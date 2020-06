Der Ticker startet um 6:07 Uhr

14:43 UN befürchet mehr Drogenkonsum wegen Coronakrise Als Folge der Coronakrise befürchtet das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) einen Anstieg beim Drogenkonsum. Nach bisherigen Erfahrungen sei steigende Arbeitslosigkeit - wie in dramatischer Weise in der aktuellen Krise - immer verbunden gewesen mit einem verstärkten Griff zu Drogen wie Haschisch, Kokain und synthetischen Suchtmitteln. Das teilte die Behörde in ihrem Jahresbericht mit. «Die Covid-19-Krise und der wirtschaftliche Abschwung drohen die Drogengefahren noch weiter zu verschärfen», sagte UNODC-Generaldirektorin Ghada Waly. Nach Einschätzung der UN-Behörde könnten ausserdem Bauern schon aus wirtschaftlicher Not heraus den illegalen Anbau von Drogen beginnen oder ausbauen. Legende: 35.6 Millionen Süchtige litten an von Drogen verursachten Gesundheitsbeschwerden, so der UN-Drogenbericht. imago images

14:19 So funktioniert die neue Corona-Tracing-App Seit März arbeiten Spezialistinnen der EPFL Lausanne und der ETH Zürich zusammen mit Programmierern der Zürcher Firma Ubique an der Schweizer Tracing-App. Ab heute ist sie installierbar. Dabei war der Datenschutz den Entwicklern besonders wichtig: Die «SwissCovid»-App funktioniert deshalb ohne GPS. 03:00 Video Warum die Corona-Warn-App ohne GPS-Ortung funktioniert Aus SRF News vom 25.06.2020. abspielen

14:04 Keine Parlamentsentscheide mehr vor der Sommerpause Die Büros von National- und Ständerat haben entschieden, dass der Parlamentsbetrieb vor der Sommerpause nicht mehr hochgefahren wird. Ein Antrag von SP, Grünen und GLP, Anfang Juli über die Weiterführung der KMU-Finanzhilfen zu debattieren, wurde abgelehnt. Stattdessen findet eine ausserordentliche Session in der Woche vom 7. September statt, wie die Parlamentsdienste mitteilten. Dann beginnt auch die ordentliche Herbstsession der eidgenössischen Räte.

13:36 Eiffelturm nach Corona-Zwangspause wieder geöffnet Nach einer über dreimonatigen Zwangspause wegen der Coronakrise hat der Pariser Eiffelturm seine Pforten wieder geöffnet. Besucher können dem Betreiber zufolge zunächst nur über die Treppen den zweiten Stock des Turms erreichen. Die Aufzüge sollen erst vom 1. Juli an wieder öffnen. Es müssen auch Gesundheitsvorschriften eingehalten werden, so herrscht eine Maskenpflicht. Legende: Das 324 Meter hohe Pariser Wahrzeichen war Mitte März wegen der Covid-19-Pandemie geschlossen worden. Der über 130 Jahre alte Turm wurde bisher jährlich von rund sieben Millionen Menschen besucht. Reuters

13:12 In Ischgl waren laut Antikörper-Studie 42 Prozent infiziert Im österreichischen Ischgl war ein grosser Teil der Bevölkerung mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben der Medizinischen Universität Innsbruck haben 42.4 Prozent der in einer umfassenden Studie untersuchten Bürger Antikörper auf das Coronavirus entwickelt. Das sei der weltweit höchste bisher publizierte Wert, sagte die Direktorin des Instituts für Virologie, Dorothee von Laer. Antikörper im Blut gelten als Nachweis für eine durchgemachte Infektion. Auffällig sei, dass von den positiv auf Antikörper getesteten Personen zuvor nur 15 Prozent die Diagnose erhalten hatten, infiziert zu sein, sagte von Laer. «85 Prozent derjenigen haben das unbemerkt durchgemacht.» Rund 80 Prozent der Ischgler Bevölkerung nahmen an der Studie teil. Trotz des hohen Antikörper-Werts sei auch in Ischgl aber keine Herden-Immunität erreicht. Legende: Ischgl mit seinen Après-Skibars gilt als Brennpunkt für die Ausbreitung des Coronavirus in Österreich und Teilen Europas. Keystone

12:46 Verstärktes Reiseaufkommen macht Tracing-App noch wichtiger In der Schweiz und in Liechtenstein steigen die Coronafälle leicht. Der steigende Trend in den vergangenen Tagen kommt laut Stefan Kuster vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) nach den Lockerungsschritten nicht ganz unerwartet. Es gebe eine Häufung von Fällen bei Einreisenden aus dem Ausland. «15-20 Prozent der Fälle wurden importiert», sagt Kuster. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: 52 neue Corona-Erkrankungen Ein Fünftel der Fälle sind importiert – vor allem aus Serbien 25.06.2020 Mit Video

12:32 Fünf mutmassliche Covid-Kreditbetrüger verhaftet Wegen des Verdachts auf Covid-Kreditbetrug hat die Kantonspolizei Zürich in den Kantonen Aargau, Zug und Zürich fünf Personen verhaftet. Die mutmasslichen Betrüger sollen sich mit unwahren Angaben bei verschiedenen Banken Covid-Kredite in Höhe von mehreren hunderttausend Franken erschlichen haben. Bei den Festgenommenen handelt es sich um vier Männer und eine Frau im Alter von 21 bis 52 Jahren, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Zwei Personen wurden nach den Befragungen wieder entlassen, drei befinden sich in Untersuchungshaft.

12:21 Die Pressekonferenz ist beendet Die Pressekonferenz ist zu Ende. Wir halten Sie hier im Ticker natürlich weiter zu den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus auf dem Laufenden.

12:06 Weiss man, warum derzeit viele Coronafälle aus Serbien importiert werden? Journalistenfrage: «Weiss man, wieso derzeit viele Fälle aus Serbien importiert werden?». Stefan Kuster com BAG: «Es handelt sich konkret um 7 Fälle. Das sind Leute, die über den Land- und Luftweg zu uns kommen. Offenbar hat es in Serbien zurzeit eine hohe Krankheitsaktivität. Wir klären das derzeit genauer ab. Wichtig ist, dass man sich auch im Ausland an die Hygiene- und Distanzregeln hält. Und wenn man sich krank fühlt, soll man nicht reisen.» Er sagt aber auch, die meisten aktuellen Fälle in der Schweiz sind nicht importiert, sondern von hier. Es kommen nur 15 bis 20 Prozent der Fälle der letzten Tage vom Ausland. Es sei prinzipiell möglich, dass an den Grenzen sanitarische Massnahmen angeordnet werden, wie z.B. Fiebermessen, sollte in gewissen Regionen ein erhöhtes Ansteckungsrisiko bestehen. 00:28 Video Stefan Kuster: «Es gibt eine Häufung von Ansteckungen bei Einreisenden aus Serbien» Aus News-Clip vom 25.06.2020. abspielen

12:01 «Wäre zufrieden, wenn 20 Prozent aller Smartphones die App hätten» Wie viele Personen müssen die App herunterladen, damit sie eine Wirkung hat? BAG-Vertreter Kim will auf diese Frage keine konkrete Zahl nennen. «Jeder App-User zählt», sagt er. Es gebe beispielsweise keine mathematische Evidenz, dass 60 Prozent der Bevölkerung über die App verfügen müssten. «Ich wäre zufrieden, wenn 20 Prozent aller Smartphones die App installiert hätten», sagt Kim.

11:55 Warum funktioniert die App nicht bei älteren Geräten? Journalistenfrage: «Warum funktioniert die App nicht auf älteren Geräten? Wäre es nicht möglich gewesen, diese auch zu berücksichtigen?» Mathias Wellig, Geschäftsführer Ubique: «Bei iOS hat das schlicht mit dem Einbezug der Apple-Schnittstelle zu tun. Ältere Geräte können diese Schnittstelle nicht nutzen.»

11:46 Auch bereits Infizierte sollen App nutzen Journalistenfrage: «Soll man die App auch installieren, wenn man bereits infiziert wurde, also krank war?» Marcel Salathé: «Momentan sicher ja, wenn man dann bei einem allfälligen Alarm bei der Hotline anruft, wird dann situativ auf den Einzelfall bezogen reagiert.»

11:44 Was bringt die SwissCovid-App in den Ferien in Italien? Im Moment nicht viel. Man arbeite aber mit den Kollegen im Ausland zusammen, sagt BAG-Vertreter Kim. So könnte allenfalls eine Kompatibilität der Schweizer App mit anderen europäischen Apps hergestellt werden. Es brauche aber nicht nur technische Anpassungen, sondern auch noch weitere zwischenstaatliche Regelungen. Diese Absprachen seien komplizierter als die technischen Anpassungen, sagt Kim.

11:26 Salathé: «Wir müssen bescheiden bleiben» «Die App wird hoffentlich ein nützliches Werkzeug zur Pandemie-Bekämpfung sein», sagt Epidemiologe Marcel Salathé. Ob sie das aber tatsächlich sei, wisse man nicht. «Da müssen wir bescheiden bleiben». Die sogenannte Reproduktionszahl dürfte im Moment bei rund 1 oder leicht darüber liegen, sagt der EPFL-Professor. Die Reproduktionszahl beschreibt, wie viele Menschen eine infizierte Person im Durchschnitt mit dem neuen Coronavirus ansteckt.

11:25 Bereits 150'000 neue Downloads heute Morgen Mathias Wellig, Geschäftsführer der Firma Ubique, welche die App entwickelte, sagt: «Die App wurde heute Morgen bereits 150'000-Mal neu installiert.» Er appelliert an alle, die App auf ihre Handys zu laden und zu benutzen. Bereits in der Testphase hätten 150'000 Leute die App genutzt. 00:31 Video Mathias Wellig: «Wir arbeiten auf Augenhöhe mit Apple und Google zusammen» Aus News-Clip vom 25.06.2020. abspielen

11:13 Tausende haben die App direkt nach Mitternacht geladen Mehrere Tausend haben die App bereits kurz nach Freischaltung auf ihre Handys geladen. Es gab also Leute, die auf die App gewartet haben, sagt Sang-Il Kim, Leiter der Abteilung Digitale Transformation beim BAG. Das freue ihn. Wichtiger als die Downloads sei aber für das BAG dann die Zahl der aktiven Apps. «Laden Sie die App auf ihr Handy, die App tut ihnen nicht weh. Aber sie hilft der Gesellschaft», sagt er weiter. Er versichere, der Datenschutz sei gewährleistet. 00:17 Video Sang-Il Kim: «Ich appelliere an die Solidarität – die App tut Ihnen nicht weh» Aus News-Clip vom 25.06.2020. abspielen

11:04 BAG meldet 52 neue Corona-Fälle Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet 52 neue Corona-Fälle in den vergangenen 24 Stunden. «Das Contact Tracing muss jetzt funktionieren», sagt Stefan Kuster, Leiter Abteilung Übertragbare Krankheiten BAG. Der Anstieg der Fälle sei in Anbetracht der Lockerungen der Corona-Massnahmen nicht ganz überraschend, sagt Kuster. Die Fälle seien über die ganze Schweiz verteilt. Man sehe aber, dass einige Fälle von Reisenden aus dem Ausland «importiert» würden, sagt Kuster. Es gebe eine Häufung von Fällen bei Einreisenden aus Serbien. Mit dem Land bestünden zwar noch Einreisebeschränkungen, doch in Ausnahmefällen sei eine Einreise möglich. «In Serbien ist die epidemiologische Lage unklar», sagt Kuster. Man beobachte das. 00:15 Video Stefan Kuster: «52 neue Fälle» Aus News-Clip vom 25.06.2020. abspielen

10:42 Bund informiert zur SwissCovid-App Heute Morgen wurde die Contact-Tracing-App SwissCovid für die breite Öffentlichkeit lanciert. Nun informieren verschiedene Experten des Bundes über die App. Wir übertragen die Medienkonferenz ab 11 Uhr im Livestream. Folgende Personen geben Auskunft: Gregor Lüthy, Bundesamt für Gesundheit (BAG), Leiter Kommunikation

Stefan Kuster, BAG, Leiter Abteilung Übertragbare Krankheiten

Angela Schwab, Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Stv. Leiterin Fachbereich Operationen

Sang-Il Kim, BAG, Leiter Abteilung Digitale Transformation

Mathias Wellig, Geschäftsführer Ubique

Marcel Salathé, Professor EPFL

9:45 Migros-Tochter Hotelplan streicht 170 Stellen in der Schweiz Wegen der Coronakrise nimmt der Reiseveranstalter Hotelplan Group harte Einschnitte vor. 475 Angestellte werden abgebaut. In der Schweiz würden rund 170 Mitarbeitende ihre Stelle verlieren und 12 der knapp 100 Filialen geschlossen. Dies teilte die Migros-Tochter am Vormittag mit. Für die betroffenen Mitarbeiter in der Schweiz sei in Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmervertretung ein Sozialplan erarbeitet worden. Zusätzlich stehe ihnen ein internes «Mobilitätscenter» zur Seite.