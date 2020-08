Der Ticker startet um 7:10 Uhr

15:53 Tourismus in Spanien bricht dramatisch ein In Spanien ist der internationale Tourismus im Juni nahezu komplett zum Erliegen gekommen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat kamen 98 Prozent weniger Reisende in das Land, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilt. Im ersten Halbjahr zählte Spanien 10.8 Millionen Besucher aus dem Ausland – das sind rund 72 Prozent weniger gewesen als im gleichen Zeitraum 2019.

14:59 Rückgang bei Rheinhäfen weniger stark als erwartet Der Güterumschlag an den Schweizerischen Rheinhäfen ist im ersten Halbjahr 2020 um knapp 16 Prozent zurückgegangen. Damit fiel der wegen der Coronakrise befürchtete Einbruch weniger stark aus als befürchtet. Gut 2.7 Millionen Tonnen sind im ersten Halbjahr 2020 in den Häfen Kleinhüningen, Birsfelden und Muttenz-Auhafen umgeschlagen worden, wie die Schweizerischen Rheinhäfen und die Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft mitteilen. Das entspricht einem Rückgang um knapp 16 Prozent. Hauptverantwortlich für den Umschlagrückgang sei der Import von Mineralölprodukten gewesen. Beim nach wie vor wichtigsten Gütersegment resultierte ein Minus von 15 Prozent gegenüber dem ersten Semester 2019. Mit einem Minus von 67 Prozent war der Bereich «Motorbenzin und ähnliche Leichtöle» am stärksten betroffen. Das Ergebnis im Containerbereich lag um rund 11 Prozent unter dem Wert der Vorjahresperiode. Legende: Hauptverantwortlich für den Umschlagrückgang war der Import von Mineralölprodukten. Keystone

13:58 WHO: Noch viele offene Fragen zur Herkunft von Sars-CoV-2 Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht noch erheblichen Aufklärungsbedarf bei den Fragen nach Herkunft und erster Verbreitung des Virus Sars-CoV-2. Es komme in China nicht nur Wuhan als erster Verbreitungsort infrage, sagte WHO-Experte Michael Ryan in Genf. Es seien noch viel umfassendere Untersuchungen nötig, um festzustellen, wo das Virus – in Wuhan oder anderswo – vom Tier auf den Menschen übergesprungen sei. Zwar sei in der chinesischen Stadt wegen der neuartigen Lungenentzündung zuerst Alarm geschlagen worden, das bedeute aber nicht notwendigerweise, dass es auch der Ort der ursprünglichen Verbreitung gewesen sei. Erst wenn die ersten Patienten ausfindig gemacht worden seien, könne man daran gehen, nach der tierischen Quelle zu suchen. «Sonst ist es die Suche im Heuhaufen», sagte Ryan. Entsprechende Studien seien von einem Zwei-Mann-Team der WHO zusammen mit chinesischen Experten nun vorbereitet worden. Sie dienten als Grundlage für das von der WHO angeführte internationale Team, das dann in China alle Fragen gründlich untersuchen solle. Es gibt Lücken in der epidemiologischen Landschaft.

13:32 Schweizer gaben 2 Milliarden Franken weniger im Ausland aus Während fast 13 Wochen konnten die Schweizer nicht ennet der Landesgrenze einkaufen. Nun hat die Credit Suisse geschätzt, dass durch den Wegfall des Einkaufstourismus in den Nachbarländern rund 2 Milliarden Franken weniger ausgegeben wurden. Während des Lockdown habe der Schweizer Lebensmittelhandel insbesondere in den ländlichen Regionen stark profitiert, heisst es weiter. So seien zwischen März und Juni 2020 die Ausgaben für «Food- und Near-Food-Produkte» im Vergleich zum Vorjahr in den ländlichen Regionen am stärksten gestiegen. Städtische Gebiete hätten hingegen die geringsten Sprünge bei den umgesetzten Volumina verzeichnet. Als Gründe werden die grössere Konkurrenz, etwa durch Lieferdienste, genannt, sowie die Veränderungen bei den Pendlerströmen – und dem damit einhergegangenen veränderten Konsumverhalten. Legende: Corona hat insbesondere in den ländlichen Regionen für eine stärkere Nachfrage gesorgt. Weniger stark profitierten Läden in städtischen Gebieten. Keystone

12:56 Dutzende französische Gemeinden verlangen Maske im Freien Im Kampf gegen das Coronavirus gilt jetzt in weiteren französischen Gemeinden eine Maskenpflicht im Freien. In 69 zusätzlichen Gemeinden des Départements Mayenne im Nordwesten des Landes müssen seit Montag die Schutzmasken auch auf der Strasse getragen werden. Zuvor galt die Maskenpflicht dort beispielsweise bereits in der Département-Hauptstadt Laval. Die Präfektur habe vorab rund 650'000 Stoffmasken an Bewohner des Départements verteilt, erklärte Präfekt Jean-Francis Treffel im Fernsehsender BFMTV. Wegen steigender Infektionszahlen hatte Frankreichs Regierung den örtlichen Behörden vergangenen Freitag mehr Spielraum bei der Maskenpflicht gegeben. Legende: In der Küstenmetropole Nizza muss Medienberichten zufolge jetzt auf bei Touristen beliebten Plätzen eine Maske im Freien getragen werden. Bei Nichteinhaltung drohe ein Bussgeld von 35 Euro, berichtete France 3. Reuters

12:46 Hurtigruten stellt Betrieb bis auf Weiteres ein Der norwegische Kreuzfahrtbetreiber Hurtigruten stellt nach dem Ausbruch des Coronavirus auf einem seiner Schiffe bis auf weiteres alle Fahrten ein. Mindestens 40 Passagiere und Crewmitglieder der «Roald Amundsen» waren zuvor positiv auf das Virus getestet worden. Legende: 40 Ansteckungen gab es auf dem Hurtigruten-Schiff «Roald Amundsen». Keystone

12:26 BAG meldet 66 Neuinfektionen In den letzten 24 Stunden sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) für die Schweiz und Liechtenstein 66 Neuansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. In dieser Zeit gab es weder neue Hospitalisierungen noch Todesfälle. Gestern hat das BAG noch 138 Neuansteckungen gemeldet. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie gemeldeten Infektionen beträgt damit 35'616. 1707 Personen sind an einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

12:09 Zwölf Gastro-Mitarbeitende in Zollikon ZH infiziert Zwölf Mitarbeitende eines Gastrounternehmens im zürcherischen Zollikon, welches das Spital Zollikerberg und eine Altersresidenz beliefert, haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Die gesamte Küchenmannschaft wurde unter Quarantäne gestellt. Alle positiv getesteten Mitarbeiter sind in der Abwaschküche tätig. Die ersten zwei wurden am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet. Daraufhin wurden sämtliche Arbeitskollegen ebenfalls getestet. Weil sich weitere Mitarbeitende als positiv erwiesen, beschloss am Freitag die Stiftungsdirektion zusammen mit der Betriebsleitung und dem Kantonsärztlichen Dienst die gesamte Küchenmannschaft zu testen und gleichzeitig in die Quarantäne zu senden. Insgesamt sind 26 Personen betroffen. Dass eine Gefahr für Patienten und Residenzbewohner bestanden habe, sei sehr unwahrscheinlich, heisst es seitens der Stiftung.

11:09 Liebesbrief ermöglicht unverheirateten Paaren den Grenzübertritt Seit Montag dürfen sich unverheiratete Paare grenzüberschreitend wieder vereinen. Allerdings müssen die beiden Hälften ihre längerfristige Partnerschaft belegen. Mindestens ein vorheriger Besuch in der Schweiz oder im Ausland vor den wegen der Covid-19-Pandemie eingeführten Einreisebeschränkungen muss belegt sein, wie das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) ausführte. Als Beweis zählt eine Passkopie mit Ein- oder Ausreisestempel. Vorzulegen sind ferner Dokumente, die eine «längerfristige Lebenspartnerschaft» belegen. Dabei nennt das Departement etwa Briefe oder E-Mails, Kontakte aus sozialen Medien, Telefonabrechnungen, Flugtickets, Fotos und ähnliches. Reine Ferienbekanntschaften berechtigen damit nicht zur Einreise, wie das EJPD festhält. Legende: Neben dem Besuchsbeweis muss eine schriftliche Einladung des in der Schweiz wohnhaften Partners mit Passkopie vorliegen. Desgleichen ist eine Bestätigung der Partnerschaft nötig. Beide Seiten müssen ihre Partnerschaft in einem Brief oder gescannten Dokument bezeugen. Keystone

Im ersten Halbjahr zählte Spanien demnach etwa 10.8 Millionen Besucher aus dem Ausland. Das seien rund 72 Prozent weniger gewesen als imgleichen Zeitraum 2019.

10:28 St. Gallen verzichtet auf Maskenpflicht in Läden St. Gallen hat sich als erster Kanton vorerst gegen die Empfehlung des Bundes – in Läden eine Maskenpflicht einzuführen – ausgesprochen. Wohl würde man die Präventionsmassnahme befürworten, wo sich Ansteckungen häuften und wo der gebotene Abstand von 1.5 Metern nicht eingehalten werden könne, so die Staatskanzlei in einer Mitteilung. Doch zumal die Zahlen im Kanton «derzeit auf niedrigem Niveau steigen, ist aus medizinischer Sicht eine Maskenpflicht noch nicht nötig.» Der Kanton behält sich die Einführung einer Maskentrag-Pflicht vor, falls die Ansteckungen zunehmen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Stabile Fallzahlen St. Gallen verzichtet auf Maskenpflicht in Läden 03.08.2020 Mit Audio

10:03 Polnische Behörden führen Kontrollen in Geschäften durch Die polnischen Behörden wollen ab dieser Woche in Geschäften kontrollieren, ob sich Kunden und Mitarbeiter an die Maskenvorschriften halten. Das kündigt Gesundheitsminister Lukasz Szumowski im öffentlichen Rundfunk an. Seit Anfang August verzeichnet das Land täglich neue Rekordwerte an Ansteckungen mit Covid-19. Die Regierung in Warschau erwägt deshalb schärfere Massnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Virus. Geprüft werde zum Beispiel erneut eine Quarantäne für Reisende aus einigen Ländern mit hohem Infektionsgeschehen, sagt der polnische Gesundheitsminister. Im EU-Land haben sich laut der Johns-Hopkins-University bald 47'000 Personen mit dem neuen Corona-Virus infiziert. 1731 Menschen sind an der Lungenkrankheit gestorben. Legende: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: Dies die Devise des polnischen Gesundheitsministers. Keystone

9:04 BAG-Falschmeldung: Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz relativiert «Fehler können passieren»: Mit diesen Worten kommentiert Lukas Engelberger, Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz, die vom Bund korrigierten Zahlen über Coronavirus-Ansteckungen in der Sendung «Heute Morgen» von Radio SRF. Ohnehin stützten sich die Kantone bei Entscheiden auf Vorfälle, die sich bei ihnen ereignet haben und die sie auch zuverlässig beurteilen können«, sagte er. Zu den meisten Ansteckungen kommt es laut korrigierten Angaben des BAG im familiären Umfeld (27.2 Prozent), gefolgt vom Arbeitsplatz (8.7 Prozent) und privaten Festen (3 Prozent). Ausgehlokale machen einen einstelligen Prozentsatz aus – konkret lediglich 1.9 Prozent, Bars und Restaurants nur gerade 1.6 Prozent. Zunächst hatte das BAG am Freitag auf Anfrage von SRF eine Liste veröffentlicht, gemäss der es im Ausgang – also in Bars, Clubs oder Restaurants – die meisten rückverfolgbaren Corona-Ansteckungen gebe. Audio Engelberger: «Das kommt für mich unerwartet» 01:41 min, aus HeuteMorgen vom 03.08.2020. abspielen. Laufzeit 01:41 Minuten.

8:30 Melbourne verschärft Lockdown weiter Der australische Bundesstaat Victoria hat in Melbourne und im nahen Umkreis der Stadt die Schliessung aller Geschäfte angeordnet, die nicht lebensnotwendige Produkte verkaufen. Weiter würden Bauprojekte eingeschränkt und die Produktion limitiert. Die Massnahmen ergreift Victoria, um die grassierende Pandemie aufzuhalten. Die Bürger treffe laut Angaben von Ministerpräsident Daniel Andrews eine nächtliche Ausgangssperre, wie auch deren Bewegungsfreiheit weiter eingeschränkt werde. Der australische Bundesstaat Victoria hat in den vergangenen Wochen hohe Corona-Fallzahlen registriert: mehrere hundert pro Tag. In Folge hat er einen Lockdown angeordnet. Audio Aus dem Archiv: Gefährliche Situation in Hochhäusern mit Sozialwohnungen 06:08 min, aus SRF 4 News aktuell vom 08.07.2020. abspielen. Laufzeit 06:08 Minuten.

7:29 Dunkelste Stunde für Dufry in Basel Dufry leidet unter Corona. Im zweiten Quartal brachen die Umsätze des Duty-Free-Shop-Bertreibers mit Sitz in Basel fast vollständig zusammen. Der Markt reagiert prompt auf die trübe Halbjahresbilanz: Die Aktie verliert zeitweise um über 5 Prozent. Auch das Geschäft von Dufry erlitt Einbussen, nachdem der weltweite Flugverkehr infolge der Massnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie fast vollständig zum Erliegen gekommen war. So sanken die Verkäufe im ersten Halbjahr um 62 Prozent auf 1.59 Milliarden Franken, wie Dufry mitteilte. Organisch lag das Minus bei -61 Prozent. Ungeachtet des trüben Geschäfts hatte Dufry hohe Fixkosten zu bezahlen, sodass auf Stufe EBIT ein massiver Verlust von 933 Millionen resultierte. Dies nach einem Gewinn von 123 Millionen im Vorjahr. Unter dem Strich lag das Minus bei 903 Millionen. Legende: Derzeit seien weltweit rund 1'000 der 2'400 Shops wieder geöffnet, was einer theoretischen Umsatzkapazität von 60 Prozent entspreche. Bis Ende August sollen rund die Hälfte der Läden mit einer Umsatzkapazität von 70 Prozent wieder eröffnet werden. Reuters

6:58 Menschen können Hunde und Katzen anstecken Haustiere wie Hunde und Katzen können von Menschen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert werden. Diese Annahme von Wissenschaftlern hat jetzt eine Studie italienischer Forscher bestätigt. Sie untersuchten in Norditalien 540 Hunde und 277 Katzen. Die Tiere lebten in Haushalten mit Corona-Patienten oder in besonders stark von Corona betroffenen Gebieten. 3.4 Prozent der Hunde und 3.9 Prozent der Katzen hatten Antikörper gegen das Virus gebildet. Die Ergebnisse sind nach den Worten des Präsidenten des Friedrich-Loeffler-Instituts Greifswald, Thomas Mettenleiter, nicht überraschend. «Sie bestätigen, was wir schon wissen», äusserte er. «Wir gehen davon aus, dass im Regelfall die Übertragung des Virus vom Menschen auf das Tier erfolgt.» Die Studie bestätige die bisherige Einschätzung des FLI, dass Hunde oder Katzen bisher keine Rolle bei der Verbreitung des Sars-CoV-2-Virus spielen. Ausschlaggebend sei die Übertragung von Mensch zu Mensch. Wir gehen davon aus, dass im Regelfall die Übertragung des Virus vom Menschen auf das Tier erfolgt.

6:10 Grossbritannien kämpft mit Schnelltests gegen Corona-Welle Grossbritannien führt Covid-19-Schnelltests ein. Innerhalb von 90 Minuten könne das Virus nachgewiesen werden, erklärt der britische Gesundheitsminister Matt Hancock. Rund 5.8 Millionen DNA- und 450'000 Abstrichtests sollen zur Verfügung stehen. «Die Tatsache, dass diese Tests sowohl Grippe als auch Covid-19 erkennen können, wird im Winter hilfreich sein, damit Patienten den richtigen Rat befolgen können, um sich und andere zu schützen», erklärt Hancock. Legende: Das britische Gesundheitssystem ist durch den Ausbruch der Pandemie stark belastet. Mehr als 46'000 Menschen sind bislang an den Folgen des Virus verstorben. Reuters

4:52 Lage in Teilen Englands verschlechtert sich Die Coronavirus-Lage im Grossraum Manchester hat sich weiter verschlechtert. Die Behörden riefen am Sonntagabend einen «schwerwiegenden Vorfall» aus, da die Zahl der Infizierten in mehreren Gegenden Grossbritanniens gestiegen war. Dies gibt den Behörden mehr Handlungsoptionen im Kampf gegen die Pandemie. Auffällig seien die Anstiege in Manchester, Tameside und Oldham, berichteten die «Manchester Evening News». Premierminister Boris Johnson hatte zuvor in ganz England weitere Lockerungsmassnahmen in der Coronakrise für mindestens 14 Tage gestoppt. Im Norden – auch in Manchester und Umgebung – wurden die Massnahmen sogar verschärft: Dort dürfen sich Mitglieder verschiedener Haushalte nicht mehr in Innenräumen und Privatgärten treffen. Auch der gemeinsame Besuch von Pubs und Restaurants ist tabu. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 03.08.2020 Mit Video

3:18 Fed-Banker schlägt «wirklich harten» Lockdown vor Die angeschlagene US-Wirtschaft könnte von einem «wirklich harten» Lockdown im Land letztlich profitieren. Das erklärte der US-Notenbanker Neel Kashkari gegenüber dem Fernsehsender CBS. Wenn die USA während vier bis sechs Wochen auf Notbetrieb heruntergefahren würden, bestehe die Möglichkeit, das Coronavirus unter Kontrolle zu bringen, so Kashkari. Andernfalls drohten immer wieder Ausbrüche, was zu einer Konkurswelle bei den Unternehmen führen würde. Die USA sind weltweit das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land. Die Wirtschaftsleistung der USA schrumpfte im zweiten Quartal des Jahres auf das Jahr hochgerechnet um nahezu ein Drittel.