Für die Schweiz und Liechtenstein meldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 181 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus, gleich viele wie am Vortag. Am Dienstag waren es 130 neue Covid-19-Infizierte gewesen.

Welche Länder als Risikogebiete gelten, steht auf einer Liste des Robert-Koch-Instituts (RKI) – aus der EU sind derzeit Luxemburg und die drei spanischen Regionen Aragón, Katalonien und Navarra auf der Liste. Zentrales Kriterium ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100'000 Einwohner gegeben hat.

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus müssen sich Einreisende aus internationalen Risikogebieten von diesem Samstag an bei der Rückkehr nach Deutschland testen lassen. Das ordnete der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn an, wie er in Berlin mitteilte.

10:14

Antarktis soll coronafrei bleiben – Wissenschaftler in Isolation

Bis heute ist die Antarktis der einzige coronafreie Kontinent. Damit dies so bleibt, müssen Wissenschaftler, die sich auf dem Weg in die Antarktis befinden, zuerst zwei Wochen in Quarantäne – und zwar in Neuseeland.

Die neuseeländische Regierung teilte mit, das erste internationale Team, das die diesjährige Forschungssaison eröffne, werde morgen aus den USA erwartet. Die Gruppe müsse 14 Tage in Selbstisolation.