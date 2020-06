Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit tieferen Zahlen am Wochenende. Gestern Mittwoch waren 37 Fälle gemeldet worden, am Dienstag 15 und am Montag waren es 14 neue Fälle gewesen.

In der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 17 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Insgesamt gab es bisher 31'200 laborbestätigte Covid-19-Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittag mitteilte.

Die Zahl der neu bestätigten Fälle fiel von 31 am Vortag auf 21. Nur wenige Tage nach dem ersten Fall sinkt die Zahl der Neuinfektionen also und die Stadt kehrt nun wieder zur Alarmstufe zwei des vierstufigen Systems zurück.«Wenn ich sage, dass der Ausbruch unter Kontrolle ist, bedeutet das nicht, dass die Zahl der Fälle morgen oder übermorgen auf null sinken wird», sagte Wu Zunyou weiter. «Der Trend wird für eine gewisse Zeit anhalten, aber die Zahl der Fälle wird abnehmen.»

«Die Epidemie in Peking ist unter Kontrolle », sagte Wu Zunyou, der Chefepidemiologe des chinesischen Zentrums für Prävention und Kontrolle von Krankheiten heute auf einer Pressekonferenz. Peking hat seit dem Wiederausbruch auf dem Xinfadi Markt am 11. Juni bisher 158 Infektionen verzeichnet.

Nach der Lockerung der Grenzkontrollen am 16. Mai haben die illegalen Einreisen und die Schlepperaktivitäten in die Schweiz wieder zugenommen. Aus der monatlichen Statistik der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) geht hervor, dass die illegalen Einreisen aber 53 Prozent sowie die Schleppertätigkeit 30 Prozent unter dem Vorjahreswert lagen.

Wie Regierungsrätin Silvia Steiner (CVP) vor den Medien sagte, haben sich die Ansteckungszahlen so positiv entwickelt, dass der Zeitpunkt dafür nun richtig ist. «Wir beobachten aber auch die wieder steigenden Zahlen der vergangenen Tage.» Die Gesundheitsdirektion wolle dazu in der kommenden Woche informieren. Die «ausserordentliche Lage» galt seit Mitte März.

Von den bis heute von den Kantonen gemeldeten rund 1900 Opfern der Coronavirus-Pandemie in der Schweiz seien mehr als die Hälfte in Alters- und Pflegeheimen gestorben, schrieb die Dachorganisation. Weil im Heim meistens über 80-Jährige auf beschränktem Raum zusammenleben würden und dabei auch in engen Kontakt mit den Pflegenden kämen, könne sich das Virus trotz Vorsichtsmassnahmen relativ leicht ausbreiten. Und leider sei die Corona-Krise noch nicht vorbei.

Türkei: Maskenpflicht auch im Freien

Angesichts steigender Corona-Fallzahlen hat die Türkei die Maskenpflicht ausgeweitet. In den Metropolen Istanbul, Ankara und in Bursa müssen die Einwohner nach offiziellen Angaben seit Donnerstag in der Öffentlichkeit, also auch im Freien, Masken tragen. Damit gilt eine generelle Maskenpflicht in 45 von 81 Provinzen. Allerdings müssen die Türken schon seit April Masken an belebten Orten wie Supermärkten tragen.

Die Türkei hatte die Corona-Pandemie im Land zunächst mit strikten Massnahmen eingedämmt. Am 1. Juni hatte Ankara dann zahlreiche Corona-Restriktionen gelockert. Seit dem Wochenende steigt die Zahl der in 24 Stunden registrierten Fälle wieder. Sie liegt momentan bei etwa 1500 Neuinfektionen täglich, Anfang Juni hatte die Zahl noch bei rund 800 gelegen. Gesundheitsminister Fahrettin Koca hatte am Mittwochabend gesagt, der Anstieg sei keine Überraschung und im erwarteten Rahmen.

Insgesamt hat die Türkei rund 183'000 Coronavirus-Fälle registriert, davon sind nach offiziellen Angaben rund 155'000 Menschen wieder genesen. Insgesamt sind in dem Land mit 83 Millionen Einwohnern 4861 Menschen mit Covid-19 gestorben.