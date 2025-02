Während der Kanton Neuenburg sein Immersionsprogramm ausbaut und das Frühdeutsch in der frankophonen Schweiz weitgehend unbestritten ist, gibt es in der Deutschschweiz viel Widerstand gegen das Frühfranzösisch.

In den Kantonen Zürich, St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden wollen bürgerliche Kantonsparlamentarier das Frühfranzösisch abschaffen. Auch in Luzern, Basel-Landschaft und sogar im zweisprachigen Kanton Bern wird der Französischunterricht in der Primarschule infrage gestellt. Auf nationaler Ebene fordert die FDP eine Überprüfung des frühen Fremdsprachenunterrichts.

Zum Vergleich: Alle Westschweizer Kantone führen Deutsch als erste Fremdsprache ein. In den meisten Deutschschweizer Kantonen hingegen lernen die Schulkinder zuerst Englisch.