Einschätzung. «Wir haben eine tägliche Klassenstatistik. Diese zeigt, dass die Schule nicht wesentlich zur Epidemie in der Gesellschaft beiträgt. Die Situation ist ausreichend unter Kontrolle», sagte er. Legende: Bildungsdirektorin Cesla Amarelle und der stellvertretende Kantonsarzt Eric Masserey an der Medienkonferenz. Keystone

16:28 Neue Quarantäne-Liste des Bundes In der Schweiz gilt ab 23. November Quarantänepflicht für Einreisende aus diesen Staaten und Gebieten: Gebiete der Nachbarstaaten Frankreich: Überseegebiet Polynésie française Österreich: Land Oberösterreich

Land Salzburg Staaten und Gebiete Andorra

Luxemburg

Montenegro

Tschechien Die neu hinzugefügten Staaten und Gebiete sind in fetter Schrift hervorgehoben. Ab dem 23. November 2020 nicht mehr auf der Liste: Armenien, Belgien, Region Hauts de France, Region Île de France.

15:48 Erste Lockerungen in Genf ab Samstag In Genf können Coiffeur- und Schönheitssalons ab Samstag wieder öffnen. Das hat die Kantonsregierung bekannt gegeben. «Die Lage verbessert sich. Aber um das, was wir den letzten Wochen erreicht haben, nicht zu ruinieren, gehen wir schrittweise vor», sagte Staatsrat Mauro Poggia heute vor den Medien. Auch Sporttrainer werden wieder mit Gruppen von bis zu vier Personen trainieren können. Fitnesscenter bleiben aber ausserhalb vereinbarter Aktivitäten geschlossen. Eine zu rasche Lockerung der Massnahmen würde eine ernste Gefahr darstellen. Das Genfer Gesundheitssystem ist nach wie vor stark unter Druck. Gestern Dienstag waren 606 Covid-19-Patienten hospitalisiert, 80 davon auf der Intensiv- und Intermediärstation. Die Lockerungen kommen auch, um zu verhindern, dass Genferinnen und Genfer einfach in den Kanton Waadt ausweichen. «Es ist nicht akzeptabel, dass Genfer im Kanton Waadt tun, was hier verboten ist», sagte Poggia. Ziel des Staatsrates ist es, Ladenbesitzern und Gastronomen die Möglichkeit zu geben, vor Weihnachten zu öffnen.

15:33 Maurer: Grösste Sorge ist das internationale Umfeld Eine Frage betrifft die Erkenntnisse der wirtschaftlichen Untergruppe der Covid-Taskforce und ob es einen Teil-Schuldenerlass brauche. Man beurteile die Lage nicht so, dass das Kreditwesen nicht funktioniere, meint Ueli Maurer. Man habe mit der Härtefallregelung ein entsprechendes Netz geschaffen. Die grosse Sorge des Bundes betreffe aber das internationale Umfeld. Je nach Branche seien die Auftragsbücher noch sehr lange leer. Jetzt könne man aber noch keine Massnahmen treffen; zudem liege die unternehmerische Verantwortung bei den Unternehmen und nicht beim Bund. Der Staat sei immer nur subsidiär tätig. Und die Wirtschaft habe bewiesen, dass sie sehr flexibel und rasch reagieren könne.

15:29 Reicht die Milliarde für Härtefälle? Parmelin sagt auf eine entsprechende Journalistenfrage, die Zahl von einer Milliarde sei kein symbolischer Betrag und auch kein Weihnachtsgeschenk oder einfach ein runder Betrag, sondern eine realistische Zahl, die man mit den Kantonen zusammen eruiert habe. Diese Milliarde werde vorerst ausreichen, die wirtschaftliche Lage werde aber noch länger ernst bleiben.

15:25 Maurer: «Wir müssen aufpassen, nicht alle gegeneinander auszuspielen» Eine Frage betrifft die Unterstützung des Sports und die vom Bundesrat geforderte Transparenz bei den Löhnen. Es sei in der Tat so, dass der Bund heute keine Übersicht habe, sagt Bundesrätin Amherd. Aber: Es gebe in der Schweiz nur sehr wenige wirkliche Grossverdiener im Sport. Ueli Maurer weist zudem darauf hin, dass man auch sehen müsse, dass Profisportler nur während einer kurzen Zeitspanne Geld verdienen könnten. Es könne nicht um Neidkultur gehen: «Wir müssen aufpassen, nicht alle gegeneinander auszuspielen.» 00:33 Video Maurer: «Die meisten der Spieler haben eine kurze Zeit, in der sie allenfalls gut verdienen» Aus News-Clip vom 18.11.2020. abspielen

15:14 Parmelin: «Man darf nicht vergessen, wir verteilen Steuergelder» Warum kommt die Hilfe zögerlich, will eine Journalistin von Bundesrat Parmelin wissen. «Wir haben im Frühjahr 33 Milliarden ausgegeben», sagt Parmelin. Von einer zögerlichen Haltung könne also keine Rede sein, die Gelder würden fliessen. Bei den Härtefällen wollten auch die Kantone mehr Mitspracherecht, da sie diese auch mitfinanzieren müssen, das daure halt seine Zeit. «Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir Steuergelder verteilen.» Da müsse man gut überlegen, wie diese eingesetzt werden.

15:13 Wegen Unterstützung Gratis-Sport am TV für alle? Eine Frage an Viola Amherd betrifft die Live-Übertragung von Matches im TV. Ob diese angesichts der Unterstützung mit Steuergeldern frei verfügbar für alle sein sollten, will ein Journalist wissen. Amherd verweist an die TV-Stationen, die die Rechte für diese Übertragungen innehaben.

15:08 Maurer: «Maske ist Maske, ob das passt oder nicht!» Eine Frage betrifft die Ordnungsbussen. Ob dies ein Zeichen sei, dass die Massnahmen zu wenig eingehalten würden, will ein Journalist wissen. Diese Möglichkeit habe es bereits einmal gegeben, jetzt habe man die Grundlage dafür wieder geschaffen, sagt Bundesratssprecher André Simonazzi. Mit dem Verhalten der Bevölkerung habe das nichts zu tun. Es sei ein Instrument, das ganz einfach zu Verfügung stehen müsse in der Coronakrise. Ueli Maurer ergänzt: Je besser sich die Bevölkerung an die Massnahmen halte, desto eher seien Lockerungen möglich. Das Beste für die Wirtschaft und für jeden Einzelnen sei, rasch wieder in einen normalen Rhythmus zu kommen. Es gehe auch darum, den Ernst der Lage zu verdeutlichen: «Maske ist Maske, ob das passt oder nicht!» Gelinge es nicht, die Zahl der Infektionen zu senken, sei «alles nichts». 00:06 Video Maurer: «Maske ist Maske, ob das passt oder nicht!» Aus News-Clip vom 18.11.2020. abspielen

15:02 Kantone wollten höhere Bundes-Beteiligung bei Härtefällen Eine erste Journalistenfrage betrifft den neuen Verteilschlüssel bei den Härtefällen. Die Kantone hätten über die ganze Milliarde einen Schlüssel von 80 Prozent beim Bund und 20 Prozent bei den Kantonen gefordert. Der jetzige Vorschlag sei ein Kompromiss, sagt Finanzminister Ueli Maurer. Demnach soll der Bund rund zwei Drittel, die Kantone einen Drittel übernehmen.

15:01 Amherd zum Assistenzdienst der Armee Einige Hundert Personen des Assistenzdiensts der Armee seien bereits in mehreren Kantonen im Covid-19-Einsatz, sagt Amherd. Mit der heute vom Bundesrat verabschiedeten Vorlage könne das Parlament den Dienst in der Wintersession nachträglich noch bewilligen.

14:59 Maximal 500'000 Zivilschutz-Diensttage bis zum 31. März 2021 Bundesrätin Amherd äussert sich zum erneuten Aufgebot des Zivilschutzes. Der Bundesrat komme damit dem Wunsch der Kantone nach. Das Aufgebot umfasse ein Kontingent von maximal 500'000 Diensttagen und gelte bis zum 31. März 2021. Zum Einsatz kommen sollten die Zivilschützer, wenn die zivilen Institutionen ihre Aufgaben nicht mehr wahrnehmen könnten. Der Bund entschädige die Kantone für die Einsätze mit einem Pauschalbetrag von 27.50 Franken pro Diensttag. Damit würden sich die Kosten für den Bund auf maximal 13.75 Mio. Franken belaufen. Der Bundesrat habe den Kantonen bereits am 20. März 2020 ein Kontingent des Zivilschutzes zur Verfügung gestellt. In der Folge leisteten rund 24'000 Zivilschutzangehörige in allen 26 Kantonen gegen 300'000 Diensttage, vor allem zur Unterstützung des Gesundheitswesens. Das erste gesamtschweizerische Aufgebot endete am 30. Juni 2020. 00:18 Video Amherd: «Bundesrat stellt den Kantonen ein Kontingent von 500'000 Zivilschutz-Diensttagen zur Verfügung» Aus News-Clip vom 18.11.2020. abspielen

14:54 Amherd: «Die Sportvereine und die Profiligen wurden erneut hart getroffen» Jetzt spricht Bundesrätin Viola Amherd zu den à-fonds-perdu Beiträgen für Sportvereine. «Die Sportvereine und die Profiligen wurden erneut hart getroffen.» Mit den neuen Einschränkungen verlören die Proficlubs ihre Haupteinnahmen, nämlich die Ticketeinnahmen. Die bereits gesprochenen Darlehen würden nicht ausreichen, um die Vereine zu retten. Um die Strukturen in der Krise zu retten, hat der Bundesrat jetzt entschieden auch à-fonds-perdu Beiträge zu sprechen. Dafür seien bis zu 115 Millionen Franken vorgesehen. Konkret ersetzt der Bund den Vereinen die entgangenen Einnahmen von Geisterspielen. Diese würden individuell berechnet. Die à-fonds-perdu Beiträge seien aber an Auflagen gebunden. So müssten etwa Löhne gekürzt werden und dem Bund volle Transparenz über die Verwendung der Gelder zugesichert werden. Und es dürfen fünf Jahre keine Dividenden ausgezahlt werden. Auch dürfe das Engagement beim Nachwuchs und im Frauensport nicht verkleinert werden. 01:14 Video Amherd äussert sich zu Sportvereinen und Profiligen Aus News-Clip vom 18.11.2020. abspielen

14:46 Kurzarbeitsentschädigungen werden ausgeweitet Jetzt spricht Bundesrat Guy Parmelin zum Thema Kurzarbeit. Man wolle die Leistungen in diesem Bereich wieder erweitern. Insbesondere wird das Recht auf Entschädigung auf Auszubildende und befristete Verträge ausgeweitet. Weiter wird das Verfahren beschleunigt, das Meldeverfahren vereinfacht und die Abrechnung in einem Pauschalverfahren durchgeführt. Es gehe darum, Arbeitsplätze zu schützen und Kündigungen zu vermeiden, so Parmelin. Die Lage sei nach wie vor besorgniserregend. Der Bundesrat sei überzeugt, dass diese Massnahmen zur Stabilisierung beitragen könnten. 00:32 Video Parmelin zu den Änderungen bei der Kurzarbeit Aus News-Clip vom 18.11.2020. abspielen

14:39 Mehr Geld und höhere Beteiligung des Bundes bei Härtefällen Bundesrat Ueli Maurer äussert sich nun zu den Härtefällen. Der bestehende Gesetzesartikel genüge nicht, um in der zweiten Welle den Härtefällen begegnen zu können. Deshalb wird das Gesetz angepasst. Laut bestehender Regelung beteiligt sich der Bund mit 50 Prozent an den Kosten. Vorgesehen waren 200 Millionen beim Bund und 200 Millionen bei den Kantonen. Auch dies reiche nicht aus. Deshalb soll die Gesamtsumme der Unterstützung von Bund und Kantonen auf eine Milliarde erhöht werden. Der Anteil des Bundes an diesen Kosten beträgt bis 400 Millionen 50 Prozent (d.h. 200 Mio.) und danach 80 Prozent (480 Mio.). Damit übernimmt der Bund rund zwei Drittel und die Kantone einen Drittel der anfallenden Kosten. Wie viel ein einzelner Kanton bekommt, orientiert sich an einem Verteilschlüssel, der auf BIP und Bevölkerungsanteil beruht.

14:38 Bundesrat will Gesetzesgrundlage schaffen für neues Kreditprogramm Ueli Maurer, der Vorsteher des Finanzdepartementes EFD, sagt, der Bundesrat habe sich heute mit den Härtefällen und den Bürgschaften (Covid-Kredite) beschäftigt und schlägt dem Parlament dringliche Gesetzesänderungen vor. Damit müsste der Bundesrat in einer erneuten Notlage nicht wieder auf Notrecht zurückgreifen. Mit der Gesetzesänderung zu den Bürgschaften, könne dann der Bundesrat wenn nötig ein erneutes Bürgschaftsprogramm aufgleisen. Ueli Maurer betont aber, ein solches sei derzeit nicht nötig. Der Markt funktionere derzeit, die Banken würden genügend Kredite zur Verfügung stellen können. Das Gesetz soll in der Wintersession verabschiedet werden. 00:45 Video Maurer: «Wohl kein Liquiditätsengpass in nächster Zeit» Aus News-Clip vom 18.11.2020. abspielen

14:30 Die Medienkonferenz beginnt: Die Beschlüsse in der Übersicht Anpassung der Covid-Unterstützungshilfen an die zweite Welle: Der Bundesrat schlägt dem Parlament für eine dringliche Beratung in der Wintersession punktuelle Anpassungen am Covid-19-Gesetz vor. Ziel ist, besser auf die aktuellen Entwicklungen reagieren zu können. Der Vorschlag beinhaltet eine Aufstockung des Härtefallprogramms auf insgesamt eine Milliarde und eine Erhöhung des Anteils des Bundes auf rund zwei Drittel. Ausserdem sollen die Leistungen im Bereich der Kurzarbeit erweitert werden. Im Sport sollen professionelle und semiprofessionelle Klubs auch mit à-fonds-perdu-Beiträgen unterstützt werden können. Bussen bei geringfügigen Übertretungen: Der Bundesrat beantragt im Rahmen des Covid-19-Gesetzes eine Änderung des Ordnungsbussengesetzes. Geringfügige Übertretungen des Epidemiengesetzes – etwa Verstösse gegen die Pflicht zum Tragen einer Gesichtsmaske – sollen neu ebenfalls im Ordnungsbussenverfahren geahndet werden können. Bundesrat bietet erneut Zivilschutz auf: Der Bundesrat hat erneut das Aufgebot von Schutzdienstpflichtigen beschlossen. Es umfasst ein Kontingent von maximal 500'000 Diensttagen und gilt bis zum 31. März 2021. Mögliche Einsatzgebiete des Zivilschutzes umfassen die Entlastung des Pflegepersonals, Unterstützung beim Contact Tracing und Hilfe bei der Logistik. Botschaft zum Assistenzdienst der Armee verabschiedet: Auf Gesuch mehrerer Kantone hat der Bundesrat am 4. November 2020 den Einsatz der Armee im Assistenzdienst beschlossen, um das zivile Gesundheitswesen zu unterstützen. Das Parlament muss den laufenden Einsatz in der Wintersession genehmigen. Der Bundesrat hat heute den entsprechenden Entwurf des Bundesbeschlusses und die dazugehörige Botschaft verabschiedet. Die Finanzierung sollte demnach aus dem ordentlichen Armeebudget möglich sein.