Der Ticker startet um 5:39 Uhr

8:58 Miese Bilanz für Ryanair Die verschärften Reisebeschränkungen in der Corona-Pandemie haben dem Billigflieger Ryanair das Geschäft im Dezember noch stärker verhagelt als in den Monaten zuvor. Im abgelaufenen Monat zählte das irische Unternehmen 1.9 Millionen Fluggäste und damit 83 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Im gesamten Jahr 2020 beförderte Ryanair 52.1 Millionen Fluggäste und damit 66 Prozent weniger als 2019. In den Sommermonaten hatte sich das Geschäft zunächst erholt, bevor es seit September zunehmend wieder abwärts ging. Wie andere Fluggesellschaften haben die Iren ihr Angebot für den Winter drastisch zusammengestrichen. Legende: Die Maschinen von Billiganbieter Ryanair bleiben derzeit vor allem am Boden. Keystone

8:17 Markanter Anstieg der Fallzahlen in Israel Die Anzahl der Neuinfektionen in Israel ist erstmals seit Ende September auf mehr als 8000 gestiegen. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 8308 Fälle verzeichnet. Seit dem Ausbruch der Pandemie ist dies der dritthöchste registrierte Wert in dem Land. Von den knapp 110’000 gemachten Tests fielen 7.6 Prozent positiv aus. Um eine weitere Virus-Ausbreitung zu verhindern, war Ende Dezember ein neuer Teil-Lockdown in dem Mittelmeerstaat verhängt worden. In Israel läuft derzeit eine massive Impfkampagne. Mehr als eine Million Menschen wurden bereits geimpft.

4:19 US-Arneizmittelbehörde warnt vor britischen Impfplänen Die US-Arzneimittelbehörde FDA kritisiert die Pläne der britischen Impfbehörde, den Menschen vorerst nur eine Impfdosis zu verabreichen und den Termin für die zweite Corona-Impfung bis zu drei Monate nach hinten zu verschieben. In einer Mitteilung schrieb sie, Überlegungen zu möglichen Änderungen der Impfdosierung oder der Impfzeiträume seien verfrüht. Die verfügbaren Daten würden keine belastbare Grundlage für solche Schritte bieten. Die von der britischen Behörde vorgeschlagenen Änderungen bedeuteten deshalb ein signifikantes Risiko für die öffentliche Gesundheit. Legende: Reuters

3:20 Coronavirus-Variante in New York nachgewiesen Erstmals ist im US-Bundesstaat New York die ansteckendere Variante des Coronavirus nachgewiesen worden, die ursprünglich in Grossbritannien entdeckt worden war. Der Erreger wurde laut dem Gouverneur Andrew Cuomo bei einem älteren Mann gefunden. Die neue Coronavirus-Variante könne in New York zu mehr Ansteckungen und Spitaleinweisungen führen, warnte er.

22:49 Libanon beschliesst erneut einen Lockdown Wegen weiterhin hoher Corona-Infektionszahlen hat der Libanon erneut einen weitreichenden Lockdown beschlossen. Das öffentliche Leben soll von Donnerstag an bis zum Ende des Monats stark eingeschränkt werden, wie die staatliche Nachrichtenagentur NNA meldete. So gilt unter anderem täglich von 18.00 Uhr an eine Ausgangssperre bis zum nächsten Morgen. Die Corona-Pandemie habe ein gefährliches Ausmass erreicht, erklärte Gesundheitsminister Hamad Hassan nach Angaben lokaler Medien. Das Land am Mittelmeer erlebt seit Monaten eine der schwersten Wirtschaftskrisen seiner Geschichte. Die Corona-Pandemie und die Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut Anfang August haben die Lage weiter verschärft. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) leben mehr als 55 Prozent der Bevölkerung in Armut. Legende: Die Zahl der täglichen Neuansteckungen hatte im Libanon mit seinen rund sechs Millionen Einwohnern zuletzt bei mehr als 2000 gelegen. Reuters

Der Impfstoff gegen Covid-19 ist knapp. Damit möglichst schnell möglichst viele Menschen eine erste Impfung bekommen können, wählt Grossbritannien einen unkonventionellen Weg: Um mehr Leuten eine erste Impfung geben zu können, verschiebt man den Termin der zweiten Impfung nach hinten. Diese Option wird auch in der Schweiz kontrovers diskutiert. Christoph Berger, der Präsident der Schweizerischen Impfkommission, will den britischen Weg nicht einschlagen. Denn in den klinischen Studien seien alle Studienteilnehmer vier Wochen nach der ersten Impfung ein zweites Mal geimpft worden: «Wenn wir die zweite Impfung weglassen, wissen wir gar nicht, ob der vorübergehende Schutz nach der ersten Impfung anhält oder nicht.» Es könnte also sein, dass der Impfschutz nach fünf, sechs, oder zehn Wochen rasch wieder nachlässt. Damit droht das Vertrauen in die Impfung Schaden zu nehmen.

21:08 England ab Mitternacht wieder im Lockdown Der britische Premierminister Boris Johnson hat wie erwartet erneut einen nationalen Lockdown ausgerufen. «Wir müssen in England einen Lockdown verhängen, um die neue Corona-Variante in den Griff zu bekommen», sagte Johnson in einer Fernsehansprache. «Das bedeutet, dass Sie zu Hause bleiben müssen.» Das Haus dürfe nur noch für notwendige Aktivitäten wie Arztbesuche oder die Arbeit verlassen werden. Schulen müssen schliessen, ebenfalls alle nicht notwendigen Geschäfte. Restaurants dürfen nur Take-away anbieten. Johnson sagte, die Massnahmen würden vermutlich bis Mitte Februar in Kraft bleiben. Grossbritannien hatte in den letzten Tagen immer neue Rekorde bei Neuinfektionen und Patienten verkündet. Zuletzt habe es 20 Prozent mehr Todesfälle gegeben, sagte Johnson. Er machte vor allem die in Grossbritannien entdeckte Mutante des Coronavirus verantwortlich.

20:57 Europäische Arzneimittelbehörde verschiebt Entscheid zu Moderna-Impfstoff Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will erst am Mittwoch einen Entscheid fällen über die Empfehlung eines zweiten Corona-Impfstoffes für die EU, wie sie in Amsterdam mitteilte. Der Expertenausschuss der EMA war bereits am Montag und damit zwei Tage früher als geplant zusammengetroffen und hatte über die Zulassung des Impfstoffes des US-Herstellers Moderna beraten. Dabei seien einige Fragen offen geblieben, sagte der niederländische Vertreter in dem Ausschuss. Die EMA hatte bereits zuvor nicht ausgeschlossen, dass eine Entscheidung erst bei der planmässigen Sitzung des Ausschusses am Mittwoch fallen könnte. Der Impfstoff von Moderna ist bereits in den USA und Kanada zugelassen. Bei einer positiven Empfehlung der EMA muss noch die EU-Kommission zustimmen.

20:19 2020: Weniger Firmenpleiten und mehr Neugründungen als im Vorjahr Noch schlägt sich die Coronakrise dank den Hilfsmassnahmen der Schweizer Regierung nicht in den Zahlen zu Firmenpleiten und Neugründungen nieder. 2020 kam es hierzulande nur zu 3811 Unternehmensinsolvenzen. Das sind 880 weniger als 2019. Im Vergleich zum Vorjahr fand der stärkste Rückgang der Insolvenzen bei den Handwerksbetrieben (-174 Fälle) und im Gastgewerbe (-124) statt, wie der Wirtschaftsinformationsdienst Bisnode D&B mitteilte. Ebenfalls weniger Konkurse gab es im Detailhandel (-68) und im Grosshandel (-66). Gemäss Bisnode müssen das allerdings nicht zwangsläufig gute Nachrichten sein. Vielmehr sei es möglich, dass mit den staatlichen Corona-Unterstützungen sogenannte «Zombie»-Unternehmungen geschaffen worden seien. Gemeint sind Firmen, die ohne staatliche Finanzspritzen bereits in den Konkurs geschlittert wären. Im Jahr 2020 stieg auch die Zahl der Firmen-Neugründungen an. Insgesamt liessen Unternehmer 46'779 neue Firmen im Handelsregister eintragen. Dies ist eine Zunahme um fünf Prozent gegenüber 2019. Legende: Im Gastgewerbe kam es im «Corona-Jahr» 2020 zu weniger Insolvenzen, als ein Jahr zuvor. Keystone

19:22 BBC: Johnson wird heute Abend neuen «Lockdown» verkünden Die BBC berichtet, Premierminister Boris Johnson werde in seiner für den Abend um 21 Uhr (MEZ) angekündigten Ansprache einen neuen «Lockdown» für ganz England bekannt geben. Dazu gehörten Schulschliessungen für fast alle Schüler, ähnlich wie in der ersten Welle im Frühling. Ausserdem würden alle Arbeitnehmer aufgefordert, von zu Hause aus zu arbeiten, es sei denn, dies ist wegen der Art ihrer Arbeit nicht möglich. Die Massnahmen sollten bereits von Mitternacht an gelten. Zudem soll in Grossbritannien soll bald die höchste Alarmstufe in der Coronavirus-Pandemie ausgerufen werden. Das meldet die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Regierungskreise.

18:34 126'000 weitere Impfdosen sind in der Schweiz angekommen Die zweite Impfstoff-Lieferung von Pfizer/Biontech ist in der Schweiz angekommen. Das bestätigte Nora Kronig, Leiterin Abteilung Internationales beim BAG, gegenüber SRF. Es seien heute 126'000 weitere Dosen von Pfizer/Biontech geliefert worden, erklärte Kronig. Man erhoffe sich nun, dass man bald zusätzlich auch Dosen von Moderna erhalten werde. «Wir rechnen damit, dass wir im Januar ungefähr eine halbe Million Dosen haben. Im Februar eine Million, ein bisschen mehr sogar, und dann entsprechend so bis im Sommer weiterarbeiten können.» 01:50 Video BAG sieht sich bei Impfstrategie auf Kurs Aus Tagesschau vom 04.01.2021. abspielen

18:25 Biontech/Pfizer warnen vor Verzicht auf zweite Impfung Die Impfstoffhersteller bremsen in der Debatte, ob auf eine zweite Corona Impfung zunächst verzichtet werden kann, um mehr Menschen zu impfen. Es gebe keine Daten, dass die Impfwirkung nach 21 Tagen anhalte, heisst es in einer Erklärung beider Firmen. Der Impfstoff soll ein zweites Mal verabreicht werden, um einen vollen Schutz zu erreichen. Auch die EU-Arzneimittelbehörde EMA pocht auf die Einhaltung der maximalen Frist von 42 Tagen zwischen den beiden Gaben beim Pfizer/Biontech-Impfstoff. Nur dann könne der volle Schutz garantiert werden. Weil der Impfstoff zunächst knapp ist, hatte der deutsche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Ständige Impfkommission um eine Einschätzung gegeben, ob dennoch zunächst auf eine zweite Impfung verzichtet werden kann. Grossbritannien teilte bereits mit, man wolle zunächst möglichst vielen Leuten die erste Dosis spritzen und erst nach drei Monaten eine zweite.

17:40 Katalonien riegelt alle Gemeinden für zehn Tage ab Wegen anziehender Corona-Zahlen haben mehrere Regionen in Spanien eine Verschärfung der Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie beschlossen. Besonders strenge Einschränkungen kündigte Katalonien mit der Metropole Barcelona an. In dieser Comunidad Autónoma (Autonomen Gemeinschaft) werden alle Gemeinden ab Donnerstag abgeriegelt, wie die regionale Gesundheitsministerin Alba Vergés in Barcelona mitteilte. Die knapp 7.6 Millionen Einwohner der Region im Nordosten Spaniens werden ihre jeweilige Gemeinde zehn Tage lang nur mit triftigem Grund verlassen dürfen – etwa, um zur Arbeit oder zum Arzt zu fahren. Während dieses Zeitraumes müssen alle Einkaufs- und Fitnesszentren sowie alle Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 400 Quadratmetern geschlossen bleiben. An beiden Wochenenden werden zudem nur diejenigen Läden öffnen dürfen, die den Grundbedarf decken.

17:14 Ab Mittwoch impfen auch die Niederlande – nach viel Kritik Nach einer Welle von Kritik der Öffentlichkeit und Opposition werden die Niederlande den Impfstart auf Mittwoch vorziehen. Zwei Tage eher als geplant sollen zunächst Pfleger und Ärzte von Corona-Patienten geimpft werden, teilte Gesundheitsminister Hugo de Jonge in Den Haag mit. Die Niederlande sind das letzte Land der EU, das mit dem Impfen beginnt. Der Gesundheitsminister war wegen des späten Starts und der unklaren Impfstrategie in den vergangenen Tagen heftig unter Beschuss geraten. Schon seit Tagen lagern über 175'000 Impfdosen ungenutzt in einer Lagerhalle im Osten des Landes.

16:47 Erste Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder sind geimpft Die Impfungen gegen Covid-19 sind in Appenzell Ausserrhoden gestartet. Die ersten Impfungen wurden in zwei Alters- und Pflegeheimen in Herisau und Heiden verabreicht. Bis Freitag werden alle Personen in sämtlichen Ausserrhoder Alters- und Pflegeheimen, die zur Impfung bereit sind, ihre erste Impfung erhalten haben, wie es in einer Mitteilung der Kantonskanzlei heisst. Legende: Die Impfungen erfolgen in Appenzell Ausserrhoden durch das Pflegepersonal und Hausärzte. Kanton Appenzell Ausserrhoden

16:28 Johnson: «Härtere Corona-Massnahmen unvermeidlich» Der britische Premierminister Boris Johnson kündigt angesichts der raschen Ausbreitung der in Grossbritannien zuerst entdeckten hochansteckenden Coronavirus-Mutation eine Verschärfung der Kontakteinschränkungen an. «Wenn man sich die Zahlen ansieht, dann ist es keine Frage, dass wir härtere Massnahmen ergreifen müssen, und wir werden diese zu gegebener Zeit bekanntgeben», sagte Boris Johnson. Die Regierung werde alles unternehmen, um das Virus unter Kontrolle zu halten. «Vor uns liegen harte Wochen.» Einzelheiten will Johnson am Abend in einer Fernsehansprache bekanntgeben, wie ein Sprecher seines Büros mitteilte. Zudem solle das Parlament am Mittwoch zusammengerufen werden.

16:09 Schottland geht erneut in den Lockdown Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon hat einen neuen Lockdown, «ähnlich wie im März 2020» ausgerufen. «Ab Mitternacht und für den gesamten Januar müssen Sie gesetzlich zu Hause bleiben», sagte sie auf einer Pressekonferenz. Die Schulen werden für alle geschlossen, ausser für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen. Treffen mit anderen Haushalten sind auf zwei Personen draussen beschränkt. Sportaktivitäten in der Gruppe sind verboten, ausserdem müssen nicht-essenzielle Geschäfte und die Gastronomie geschlossen bleiben. Grund für diesen Schritt ist die rasche Ausbreitung der neuen Virus-Variante. Sturgeon sagte, die Mutation sei verantwortlich für fast die Hälfte der Neuerkrankungen in Schottland. Zuvor galt in Schottland ein mehrstufiges Regelsystem je nach Infektionslage. Die Landesteile in Grossbritannien machen jeweils ihre eigene Corona-Politik: In Schottland gelten andere Regeln als in England oder Wales. Auch in England wird jedoch angesichts der Belastung des Gesundheitssystems über eine Verschärfung der Massnahmen diskutiert.

15:36 Auch Uri und Obwalden starten Impfkampagne Am Montag haben die beiden letzten Zentralschweizer Kantone Uri und Obwalden mit ihren Impfkampagnen begonnen. In Uri ging als Erstes das Impfzentrum im Kantonsspital in Betrieb. Zudem ist ein mobiles Impfteam des Kantonsspitals im Einsatz um Personen in Alters- und Pflegeheimen zu impfen. Zuerst erhalten die Impfung im Kanton Uri Personen ab dem Alter von 75 Jahren sowie Erwachsene mit chronischen Krankheiten mit höchstem Risiko, unabhängig vom Alter. Im Kanton Obwalden soll bis Ende Woche eine erste Runde von Impfungen in allen Alters- und Pflegeheimen abgeschlossen sein, anschliessend folgten weitere Heime und Einrichtungen. Dies teilte das Obwaldner Gesundheitsamt mit. Dadurch erhielten vulnerable Personen mit erhöhtem Ansteckungsrisiko als Erstes einen Impfschutz. Legende: In Uri ist als erstes das Impfzentrum im Kantonsspital in Altdorf in Betrieb genommen worden. Keystone