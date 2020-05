Der Staat spiele in Coronazeiten eine neue Rolle, die Globalisierung stosse an ihre Grenzen und es trete ein neuer Gemeinsinn auf, glaubt Pfister: «Die Massnahmen, die der Staat getroffen hat, wären ohne den grossen Gemeinsinn in der Bevölkerung völlig wirkungslos geblieben. Dieser Gemeinsinn muss gestärkt werden.» So denkt auch der CVP-Präsident über einen neuen Gesellschaftsvertrag nach. Für Pfister ist die Zeit, da Gesellschaftsordnungen von Wirtschaftsordnungen her gedacht wurden, vorbei. «Der Staat hat eine neue Rolle als diejenige bekommen, die ihm im Sozialismus oder Liberalismus zugeteilt wird.»