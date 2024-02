Demos in Genf und Baselbiet

Die Bauernproteste haben die Schweiz erreicht.

Rund 30 Bauern fuhren am Samstagmorgen mit ihren Traktoren in die Stadt Genf, um eine gerechte Entlöhnung für ihre Arbeit zu fordern.

Im Baselbiet beteiligten sich 30 bis 40 Bauern mit ihren Traktoren an einer Protestaktion.

Gegen 10.30 Uhr kamen die ersten Traktoren aus Versoix, gefolgt von einem Demonstrationszug aus Bernex und Meinier in Genf an. In der Stadt gruppierten sich mehr als 200 Menschen um die Traktoren.

Legende: Bäuerinnen und Bauern fahren mit ihren Traktoren durch Genf. Sie teilen die Forderungen der Bauernfamilien in Frankreich, Deutschland und Belgien. Keystone/MARTIAL TREZZINI

Die Landwirtinnen und -wirte kritisierten die Gewinnmargen der grossen Supermärkte: «Grossverteiler, wenn ihr euch nicht schämt, dann zeigt die Preise an, die den Bauern gezahlt werden», stand auf einem Schild, das vor einem Traktor hochgehalten wurde.

Die Westschweizer Bauerngewerkschaft Uniterre, welche den Bauernprotest in Genf organisiert hatte, forderte Transparenz in Bezug auf die Gewinnmargen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Aufruf ist über soziale Medien erfolgt

Auch im Baselbiet kam es zu einer Protestaktion von Landwirtinnen und Landwirten. Gemäss Angaben der Kantonspolizei Baselland waren zwischenzeitlich 30 bis 40 Traktoren an der Protestfahrt beteiligt.

Die Protestierenden starteten in Ormalingen/BL und versammelten sich unter anderem vor einer McDonalds-Filiale in Füllinsdorf/BL. Der Aufruf zum Protest erfolgte über Instagram.