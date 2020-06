Im Bundesstaat New York sterben aktuell täglich rund zwei Dutzend Menschen an den Folgen von Covid-19, zu Hochzeiten waren dies teils bis zu 800 Menschen gewesen. Die Reproduktionszahl liegt derzeit bei rund 0.8 und zählt damit zu den niedrigsten in den USA.

In dieser zweiten von vier Phasen sind unter anderem die Arbeit in Büros und der Verkauf im Einzelhandel wieder erlaubt. Die rund 27'000 Restaurants der Stadt dürfen im Aussenbereich Gäste bedienen, Coiffeurläden auf der Hälfte der maximal möglichen Plätze arbeiten. Überall gelten weiterhin Abstandsregeln und Hygienevorschriften.

In der Millionenmetropole New York gelten voraussichtlich von Montag an lockerere Regeln im Umgang mit der Coronapandemie. Die aktuellen Daten sähen so aus, als könne die Stadt in Phase zwei der Lockerungen übergehen, sagte Bürgermeister Bill de Blasio heute.

Deswegen bereite sich die Nato darauf vor, in diesem Fall Unterstützung für die zivilen Anstrengungen der Mitgliedstaaten leisten zu können. Der Vorrat an medizinischer Ausrüstung soll auf jeden Fall Material für Intensivstationen, Beatmungsgeräte und Schutzmasken beinhalten. Die Details müssen noch geregelt werden.

Die Verteidigungsminister der 30 Nato-Mitgliedstaaten beschlossen heute, einen Vorrat an medizinischer Ausrüstung anzulegen. Zudem soll ein millionenschwerer Krisenfonds eingerichtet werden. «Medizinische Stellen auf der ganzen Welt haben davor gewarnt, dass wir in der Pandemie eine zweite Welle erleben könnten», erklärte Generalsekretär Jens Stoltenberg nach einer Videokonferenz mit den Ministern.

Dänemark will seine Grenzen ab dem 27. Juni für die meisten EU-Länder und Staaten aus dem Schengen-Raum wieder öffnen, wie das Aussenministerium in Kopenhagen mitteilt. Bedingung sei, dass es in diesen Ländern nur wenig Corona-Infizierte geben dürfe.

«Liebe Bewohnerinnen und Bewohner unserer einzigartigen Schweiz, in den letzten Monaten befanden wir uns alle im Krisenmodus», sprechen 204 Parlamentsmitglieder aus National- und Ständerat die gut 8.6 Millionen Menschen im Land auf der Website www.schweizersommer.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster an.

Am deutlichsten zeigt sich der Geschlechterunterschied bei der Kapazität für Erwerbstätigkeit: Analysiert man nur die Familienhaushalte mit betreuungspflichtigen Kindern, gaben Frauen zu jedem Befragungszeitpunkt deutlich häufiger als Männer an, aufgrund von mehr Betreuungspflichten weniger Zeit für die Arbeit zu haben.

Bei den Auswirkungen des Lockdowns auf die Erwerbstätigkeit zeigt sich in Schweizer Familien ein grosser Geschlechterunterschied. Zu diesem Schluss kommt eine Spezialauswertung des SRG-Corona-Monitors der Forschungsstelle Sotomo, die vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann EBG in Auftrag gegeben wurde.

Russland hat mit mehr als 560'000 gemeldeten Infektionen die meisten Coronafälle nach den USA und Brasilien. Die Zahl der bestätigten Todesopfer von insgesamt 7660 ist aber deutlich niedriger als in vielen anderen Ländern. Kritiker hegen deshalb Zweifel an den Daten, die russischen Behörden verteidigen diese als besonders genau.

Amtlichen Angaben zufolge sind in Russland bisher fast 500 Ärzte und Pflegefachkräfte nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die Gesundheitsbehörden korrigieren die Zahl mit 489 Toten deutlich nach oben, nachdem sie Ende Mai rund 100 Verstorbene in dem Berufszweig gemeldet hatten.

Seit der weitgehenden Stilllegung der Wirtschaft Mitte März verloren mehr als 40 Millionen Menschen in den USA mindestens zeitweise ihre Jobs. In der Folge schnellte die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in die Höhe: Zeitweise wurden innerhalb einer Woche mehr als sechs Millionen Erstanträge verzeichnet. Viele Geschäfte, Fabriken und Restaurants dürfen aber mittlerweile unter Auflagen wieder öffnen.

Die Coronapandemie hat in den USA weiter erhebliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. In der Woche bis einschliesslich 13. Juni stellten erneut rund 1.5 Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe, wie das US-Arbeitsministerium heute mitteilte.

Mit mehr als 27'000 Toten gehört Spanien zu den in Europa am stärksten von der Pandemie betroffenen Ländern.

Die spanische Regierung hat ein Hilfspaket in Höhe von 4.26 Milliarden Euro für die von der Coronakrise heftig getroffene Tourismusbranche beschlossen. 2.5 Milliarden seien für Bürgschaften vorgesehen, erklärte der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez heute in Madrid. Mit 850 Millionen wolle man die Nachhaltigkeit und die Digitalisierung des für Spanien lebenswichtigen Sektors fördern. Ausserdem werde man unter anderem Marketingkampagnen finanzieren.

An rund 200 möglichen Impfstoffen werde zurzeit geforscht, ein knappes Dutzend werde schon am Menschen getestet. «Selbst, wenn der erste oder zweite schliesslich doch nicht hält, was er verspricht, sollten wir die Hoffnung nicht aufgeben», sagte Swaminathan.

Bis Ende des Jahres könnten nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein oder zwei Impfstoffe gegen das Coronavirus vorliegen. Vorhersagen seien immer schwierig, aber wenn alles glattlaufe mit den derzeitigen Studien, könnten dann auch schon einige Hundert Millionen Impfdosen hergestellt sein, sagte die Chefwissenschaftlerin der WHO, Soumya Swaminathan, heute in Genf.

Zunächst waren in dem Wohnkomplex zwei Coronavirus-Infektionen bekannt geworden, daraufhin hatte die Stadt am Montag und Dienstag ein mobiles Testzentrum mit Bussen für die Bewohner eingesetzt. Insgesamt wurden knapp 700 Menschen getestet, zum Teil auch von ausserhalb des Komplexes. Etwas mehr als 100 waren positiv, etwa weitere 60 Testergebnisse liegen noch nicht vor.

Von der Entscheidung sind knapp 700 Bewohner betroffen. Mit der Massnahme sollen die Übertragungswege des Virus unterbrochen werden. Die Behörden gehen davon aus, dass es eine hohe Zahl an Kontaktpersonen ersten Grades in dem Wohnkomplex gibt.

Angesichts von etwa 100 neuen Coronavirus-Infektionen in einem Hochhaus in der norddeutschen Stadt Göttingen ist der Gebäudekomplex von den Behörden vollständig unter Quarantäne gestellt worden. Das teilten die Stadtbehörden heute mit.

Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit tieferen Zahlen am Wochenende. Gestern Mittwoch waren 37 Fälle gemeldet worden, am Dienstag 15 und am Montag waren es 14 neue Fälle gewesen.

In der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 17 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Insgesamt gab es bisher 31'200 laborbestätigte Covid-19-Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittag mitteilte.

Die Zahl der neu bestätigten Fälle fiel von 31 am Vortag auf 21. Nur wenige Tage nach dem ersten Fall sinkt die Zahl der Neuinfektionen also und die Stadt kehrt nun wieder zur Alarmstufe zwei des vierstufigen Systems zurück.«Wenn ich sage, dass der Ausbruch unter Kontrolle ist, bedeutet das nicht, dass die Zahl der Fälle morgen oder übermorgen auf null sinken wird», sagte Wu Zunyou weiter. «Der Trend wird für eine gewisse Zeit anhalten, aber die Zahl der Fälle wird abnehmen.»

«Die Epidemie in Peking ist unter Kontrolle », sagte Wu Zunyou, der Chefepidemiologe des chinesischen Zentrums für Prävention und Kontrolle von Krankheiten heute auf einer Pressekonferenz. Peking hat seit dem Wiederausbruch auf dem Xinfadi Markt am 11. Juni bisher 158 Infektionen verzeichnet.

Nach der Lockerung der Grenzkontrollen am 16. Mai haben die illegalen Einreisen und die Schlepperaktivitäten in die Schweiz wieder zugenommen. Aus der monatlichen Statistik der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) geht hervor, dass die illegalen Einreisen aber 53 Prozent sowie die Schleppertätigkeit 30 Prozent unter dem Vorjahreswert lagen.

Wie Regierungsrätin Silvia Steiner (CVP) vor den Medien sagte, haben sich die Ansteckungszahlen so positiv entwickelt, dass der Zeitpunkt dafür nun richtig ist. «Wir beobachten aber auch die wieder steigenden Zahlen der vergangenen Tage.» Die Gesundheitsdirektion wolle dazu in der kommenden Woche informieren. Die «ausserordentliche Lage» galt seit Mitte März.

Von den bis heute von den Kantonen gemeldeten rund 1900 Opfern der Coronavirus-Pandemie in der Schweiz seien mehr als die Hälfte in Alters- und Pflegeheimen gestorben, schrieb die Dachorganisation. Weil im Heim meistens über 80-Jährige auf beschränktem Raum zusammenleben würden und dabei auch in engen Kontakt mit den Pflegenden kämen, könne sich das Virus trotz Vorsichtsmassnahmen relativ leicht ausbreiten. Und leider sei die Corona-Krise noch nicht vorbei.

10:24

Türkei: Maskenpflicht auch im Freien

Angesichts steigender Corona-Fallzahlen hat die Türkei die Maskenpflicht ausgeweitet. In den Metropolen Istanbul, Ankara und in Bursa müssen die Einwohner nach offiziellen Angaben seit Donnerstag in der Öffentlichkeit, also auch im Freien, Masken tragen. Damit gilt eine generelle Maskenpflicht in 45 von 81 Provinzen. Allerdings müssen die Türken schon seit April Masken an belebten Orten wie Supermärkten tragen.

Die Türkei hatte die Corona-Pandemie im Land zunächst mit strikten Massnahmen eingedämmt. Am 1. Juni hatte Ankara dann zahlreiche Corona-Restriktionen gelockert. Seit dem Wochenende steigt die Zahl der in 24 Stunden registrierten Fälle wieder. Sie liegt momentan bei etwa 1500 Neuinfektionen täglich, Anfang Juni hatte die Zahl noch bei rund 800 gelegen. Gesundheitsminister Fahrettin Koca hatte am Mittwochabend gesagt, der Anstieg sei keine Überraschung und im erwarteten Rahmen.

Insgesamt hat die Türkei rund 183'000 Coronavirus-Fälle registriert, davon sind nach offiziellen Angaben rund 155'000 Menschen wieder genesen. Insgesamt sind in dem Land mit 83 Millionen Einwohnern 4861 Menschen mit Covid-19 gestorben.