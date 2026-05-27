Das Metal-Herz schlägt heute höher. Bei 30 Grad strömen die Metallica-Fans ins Zürcher Letzigrund. Es wird gepogt, gemosht, getanzt und gefeiert – und das bei sommerlichen Temperaturen. Mit diesen Tipps kommen Sie trotz brodelnder Stimmung sicher durch das Konzert.

1. Viel trinken und leichtes Essen zu sich nehmen

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) rät, genügend Wasser zu sich zu nehmen und schweres, fettiges Essen zu vermeiden. Da keine Getränke ins Stadion mitgebracht werden dürfen, sollte man bereits vor dem Konzert ausreichend trinken. Bei alkoholischen oder stark gezuckerten Getränken ist Vorsicht geboten, denn sie entziehen dem Körper Flüssigkeit und können den Kreislauf zusätzlich belasten.

Passend zum Thema Dehydration vermeiden Richtig hydrieren an heissen Tagen: 4 Trink-Mythen im Faktencheck

2. Das Gelände kennen

Bevor man direkt den besten Platz bei der Bühne ergattert, lohnt sich ein Blick auf das Gelände. Wo gibt es Schattenplätze? Wo bekomme ich Wasser und wo sind die Toiletten? So kann man im Notfall schneller handeln. Im sogenannten Snakepit, dem Herzstück der Tour, muss man mit höheren Temperaturen rechnen, als am Rand. Der Snakepit bezeichnet die Fläche im Zentrum der rund angelegten Bühne, die mitten im Publikum steht.

3. Leichte Kleidung tragen

Bei grosser Hitze ist es ratsam, leichte und helle Kleidung zu tragen. Ausserdem empfiehlt sich eine Kopfbedeckung und eine Sonnenbrille. Das schwarze Metallica-Shirt muss deshalb natürlich nicht im Schrank bleiben. Den ganzen Tag in der prallen Sonne darin herumzulaufen oder gar eine Stunde beim Einlass zu warten, ist jedoch nicht empfehlenswert, wenn man kühl bleiben möchte. Ein Tipp: Mitnehmen und anziehen, wenn die Sonne untergegangen ist.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Zusätzlich einheizen dürfte die Bühnenshow der Metal-Legenden, welche nicht selten mit Feuer spielt. Hier zu sehen am 19. November 2025 in Auckland, Neuseeland. Bildquelle: Metallica/Brett Murray. 1 / 6 Legende: Zusätzlich einheizen dürfte die Bühnenshow der Metal-Legenden, welche nicht selten mit Feuer spielt. Hier zu sehen am 19. November 2025 in Auckland, Neuseeland. Metallica/Brett Murray

Bild 2 von 6. Die Band rund um Sänger James Hetfield gibt es seit den 80er-Jahren. Bildquelle: EPA/Mariscal. 2 / 6 Legende: Die Band rund um Sänger James Hetfield gibt es seit den 80er-Jahren. EPA/Mariscal

Bild 3 von 6. Mit dabei: Gitarrist Kirk Hammet... Bildquelle: EPA/Mariscal. 3 / 6 Legende: Mit dabei: Gitarrist Kirk Hammet... EPA/Mariscal

Bild 4 von 6. ...Drummer Lars Ulrich... Bildquelle: EPA/Mariscal. 4 / 6 Legende: ...Drummer Lars Ulrich... EPA/Mariscal

Bild 5 von 6. ...und Bassist Robert Trujillo. Bildquelle: KEYSTONE/Ennio Leanza. 5 / 6 Legende: ...und Bassist Robert Trujillo. KEYSTONE/Ennio Leanza

Bild 6 von 6. Mit Hits wie «Enter Sandman» wurde die Band weltbekannt. Bildquelle: REUTERS/Mario Anzuoni. 6 / 6 Legende: Mit Hits wie «Enter Sandman» wurde die Band weltbekannt. REUTERS/Mario Anzuoni Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

4. Kräfte einteilen und Pausen machen

Viele Fans sind bereits Stunden vor Konzertbeginn unterwegs. Zusammen mit der Hitze kann das schnell anstrengend werden. Deshalb lohnt es sich, zwischendurch bewusst Pausen einzulegen, im Schatten zu sitzen und nicht die ganze Zeit in der prallen Sonne zu stehen. Lieber zehn Minuten Pause machen, als das Konzert vorzeitig abbrechen zu müssen.

5. Symptome erkennen und handeln

Hitze ist stressig für den Körper. Sie kann zur Herz-Kreislauf-Überlastung und hitzebedingten Erkrankungen wie Sonnenstich oder Hitzeerschöpfung führen. Mögliche Symptome dabei sind Schwindel, Kopfschmerzen, Schwäche, Verwirrtheit und Übelkeit. Wenn solche Symptome auftreten, ist es wichtig, schnell und richtig zu handeln. Man sollte sofort aus der Sonne gehen, sich hinlegen und viel Wasser trinken. Ausserdem ist es wichtig, den Körper zu kühlen – zum Beispiel mit nassen Tüchern. Halten die Symptome an, sollte direkt die Sanität gerufen werden.