20:19 2020: Weniger Firmenpleiten und mehr Neugründungen als im Vorjahr Noch schlägt sich die Coronakrise dank den Hilfsmassnahmen der Schweizer Regierung nicht in den Zahlen zu Firmenpleiten und Neugründungen nieder. 2020 kam es hierzulande nur zu 3811 Unternehmensinsolvenzen. Das sind 880 weniger als 2019. Im Vergleich zum Vorjahr fand der stärkste Rückgang der Insolvenzen bei den Handwerksbetrieben (-174 Fälle) und im Gastgewerbe (-124) statt, wie der Wirtschaftsinformationsdienst Bisnode D&B mitteilte. Ebenfalls weniger Konkurse gab es im Detailhandel (-68) und im Grosshandel (-66). Gemäss Bisnode müssen das allerdings nicht zwangsläufig gute Nachrichten sein. Vielmehr sei es möglich, dass mit den staatlichen Corona-Unterstützungen sogenannte «Zombie»-Unternehmungen geschaffen worden seien. Gemeint sind Firmen, die ohne staatliche Finanzspritzen bereits in den Konkurs geschlittert wären. Im Jahr 2020 stieg auch die Zahl der Firmen-Neugründungen an. Insgesamt liessen Unternehmer 46'779 neue Firmen im Handelsregister eintragen. Dies ist eine Zunahme um fünf Prozent gegenüber 2019. Legende: Im Gastgewerbe kam es im «Corona-Jahr» 2020 zu weniger Insolvenzen, als ein Jahr zuvor. Keystone

19:22 BBC: Johnson wird heute Abend neuen «Lockdown» verkünden Die BBC berichtet, Premierminister Boris Johnson werde in seiner für den Abend um 21 Uhr (MEZ) angekündigten Ansprache einen neuen «Lockdown» für ganz England bekannt geben. Dazu gehörten Schulschliessungen für fast alle Schüler, ähnlich wie in der ersten Welle im Frühling. Ausserdem würden alle Arbeitnehmer aufgefordert, von zu Hause aus zu arbeiten, es sei denn, dies ist wegen der Art ihrer Arbeit nicht möglich. Die Massnahmen sollten bereits von Mitternacht an gelten. Zudem soll in Grossbritannien soll bald die höchste Alarmstufe in der Coronavirus-Pandemie ausgerufen werden. Das meldet die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Regierungskreise.

18:34 126'000 weitere Impfdosen sind in der Schweiz angekommen Die zweite Impfstoff-Lieferung von Pfizer/Biontech ist in der Schweiz angekommen. Das bestätigte Nora Kronig, Leiterin Abteilung Internationales beim BAG, gegenüber SRF. Es seien heute 126'000 weitere Dosen von Pfizer/Biontech geliefert worden, erklärte Kronig. Man erhoffe sich nun, dass man bald zusätzlich auch Dosen von Moderna erhalten werde. «Wir rechnen damit, dass wir im Januar ungefähr eine halbe Million Dosen haben. Im Februar eine Million, ein bisschen mehr sogar, und dann entsprechend so bis im Sommer weiterarbeiten können.» 01:50 Video BAG sieht sich bei Impfstrategie auf Kurs Aus Tagesschau vom 04.01.2021. abspielen

Die Impfstoffhersteller bremsen in der Debatte, ob auf eine zweite Corona Impfung zunächst verzichtet werden kann, um mehr Menschen zu impfen. Es gebe keine Daten, dass die Impfwirkung nach 21 Tagen anhalte, heisst es in einer Erklärung beider Firmen. Der Impfstoff soll ein zweites Mal verabreicht werden, um einen vollen Schutz zu erreichen. Auch die EU-Arzneimittelbehörde EMA pocht auf die Einhaltung der maximalen Frist von 42 Tagen zwischen den beiden Gaben beim Pfizer/Biontech-Impfstoff. Nur dann könne der volle Schutz garantiert werden. Weil der Impfstoff zunächst knapp ist, hatte der deutsche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Ständige Impfkommission um eine Einschätzung gegeben, ob dennoch zunächst auf eine zweite Impfung verzichtet werden kann. Grossbritannien teilte bereits mit, man wolle zunächst möglichst vielen Leuten die erste Dosis spritzen und erst nach drei Monaten eine zweite.

In fast allen Kantonen ist inzwischen die grösste Impfaktion der Schweizer Geschichte gestartet worden. Welche Impfungen werden in der Schweiz eingesetzt? Wie sicher sind sie? Drängt sich für mich eine Impfung auf oder nicht? Fachleute beantworten Ihre Fragen von 21 bis 23 Uhr – live im Chat. Schreiben Sie schon jetzt, damit Ihr Anliegen mit als Erstes behandelt wird – unter folgendem Artikel-Link.

17:40 Katalonien riegelt alle Gemeinden für zehn Tage ab Wegen anziehender Corona-Zahlen haben mehrere Regionen in Spanien eine Verschärfung der Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie beschlossen. Besonders strenge Einschränkungen kündigte Katalonien mit der Metropole Barcelona an. In dieser Comunidad Autónoma (Autonomen Gemeinschaft) werden alle Gemeinden ab Donnerstag abgeriegelt, wie die regionale Gesundheitsministerin Alba Vergés in Barcelona mitteilte. Die knapp 7.6 Millionen Einwohner der Region im Nordosten Spaniens werden ihre jeweilige Gemeinde zehn Tage lang nur mit triftigem Grund verlassen dürfen – etwa, um zur Arbeit oder zum Arzt zu fahren. Während dieses Zeitraumes müssen alle Einkaufs- und Fitnesszentren sowie alle Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 400 Quadratmetern geschlossen bleiben. An beiden Wochenenden werden zudem nur diejenigen Läden öffnen dürfen, die den Grundbedarf decken.

17:14 Ab Mittwoch impfen auch die Niederlande – nach viel Kritik Nach einer Welle von Kritik der Öffentlichkeit und Opposition werden die Niederlande den Impfstart auf Mittwoch vorziehen. Zwei Tage eher als geplant sollen zunächst Pfleger und Ärzte von Corona-Patienten geimpft werden, teilte Gesundheitsminister Hugo de Jonge in Den Haag mit. Die Niederlande sind das letzte Land der EU, das mit dem Impfen beginnt. Der Gesundheitsminister war wegen des späten Starts und der unklaren Impfstrategie in den vergangenen Tagen heftig unter Beschuss geraten. Schon seit Tagen lagern über 175'000 Impfdosen ungenutzt in einer Lagerhalle im Osten des Landes.

16:47 Erste Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder sind geimpft Die Impfungen gegen Covid-19 sind in Appenzell Ausserrhoden gestartet. Die ersten Impfungen wurden in zwei Alters- und Pflegeheimen in Herisau und Heiden verabreicht. Bis Freitag werden alle Personen in sämtlichen Ausserrhoder Alters- und Pflegeheimen, die zur Impfung bereit sind, ihre erste Impfung erhalten haben, wie es in einer Mitteilung der Kantonskanzlei heisst. Legende: Die Impfungen erfolgen in Appenzell Ausserrhoden durch das Pflegepersonal und Hausärzte. Kanton Appenzell Ausserrhoden

16:28 Johnson: «Härtere Corona-Massnahmen unvermeidlich» Der britische Premierminister Boris Johnson kündigt angesichts der raschen Ausbreitung der in Grossbritannien zuerst entdeckten hochansteckenden Coronavirus-Mutation eine Verschärfung der Kontakteinschränkungen an. «Wenn man sich die Zahlen ansieht, dann ist es keine Frage, dass wir härtere Massnahmen ergreifen müssen, und wir werden diese zu gegebener Zeit bekanntgeben», sagte Boris Johnson. Die Regierung werde alles unternehmen, um das Virus unter Kontrolle zu halten. «Vor uns liegen harte Wochen.» Einzelheiten will Johnson am Abend in einer Fernsehansprache bekanntgeben, wie ein Sprecher seines Büros mitteilte. Zudem solle das Parlament am Mittwoch zusammengerufen werden.

16:09 Schottland geht erneut in den Lockdown Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon hat einen neuen Lockdown, «ähnlich wie im März 2020» ausgerufen. «Ab Mitternacht und für den gesamten Januar müssen Sie gesetzlich zu Hause bleiben», sagte sie auf einer Pressekonferenz. Die Schulen werden für alle geschlossen, ausser für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen. Treffen mit anderen Haushalten sind auf zwei Personen draussen beschränkt. Sportaktivitäten in der Gruppe sind verboten, ausserdem müssen nicht-essenzielle Geschäfte und die Gastronomie geschlossen bleiben. Grund für diesen Schritt ist die rasche Ausbreitung der neuen Virus-Variante. Sturgeon sagte, die Mutation sei verantwortlich für fast die Hälfte der Neuerkrankungen in Schottland. Zuvor galt in Schottland ein mehrstufiges Regelsystem je nach Infektionslage. Die Landesteile in Grossbritannien machen jeweils ihre eigene Corona-Politik: In Schottland gelten andere Regeln als in England oder Wales. Auch in England wird jedoch angesichts der Belastung des Gesundheitssystems über eine Verschärfung der Massnahmen diskutiert.

15:36 Auch Uri und Obwalden starten Impfkampagne Am Montag haben die beiden letzten Zentralschweizer Kantone Uri und Obwalden mit ihren Impfkampagnen begonnen. In Uri ging als Erstes das Impfzentrum im Kantonsspital in Betrieb. Zudem ist ein mobiles Impfteam des Kantonsspitals im Einsatz um Personen in Alters- und Pflegeheimen zu impfen. Zuerst erhalten die Impfung im Kanton Uri Personen ab dem Alter von 75 Jahren sowie Erwachsene mit chronischen Krankheiten mit höchstem Risiko, unabhängig vom Alter. Im Kanton Obwalden soll bis Ende Woche eine erste Runde von Impfungen in allen Alters- und Pflegeheimen abgeschlossen sein, anschliessend folgten weitere Heime und Einrichtungen. Dies teilte das Obwaldner Gesundheitsamt mit. Dadurch erhielten vulnerable Personen mit erhöhtem Ansteckungsrisiko als Erstes einen Impfschutz. Legende: In Uri ist als erstes das Impfzentrum im Kantonsspital in Altdorf in Betrieb genommen worden. Keystone

15:17 Start der Impf-Anmeldungen für Schaffhauser Risikopatienten Besonders gefährdete Personen mit Wohnsitz im Kanton Schaffhausen können sich ab sofort über ihren Hausarzt oder ihre Hausärztin für eine Covid-19-Impfung anmelden. Da der verfügbare Impfstoff noch beschränkt verfügbar ist, werden in einer ersten Phase vor allem Personen ab dem Alter von 75 Jahren geimpft, wie das kantonale Gesundheitsamt mitteilte. Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen müssen sich nicht separat anmelden, dies übernehmen die jeweiligen Institutionen. In einer zweiten Phase werden dann Erwachsene mit chronischen Krankheiten, unabhängig vom Alter, geimpft. Der Kanton folgt damit den Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG).

15:06 Basel-Landschaft nimmt Impfzentrum Feldreben in Betrieb Der Kanton Basel-Landschaft hat sein erstes Zentrum für Covid-19-Impfungen in Betrieb genommen. Im Impfzentrum Feldreben in Muttenz kann pro Tag bis zu 1000 Personen das Vakzin gegen das Coronavirus gespritzt werden. Für den Start hat der Kanton Baselland 5000 Impftermine vergeben. Ausgeschrieben wurden diese für Personen mit Jahrgang 1945 und älter am 29. Dezember im Internet. Sie seien gleichentags ausgebucht gewesen, teilte der Kantonale Krisenstab mit. Vorerst steht auch im Kanton Baselland nur der am 19. Dezember von Schweizer Heilmittelinstitut Swissmedic zugelassene Impfstoff von Pfizer/Biontech zur Verfügung. Weil die Verantwortlichen mit der Zusicherung weitere Impfstoff-Kontingente und der Zulassung eines weiteren Vakzins rechnet, plant der Kanton bereits zwei weitere Impfzentren. Legende: Eingerichtet wurde das erste Impfzentrum in Muttenz bei der Corona-Abklärung- und Teststation im früheren Bundesasylzentrum. Keystone

14:27 Tschechien zählt über 12'000 Tote In Tschechien hat die Anzahl der Corona-Todesfälle die Schwelle von 12'000 überschritten. Seit Beginn der Pandemie starben 12 070 infizierte Menschen, wie am Montag aus den Daten des Gesundheitsministeriums hervorging. Das waren fast doppelt so viele wie im Nachbarland Österreich, das mit 8.9 nur rund 1.7 Millionen weniger Einwohner hat. Die Zahl der hospitalisierten Patienten steigt nach Angaben der Agentur CTK spürbar. Das Krankenhaus in Jihlava (Iglau) forderte wegen Personalmangels Unterstützung der Armee an. Am Universitätskrankenhaus in Brünn (Brno) müssen Mitarbeiter der Kinderklinik auf der Covid-Abteilung aushelfen. Das Kabinett in Prag sollte am Nachmittag über die Lage beraten. Mit weiteren Verschärfungen der Corona-Massnahmen wurde indes nicht gerechnet. Legende: Seit einer Woche gilt in Tschechien die höchste der fünf Corona-Warnstufen der Regierung. In der Öffentlichkeit dürfen sich maximal zwei Personen treffen. Die Geschäfte sind mit den üblichen Ausnahmen wie Supermärkten, Drogerien und Apotheken geschlossen. Reuters

13:35 BAG meldet 9665 Ansteckungen seit Silvester Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 9665 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 3315 . Das sind 3 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 16.9 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 17 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 4 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 21'268 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 32 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 17 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Das BAG meldet 189 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 55 Verstorbenen . Das sind 29 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 2664 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 3 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 86.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 73.0 Prozent.

Homeoffice ist in der Schweiz wieder stärker verbreitet. So arbeiteten im Dezember im Industriesektor 33 Prozent der Beschäftigten von zu Hause aus, im Dienstleistungssektor waren es 43 Prozent. Dies ergab eine Umfrage bei rund 250 Unternehmen im Rahmen der monatlichen Konjunkturbefragung PMI, die von der Credit Suisse und dem Branchenverband Procure.ch durchgeführt und am Montag veröffentlicht wurde. In der Industrie waren laut den Angaben somit wieder annähernd so viele Beschäftigte im Homeoffice wie im März und April und rund doppelt so viele wie im Sommer und Herbst. Im Dienstleistungssektor liegt der aktuelle Wert zwischen dem Corona-Maximum vom Frühling (53 Prozent) und dem Tiefpunkt vom Herbst (29 Prozent).

13:05 Grossbritannien in Sorge wegen südafrikanischer Variante Die britische Regierung warnt vor einem grossen Risiko durch die in Südafrika aufgetretene Coronavirus-Variante. Diese Mutation sei ein «sehr signifikantes Problem» und sogar ein noch grösseres Problem als die hochinfektiöse britische Variante, sagt Gesundheitsminister Matt Hancock im BBC Hörfunk. Er sei «unglaublich besorgt» deswegen. Daher habe Grossbritannien die Massnahmen ergriffen, um die Flüge aus Südafrika zu beschränken. Zwar habe man erst zwei Fälle der südafrikanischen, womöglich noch ansteckenderen Variante in Grossbritannien gezählt. Aber man müsse den Verlauf mit Argus-Augen beobachten, weil der Umgang noch schwieriger sei als mit der britischen Variante, sagte Gesundheitsminister Hancock derweil im Fernsehsender-Netzwerk ITV.

Im Dezember sind am Flughafen Zürich wieder mehr Flugzeuge gestartet und gelandet als noch im November. Gemäss der auf der Flughafenwebseite täglich aktualisierten Statistik der Flugbewegungen gab es im Dezember am grössten Schweizer Airport 3094 Starts. Im Vorjahresvergleich fällt das Verkehrsaufkommen aber nach wie vor deutlich geringer aus. So wurden im Dezember 2019 noch knapp 10'000 Starts und Landungen verzeichnet und die Abnahme liegt entsprechend bei 69 Prozent. Audio Aus dem Archiv: Freipass für Geimpfte bei Reisen? 32:55 min, aus Rendez-vous vom 07.12.2020. abspielen. Laufzeit 32:55 Minuten.

Die zweite Coronawelle schadet der Schweizer Wirtschaft bis jetzt relativ wenig, wie zumindest die neusten Stimmungsindikatoren zeigen. Im Industriesektor hellte sich die Stimmung zuletzt sogar deutlich auf. Der Einkaufsmanager-Index (PMI) für die Schweizer Industrie stieg im Dezember auf den höchsten Stand seit September 2018. Konkret stieg er saisonbereinigt auf 58.0 Punkte (Erste Welle: 40.7 Punkte), wie die Credit Suisse, die den Index zusammen mit dem Branchenverband Procure.ch berechnet, mitteilte. Zu erklären sei dies gemäss Ökonomen der Credit Suisse mit zwei Effekten. Erstens funktionierten nun im Gegensatz zur ersten Welle die Lieferketten. Und zweitens hätten wichtige asiatische Absatzländer – namentlich China, Japan und Südkorea – die Pandemie im Griff. Nicht gar so positiv ist die Situation im Dienstleistungssektor. Der entsprechende PMI stieg zwar auf 49,2 von 48,0 Punkten im Vormonat, lag damit aber weiterhin unterhalb der Wachstumsschwelle. Gleichwohl lag der Wert über den Erwartungen von Ökonomen. Und der Einbruch falle zudem deutlich milder aus als im letzten Frühling, hiess es. Offensichtlich wirkten sich die milderen staatlichen Massnahmen sowie das grössere Wissen bezüglich Schutz vor dem Virus bislang positiv aus, so die CS-Ökonomen.