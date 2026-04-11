Die Verantwortlichen der Stanserhorn Bahn AG planen einen Neubau auf 1898 Meter über Meer.

Das Projekt beläuft sich auf 34 Millionen Franken.

Damit sind die Tage des 2001 eröffneten Drehrestaurants gezählt.

Vorgesehen ist ein dreistöckiger Bau aus Holz und Glas. Im Innern sollen mehrere Restaurants und Seminarräume Platz finden. Aussen sind zwei Terrassen geplant. Die Verantwortlichen wollen das neue Gebäude von 2028 bis 2030 realisieren. Für den Bau soll eine Materialseilbahn erstellt werden.

So soll das neue Bergrestaurant aussehen

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Auf dem Stanserhorn im Kanton Nidwalden ist ein neues Bergrestaurant geplant. Bildquelle: Visualisierung/Stanserhorn-Bahn. 1 / 5 Legende: Auf dem Stanserhorn im Kanton Nidwalden ist ein neues Bergrestaurant geplant. Visualisierung/Stanserhorn-Bahn

Bild 2 von 5. Das Projekt soll rund 34 Millionen Franken kosten und ist die grösste Investition in der Geschichte der Stanserhorn-Bahn. Bildquelle: Visualisierung/Stanserhorn-Bahn. 2 / 5 Legende: Das Projekt soll rund 34 Millionen Franken kosten und ist die grösste Investition in der Geschichte der Stanserhorn-Bahn. Visualisierung/Stanserhorn-Bahn

Bild 3 von 5. Vorgesehen sind unter anderem ein Selbstbedienungsrestaurant ... Bildquelle: Visualisierung/Stanserhorn-Bahn. 3 / 5 Legende: Vorgesehen sind unter anderem ein Selbstbedienungsrestaurant ... Visualisierung/Stanserhorn-Bahn

Bild 4 von 5. ... und ein bedientes Gastrolokal. Bildquelle: Visualisierung/Stanserhorn-Bahn. 4 / 5 Legende: ... und ein bedientes Gastrolokal. Visualisierung/Stanserhorn-Bahn

Bild 5 von 5. Geplant sind ausserdem auch Seminarräume. Bildquelle: Visualisierung/Stanserhorn-Bahn. 5 / 5 Legende: Geplant sind ausserdem auch Seminarräume. Visualisierung/Stanserhorn-Bahn Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

«Die aktuelle Infrastruktur genügt den heutigen Bedürfnissen nicht mehr», sagt Peter Bircher, Geschäftsführer der Stanserhorn-Bahn. Seit der Eröffnung der Cabrio-Luftseilbahn im Jahr 2012 zähle das Stanserhorn rund 60 Prozent mehr Gäste. Dafür reiche das 2001 in Betrieb genommene Drehrestaurant nicht mehr aus.

War 2001 eine Attraktion: das Drehrestaurant Rondorama

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. 2001 wurde auf dem Stanserhorn das erste Drehrestaurant der Zentralschweiz eröffnet. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler. 1 / 6 Legende: 2001 wurde auf dem Stanserhorn das erste Drehrestaurant der Zentralschweiz eröffnet. Keystone/Urs Flüeler

Bild 2 von 6. Jörg Balsiger, damaliger Direktor der Stanserhorn-Bahn, zeigt am 20. April 2001 das sogenannte Rondorama. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler. 2 / 6 Legende: Jörg Balsiger, damaliger Direktor der Stanserhorn-Bahn, zeigt am 20. April 2001 das sogenannte Rondorama. Keystone/Urs Flüeler

Bild 3 von 6. So sah die damalige Baustelle aus. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler. 3 / 6 Legende: So sah die damalige Baustelle aus. Keystone/Urs Flüeler

Bild 4 von 6. So kommen die Bergstation und das Restaurant heute daher ... Bildquelle: zvg/Stanserhorn-Bahn. 4 / 6 Legende: So kommen die Bergstation und das Restaurant heute daher ... zvg/Stanserhorn-Bahn

Bild 5 von 6. ... und so die Terrasse. Bildquelle: zvg/Stanserhorn-Bahn. 5 / 6 Legende: ... und so die Terrasse. zvg/Stanserhorn-Bahn

Bild 6 von 6. 2025 hat die Stanserhorn-Bahn über 215'000 Gäste transportiert. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler. 6 / 6 Legende: 2025 hat die Stanserhorn-Bahn über 215'000 Gäste transportiert. Keystone/Urs Flüeler Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Zum einen sei der Platz knapp, zum anderen bestehe die Nachfrage nach einem bedienten Restaurant – heute gibt es auf dem Stanserhorn nur ein Selbstbedienungslokal. «Die veränderten Bedürfnisse sind da und diese nehmen wir ernst», sagt Bircher.

Erste Gäste reisten 1893 auf Stanserhorn

Die touristische Geschichte des Stanserhorn reicht weit zurück: Die Obwaldner Hotelpioniere Franz Josef Bucher und Josef Durrer bauten schon 1893 eine Standseilbahn auf den Stanser Hausberg.

Nachdem das Hotel auf dem Stanserhorn 1971 abgebrannt war, wurden die beiden obersten Sektionen der Standseilbahn durch eine Luftseilbahn ersetzt. Diese verkehrt seit 2012 als Cabrio-Luftseilbahn mit offenem Oberdeck. Auf der ersten Sektion verkehrt noch immer die originale Standseilbahn.

Stanserhorn zielt auf Tagestourismus ab

Im Gegensatz beispielsweise zur Rigi oder zum Pilatus ist das Stanserhorn kein Ganzjahresbetrieb. Und das soll auch künftig so bleiben. Ein Übernachtungsangebot sei ebenfalls kein Thema. Aus Rentabilitätsgründen. «Ein Hotel in den Bergen zu betreiben ist sehr aufwendig», sagt Bircher. «Wir sind ein Ausflugsberg für Tagesgäste und wollen es bleiben.»

20 Prozent der Gäste kommen aus dem Ausland, 80 Prozent aus der Schweiz. An diesem Mix halten wir fest.

20 Prozent der Touristinnen und Touristen sind aktuell internationale Gruppengäste, 80 Prozent kommen aus der Schweiz. «An diesem Gästemix halten wir fest», sagt Bircher. Ausländische Gruppenreisende würden für eine Grundauslastung sorgen – gerade bei Schlechtwetter. Massentourismus soll es auf dem Stanserhorn nicht geben.

Die Standseilbahn wirkt hierbei auch als Schranke, denn sie kann pro Stunde höchstens 234 Personen auf den Berg befördern. Der Neubau soll es aber ermöglichen, die Randzeiten besser auszulasten.