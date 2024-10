Löffeltrick: Wie schütze ich mich vor Zwangsheirat?

Legende: Sicherheitskontrolle am Flughafen Zürich. Keystone/Gaetan Bally

Am Flughafen Zürich kennt man den Löffeltrick, sagt Carmen Surber, Mediensprecherin der Kantonspolizei Zürich: «Fälle, in denen der Löffeltrick angewendet wurde, sind uns aber nicht bekannt.» Das Personal am Flughafen sei aber auf die Thematik der Zwangsheirat sensibilisiert und wisse, wie es sich verhalten müsse, wenn eine betroffene Person Hilfe suche. Am EuroAirport in Basel gab es noch keinen entsprechenden Fall. Deswegen will man sich auch nicht näher dazu äussern. Der Flughafen Genf teilt mit, dass man sich aus Sicherheitsgründen nicht zum Phänomen äussern wolle.

Behörden und Gesetzgeber bieten Schutz

Der Löffeltrick ist zwar in den Sozialen Medien sehr präsent. Viel häufiger hat aber auch die Fachstelle Zwangsheirat mit Mädchen und Frauen zu tun, die schon vor der anstehenden Ausreise Hilfe suchen. «Dann suchen wir nach Lösungen, auch in Zusammenarbeit mit verschiedenen Behörden», sagt die Juristin. Eine so simple wie effektive Möglichkeit ist es, eine Ausreisesperre auszusprechen.

Seit elf Jahren ist im Schweizer Gesetz zudem auch verankert, dass eine Ehe, die unter Zwang geschlossen wurde, für ungültig erklärt wird. Den Täterinnen und Tätern drohen Strafen von bis zu fünf Jahren Gefängnis – auch wenn die Hochzeit im Ausland stattfand.