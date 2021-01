Der Ticker startet um 5:39 Uhr

14:54 Belgien will bis September immun sein Belgien will bis zum Spätsommer eine flächendeckende Immunität gegen das Coronavirus erreichen. Bis September sollen laut Impfplan 70 Prozent der Bevölkerung geimpft werden, wie die zuständige Arbeitsgruppe für die Impfkampagne berichtete. «Das sind tolle Neuigkeiten auf dem Weg zurück in die Freiheit», sagte Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke.

13:37 Neue Zahlen des BAG Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 3'220 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 3212 . Das sind 3 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 16.5 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 16 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 21'646 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 17 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 16 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Das BAG meldet 75 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 53 Verstorbenen . Das sind 28 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 2'462 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 5 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 91.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 78.0 Prozent. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus So entwickeln sich die Corona-Zahlen in der Schweiz 22.12.2020 Mit Video

12:37 Taskforce will kostenlose Masken für Nothilfe-Bezüger Hygienemasken müssen laut der Covid-Taskforce gratis an Nothilfe-Bezüger abgegeben werden. Sie seien ein essenzielles Gut, teilte die Taskforce mit. Masken müssten deshalb allen Mitgliedern einer Gesellschaft, unabhängig von ihrer finanziellen Situation, zur Verfügung stehen. In der Schweiz haben Personen, die auf Sozialhilfe oder Zusatzleistungen angewiesen sind, Anrecht auf den kostenlosen Bezug von Hygienemasken. Nun fordert die Swiss Covid-Taskforce in ihrem jüngsten Policy Brief, dass auch Personen, die wegen Sanktionen von der Sozialhilfe ausgeschlossen sind oder aus anderen Gründen Nothilfe beziehen, kostenlos Masken zur Verfügung gestellt werden. Eine grosse Gruppe von Nothilfe-Bezügern sind zum Beispiel die Sans-Papiers. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Durchsichtige Gesichtsmasken Kanton Waadt führt transparente Masken an gewissen Schulen ein 18.12.2020 Mit Video

12:20 Neues Pandemiegesetz in Schweden Die schwedische Regierung hat einem neuen Pandemiegesetz zugestimmt, welches die Möglichkeit für weitreichendere Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus sichert. Es tritt am Sonntag in Kraft und gilt vorläufig bis September 2021. Das Pandemiegesetz ermöglicht es der Regierung und den Behörden nun zum Beispiel Geschäfte, Einkaufszentren, Fitnessstudios oder andere Einrichtungen zu schliessen oder es Menschen zu verbieten, sich in grösseren Gruppen zu versammeln. Die schwedische Strategie hatte bisher auf verhältnismässig freizügige Empfehlungen sowie Appelle an die Vernunft der Bürger gesetzt. Sozialministerin Lena Hallengren hat klargemacht, dass der Hauptzweck des Gesetzes nicht sei, Einrichtungen zu schliessen. Vielmehr wolle man spezifischere Beschränkungen vornehmen können, um Gedränge an verschiedenen Orten zu vermeiden. Wer eindeutig gegen solche Massnahmen verstosse, riskiere ein Bussgeld, so Hallengren. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Die andere Pandemie-Bekämpfung Korrespondent: «Schweden kommt in eine sehr kritische Phase» 16.11.2020 Mit Audio

12:00 88 Fälle der mutierten Coronaviren nachgewiesen In der Schweiz und Liechtenstein sind 88 Fälle der mutierten Coronaviren aus Grossbritannien und Südafrika nachgewiesen worden. Sie tauchten in 11 Kantonen und im Fürstentum Liechtenstein auf. Damit gab es bisher am meisten bestätigte Fälle mit den mutierten Viren in den Kantonen Bern und Waadt mit je 18, gefolgt von Genf mit 16 Fällen. Auch in Zürich erhöhte sich die Zahl innert 24 Stunden von sieben auf nunmehr 13 Fälle. Neu wurde dabei auch erstmals ein Fall im Kanton Solothurn bestätigt, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Sorge vor neuer Welle Die neue Corona-Mutante kommt – die Zeit drängt 05.01.2021 Mit Audio

11:54 UAE Team Emirates als erstes Radteam geimpft Das gesamte World-Tour-Team UAE Emirates lässt sich als wohl erste Profimannschaft gegen das Coronavirus impfen. Die Fahrer um Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar sowie Betreuer erhielten in Abu Dhabi den vom chinesischen Staatskonzern Sinopharm entwickelten und in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zugelassenen Impfstoff gespritzt, wie das Team auf der Homepage bekannt gab. Legende: Keystone

11:23 Rekordwert der Corona-Todesfälle in Deutschland In Deutschland ist die Zahl der offiziell erfassten Corona-Todesfälle wieder auf einen Rekordwert gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab bekannt, 1188 weitere Menschen seien gestorben, die positiv auf das Virus getestet worden waren. Die Todesfälle umfassen den Informationen zufolge vor allem Menschen über 80 Jahren. Der bisherige Höchststand vom 30. Dezember lag bei 1129. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Sind das wirklich «Tage der Zuversicht» in Deutschland? 06.01.2021 Mit Audio

11:03 Kanton Bern verbessert Antragsformular für Härtefälle Nach heftiger Kritik aus der Gastrobranche verbessert der Kanton Bern das Formular, mit dem Unternehmen in der Coronapandemie Härtefallhilfe beantragen können, noch diese Woche, schreibt die Kantonsregierung in einer Mitteilung. Die Präsidentin des Wirteverbands Gastrobern, Eveline Neeracher, hatte vor ein paar Tagen einen offenen Brief an den Regierungsrat geschrieben, weil es kaum einen Betrieb geben werde, welcher die vom Kanton Bern definierten Kriterien erfüllen könne. Dies, da als Bedingung für eine Hilfe nicht nur ein Umsatzrückgang von 40 Prozent gefordert werde. Darüber hinaus müsse noch die Kurzarbeitsentschädigung aufgerechnet werden, welche ausbezahlt worden sei. Die Kantonsregierung schreibt nun, die Entschädigung der Kurzarbeit müsse nicht zum Umsatz aufgerechnet werden. Weil dem Kanton Bern die gesetzliche Grundlage für ein eigenes Unterstützungsprogramm fehle, können sie gegenüber den Vorgaben des Bundes keine Lockerungen vornehmen. Dies betreffe insbesondere die Bedingung, dass eine Umsatzeinbusse von 40 Prozent vorliegen muss. Audio Härtefall ist nicht gleich Härtefall 04:26 min, aus Echo der Zeit vom 05.01.2021. abspielen. Laufzeit 04:26 Minuten.

10:37 Corona-Impfung trotz Genesung Gesundheitsminister Jens Spahn plädiert dafür, dass sich auch Genesene nach einer Corona-Infektion impfen lassen. Die Immunität durch eine Impfung sei nach Erkenntnissen der Wissenschaft deutlich höher als nach einer überstandenen Erkrankung, sagt er. «Insofern macht es auch für Genese Sinn, sich impfen zu lassen», fügt er hinzu. Allerdings müssten sich diese Personen vielleicht nicht sofort impfen lassen. 00:53 Video Deutschland verlängert den Shutdown Aus Tagesschau vom 05.01.2021. abspielen

10:18 Vertrag über weitere Impfstoffe zwischen EU und Biontech/Pfizer steht Die EU-Kommission hat einen Vertrag über weitere bis zu 300 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer abgeschlossen. 75 Millionen Dosen davon sollten bereits im zweiten Quartal 2021 zur Verfügung stehen, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Brüssel. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Strategie in Grossbritannien Bringt nur eine Corona-Impfdosis überhaupt etwas, Frau Doktor? 04.01.2021 Mit Audio

9:53 Importverbot von Impfstoffen aus den USA und Grossbritannien in den Iran Irans Oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei verbietet der Regierung den Import von neuen Coronavirus-Impfstoffen aus den Vereinigten Staaten und Grossbritannien. «Die Einfuhr von US-amerikanischen und britischen Impfstoffen in das Land ist verboten. Ich habe dies den Beamten gesagt und sage es jetzt öffentlich», sagte Khamenei in einer live im Fernsehen übertragenen Rede. «Wenn die Amerikaner in der Lage wären, einen Impfstoff zu produzieren, würden sie nicht so ein Coronavirus-Fiasko in ihrem eigenen Land haben», sagte er. Legende: Reuters

9:22 Höchststand der Coronatoten in den USA In den USA ist die Zahl der täglichen Corona-Todesfälle erstmals über die Marke von 4000 auf 4033 gestiegen. Das zeigen Daten des Covid Tracking Projects. Zudem wurden 266’197 Neuinfektionen verzeichnet. Insgesamt haben sich in dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern mehr als 21.5 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie starben mehr als 365’000 Menschen mit Corona. In absoluten Zahlen gemessen sind das mehr als in jedem anderen Land der Welt. Legende: Seniorinnen und Senioren warten in der Schlange vor der Corona-Impfklinik des Gesundheitsministeriums in Sarasota, Florida, USA. Reuters

8:24 Gestaffelter Beginn der Rekrutenschulen Wegen der Coronapandemie beginnen die Januar-Rekrutenschulen der Schweizer Armee gestaffelt. Knapp die Hälfte der Rekrutinnen und Rekruten rücken statt im Januar erst im Februar ein und arbeiten zunächst zu Hause mit einem Lernprogramm, wie die Armee mitteilt. Einrücken sollen zunächst vor allem die Sanitäts- und Spital-Rekrutenschulen sowie die Infanteristen. Diese Rekrutinnen und Rekruten sollen für allfällige Einsätze zugunsten der zivilen Behörden zur Verfügung stehen, wie es in der Mitteilung der Armee heisst. Etwa 60 Prozent der Rekruten fallen in diese Kategorie, so Armeesprecher Daniel Reist. Für die übrigen rund 40 Prozent beginnt die RS zu Hause mit «Distance Learning». Sie müssen sich mit einem Lernprogramm der Armee Theorie-Grundkenntnisse aneignen und ein Sporttraining absolvieren. Erst am 8. Februar werden diese Rekrutinnen und Rekruten einrücken. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Zweite Corona-Welle Armee und Zivilschutz helfen deutlich weniger 23.12.2020 Mit Video

7:50 Biontech-Pfizer-Impfstoff soll gegen Virusvarianten wirken Der Impfstoff der Partner Biontech und Pfizer scheint laut einer vom US-Arzneimittelhersteller durchgeführten Studie gegen die in Grossbritannien und Südafrika entdeckten Virusvarianten zu wirken. Die noch nicht von Fachleuten begutachtete Studie von Pfizer und Wissenschaftlern der Universität Texas zeigt, dass der Impfstoff das Virus auch bei einer Veränderung am sogenannten Spike-Protein wirksam neutralisiere. Dr. Anthony Fauci, der oberste US-Experte für Infektionskrankheiten, sagte kürzlich, dass Impfstoffe so konzipiert seien, dass sie mehrere Teile des Spike-Proteins erkennen, was es unwahrscheinlich macht, dass eine einzige Mutation ausreicht, um sie zu blockieren. Pfizer Chief Scientific Officer Dr. Philip Dormitzer sagte, wenn das Virus schliesslich so mutiere, dass der Impfstoff angepasst werden müsse – ähnlich wie Grippeimpfungen in den meisten Jahren angepasst werden – wäre es nicht schwierig, die Rezeptur für den Impfstoff seiner Firma und ähnliche zu ändern. Audio Mutiertes Virus: Düstere Virus-Prognosen für die Schweiz 09:04 min, aus Rendez-vous vom 05.01.2021. abspielen. Laufzeit 09:04 Minuten.

7:09 Geruchssinn häufiger bei mildem Coronaverlauf eingeschränkt Ein gestörter Geruchssinn oder gar dessen vollständiger Verlust gehört zu den häufigsten Symptomen einer Coronainfektion. Besonders oft betroffen sind offenbar Patientinnen und Patienten mit mildem Erkrankungsverlauf, so das Fazit einer europäischen, im Fachblatt «Journal of Internal Medicine» vorgestellten Studie. Die meisten Erkrankten können nach durchschnittlich drei Wochen wieder riechen, einige berichten jedoch noch Monate später von gestörten Sinneswahrnehmungen. Die Wissenschaftler vermuten, dass die Störung des Geruchssinns auf unterschiedliche Antworten des Immunsystems zurückzuführen sein könnte. Eine weitere Möglichkeit sei, dass das Virus die Nervenzellen im Riechkolben schädige. Zur Klärung müssten weitere Analysen durchgeführt werden. Daten von 2581 an Corona erkrankten Personen aus 18 europäischen Krankenhäusern gingen in die Untersuchung der Universität Paris-Saclay ein. Basierend auf einer Befragung kamen Riechstörungen in der Gruppe mit milden Verläufen bei 85.9 Prozent, bei den moderaten Fällen bei 4.5 Prozent und in der Gruppe mit ernsthaften bis kritischen Verläufen bei 6.9 Prozent vor. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Covid-19 und seine Folgen «Kann ich die Rückkehr meines Geruchssinns beschleunigen?» 02.11.2020

5:29 Dreitägige Ausgangssperre in Brisbane wegen des mutierten Virus In Australiens drittgrösster Stadt Brisbane herrscht ab Freitagabend eine dreitägige Ausgangssperre, wie die Ministerpräsidentin des Bundesstaates Queensland, Annastacia Palaszczuk, bekanntgibt. Ein Mitarbeiter eines Quarantänehotels in Brisbane wurde zuvor positiv auf die britische Variante getestet. Auch der Premierminister von Australien, Scott Morrison, begrüsste diesen Entscheid. Auf Twitter schrieb er, es sei eine weise Entscheidung von Palaszczuk, eine kurze Abriegelung vorzunehmen, damit die Gesundheitsbehörden von Queensland den Fall in den Griff bekommen könnten. Bis zum 15. Februar sollen auf Anordnung der Regierung in Canberra zudem viele internationale Flugverbindungen um 50 Prozent eingeschränkt werden. Zudem werden für Rückkehrer nach Australien striktere Massnahmen eingeführt, darunter die Vorlage eines negativen Corona-Tests vor der Abreise.

2:27 Coronatestpflicht für Einreisende nach England Alle Reisenden, die ab nächster Woche in England einreisen, müssen einen negativen Coronatest vorweisen. Dieser dürfe nicht älter als 72 Stunden sein, teilte der britische Verkehrsminister mit. Der Beschluss betrifft alle Reisenden, die mit dem Flugzeug, per Zug oder Schiff einreisen. Mit der Massnahme solle die Verbreitung neuer Corona-Varianten unterbunden werden. Wer keinen Test nachweisen könne, muss laut der Mitteilung umgerechnet rund 600 Franken bezahlen. Ausnahmen gibt es demnach unter anderem für Lastwagenfahrer, Kinder unter elf Jahren und Einreisen aus Irland. Die Ankündigung betrifft vorerst nur England. Ähnliche Massnahmen für Wales, Schottland und Nordirland sollen aber folgen. Legende: Keystone

23:04 Israel: Alle über 16-Jährige sollen bis Ende März Impfung bekommen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat allen Bürgern Israels ab 16 Jahren eine Impfung gegen das Coronavirus bis spätestens Ende März zugesagt. Der Regierungschef verwies dabei auf eine Vereinbarung mit dem Hersteller Pfizer zur Lieferung von dafür ausreichenden Impfstoff. Das Vorhaben trägt Netanjahu zufolge den Namen «Rückkehr ins Leben». Der erste Impfstofftransport im Zuge des Vorhabens soll am Sonntag in dem Land eintreffen. Israel werde das erste Land sein, das die Corona-Krise hinter sich lasse, sagte Netanjahu. Israel solle als Modell-Land für die rasche Impfung eines ganzen Staates dienen. Im Gegenzug sollen dem Unternehmen demnach Impfdaten zur Verfügung gestellt werden. Die Impfkampagne auf freiwilliger Basis in Israel war knapp eine Woche vor Weihnachten gestartet. Seither erhielten nach offiziellen Angaben knapp 1.6 Millionen Menschen eine Impfung. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronakrise Aus dem Archiv: Wie Israel zum «Corona-Impfweltmeister» wurde 01.01.2021 Mit Video

22:39 Viele Arbeitnehmer pendeln immer noch täglich ins Büro Die Corona-Lage in der Schweiz ist gemäss dem Bundesrat sehr ernst, weshalb er dringend empfiehlt, Homeoffice zu machen. Auch die Expertengruppe des Bundes fordert, dass alle, die können, vorerst zu Hause arbeiten sollen. Geschätzt ein Viertel aller Schweizer Beschäftigten arbeitet in einem Büro. Davon verlagerte allerdings nur ein Teil ihr Büro ins Zuhause. Ein Bericht über Vor- und Nachteile der Heimarbeit. 04:02 Video Homeoffice-Muffel und Befürworter Aus 10 vor 10 vom 07.01.2021. abspielen