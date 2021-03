Quelle: Bundesrat, 12.03.21 Restaurant- und Barterrassen* Innenräume von Zoos und botanischen Gärten* weitere Öffnungsschritte Lockerungen Richtwerte für eine Öffnung Weiteres Vorgehen Massnahmen bei einem möglichen 2. Öffnungsschritt (frühestens ab 22. März, bei Einhaltung der Richtwerte) • Positivitätsrate unter fünf Prozent • Auslastung der Intensivplätze mit Covid-19-Patienten unter 250 belegten Betten • Durchschnittliche Reproduktionszahl über die letzten 7 Tage unter 1 • 14-Tages-Inzidenz am 17. März nicht höher als am 1. März • Vorschläge des Bundesrats gehen in Konsultation an Kantone • Entscheide des Bundesrats am 19. März. Private Treffen in Innenräumen: 10 Personen Aktivitäten für Erwachsene drinnen und draussen: 15 Personen* Präsenzunterricht an Hochschule n / Weiterbildungen: 15 Personen* Keine Maskenpflicht bei Geimpften in Alters- und Pflegeheimen Keine Kontaktquarantäne, wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter einmal pro Woche testen Veranstaltungen, wie z.B. Vereinstreffen, Museumsführungen: 15 Personen Veranstaltungen mit Publikum*: draussen (z.B. Fussballspiele): 150 Personen drinnen (z.B. Kino): 50 Personen Keine Quarantänepflicht für Geimpfte *unter Einhaltung strenger Auflagen (z.B. Maskenpflicht, Abstand halten, Kapazitätsbegrenzung etc.)