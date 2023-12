Der Genfer Regierungsrat Antonio Hodgers (Grüne) sieht die Landessprachen in Gefahr. Der ehemalige Nationalrat sagte in einem Interview mit SRF, im Bundeshaus sei es keine Option, dass Deutschschweizer und Welsche sich in Englisch austauschen: «Englisch im Bundeshaus ist tabu. Wenn wir damit im Bundeshaus anfangen, sterben die Landessprachen aus.»