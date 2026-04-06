Nirgendwo ist die Demokratie direkter als in der Schweiz. Hier gibt es nicht nur Wahlen und Abstimmungen über Gesetzesvorlagen, hier ist es möglich, mit 100'000 gültigen Unterschriften eine Verfassungsabstimmung über ein Anliegen herbeizuführen. Relativ wenige Initiativen werden von Volk und Ständen angenommen. Eine Übersicht über die angenommenen Initiativen seit 1893 gibt es hier.

Volksinitiativen bestehen quasi aus zwei Teilen: Der erste ist der Initiativtext, über den abgestimmt wird. Er wird nach Annahme in der Schweizerischen Bundesverfassung festgehalten. Der zweite Teil ist die konkrete Umsetzung, sie wird über Gesetze und Verordnungen geregelt. Über die Art und Weise der Umsetzung entscheidet das Parlament, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger können sich dazu nicht mehr äussern, ausser, eine Gruppierung ergreift das Referendum.

«Ausschaffungsinitiative» Box aufklappen Box zuklappen Die Vorlage für die Ausschaffung krimineller Ausländer wurde 2010 mit 52.3 Prozent Ja-Stimmen und dem Ständemehr angenommen. Den Verfassungstext lesen Sie hier. Im Kern wollte der Initiativtext einen Ausschaffungsautomatismus für kriminielle Ausländer schaffen. Die Problematik bei der Umsetzung war das übergeordnete Recht. Der Initiativtext verstösst gegen das Völkerrecht, gegen das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU und gegen die Europäische Menschenrechtskonvention.

An Stammtischen, in Kommentaren und Onlineforen wird oft die Frustration über die Art und Weise der Umsetzung von Initiativen deutlich. So schreibt zum Beispiel User David. 71177 als Kommentar zu einem Video über eine Studie über Demokratiemüdigkeit auf Instagram (übers.): «Es bringt nichts, die Ausschaffungsinitiative wurde bis heute nicht umgesetzt.»

«Zweitwohnungsinitiative» Box aufklappen Box zuklappen Die Vorlage Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen wurde 2012 mit 50.6 Prozent Ja-Stimmen und dem Ständemehr angenommen. Den Verfassungstext lesen Sie hier. Die Grundidee war, dass Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von über 20 Prozent keine Zweitwohnungen mehr bewilligen. Alle Gemeinden müssen ein Wohnungsinventar erstellen, in dem die Erstwohnungen erfasst werden. Die Problematik: Im Umgang mit altrechtlichen Wohnungen, das heisst mit Wohnungen, die vor Annahme der Initiative gebaut oder bewilligt waren, sind nicht betroffen. Unabhängig davon, wie hoch der Zweitwohnungsanteil einer Gemeinde ist, dürfen sie weiter genutzt und umgebaut werden. Die entsprechenden Gesetzesänderungen finden Sie hier.

Das Parlament ist bei der Umsetzung nicht völlig frei. Und hier beginnen bei manchen Volksbegehren die Probleme. Laut dem Politologen Adrian Vatter der Universität Bern gibt es drei Hauptfaktoren, die die Umsetzung von Initiativen stark beeinflussen, nämlich das übergeordnete Recht, Zuständigkeitsfragen zwischen Bund und Kantonen und die Kosten. «Das Parlament versucht schon, das Anliegen der Initiative umzusetzen. Allerdings ist es in unserem politischen System quasi eingeplant, dass eine Initiative nicht umfassend umgesetzt wird. Würde das Parlament ein Anliegen befürworten, bräuchte es keine Initiative, um es durchzusetzen.»

Keine Verfassungsgerichtsbarkeit

In den letzten Jahren wurde die Schweizer Politik immer stärker durch die Internationalisierung der Politik geprägt. «Das führt dazu, dass das Parlament bei der Umsetzung von Initiativen oft in einen Zielkonflikt kommt. Einerseits will es den Volkswillen umsetzen, andererseits muss es sich an übergeordnetes Recht halten», sagt Vatter. In unserem System ist auch inbegriffen, dass es keine Verfassungs­gerichtsbarkeit gibt. «Gäbe es ein Gericht, das die Rechtmässigkeit einer Vorlage vorgängig überprüfen würde, kämen Vorlagen, die gegen Menschenrechte, Völkerrechte oder EU-Verträge verstossen, gar nicht zur Abstimmung.»

Legende: Über eine Initiative abzustimmen, ist das Eine. Sie umzusetzen, ist das Andere. Keystone/Gabriel Monnet

«Es gibt sowohl Initiativen von rechter als auch von linker Seite, die nur abgeschwächt umgesetzt wurden», so Politologe Vatter. Zwar ist der Initiativtext immer formalrechtlich gültig, aber einklagbar ist die Umsetzung nicht. «Das Parlament darf in der Schweiz verfassungswidrige Gesetze verabschieden. Weil es eben keine Verfassungs­gerichtsbarkeit gibt, ist ein Gesetz, das gegen die Verfassung verstösst, nicht einklagbar, anders als in Deutschland. Bei uns hat das Volk das letzte Wort.»

«Alpeninitiative» Box aufklappen Box zuklappen Die Vorlage zum Schutze des Alpengebietes vor dem Transitverkehr wurde 1994 angenommen. Den Verfassungstext lesen Sie hier. Die Absicht war, das Alpengebiet vor negativen Auswirkungen des Transitverkehrs zu schützen und den Gütertransitverkehr auf die Schiene zu verlagern. Die Kapazität der Transitstrassen im Alpengebiet darf nicht erhöht werden. Die Problematik: Das Ziel von maximal 650'000 Lastwagenfahrten pro Jahr wird nicht erreicht. Es sind viel mehr, obwohl der Marktanteil der Bahn im Gütertransport auf 75 Prozent gestiegen ist.

Ob die Bevölkerung die Grundiee einer Initiative durchgesetzt sieht oder nicht, sei immer eine Frage der politischen Einstellung, so der Politologe. Er fügt an: «Dass das Parlament Initiativen oft abschwächt, hängt auch mit dem Zweikammersystem zusammen. Am Schluss müssen sich beide Räte einigen. Das ist für extreme Initiativen von beiden Seiten nicht förderlich.»