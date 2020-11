In der Westschweiz sei die Situation extrem ernst, so der Experte der WHO. Die Fallzahlen seien extrem hoch, und es gebe wirkliche Überlastungen in den Spitälern. Ob man denn «alarmierend hohe Zahlen von Toten und von Menschen mit Langzeitfolgen» sehen wolle, fragt Nabarro. Und er warnt: Damit hätte man dann «eine Herausforderung auf Jahre hinaus».

Am Mittwoch hatten die USA nach Angaben der JHU die Marke von einer Viertelmillion bei der Zahl der Toten überschritten. Seit Beginn der Pandemie starben mehr als 254'400 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 – mehr als in jedem anderen Land der Welt. Insgesamt haben sich in dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern mehr als 11,9 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

In den USA hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages einen Höchststand erreicht. Die Behörden meldeten am Freitag innerhalb von 24 Stunden 195'542 neue Fälle, wie aus Daten der Universität Johns Hopkins (JHU) in Baltimore hervorgeht. Der bislang höchste Tageswert war erst am Vortag registriert worden und lag bei 187'833 Fällen.

Too big to loose: Einen Wegzug der Tesla-Autofabrik wollte der Staat Kalifornien nicht riskieren und wies das Unternehmen von Elon Musk als systemrelevant aus.

Legende: Too big to loose: Einen Wegzug der Tesla-Autofabrik wollte der Staat Kalifornien nicht riskieren und wies das Unternehmen von Elon Musk als systemrelevant aus. Keystone

Die G20-Staats- und Regierungschefs repräsentieren mehr als 85 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung und zwei Drittel der Weltbevölkerung. Saudi-Arabien hat in diesem Jahr den G20-Vorsitz inne. Das Land steht wegen der Todesstrafe, Einschränkungen der Meinungsfreiheit und dem Vorgehen gegen Menschenrechtsaktivisten international in der Kritik.

Der Kampf gegen das Corona-Virus steht im Mittelpunkt des G20-Gipfels an diesem Wochenende. Die führenden Wirtschaftsnationen kommen am Samstag und Sonntag allerdings nur per Videoschalte zusammen. Eigentlich wollten sich die Staats- und Regierungschefs erstmals in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad treffen, was wegen der Pandemie jedoch nicht möglich ist.

Aber auch im Kfz-Handel (73 Prozent) und in der Industrie (69 Prozent) verzeichneten überdurchschnittlich viele Betriebe Umsatzrückgänge für dieses Jahr. Gesamtwirtschaftlich liegt das laut DIHK unter anderem an einer geringeren Nachfrage (51 Prozent), an stornierten Aufträgen (29 Prozent) sowie an logistischen Engpässen bei Zuliefererprodukten (14 Prozent). Als Reaktion auf die Krise müssen der Umfrage zufolge aktuell 49 Prozent der Unternehmen Investitionen streichen oder verschieben. Vier von zehn Firmen müssten Kosten einsparen, fast ein Viertel ihr Personal abbauen.

«Insgesamt rechnen mehr als zwei Drittel der Unternehmen in Deutschland 2020 mit einem Umsatzrückgang.» Besonders hoch sei der Anteil der Betriebe, die weniger Einnahmen beklagen, im Gastgewerbe (93 Prozent), der Reisewirtschaft (94 Prozent) sowie der Kultur- und Kreativwirtschaft (90 Prozent). «Insbesondere in diesen Branchen stehen die Geschäfte derzeit komplett oder in grossen Teilen still.»

«Gekürzte Investitionsbudgets drücken in vielen Weltregionen derzeit die Nachfrage auch nach deutschen Produkten», teilte der DIHK am Samstag mit. Im Inland komme es wegen der neuen Corona-Beschränkungen und des Teil-Lockdowns in etlichen Branchen zu weiteren Nachfrageausfällen.

“We must make short-term sacrifices for our long-term health. As you consider your options for next week, we urge you to make the hard choices because they will ultimately be the right choices.” https://t.co/tOKqQNMpYe

Am Dienstag kündigte Präsident Recep Tayyip Erdogan striktere Massnahmen zur Eindämmung des Virus an wie Ausgangssperren am Wochenende und eingeschränkte Öffnungszeiten für Restaurants, Cafes und Einkaufszentren.

Die Türkei vermeldet einen neuen Rekord: Im Land sind binnen eines Tages 141 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Das waren so viele wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Insgesamt liegt die Totenzahl damit bei 12'084. Es gab zudem weitere 5103 an Covid erkrankte Patienten binnen 24 Stunden.

Der 42-Jährige hatte seinen Vater Donald Trump vor der Abstimmung am 3. November aktiv im Wahlkampf unterstützt. Er war in der Wahlnacht auch bei einer Party im Weissen Haus gewesen, nach der sich Medienberichten zufolge mehrere Menschen mit dem Coronavirus infiziert hatten, darunter auch Stabschef Mark Meadows.

Der Sohn des amtierenden US-Präsidenten, Donald Trump Junior, hat sich Medienberichten zufolge mit dem Coronavirus infiziert. Er habe keine Symptome und habe sich selbst in Quarantäne begeben, heisst es. Ein Corona-Test sei bei ihm Anfang der Woche positiv ausgefallen, berichteten die Sender CBS und CNN sowie die «New York Times» am Abend unter Berufung auf einen Sprecher.

Ein Mann aus Bielefeld hatte dagegen geklagt und angeführt, dass die 7-Tage-Inzidenz an seinem Urlaubsort niedriger liege als am heimischen Wohnort. Die Richter folgten dem. Die angefochtenen Regelungen seien unverhältnismässig. Eine Absonderungspflicht für Rückreisende sei nicht geeignet, einen nennenswerten Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu leisten, wenn in den Gebieten des jeweiligen Aufenthalts kein höheres Ansteckungsrisiko als in der Wohnregion bestehe.

Im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen müssen Reiserückkehrer aus Risikogebieten vorerst nicht mehr in Quarantäne. Das Oberverwaltungsgericht setzte nach eigenen Angaben per Eilbeschluss wesentliche Teile der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus in Bezug auf Ein- und Rückreisende vorläufig ausser Vollzug.

1:01

Italien: Licht und Schatten bei neuen Pandemie-Daten

In Italien signalisieren die jüngsten Corona-Daten Fortschritte im Kampf gegen die Pandemie, doch die Zahl der Neuinfizierten bleibt hoch.

Der sogenannte R-Wert für die Geschwindigkeit der Virus-Weitergabe in der Bevölkerung sank auf rund 1,2, erläuterten Fachleute der Regierung am Freitag in Rom. Diese Zahl zeigt an, wie viele Menschen eine mit dem Virus infizierte Person im Schnitt ansteckt. In einigen Regionen wie im Latium mit der Hauptstadt Rom wurden sogar deutlich niedrigere Werte errechnet. In der Vorwoche hatte die Zahl in Italien im Schnitt bei 1,4 und davor bei 1,7 gelegen. Sinkt sie unter 1, gibt es immer weniger Neuinfektionen, die Epidemie läuft also aus.

«Wir sollten noch keine Siegeslieder anstimmen. Denn die R-Zahl liegt über 1. Und das bedeutet, dass die Fälle weiter zunehmen, wenn auch langsamer», sagte der Chef des nationalen Gesundheitsinstituts ISS, Silvio Brusaferro.

Die Behörden in dem 60-Millionen-Einwohner-Land registrierten am Freitag mehr als 37'000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Dieser Wert hatte zwar vor etwa einer Woche schon mal höher gelegen, doch er sinkt auch nicht nachhaltig. Ausserdem starben erneut fast 700 Menschen im Zusammenhang mit der Covid-19-Krankheit. Insgesamt liegt die Opferzahl der Pandemie seit Februar in dem Mittelmeerland bei 48'569 Toten.