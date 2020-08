Der Ticker startet um 5:42 Uhr

21:01 Die Folgen des Fernunterrichts Im Corona-Lockdown wurden Schülerinnen und Schüler knapp zwei Monate lang per Fernunterricht beschult, etwa via Videokonferenz unterrichtet. Eine Umfrage der Pädagogischen Hochschule Zug zeigt nun, dass rund ein Drittel der Schüler in Deutschland, Österreich und der Schweiz in dieser Phase nichts oder nur wenig gelernt hat. Der Fernunterricht hat also die Leistungsunterschiede weiter verschärft. Auf diesen Umstand machte der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer (LCH) heute aufmerksam. Es sei nötig, diese Bildungsunterschiede im neuen Schuljahr mit konkreten Massnahmen anzupacken.

20:37 Künstlerische Trennwände aus Luzern Wegen der Corona-Massnahmen mussten zahlreiche Firmen und Betriebe Trennwände beschaffen. Ein Luzerner Start-up lässt Karton-Trennwände von Künstlerinnen und Künstlern verschönern und versteigert sie im Internet. Den Erlös erhalten die Kunstschaffenden. 03:13 Video Corona-Trennwand von Schweizer Künstlern bemalt Aus Schweiz aktuell vom 10.08.2020. abspielen

19:45 Griechenland verschärft Beschränkungen wieder Die griechische Regierung hat nach gestiegenen Infektionszahlen umfangreiche Einschränkungen für zahlreiche Urlaubsregionen und Städte angeordnet. Nachdem am Vortag mehr als 200 nachgewiesene Corona-Fälle gemeldet wurden, müssen alle Tavernen, Bars und Discos in zahlreichen Regionen des Landes, darunter auf Kreta, Santorin, Mykonos und anderen bekannten Urlaubsregionen täglich spätestens um 24.00 Uhr schliessen. Diese Massnahme gilt vorerst bis 23. August, teilte eine Regierungssprecherin in Athen mit. Zudem müssen alle auf dem Landweg einreisenden Menschen ab 17. August einen negativen Coronatest vorlegen, egal aus welchem Land sie stammen.

18:55 Belgien setzt Kantone auf orange Liste Belgien warnt seine Bürgerinnen und Bürger neu vor Reisen in die Kantone Graubünden, Schaffhausen und Zug. Für diese gilt neu Warnstufe Orange – und damit erhöhte Wachsamkeit. Genf ist weiterhin auf der roten Liste. Dies ist der offiziellen Internetseite des belgischen Aussenministerium zu entnehmen. Darüber hatte «Blick Online» am Montagabend berichtet. Für Reisen in Länder oder Regionen auf der orangen Liste wird erhöhte Wachsamkeit und bei der Rückkehr Quarantäne oder ein Corona-Test empfohlen. Anfang August hatten die Brüsseler Behörden die Westschweizer Kantone Genf, Waadt und Wallis auf eine rote Liste gesetzt und nicht zwingende Aufenthalte in der Genferseeregion untersagt. Nach Interventionen von Aussenminister Ignazio Cassis hatte Brüssel die Kantone Waadt und Wallis wieder von der Liste gestrichen. Genf figuriert weiterhin auf der roten Liste. Schon im Juli war der Kanton Tessin auf der orangen Liste gelandet.

17:46 Europäisches Präventionszentrum warnt vor Wiederaufleben von Coronavirus Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus nimmt in vielen Ländern Europas wieder zu. Das liegt zum einen an der Zunahme von Tests, zum anderen aber auch an der Lockerung von Corona-Massnahmen – zu diesem Schluss kommt das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) in ihrer jüngsten Risikobewertung für die Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zuzüglich Grossbritannien. Viele Staaten testeten jetzt bereits milde Verdachtsfälle ohne Symptome, was zu der Zunahme der bestätigten Fallzahlen beitrage, erklärte das in Solna bei Stockholm ansässige Zentrum. Zum anderen gebe es in einigen Ländern «ein echtes Wiederaufleben an Fällen», das eine Folge davon sei, dass die Massnahmen zum Abstandhalten gelockert worden seien. Weitere Anstiege der Infektionszahlen und mit ihnen zusammenhängenden Krankenhausaufenthalten und Todesfällen könnten vermindert werden, indem ausreichende Kontrollmassnahmen rechtzeitig wiedereingeführt oder verstärkt würden. Zugleich sei es natürlich, dass die Menschen weniger achtsam bei der Einhaltung der Massnahmen geworden seien. Dem müsse mit der richtigen Kommunikation entgegengewirkt werden. Legende: Keystone

17:07 Posivitiver Test bei siebzehn Migranten auf Lesbos Siebzehn Migranten, die in den vergangenen Tagen aus der Türkei zu der griechischen Insel Lesbos übersetzten, sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte ein Sprecher des griechischen Corona-Krisenstabes mit. Die infizierten Menschen leben demnach aber nicht in dem überfüllten Lager von Moria auf Lesbos. Sie müssen in den nächsten 14 Tagen in einer Isolierstation im kleineren Lager von Kara Tepe in Quarantäne bleiben. Im und um das Lager von Moria wird scharf kontrolliert. Die griechischen Behörden haben bereits Isolierstationen aufgebaut, falls das Coronavirus auch in Moria ausbrechen sollte.

15:56 Iranische Zeitung wird geschlossen Die iranische Tageszeitung «Dschahan Sanaat» ist ihrem Chefredakteur zufolge wegen eines kritischen Berichts zu den amtlichen Corona-Fallzahlen geschlossen worden. Das Blatt hatte am Sonntag ein Interview mit einem Epidemiologen veröffentlicht, der angab, dass die Corona-Fallzahlen im Iran aus politischen und sicherheitstechnischen Gründen manipuliert würden und die wahren Zahlen, insbesondere die der Toten, Zwanzigmal höher seien als vom Gesundheitsministerium veröffentlicht. «Mir wurde telefonisch mitgeteilt, dass auf Anordnung des Medienaufsichtsrat unsere Zeitung ‹Dschahan Sanaat› wegen eines Interviews über Corona geschlossen worden ist», sagte Chefredakteur Mohammed-Resa Saadi am Montag. Der Epidemiologe sagte in dem Interview ausserdem, dass der Ausbruch der Pandemie früher als Ende Februar begonnen habe. Dies sei aber wegen der Parlamentswahl (21.2.) und des Jahrestages der Revolution (11.2.) geheimgehalten worden. Legende: Keystone

15:03 Kanton Zug gegen Verbot von Grossveranstaltungen Der Zuger Regierungsrat ist gegen die Verlängerung des Verbots von Grossveranstaltungen. Er ist der Auffassung, dass diese – unter Einhaltung entsprechender Schutzkonzepte – «epidemiologisch möglich, gesellschaftlich richtig und wirtschaftlich wichtig» seien. Insbesondere im Sport- und Kulturbereich. Konkret fordert der Regierungsrat, dass Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher grundsätzlich wieder erlaubt sein sollen, aber eine Bewilligungspflicht eingeführt werde, wie er am Montag mitteilte. Flankierend soll der Bund zusätzliche Auflagen für Grossveranstaltungen definieren. Dazu gehören beispielsweise eine Maskenpflicht, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann. Oder dass bei Sportveranstaltungen und Aufführungen nur feste Sitzplätze angeboten werden dürfen. Legende: Keystone

14:46 Schüler sind sich Masken längst gewöhnt Sommer – Sonne – süsses Nichtstun. Aber alles Schöne hat irgendwann ein Ende – auch diese Sommerferien. In 11 Kantonen klingeln die Schulglocken heute wieder zum Unterricht. Und für einige Schülerinnen und Schüler heisst es: Maske auf. Ein Accessoire, an das sich die meisten Jugendlichen längst gewöhnt haben, wie der Besuch an einem Berner Gymnasium zeigt. 01:15 Video Am ersten Schultag heisst es: Maske auf! Aus Tagesschau vom 10.08.2020. abspielen

14:01 Seco rechnet nicht mit Entlassungswelle im Herbst In der Schweiz dürfte die Arbeitslosigkeit im Herbst zwar ansteigen. Doch mit einer Entlassungswelle ist laut Boris Zürcher vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) nicht zu rechnen. Er geht davon aus, dass die Arbeitslosenquote etwa im Bau, Tourismus oder im Gastgewerbe saisonal-bedingt nur leicht anziehen wird. «Gemäss den uns derzeit vorliegenden Daten gibt es keine Anzeichen, dass es zu einer Entlassungswelle kommen wird», sagte der Leiter der Direktion für Arbeit beim Seco. Der Grund dafür sei die Kurzarbeit. Dieses Instrument werde von den Firmen rege genutzt und könne bei Bedarf bis ins nächste Jahr hinein verlängert werden. Legende: Im Monat Mai waren in der Schweiz laut Seco gut 890'000 Arbeitnehmende in Kurzarbeit beschäftigt. Keystone

13:13 Lehrerdachverbände fordern zusätzliche Ressourcen Die Nachwirkungen der coronabedingten Massnahmen stellen Lehrerpersonen, Schülerinnen und Schüler im neuen Schuljahr vor zusätzliche Herausforderungen. Die Lehrerverbände fordern deshalb zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen. Die Ausnahmesituation wegen Corona habe deutlich aufgezeigt, wie wichtig die Schule für die Kinder und Jugendlichen als sozialer Lernort sei. Obwohl der Fernunterricht an den meisten Orten gut organisiert war und entsprechend funktionierte, fehlte der soziale Kontakt nicht nur den Lehrpersonen, sondern auch den Schülerinnen und Schülern, so die Verbände. Legende: Der Start ins Schuljahr 2020/2021 ist ein ganz besonderer, knüpft er doch an ein ausserordentliches vergangenes Schuljahr an. Im Bild: Schülerinnen und Schüler bei einer Aufgabe in der Kantonsschule Zofingen, wo zum Schulbeginn nach den Sommerferien eine situative Schutzmaskenpflicht gilt. Keystone

12:13 BAG meldet 105 neue Corona-Fälle In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag 105 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus innert eines Tages gemeldet worden. Am Sonntag waren es 152 neue Covid-19-Infizierte, am Samstag 182 und am Freitag 161 gewesen. Legende: In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich 1038 Personen neu mit dem Coronavirus. In der Vorwoche hatte das BAG insgesamt 1095 neue Corona-Fälle vermeldet. Am vergangenen Montag waren allerdings lediglich 66 neue Ansteckungen dem BAG gemeldet worden. Keystone

11:30 Israels Schulen sollen am 1. September öffnen Israel will in der Coronakrise seine Schulen und Kindergärten am 1. September mit einer Obergrenze für Kinder und Jugendliche wieder öffnen. Das israelische Bildungsministerium hat einen entsprechenden Plan veröffentlicht. Demnach sollen nicht mehr als 18 Kinder in einer Gruppe lernen. Israelische Schulklassen sind normalerweise mit 30 bis 40 Kindern sehr gross.

10:46 Litauens Präsident beendet Selbstisolation Das Staatsoberhaupt des baltischen EU-Landes, Gitanas Nauseda, hatte sich wie seine Familie und sein Mitarbeiterstab am Freitag vorsorglich in Quarantäne begeben, nachdem ein Mitarbeiter der Präsidialkanzlei möglicherweise Kontakt mit einem Corona-Infizierten gehabt hatte – nun hat er die Selbstisolation beendet. Ein Corona-Test des Mitarbeiters fiel nun aber negativ aus. Der Grossteil der Bediensteten wird daher heute die Arbeit wieder aufnehmen, wie die Präsidialkanzlei mitteilte. In Litauen bereiten wieder gestiegene Corona-Zahlen seit einigen Tagen immer mehr Sorgen – allein über das Wochenende gab es 58 neue Fälle. Dennoch steht der Baltenstaat mit seinen knapp drei Millionen Einwohnern in der Coronakrise insgesamt gut da – die Infektionszahlen sind mit bislang 2252 bestätigte Infektionen und 81 Todesfällen im internationalen Vergleich eher gering. Legende: Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda hat seine Selbstisolation beendet. Keystone

9:31 Maskenpflicht in Schulen Für viele Schülerinnen und Schüler gehen heute die Sommerferien zu Ende. Trotz Corona-Krise halten die Schulen am Präsenzunterricht fest – in den Unterstufen auch ohne Masken. Doch auf Sekundarstufe II herrscht bezüglich Schutzmassnahmen ein Flickenteppich. So schreiben bisher die Kantone Bern, Aargau, Luzern, Waadt, Wallis, Genf, Basel-Landschaft und Schaffhausen den Schülerinnen und Schülern der Mittel- und Berufsfachschulen das Maskentragen vor – zusätzlich zu den Hygiene- und Distanzmassnahmen. In den meisten dieser Kantone gilt die Vorschrift, wenn der Mindestabstand von 1.5 Metern nicht eingehalten werden kann. In den Kantonen Zürich, Basel-Stadt, St. Gallen, Graubünden, Thurgau, Zug, Obwalden, Schwyz, Solothurn, Uri, Appenzell Ausserrhoden und Neuenburg hingegen wird vorerst auch auf nachobligatorischer Stufe auf eine Maskenpflicht verzichtet. Legende: An der Kanti Zofingen im Kanton Aargau herrscht Maskenpflicht, wenn zu viele Schüler in einem bestimmten Raum sind. SRF

8:55 Pakistan hebt weitere Corona-Beschränkungen auf Pakistan hat trotz Bedenken von Gesundheitsexperten weitere Corona-Beschränkungen aufgehoben. Seit Montag dürfen Kinos, Parks, Einkaufszentren und religiöse Einrichtungen wieder öffnen – nur Schulen, Universitäten und grosse Hochzeitshallen sollen noch bis Mitte September geschlossen bleiben. «Die Pakistanische Ärztekammer ist überrascht über die Entscheidung, alle Bereiche auf einmal zu öffnen», sagte ihr Generalsekretär. Legende: An öffentlichen Plätzen gilt immer noch eine Maskenpflicht. Keystone

6:59 Maskenpflicht in der Schule In elf Kantonen geht nach den Sommerferien heute die Schule wieder los. Viele der Kantone haben erst kurz vor Schulbeginn das definitive Schutzkonzept vorgelegt – und mussten dabei auch über eine allfällige Maskenpflicht befinden. Klar ist: An der Volksschule gibt es nirgends eine generelle Maskenpflicht.

6:38 Coronakrise wirft Schatten auf Markenstärke von Schweizer Konzernen Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf die Markenstärke der grössten Schweizer Unternehmen. Seit Jahresbeginn haben die 50 stärksten Schweizer Marken zusammen 15 Milliarden Franken an Wert eingebüsst. Das ist ein Rückgang um 11 Prozent. Im internationalen Vergleich schneidet die Schweiz respektabel ab. Wie dem Jahresbericht Switzerland 2020 der Consultingfirma Brand Finance zu entnehmen ist, ist der Wert der 500 wertvollsten Marken der Welt wegen der Pandemie um eine Billion Franken gesunken. Legende: In der Schweiz besitzt Nestlé den mit Abstand höchsten Markenwert. Der Nahrungsmittelkonzern hat diesen Wert trotz Pandemie nochmals um sechs Prozent auf 20.2 Milliarden Franken steigern können. Keystone

5:53 «Gute Hinweise» auf Impfstoff um den Jahreswechsel Nach Einschätzung von EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides könnte der erste Impfstoff gegen Covid-19 in einigen Monaten zur Verfügung stehen. «Auch wenn Vorhersagen zum jetzigen Zeitpunkt noch riskant sind, haben wir doch gute Hinweise, dass der erste Impfstoff gegen Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres verfügbar sein wird», sagte die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides dem «Handelsblatt». Der Impfstoff könne zwar nicht auf Anhieb alle Probleme lösen. Aber er werde schrittweise erlauben, zur Normalität zurückzukehren, wenn eine kritische Masse von Bürgern insbesondere in den Risikogruppen geimpft worden sei. Auch der Präsident des deutschen Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, zeigt sich gegenüber dem «RedaktionsNetzwerk Deutschland» zuversichtlich: «Ich gehe derzeit davon aus, dass es Ende 2020 und Anfang nächsten Jahres Zulassungen geben wird, vorausgesetzt, die Phase-3-Prüfungsdaten sind positiv». Alain Berset sagte in der «NZZ am Sonntag», der Bundesrat rechne in der Schweiz derzeit damit, dass es im kommenden Jahr so weit sei. Neben der Zusammenarbeit mit Moderna sei der Bund auch mit anderen Anbietern im Gespräch.