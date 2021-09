Jedes sechste Kind in der Schweiz ist übergewichtig

17.2 Prozent der Kinder und Jugendlichen in der Schweiz sind übergewichtig.

Dies zeigt eine Studie der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz, welche die Daten von 29'000 Kindern aus neun Kantonen und vier Städten ausgewertet hat.

Für die Erhebung wurde der Zeitraum der Schuljahre 2017/18 bis 2019/20 berücksichtigt.

Die Daten, welche die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz in ihrer Studie analysiert hat, repräsentieren elf Prozent aller in der Schweiz lebenden Kinder der entsprechenden Altersgruppen. Daraus resultiert: 4 Prozent aller untersuchten Kinder und Jugendlichen waren adipös und 13.2 Prozent übergewichtig.

Diese Kantone und Städte machten mit Box aufklappen Box zuklappen Neun Kantone und vier Städte haben für die vergleichende statistische Analyse Daten geliefert, teilt die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz mit. Es sind dies die Kantone Aargau, Basel-Stadt, Genf, Graubünden, Jura, Luzern, Obwalden, St. Gallen und Uri sowie die Städte Bern, Freiburg, Winterthur und Zürich. Gesundheitsförderung Schweiz misst das Übergewicht von Kindern seit 2010.

Der Anteil der übergewichtigen Kinder und Jugendlichen sinkt seit zehn Jahren leicht.

In der Primarschule hat sich die Lage in den letzten Jahren verbessert: In der Grundstufe vom Kindergarten bis zur dritten Klasse waren 12.4 Prozent der Kinder zu dick.

An der Mittelstufe vom 3. bis 7. Schuljahr stellten die Übergewichtigen 17.4 Prozent der Schülerschaft.

Auf der Sekundarstufe I verharrt der Anteil der Übergewichtigen hingegen auf hohem Niveau: Im 8. bis 11. Schuljahr betrug der Anteil der zu schweren Jugendlichen 21.4 Prozent.

Stadtkinder öfters übergewichtig als Landjugend

Auch zwischen den ländlichen und urbanen Wohnregionen gibt es Unterschiede:

Der Stadt-Land-Graben zeigt sich allerdings erst auf der Mittel- und der Oberstufe, nicht aber auf der Basisstufe. Erklären liessen sich die Unterschiede laut der Stiftung unter anderem mit der demografischen Zusammensetzung: So sei in Städten der Anteil ausländischer Kinder höher als in ländlichen Gegenden.

Soziale Herkunft spiegelt sich auf der Waage wider

Die Studie bringt weiter zum Ausdruck: Beim Thema Gewicht spielt auch der kulturelle Hintergrund eine Rolle. So sei knapp jedes vierte ausländische Kind übergewichtig oder adipös – bei Schweizer Kindern dagegen jedes siebte, wie die Stiftung in einer Mitteilung schreibt.

Ein Zusammenhang zeigt sich ferner bei der sozialen Herkunft: So sei fast jedes dritte Kind von Eltern ohne nachobligatorische Ausbildung übergewichtig oder adipös – nämlich 29.9 Prozent. Zum Vergleich: Die Anteile übergewichtiger Kinder von Eltern mit einem Abschluss der Sekundarstufe II (19.3 Prozent) oder der Tertiärstufe (9.2 Prozent) sind deutlich geringer.