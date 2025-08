Fast alle in der Schweiz sind heute online – auch ältere Menschen

In der Schweiz ist fast die gesamte Bevölkerung ab dem Alter von 14 Jahren online.

In den vergangenen Jahren hat vor allem der Anteil der älteren Menschen, die das Internet nutzen, deutlich zugenommen.

Dies geht aus einer Studie des Werbemedienforschungsinstituts (WEMF) hervor.

Von Anfang 2022 bis Ende 2024 stieg der Anteil der Rentnerinnen und Rentner, die das Internet nutzen, um 4.3 Prozentpunkte. Insgesamt nutzen heute 79.8 Prozent der Menschen dieser Altersgruppe das Internet, wie es in der veröffentlichten Studie des WEMF heisst. Insgesamt nutzten – Stand Ende März 2025 – fast 95 Prozent der Personen ab 14 Jahren das Internet.

Legende: Immer mehr ältere Menschen nutzen das Internet. Fast die gesamte Schweizer Bevölkerung ist ab dem Alter von 14 Jahren online. Keystone / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO

Neben der Nutzung an sich beleuchtet die Studie auch, mit welchen Geräten die Bevölkerung in der Schweiz online geht. Unangefochten an der Spitze steht hier das Smartphone: 94.7 Prozent aller Internetnutzenden greifen darauf zurück.

Und auch bei den Pensionierten nutzen heute fast 85 Prozent das Smartphone als Internetzugang. Vor drei Jahren waren es noch 81 Prozent, wie es weiter heisst.

Geräte variieren je nach Altersgruppe

Insgesamt zeigten sich bei der Wahl der genutzten Geräte aber trotzdem deutliche Unterschiede je nach Altersgruppe: Bei den Pensionierten folgen auf das Smartphone vor allem fest installierte Computer mit einem Nutzeranteil von 56.8 Prozent, dicht gefolgt von Laptops oder Netbooks (56.6 Prozent) und Tablet-PCs (44.7 Prozent).

Junge Erwachsene im Alter von 20 bis 29 Jahren bevorzugen nach dem Smartphone indes vor allem Laptops, dies mit einem Anteil von rund 93 Prozent. Darauf folgen in dieser Altersgruppe TV-Geräte oder Spielkonsolen (66.2 Prozent).

Fest installierte Computer werden in dieser Altersgruppe nur noch von etwa der Hälfte der Nutzerinnen und Nutzer eingesetzt. Tablet-PCs sind derweil besonders bei den 40- bis 49-Jährigen beliebt.

Für die Studie wurden zwischen Oktober 2024 und Ende März 2025 insgesamt 7772 Personen befragt.