7:03

Neuinfektionen in den USA erreichen höchsten Wert seit April

Nach einer Phase der Entspannung breitet sich das Coronavirus in den USA wieder schneller aus. Das Land verzeichnete am Dienstag rund 34 700 Neuinfektionen wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervorgeht. Es ist der höchste Stand seit Ende April und der dritthöchste Tageswert seit Beginn der Pandemie. Zum Vergleich: Am 1. Juni lag der Tageswert bei rund 17 400 Neuinfektionen. Die bisher höchste Zahl (36 400) wurde am 24. April verzeichnet.

Trotz steigender Corona-Infektionszahlen halten die US-Demokraten derweil an ihrem für August im Bundesstaat Wisconsin geplanten Parteitag zur Nominierung ihres designierten Präsidentschaftskandidaten Joe Biden fest. Der frühere Vizepräsident plane seine Teilnahme. Parteivertreter aus den Bundesstaaten sollten allerdings nicht nach Milwaukee reisen, sondern möglichst virtuell teilnehmen, teilte das Demokratische Nationalkomitee (DNC) am Mittwoch (Ortszeit) mit. Es werde an einem Verfahren gearbeitet, dass es allen Delegierten ermöglichen solle, ihre Stimme virtuell abzugeben, heisst es.