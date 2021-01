Der Ticker startet um 5:39 Uhr

18:39 Keine Entspannung in Grossbritannien Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Grossbritannien hat einen neuen Rekordwert erreicht. Mehr als 62'322 Fälle wurden innerhalb eines 24-Stunden-Zeitraums gemeldet – so viele wie noch nie zuvor. Gleichzeitig wurden 1041 neue Todesfälle registriert. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen liegt landesweit inzwischen bei rund 550.

17:51 Frankreich will mehrere hundert Impfzentren eröffnen Nach Kritik an dem schleppenden Impfstart drückt die französische Regierung nun aufs Tempo. Man wolle in den kommenden Wochen mehrere hundert Impfzentren eröffnen, kündigte Regierungssprecher Gabriel Attal am Mittwoch nach der Regierungssitzung an. Die Zahl der Krankenhäuser, die Impfungen durchführen, habe sich ausserdem verdreifacht. Präsident Emmanuel Macron habe deutlich gemacht, dass die einzige Option der Erfolg sei.

17:09 Zustimmung und Murren für den Bundesrat Die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) signalisiert Unterstützung für die heutigen Entscheide des Bundesrats: Sie teilt mit, sie könne nachvollziehen, dass die Landesregierung die möglichen Erleichterungen für Kantone aufgehoben habe. Der Bundesrat bleibe in einer heiklen Situation zu zögerlich, kritisierten hingegen die Grüne Partei Schweiz und die Grünliberalen in Mitteilungen. Die Abkehr von der Ausnahmeregelung für die Kantone begrüsse man jedoch, heisst es mit Ausnahme der FDP auch bei den anderen Parteien. Von Bund und Kantonen erwarten alle grossen Parteien, dass sie die bestehende Unterstützung rasch umsetzen und wo nötig ergänzen. Dazu gehört laut CVP der erneute Zugang zu den Covid-Krediten. Die Grünliberalen und die FDP kritisierten zudem den langsamen Impfstart. Von der SVP war vorerst keine Stellungnahme erhältlich.

16:51 EU-Komission lässt Impfstoff von Moderna definitiv zu Als zweiter Corona-Impfstoff ist ab sofort auch das Mittel des US-Herstellers Moderna in der Europäischen Union zugelassen. Dies hat die EU-Kommission auf Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA entschieden, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf Twitter mitteilte. Die EMA hatte vor wenigen Stunden grünes Licht für den Impfstoff gegeben.

16:22 Engadiner Skimarathon abgesagt Der Engadiner Skimarathon findet auch 2021 nicht statt. Die Veranstalter verzichten aufgrund der Pandemie auch in diesem Frühjahr auf eine Durchführung des Traditionsanlasses. Die Absage kommt nicht überraschend. Aufgrund der Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Pandemie haben die Veranstalter jetzt das für den 14. März geplante Rennen frühzeitig gestrichen. Die Veranstalter bieten interessierten Läuferinnen und Läufern aber die Möglichkeit, die Strecke über 42 Kilometer von Maloja nach S-chanf individuell zurücklegen. Der Engadin Skimarathon stellt dazu in der zweiten Woche im März eine Zeitmessung zur Verfügung.

15:43 Luzern öffnet Skigebiete ab Freitag Die Skigebiete im Kanton Luzern dürfen ab Freitag wieder öffnen. Der Luzerner Regierungsrat hat sich für eine Bewilligung unter Auflagen ausgesprochen, nachdem zuvor bereits die übrigen Zentralschweizer Kantone ihre Skigebiete geöffnet hatten. Es gibt allerdings Einschränkungen: Skilifte und Sesselbahnen dürfen jeweils nur zwischen Donnerstagmorgen und Sonntagabend fahren, und es dürfen sich nur zwei Drittel so viel Gäste auf Pisten tummeln wie sonst an Spitzentagen. Der Regierungsrat appelliert an die Wintersportlerinnen und Wintersportler, sich auf der Piste defensiv zu verhalten, um keine Unfälle zu riskieren. Pistenrestaurants bleiben geschlossen, Take-Away-Angebote sind aber erlaubt. Die neuen Regeln gelten bis vorerst am 7. Februar. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kantone und ihre Skigebiete Wo die Pisten offen sind – wo nicht 06.01.2021 Mit Audio

15:14 Medienkonferenz beendet Alain Berset beendet die Medienkonferenz. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und halten Sie hier weiterhin auf dem Laufenden.

15:14 Braucht es wieder die ausserordentliche Lage? Auch in der ausserordentlichen Lage würde man sich mit den Kantonen absprechen, so Berset. «Es würde sich somit nicht viel ändern.» Mit dem neuen Covid-Gesetz habe man alle Instrumente in der Hand, welche es in der Pandemie brauche, so Berset.

15:11 «Haben Sie zu wenig Mut, Herr Bundesrat?» Nochmals will ein Journalist wissen, warum der Bundesrat nicht mehr mache. «Haben Sie zu wenig Mut?» Berset antwortet: «Wir versuchen, einen guten Weg zu finden.» Der Bundesrat könnte auch allen Menschen befehlen, zu Hause zu bleiben. Aber damit würden andere Probleme entstehen. Zudem hätte man nun die Massnahmen nicht gelockert, sondern man wolle sie verstärken beziehungsweise verlängern. Das ganze Gesundheitssystem müsse noch funktionieren. «Nicht nur Corona-Patienten müssen versorgt werden.» Der Bundesrat versuche alles, damit die Menschen geschützt würden – ohne auf alles verzichten zu müssen. Es sei ein Balanceakt. «Wir versuchen unser Bestes.»

15:08 «Tests alleine reichen nicht aus, um die Verbreitung des Virus zu verhindern» Wieso sind Tests für Menschen ohne Symptome nicht kostenlos, möchte ein Journalist wissen. «Bereits wenn sich alle symptomatischen Personen testen lassen würden, hätte man etwas erreicht», so Berset. «Tests alleine reichen nicht aus, um die Verbreitung des Virus zu verhindern», meint Masserey vom BAG. Die Vorsichtsmassnahmen wie Social Distancing müssten auch bei negativem Test eingehalten werden.

15:06 Massnahmen treffen, die verständlich sind «Praktisch alle 15 Minuten stirbt eine Person in der Schweiz», so ein Journalist. Das sei sehr traurig. «Warum macht man jetzt nichts?» Berset sagt, dass ohne Vernehmlassung nichts entschieden werden könne. Man habe schnell gehandelt. Aber die Fälle seien sehr hoch, gibt er zu. Man versuche alles zu machen, um die Zahlen nach unten zu bringen – dabei müsse aber das Gesetz eingehalten werden und das verlange, dass die Kantone befragt werden müssten. Anschliessend will eine Journalistin wissen, ob der Bundesrat Angst habe, dass die Bevölkerung stärkere Einschränkungen nicht akzeptieren würde. Berset sagt, dass man natürlich im Nachhinein immer schlauer sei. Der Bundesrat müsse einen Weg wählen, der natürlich nicht immer für alle optimal sei. Aber man habe stets versucht, Massnahmen zu treffen, die für die Bevölkerung verständlich seien.

15:01 Berset: «Genug Impfdosen, um die ganze Schweiz impfen zu können» «Wir haben bereits heute genug Impfdosen, um die ganze Schweiz impfen zu können», so Berset. Man habe weiterhin die Möglichkeit, mehr Impfdosen kaufen zu können. Geld spiele dabei keine Rolle: «Der Kosten-Nutzen-Effekt ist hier wichtig zu sehen.»

14:58 Keine Ausnahmeregelungen für Kantone mehr Gibt es noch Kantone, die Ausnahmeregelungen haben? «Gute Frage», findet Berset. Aktuell seien es noch drei. «Aber ab dem 9. Januar gibt es diese nicht mehr», so Berset. Für alle würden dann die gleichen Regeln gelten.

14:58 Berset erneut zu der Schulfrage Die Kantone seien bei der Schulfrage im Lead und das sei auch gut so, erklärt Berset. «Die Schulschliessung im 2020 war im Kontext der damaligen Situation». Ausserdem dürfe man das Ganze nicht schwarz und weiss sehen. 00:26 Video Berset: «Die Jugend zahlt auch einen hohen Preis» Aus News-Clip vom 06.01.2021. abspielen

14:55 Homeoffice für alle? Was seien die Gedanken beim Homeoffice, will ein Journalist wissen. Berset sagt, dass es für eine solche Entscheidung ein Konsultationsverfahren mit den Kantonen brauche.

14:54 Braucht es Regelungen bei den Skigebieten? Ein Journalist möchte wissen, ob es Regelungen bei den Skigebieten brauche. Man dürfe nicht vergessen, dass Skifahren an der frischen Luft stattfinde, so der Bundesrat. «Falls man das Skifahren weiter eingrenzen würde, könnte man sich auch überlegen, was es heisst, im Wald spazieren zu gehen», so Berset.

14:54 Moderna-Impfstoff bald auch in der Schweiz? Die europäischen Behörden haben den Impfstoff von Moderna zugelassen. «Wann kommt er in der Schweiz?», fragt eine Journalistin. Berset betont, dass die Impfstoffzulassung in der Schweiz von Swissmedic gemacht würde. Er wäre aber nicht erstaunt, wenn das bald passieren würde. 00:22 Video Berset: «Wäre nicht erstaunt, wenn Moderna-Zulassung von Swissmedic bald kommt» (franz.) Aus News-Clip vom 06.01.2021. abspielen

14:52 Berset: «Impfbedingungen müssen gut sein» Die Mutation des Coronavirus gibt an der Pressekonferenz weiterhin zu reden. «Die Situation muss jeweils kurzfristig analysiert werden», so Berset. Die neue Variante sei nicht gefährlicher, aber ansteckender. «Aus diesem Grund müssen wir die Fallzahlen senken und auch die Impfbedingungen gut gestalten.»

14:50 Was will der Bundesrat? Ein Journalist fragt: «Was ist eigentlich das offizielle Ziel des Bundesrates?» Das Ziel sei es, die Fallzahlen nach unten zu bringen. Im November habe es sich gut entwickelt – doch dann plötzlich nicht mehr, so Berset. Er betont nochmals: «Die Zahlen sind viel zu hoch.» Mit Sorge denke der Bundesrat daran, was passieren würde, wenn sich die neue Variante des Virus stark verbreiten würde. Aktuell habe sich die Verbreitung auf einem hohen Niveau eingependelt.