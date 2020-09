Die Lösung get-entry.ch benötigt keine App. Bei Get-entry müssen sich die Gäste nicht zentral registrieren, sondern generieren mit ihren Angaben anonym eine Entry-ID in Form eines QR-Codes und speichern diesen bei sich ab. Die Entry-ID kann immer wiederverwendet werden. Erst bei einem allfälligen Event-Eintritt mit dem QR-Code werden die Daten mittels Scan gespeichert – und dies nur für 14 Tage. Diverse mittlere bis grössere Sportclubs, aus den Bereichen Eishockey, Fussball, Handball und weiteren setzen bereits auf die Lösung. Get-entry strebt ein Kooperationsnetz an und ist in Gesprächen mit Ticketinganbietern, Verbänden und grossen Restaurantketten. Get-entry wird von der Gesundheitsdirektion Bern empfohlen.

Mindful ist eine App, die in Zürich entwickelt wurde. Nach dem Download werden die Personendaten des Nutzers lokal abgespeichert. Bei einem Besuch einer Veranstaltung oder einem Restaurant muss ein QR-Code am Eingang selbst gescannt werden. Die Gästedaten werden verschlüsselt gespeichert und nach 14 Tagen automatisch gelöscht. Die Benutzung der App ist für alle kostenlos. Mindful arbeitet beispielsweise mit Firmen wie MacDonalds, dem FCZ oder den ArenaCinemas zusammen.