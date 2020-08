Der Ticker startet um 5:24 Uhr

17:51 Tausende in Schweden bekamen falsches Testergebnis 3700 Menschen in Schweden haben nach einem Corona-Test ein falsches Ergebnis bekommen. Wie die Gesundheitsbehörden mitteilten, wurden alle positiv auf das Virus getestet, obwohl sie nicht wirklich infiziert waren. Schwedens Corona-Statistik werde sich dadurch ändern. Bei den Betroffenen handele es sich vor allem um Personen mit milden Symptomen, die selbst einen sogenannten PCR-Test angewendet hatten. Der Fehler sei in zwei Labors festgestellt worden, die die kommerziellen Schnelltests aus China analysierten. Rückblickend wurde festgestellt, dass sie nicht zwischen niedrigen Viruskonzentrationen und negativen Proben unterscheiden konnten. Die Leistungen des Tests seien einfach zu schlecht, hiess es bei der Pressekonferenz. Legende: Nach Angaben der Gesundheitsbehörden waren am Dienstag in Schweden rund 86 900 Infizierte und 5 814 Todesfälle registriert. Reuters

16:50 Unispital Basel eröffnet neues Testzentrum für Coronavirus Das Universitätsspital Basel (USB) nimmt kommende Woche ein neues Coronavirus-Testzentrum in Betrieb. In diesem können täglich bis zu 750 Menschen auf Sars-CoV-2 untersucht werden. Das ist mehr als doppelt so viel wie heute. Diese Kapazität würde selbst bei einem starken Wiederaufflammen der Pandemie ausreichen, hält das USB im Communiqué fest. Vorerst ist der Betrieb auf täglich bis zu 350 Tests ausgelegt. Eingerichtet wurde das neue Test- und Triagezentrum (TTC) in der ehemaligen Schwimmhalle im Gebäude Klingelbergstrasse 30, wie das USB mitteilt.

16:09 Zulassungsantrag für Corona-Impfstoff vielleicht noch 2020 Die Zulassung eines britisch-schwedischen Corona-Impfstoffes kann Forschern zufolge möglicherweise noch in diesem Jahr beantragt werden. Bis dahin könnten genügend Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit des Mittels vorliegen, berichtete Andrew Pollard von der Universität Oxford dem Sender BBC. Er ist mit einer Forschungsgruppe an der Entwicklung des Vakzins beteiligt. Es handelt sich um ein Mittel des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca und der Universität Oxford, das zum Kreis der erfolgversprechenden Impfstoffkandidaten zählt. Nach einer eventuellen Zulassung müsste der Impfstoff aber erst noch in grossen Mengen produziert werden, bis grosse Bevölkerungsgruppen damit versorgt werden könnten.

15:02 Swiss verzichtet bis Ende Jahr auf Umbuchungsgebühren Die Fluggesellschaft Swiss verzichtet auf Umbuchungsgebühren und stellt ihre Tickettarifstruktur bis Ende Dezember grundsätzlich um. Ab sofort sind sämtliche Tarife mehrmals gebührenfrei umbuchbar, wie Swiss mitteilt. Bereits seit dem Frühling war aufgrund der Corona-Pandemie eine einmalige gebührenfreie Umbuchung möglich. Die neue Regelung gelte weltweit sowohl bei Kurz-, Mittel- als auch bei Langstrecken sowie für alle Neubuchungen. Mehrkosten entstehen jedoch dann, wenn bei einer Umbuchung auf ein anderes Datum oder zu einem anderen Reiseziel die ursprüngliche Buchungsklasse nicht mehr verfügbar ist. Dann werde die Nachzahlung einer möglichen Differenz fällig.

14:21 Glarner Landsgemeinde findet nicht mehr statt Die Landsgemeinde in Glarus wird dieses Jahr definitiv nicht mehr durchgeführt. Sie war im Frühling wegen des Coronavirus vom traditionellen ersten Sonntag im Mai auf den 6. September verschoben worden. Die bereits anfangs Juli als Grenzwert publizierte Zahl an Corona-Infektionen werde sehr wahrscheinlich überschritten, schreibt der Kanton Glarus auf seiner Homepage. Dringliche Geschäfte behandelt der Landrat (Kantonsparlament). Alle anderen Geschäfte werden auf die Landsgemeinde im Mai 2021 verschoben. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Zu viele Coronafälle Glarner Landsgemeinde ist abgesagt 25.08.2020 Mit Audio

14:17 Schweizer Detailhandel fürchtet sinkende Frequenzzahlen Der Detailhandel befürchtet negative Konsequenzen durch eine allgemeine Maskenpflicht in der Schweiz. Die Swiss Retail Federation, der Verband der mittelständischen Detailhandelsunternehmen in der Schweiz, erwartet weiter sinkende Frequenzzahlen, weil die Kunden kürzer im Laden verweilten und noch stärker auf Online-Shops auswichen. Vor allem sei die Sorge gross, dass die Kaufkraft in ausländische Online-Shops abfliesse, heisst es in einer Mitteilung. Im Non-Food-Bereich rechnet Swiss Retail mit Umsatz- und Frequenzeinbussen von 10 bis 30 Prozent. In den Nachbarländern habe es sogar Einbussen von bis zu 50 Prozent gegeben. 09:49 Video Aus dem Archiv: Getrübte Aussichten im Detailhandel Aus ECO vom 15.06.2020. abspielen

14:02 Wie steht's mit der Maskenpflicht in ländlichen Regionen des Kantons Zürich? Das Coronavirus verbreitet sich dort am schnellsten, wo viele Menschen miteinander in Kontakt kommen. Im ländlich geprägten Bezirk Pfäffikon im Kanton Zürich gab es beispielsweise vergangene Woche nur vier Neuansteckungen. In der Stadt Zürich hingegen waren es 150. Trotzdem erwartet Jörg Kündig, Präsident des Verbandes der Zürcher Gemeindepräsidenten, keinen grossen Widerstand auf dem Land: «Alle wollen die Verbreitung des Virus einschränken.» Kündig glaubt an die Solidarität. Die Leute würden wohl nicht begeistert sein, sich der Maskentragpflicht aber fügen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Neue Regeln in Zürcher Läden Wird die Maskenpflicht auch auf dem Land geduldet? 25.08.2020 Mit Audio

13:41 Trotz Krise: Stellenabbau nur in einzelnen Branchen Neue Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) zeigen: Trotz der Coronakrise plant noch eine knappe Mehrheit der Unternehmen in der Schweiz, im nächsten Quartal mehr Personal einzustellen oder ihren Personalbestand beizubehalten. In Branchen wie dem Maschinenbau oder dem Gastgewerbe dürfte es allerdings zu einem Rückgang der Stellen bis Ende September kommen. Am stärksten wachsen dürfte die Beschäftigungszahl hingegen in der IT-Branche, gefolgt von der Kommunikationsbranche. Die Statistik unterstreicht damit die Aussage von Boris Züricher, Leiter Direktion Arbeit beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Er sagte Anfang August, dass es im Herbst wohl trotz der Krise nicht zu einer Entlassungswelle kommen werde. 01:28 Video Aus dem Archiv: Arbeitslosenzahlen stabilisieren sich Aus Tagesschau vom 10.08.2020. abspielen

13:05 Tennisspieler Zverev gibt zu: Adria-Tour mit Djokovic war ein Fehler Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev stand zuletzt gehörig in der Kritik. Der Grund dafür war sein Verhalten während der Corona-Pause. Im Juni war er bei der Adria-Tour zunächst zusammen mit Organisator Novak Djokovic und weiteren Tennisprofis wegen Partyvideos und der Missachtung von Hygieneempfehlungen negativ aufgefallen. Danach war ein weiteres Partyvideo mit ihm im Internet aufgetaucht. «Ich habe einen Fehler gemacht mit der Adria-Tour und danach auch mit der Geburtstagsfeier. Ich habe einen riesigen Fehler gemacht und da kann ich die Leute natürlich auch verstehen», sagte der 23-Jährige der Agentur dpa. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Zverev räumt ein «Ich habe einen Fehler gemacht mit der Adria-Tour» 25.08.2020 Mit Video

12:44 202 neue bestätigte Fälle in der Schweiz In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) innerhalb eines Tages 202 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Am Montag waren es 157 bestätigte Fälle gewesen. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie bisher 40'262 laborbestätigte Fälle. Im Vergleich zum Montag kam es zu elf neuen Spitaleinweisungen. Damit mussten seit Anfang der Pandemie 4506 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung hospitalisiert werden. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg seit Montag um zwei auf 1723. Die Entwicklung der Fallzahlen in der Schweiz Neueste Zahlen des BAG

12:37 Was bringt die Maskenpflicht? Bereits sechs Kantone haben eine Maskentragpflicht in Einkaufsläden eingeführt. Wie sinnvoll ist das? Fünf Fragen und Antworten zum Thema: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schutz vor Viren in der Luft Wo die Maskenpflicht etwas bringt – und wo nicht 25.08.2020 Mit Audio

12:29 China impft Tausende versuchsweise Schon seit einem Monat haben in China Mitarbeitende im Gesundheitswesen und andere Risikogruppen experimentelle Impfstoffe verabreicht bekommen. Das Impfprogramm sei Ende Juli mit einer Notverordnung erlaubt worden, erklärten Vertreter der Gesundheitsbehörden. Es werde erwogen, die versuchsweisen Impfungen auf Arbeiter auf Märkten, im Transportwesen und Dienstleistungsbereich auszuweiten, um neue Ausbrüche im Herbst und Winter zu verhindern. «Die Sicherheit ist sehr gut. Die Wirksamkeit steht weiter unter Beobachtung», wurde der Chef des Impfprogramms von der Firma Sinopharm zitiert.

12:18 Nur noch 10 Tage Quarantäne in Tschechien Tschechien verkürzt die Quarantänezeit für Corona-Verdachtsfälle von 14 auf 10 Tage. Die Änderung gilt ab dem 1. September. Die Quarantäne kann vom Gesundheitsamt angeordnet werden, wenn jemand in engerem Kontakt mit einem Corona-Infizierten war. Sie gilt auch bei der Einreise aus Risikogebieten wie Festland-Spanien, solange kein negativer Labortest vorgelegt wird. Mit der Verkürzung der Quarantäne folgt Tschechien dem Beispiel Österreichs.

11:10 Erstmals seit einem Monat keine Neuinfektionen in Basel-Stadt Im Kanton Basel-Stadt sind erstmals seit mehr als einem Monat keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die Zahl der infizierten Personen beträgt aktuell 1185. Letztmals keine neuen Fälle waren am 22. Juli verzeichnet worden. Am meisten neue Fälle gab es nach dem Ende des Shutdowns am 15. August mit 20 Neuinfektionen. Die Zahl der hospitalisierten Corona-Patienten mit Wohnsitz in Basel-Stadt betrug am Dienstag unverändert sechs. Von diesen musste niemand in der Intensivstation behandelt werden. Die Zahl der Corona-Toten beläuft sich in Basel-Stadt weiterhin auf 53. Weil die Zahl der Infizierten in den letzten Wochen landesweit und auch im Stadtkanton stark angestiegen ist, gilt in Basel-Stadt auf Anordnung der Regierung seit Montag ein Maskenobligatorium in Läden und Einkaufszentren. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Maskenpflicht in Basel Spitalstimmung statt Café-Ambiente 24.08.2020 Mit Audio

10:39 Volle Strände in Italien um «Ferragosto» Am Montag wurden in Italien den dritten Tag in Folge über 1000 Corona-Neuansteckungen gemeldet – so viele wie zuletzt im Mai. SRF-Italien-Korrespondent Franco Battel sagt, das habe mit den Ferien vor und nach dem traditionellen «Ferragosto» zu tun, dem Feiertag Mariä Himmelfahrt am 15. August: «Dann zieht es sehr viele Italienerinnen und Italiener an den Strand. Sie tanzen in Discos, trinken in Bars», sagt er. «Sie sind zusammen, und dabei haben offenbar viele die Abstands- und Hygieneregeln nicht eingehalten.» Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Neue Coronahotspots In Italien steigen die Neuinfektionen wieder deutlich an 25.08.2020 Mit Audio

10:04 Geheilte Patienten in den Niederlanden und Belgien erneut angesteckt In den Niederlanden und Belgien haben sich zwei von Corona geheilte Patienten erneut mit dem Virus angesteckt. Das berichtet der öffentlich-rechtliche niederländische Fernsehsender NOS und bezieht sich dabei auf die Aussagen von Virologen. Beim Patienten aus den Niederlanden handle es sich um eine ältere Person mit einem geschwächten Immunsystem, der Patient aus Belgien habe milde Symptome, heisst es. Es sei unklar, ob solche Fälle Ausnahmen seien, so die Virologen. Bereits gestern wurde aus Hongkong der Fall einer Neuinfektion mit dem Coronavirus gemeldet.

9:22 Lockdown im Gazastreifen Im dicht besiedelten Gazastreifen sind die ersten Corona-Fälle ausserhalb spezieller Quarantäne-Einrichtungen nachgewiesen worden. Wie das Informationsbüro der islamistischen Hamas-Regierung mitteilte, wurden die vier Fälle – alles Mitglieder einer Familie – im Flüchtlingslager Al-Mughasi registriert. Dort leben etwa 120'000 Menschen. Das Informationsbüro verkündete einen kompletten Lockdown für den gesamten Gazastreifen. Die Massnahme solle von Montagnacht für 48 Stunden gelten. Bildungseinrichtungen, Moscheen und Märkte müssen geschlossen bleiben. In dem Küstenstreifen leben insgesamt zwei Millionen Menschen unter prekären Umständen. Eine starke Ausbreitung des Virus gilt als Horrorszenario. Entgegen vieler Befürchtungen verlief die Pandemie bislang glimpflich. 00:28 Video Menschen im Gazastreifen drängen vor dem Lockdown in Läden Aus News-Clip vom 25.08.2020. abspielen

8:44 Wegen Coronakrise in rote Zahlen gerutscht: TX Group muss sparen Die TX Group ist im ersten Halbjahr stark von Corona getroffen worden und in die roten Zahlen gerutscht: Aufgrund der Coronakrise meldet das Medienunternehmen im ersten Halbjahr 2020 einen Umsatzrückgang von 18 Prozent. Mit einem umfassenden Sparprogramm gibt das Management der grössten privaten Schweizer Mediengruppe nun Gegensteuer. In den nächsten drei Jahren sollen bei den Bezahlzeitungen so 70 Millionen eingespart werden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Medien und Coronakrise TX Group verkündet Sparprogramm von 70 Millionen 25.08.2020 Mit Audio

7:21 120 Millionen Jobs im Tourismus bedroht: Besonders Frauen betroffen Wegen der Coronakrise sind UNO-Generalsekretär António Guterres zufolge in diesem Jahr weltweit rund 120 Millionen Jobs im Tourismus bedroht. «Die Krise ist ein massiver Schock für entwickelte Ökonomien, aber für Entwicklungsländer ist es ein Notfall», sagte Guterres in einer Video-Botschaft. Denn viele dieser Länder sind stark vom Tourismus abhängig: In Afrika machte 2019 der Tourismussektor zehn Prozent aller Exporte aus, wie es in einem Bericht heisst. Wegen der Corona-Pandemie wurden weltweit Grenzen geschlossen, Hotels dichtgemacht und Flüge gestrichen. In den ersten fünf Monaten des Jahres ist die Zahl der internationalen Touristen dem Bericht zufolge um 56 Prozent gesunken – insgesamt könnte sie in diesem Jahr um 78 Prozent einbrechen. Zwischen 910 Milliarden und 1.2 Billionen Dollar an Exporteinnahmen im Tourismus könnten demnach verloren gehen. Dies sei besonders verheerend, da die meisten Tourismusbetriebe kleine und mittlere Unternehmen seien, hiess es. «Frauen, junge Menschen und informelle Arbeiter sind besonders bedroht», sagte Sandra Carvao von der UN-Tourismusorganisation (UNWTO) mit Blick auf die Jobverluste. Demnach besteht der Tourismussektor zu mehr als die Hälfte aus Frauen. Man müsse den Tourismus wieder aufbauen: Reisen müssten verantwortungsbewusst und nachhaltig sein.