US-Präsident Donald Trump hat per Erlass neue Corona-Hilfen angeordnet. So will er die Massnahmen auch ohne Zustimmung des Parlamentes durchsetzen. Konkret hat Trump nun unter anderem Massnahmen für Arbeitslose angeordnet. Sie sollen bis Ende Jahr jede Woche zusätzlich 400 Dollar erhalten. Zudem sollen Mieterinnen und Mieter vor Zwangsräumungen geschützt werden und eine Sozialversicherungsabgabe soll ausgesetzt werden.

Demonstrierende in Stuttgart am Samstag.

Legende: Demonstrierende in Stuttgart am Samstag. Keystone

In Berlin hatten am vergangenen Wochenende Tausende gegen die Corona-Beschränkungen protestiert. Weil viele Demonstranten weder Abstandsregeln einhielten noch Masken trugen, hatte die Polizei die Kundgebung aufgelöst. Für den Sonntag ist eine Demonstration in Dortmund geplant. Dort werden rund 1500 Menschen erwartet.

Einige Hundert Menschen haben sich am Nachmittag zur «Querdenken»-Demo gegen Corona-Einschränkungen in Stuttgart versammelt. Die Teilnehmer planten nach einer ersten Versammlung auf dem Marienplatz einen Zug durch die Innenstadt. Demonstranten zeigten Transparente mit Aufschriften wie «Mit Maske - Ohne Mich» oder «Wir haben Euch durchschaut». Sie skandierten «Freiheit, Freiheit». Organisiert wurde die Demonstration von der Initiative «Querdenken 711».

Angesichts steigender Infektionszahlen verschärft Paris die Maskenpflicht. Ab Montag müssten Mund und Nase in gewissen, stark frequentierten Teilen der französischen Hauptstadt auch im Freien bedeckt sein, teilen die Behörden mit. Das Obligatorium gilt unter anderem am Ufer der Seine, am Canal St. Martin, auf Märkten und auf Einkaufsstrassen in mehreren Stadtbezirken. Die entsprechende Liste werde regelmässig aktualisiert, heisst es weiter.

Die britische Aufsichtsbehörde für Medizinprodukte hat den Rückruf Hunderttausender Coronavirus-Test-Sets veranlasst. Wie die Regierung in London am Samstag bestätigte, handelt es sich um bis zu 741'000 Tests der Firma Randox. Diese seien möglicherweise nicht sicher für den Gebrauch, hiess es zur Begründung.

16:16

Quarantäne – oder nicht? Wenn es um Minuten geht

Trotz einer schnelleren Ankunft am Zielort als geplant müssen 158 Passagiere eines Fluges aus Frankreich in Norwegen für zehn Tage in Quarantäne. Die aus Nizza kommende Maschine der skandinavischen Fluglinie SAS sollte in der Nacht um 0.10 Uhr in Oslo-Gardermoen landen, kam aber bereits um Punkt 0.00 Uhr in der norwegischen Hauptstadt an.

Noch ein bis zwei Minuten früher – und den Passagieren wäre eine Quarantäne erspart geblieben. Denn: Um Mitternacht traten in Norwegen für einige weitere Länder neue Reisebeschränkungen in Kraft, weshalb sich Reisende aus der Schweiz, Frankreich, Tschechien und Monaco für zehn Tage in Selbstisolation begeben müssen.